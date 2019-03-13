Чертеж табурета, этапы изготовления мебели: классика все же вечна

Без такого простого предмета мебели не обходится ни один уважающий себя дом. Он необходим в кухне, мастерской, бане и гараже. Трудно переоценить его помощь на дачном участке. Самые главные достоинства табурета — небольшие размеры и мобильность, поэтому такую мебель нередко делают своими руками. С создания простейшей конструкции начинают свою столярную деятельность новички. Мастера, набравшиеся опыта, переходят к сооружению более интересных предметов. Но и те, и другие не могут игнорировать одну вещь — чертеж табурета, ведь без схемы соорудить что-нибудь долговечное не получится.

Близкое знакомство с конструкцией

Мебель, возраст которой и представить трудно, за все время существования претерпела множество трансформаций. Разнообразных моделей появилось множество, но классический вариант табурета неизменен. Этот предмет всегда состоит из типичных элементов. Это:

сиденье, оно бывает круглым, квадратным либо прямоугольным;

ножки из бруса квадратного сечения, их в классическом исполнении всегда четыре;

царги — бруски либо доски, связывающие опоры, придающие им дополнительную жесткость;

проножки, играющие точно такую же роль, могут располагаться посередине стоек либо ниже;

«сухари» — дополнительные детали для надежного крепления деталей табурета.

Если говорить о размерах, то сиденье прямоугольной формы обычно имеет сторону 350-460 мм, диаметр круглой — 350-400 мм. Ножки делают высотой 440-460 мм, обычно берут брус от 35х35 мм до 50х50. Эти цифры меняют в зависимости от функций, возлагающихся на табурет, роста и возраста домочадцев. Для детской мебели сторона сиденья и высота изделия находятся в промежутке от 250 до 280 мм.

Сначала чертеж табурета, потом — материалы

Подробная схема необходима. Недочеты, обнаруженные на чертеже, легко исправить. В ином случае мастера ждут досадные переделки. Недостатка в чертежах на просторах виртуальной реальности нет, поэтому каждый выберет себе изделие по душе.

Благодаря чертежу можно точно высчитать и приобрести необходимый материал, не тратя при этом лишних денег. Потребуется лишь скачать понравившийся образец и распечатать его. В случае необходимости размеры всех элементов могут быть изменены.

Как выбрать достойный материал?

Имея на руках чертеж, можно начинать готовить все необходимое. Классический материал для такого же табурета — дерево. Первый кандидат для сиденья — фанера, однако она может годиться на табурет только в одном случае: если предмету обстановки не угрожает большая нагрузка. Однако такая мебель чаще становится «рабочей лошадкой», поэтому лучше сразу выбрать плотную древесину.

Использование обрезной доски из ивы, ольхи, осины или тополя не рекомендуют. Эти мягкие породы очень быстро «теряют форму», когда находятся в помещениях с относительно высокой влажностью. Идеалами для сидений считают ель, сосну, в их отсутствии выбор может пасть на ДСП, однако она требует осторожного обращения при обработке. Надежные, прочные ножки получают из березового, букового, дубового или кленового бруса. Из этих материалов можно сделать изделие целиком, включая и сиденье.

Хорошее качество древесины — главное требование. Не должно быть сучков, сколов и трещин, подозрительных пятен, свидетельствующих о наличии плесени, гнили. Необходимая влажность — 8-12%. После покупки материала ему надо дать «акклиматизироваться» в новом помещении, поэтому древесину укладывают на подставки, которым не грозит отсыревание, оставляют там минимум на неделю. Месяц — лучший срок.

«Созидание» простого табурета

Дерево — материал податливый, поэтому набор инструментов невелик. Надо подготовить:

гвозди, саморезы;

дрель и сверла;

киянку;

клей ПВА, оптимально — состав для древесины;

мебельный кондуктор (желателен);

морилку, лак, краску;

ножовку (лучше циркулярную пилу);

отвертку, дрель (шуруповерт);

рулетку, угольник;

столярные струбцины;

шканты: деревянные, пластиковые;

шлифовальную машинку либо наждачную бумагу различной зернистости.

Чтобы использовать ножовку по металлу, необходимо заправить полотно неправильно: режущие кромки зубчиков должны «смотреть» на мастера, а не в противоположную сторону. Последовательность сборки не зависит от вида материала — фанеры, ДСП или древесины. Особенности чертежей также важной роли в большинстве случаев не играют.

Предварительная подготовка всех деталей

Разметка на детали наносится в строгом соответствии с чертежом. Других проблем при конструировании самодельного табурета быть не может. Хорошо, если у мастера есть мебельный кондуктор. Он — гарантия совпадения отверстий на всех элементах мебели.

В первую очередь изготавливают ножки: вырезают 4 детали одинаковой длины, в торцах, которые будут находиться сверху, сверлят отверстия для шкантов. Их диаметр должен быть немного меньше, чем у цилиндрических стержней, а глубина — вдвое меньше их длины. Далее делают отверстия для царг и проножек. Затем заготовки тщательно отшлифовывают.

Переходят к изготовлению будущего сиденья табурета. Если выбрана доска, имеющая ширину 200 мм, то отпиливают 2 отрезка, каждый длиной в 400 мм. Это части склеивают, затем фиксируют в струбцине. ДСП таких манипуляций не требует, поэтому из нее вырезают целиковую деталь, так же, как и у ножек, в ней делают отверстия для шкантов, затем шлифуют.

Проножки делают из того же бруса, что и стойки-ножки, однако можно выбрать меньшие размеры. Помимо обычной обработки делают отверстия для крепления метизов, их диаметр меньше, чем у саморезов. Обработка царг аналогична подготовке ножек, на них также делают отверстия для шкантов.

К царгам посередине нередко монтируют «сухари» — небольшие детали из досок, к которым впоследствии дополнительно крепят сиденье. Другой вариант — бруски, прикрепляемые к ножкам и соседним царгам на одном уровне с их верхним краем.

Обработка и сборка элементов

Сначала их грунтуют, после высыхания все детали покрывают нескольким слоями лака: каждый из них должен высохнуть. Часто используют краску (например, аэрозоли), потом табурет лакируют. Или морилку: ее наносят до грунтовки, дают время на высыхание, процедуру повторяют. Перед работой необходимо закрыть все высверленные углубления.

Все отверстия щедро промазывают клеем. Сборку мебели начинают с соединения ножек с проножками, потом к конструкции крепят царги. В последнюю очередь фиксируют сиденье, которое дополнительно крепят к «сухарям» саморезами. Для надежности шкантового крепления используют киянку.

На завершающем этапе шляпки крепежа маскируют с помощью смеси ПВА и древесной пыли. После ее застывания места «камуфляжа» покрывают слоем лака. Если домочадцы привыкли к комфорту, такой табурет легко превращается в мягкую мебель. Достаточно вырезать по размеру сиденья поролон, обтянуть обивочной тканью и закрепить ее скобами.

Чертеж табурета: разнообразие простой мебели

Несмотря на элементарность предмета, с которым начинают знакомство еще на уроках труда, ассортименту моделей табурета может позавидовать любой другой мебельный обитатель дома, квартиры или дачи.

Идеал для первого знакомства

Это нестареющая и строгая классика, изготавливаемая из досок, бруса, ДСП. Из-за легкости работ такая конструкция подойдет для новичков столярного ремесла. Выглядеть она будет уместно в любом интерьере.

Удобный табурет-раскладушка

Очередной простой предмет мебели — мобильный стул, изготовление которого не требует особых усилий. В качестве крепления ножек выбирают винт с гайками. Этот табурет может комфортно путешествовать с хозяевами.

Маленькая мебель для детей и взрослых

Небольшой табурет в хозяйстве всегда пригодится. Если такой стульчик без спинки приглянулся ребенку, сиденью обеспечивают наполнитель и обивку, их крепят снизу строительным степлером. Фигурные ножки вырезают электролобзиком.

Образчик легкости для кухни

Как видно, у этой конструкции отсутствуют проножки, однако табурет не страдает от дефицита прочности. Ее обеспечивает особая конфигурация и оригинальное крепление ножек. Такая мебель будет смотреться даже в гостиной, если обеспечить ей мягкое сиденье.

Эффектные «ноги» крест-накрест

Такая модель, состоящая всего из 3 деталей, тоже замечательно подходит для кухни. Достоинство ее в том, что для изготовления табурета сгодится любой материал, включая прессованные плиты и фанеру. Шлифовку и последующую обработку производят до сборки изделия.

Непростой табурет-стремянка

Это самый сложный вариант из всех представленных, поэтому дебютанту начинать с такой мебели не рекомендуют. Однако при наличии некоторых навыков и с этой конструкций можно справиться.

Чертеж табурета, корректное изготовление всех элементов мебели и тщательная сборка — три обязательных условия для получения симпатичного и надежного изделия. Как с процессом справляются другие, можно увидеть в этом ролике: