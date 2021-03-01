Желание сделать жилье свободным, но функциональным заставляет людей всерьез подходить к вопросу поиска интересных решений. Одним из спасительных вариантов для многих квартир становится барная стойка — мебель функциональная, экономящая пространство, служащая украшением любой кухни. Часто она активно участвует в зонировании помещения, дает шанс использовать ее в роли дополнительной рабочей поверхности, становится столом для быстрых перекусов. Барная стойка своими руками — операция волне осуществимая: создать данную конструкцию не слишком сложно. Но сначала будущим хозяевам нужно хорошо изучить тему — познакомиться с потенциальными предметами мебели и со способами их изготовления.

Барная стойка и ее преимущества

Иногда столешница бара берет на себя функции стола, однако существует и другой популярный вариант — ее соединение с другими предметами мебели. В результате такого «содружества» не только преображается интерьер, но и появляется дополнительное полезное пространство. Если хозяева только обдумывают идею «Барная стойка своими руками», то им имеет смысл познакомиться с преимуществами данного решения.

Данная высокая мебель — отличный вариант разделения пространства на зоны. Это одна из главных задач любой подобной конструкции. Например, в кухне бар способен быть не только местом, где готовят пищу, но и отделять его от зоны, где ее принимают. В квартирах-студиях он становится возможной заменой перегородки, которая делила бы жилплощадь на отдельные помещения. Эта конструкция — хорошая альтернатива обеденному столу. Если квартира не в состоянии похвастаться большим метражом, то барная стойка для небольшой семьи сможет быть полноценной заменой мебели для приема пищи. Следствием станет не только преображение кухонного помещения, но и его визуальное расширение. Максимально простое увеличение рабочей зоны. В том случае если барная стойка является продолжением столешницы гарнитура, у хозяев появляется дополнительное пространство, которого в большинстве квартир очень не хватает. Второй оригинальный вариант — бар в роли продолжения подоконника.

Еще один несомненный плюс — возможность получить еще одно идеальное место для хранения напитков, столовых приборов, специй и т. д. Чтобы иметь дополнительное полезное пространство, в конструкцию можно включить полки, секции и/или ящики.

Бар и разновидности конструкции

Прежде чем приступать к операции «Барная стойка своими руками», будущим владельцам придется обдумать множество вопросов. Один из главных — выбор подходящей модели. Он зависит лишь от того, какие требования к этому предмету мебели предъявляют его хозяева. Есть несколько разновидностей конструкций, которые возможно сделать без помощи извне.

Пристенная стойка. В этом случае столешницу фиксируют вдоль стены. Как правило, на ней редко располагают полки, предназначенные для хранения небольших кухонных аксессуаров. Пристенная барная стойка — мебель, которая популярна в малогабаритных кухнях. Очень часто ее используют в качестве обеденного стола. Такая модель может быть сборной. Стойка-полуостров. Чаще это Г-образная столешница, реже — П-образная. Одна из ее длинных сторон примыкает к рабочей поверхности кухонного гарнитура, становясь его продолжением. Отдельная часть становится обеденным, фуршетным столом. Бар-остров. Этот вариант — логичное решение для просторных помещений. Она способна превратиться как в рабочую (с мойкой, варочной поверхностью), так и в обеденную зону.

Барная стойка-«передвижница» — еще один потенциальный вариант. Это простой столик на колесах, который можно перемещать в любую комнату, если возникла необходимость. Данные конструкции в состоянии заменить обеденный стол в кухнях скромной площади.

Количество ножек такой мебели различно. В некоторых случаях стойка может обходиться одной опорой: это ножка или труба, соединяющая столешницу с полом, или с ним и потолком. Как правило, такие предметы обстановки не отличаются большими размерами рабочей поверхности. Пространство под столешницей может быть как открытым, так и закрытым. В последнем случае у хозяев появляется шанс сэкономить место, потому что есть возможность расположить под ней шкафы с полками, ниши и т. д.

Размеры барной стойки

Параметры конструкции в большей степени зависят от размеров комнаты, однако чтобы мебель была максимально удобной, рекомендуют отталкиваться от норм, принятых для таких моделей.

Стандартная высота барных стоек, предназначенных для зонирования пространства, — 1100-1300 мм. Если они являются продолжением столешницы кухонного гарнитура, то этот параметр должен соответствовать его размерам (850-900 мм). Предназначение такой мебели — служить обеденным столом, дополнительным пространством для рабочей зоны. Небольшие стойки для таких же кухонь могут быть меньше — порядка 750 мм. Несмотря на скромные размеры, они становятся полноценными рабочими поверхностями. Ширина. Она тоже в большей степени зависит от площади помещения. Оптимальным значением остаются 800 мм. Если кухня не отличается впечатляющими габаритами, то ширину уменьшают до 550-650 мм. Минимальное значение — 300 мм, но надо быть готовыми к тому, что такая стойка не сможет стать ни функциональной, ни удобной.

Последний параметр — длина. Она зависит от количества человек, которые одновременно будут сидеть за стойкой. Считается, что комфортное пространство для одного составляет как минимум 600 мм.

Материалы для изготовления бара

Барная стойка своими руками может быть выполнена из нескольких материалов. Все они имеют как преимущества, так и слабые стороны.

Гипсокартон

Этот материал буквально «ворвался» в дома и квартиры. Он экологичен, податлив, способен «работать» с любой отделкой, к тому же ГК не предвещает «разведения грязи». Этот материал используют даже для сложных двухуровневых конструкций. Минус гипсокартона — невысокая прочность.

Дерево, плитные материалы, палеты

Древесина остается фаворитом всегда. Она красива, прочна, без проблем вписывается практически в любой интерьерный стиль. С неравнодушием ее к влаге борются, используя антисептические пропитки. Защитой от огня становятся антипирены. Другое условие — необходимость навыков работы с этим материалом. Мастер-новичок должен быть готов к возможным трудностям.

ДСП или ЛДСП — следующие популярные кандидаты. Недостаток первых древесных плит — боязнь влаги, второй, ламинированный вид имеет лучшую степень защиты, поэтому он чаще используются для самостоятельной сборки разной мебели.

В этот список нельзя не добавить еще один популярный материал: это деревянные поддоны. Из них сейчас создают разнообразную интересную мебель, поэтому на роль кандидатов для сборки барной стойки их также можно рассматривать.

Пластик

Барная стойка своими руками может быть изготовлена из пластика. Его преимущества — невысокая цена, небольшой вес, простая обработка. Весомые минусы — очень низкая прочность, не слишком презентабельный вид, быстрое выгорание изделий под лучами солнца.

Кирпич, камень — натуральный, искусственный

Кирпичные блоки — «почти закон» для стиля лофт. Из них делают сплошное основание или выкладывают массивные опоры, нередко разных размеров. Как правило, для этих конструкций столешницами становятся доски. Камень чаще превращается в эффектную рабочую поверхность, однако этот элемент покупают, а не изготавливают самостоятельно.

Что же выбрать?

В этом случае критериев несколько, главные из них — стилистическое направление и сложность самостоятельной работы. Многие интерьеры требуют присутствия натуральных материалов, поэтому в этом случае пластик использовать не рекомендуется. Яркий пример — эко-стиль, которому необходимо дерево, камень, кирпич.

Если мастеру предстоит дебют, то лучше остановиться на материалах, которые не слишком требовательны к автору. Например, таковыми можно считать палеты, гипсокартон или пластик, хотя последнего претендента из-за его недостатков выбирают нечасто. Когда опыт работы с деревом или древесными плитами уже есть, имеет смысл использовать их.

Вес будущей конструкции — еще один немаловажный фактор. Тяжелые стройматериалы может не выдержать покрытие и перекрытие, поэтому массивные барные стойки из кирпича или камня требуют максимально надежного основания. Идеальный вариант — работа до укладки напольного материала.

Барная стойка своими руками

Так как вариантов конструкций есть несколько, то надо рассмотреть самые популярные из них, причем начинать знакомство имеет смысл с самых нетребовательных стоек.

Что потребуется для изготовления мебели?

Набор материалов и инструментов зависит от вида конструкции. Поэтому вкратце нужно перечислить тот минимум, который понадобится хозяевам будущей «помощницы».

Сборка деревянной конструкции: пиломатериалы (брус, доски и/или рейки), антисептическая пропитка, лак или воск, морилка (краска), шуруповерт, саморезы. Создание стойки из гипсокартона: ГКЛ либо ГВЛ, брус для каркаса (направляющий и стоечный металлопрофиль), шпаклевка, шуруповерт, саморезы по дереву (металлу) и гипсокартону. Сборка модели с трубой-ногой: столешница, барная труба, кронштейны, подпятник, саморезы, дюбели. Изготовление складной конструкции: МДФ, деревянные доски (рейки), уголки, мебельные петли. Стойка из кирпича: блоки, цемент и песок, анкеры, тонкие штыри, мастерок.

Помимо этих наборов для создания любой из конструкций понадобится карандаш (маркер), рулетка, угольник, уровень и отвес. Потенциально нужные инструменты для дерева или металла — электролобзик, фрезер, болгарка и т. д.

Классика: конструкция на ножке-трубе

Именно она считается самым подходящим предметом мебели для скромных кухонь, которые не исключение, а норма в многоквартирных домах. Простейший вариант — барная стойка, состоящая из толстой доски. Опоры для нее — труба с одной стороны, с другой — узкая полочка, которая крепится к стене.

Для трубы в будущей столешнице просверливают отверстие. Под нее устанавливают крепежное кольцо, сверху его закрывают декоративным кольцом. На полу барную ногу фиксируют с помощью «подпятника». Для надежного крепления стойки к потолку приобретают дополнительный элемент — потолочный упор.

Если столешница будет крепиться непосредственно к стене, то покупают уголки-кронштейны. Их может быть несколько, или один сплошной. Тяжелый вес конструкции требует усиленных изделий. Расстояние от них до торцов стойки должно быть таким, чтобы фиксирующих элементов не было видно.

Работа состоит из минимального количества этапов:

Сначала вырезают столешницу (из широкой доски, ДСП, ЛДСП или из «бывшего» подоконника). Затем заготовку скругляют, шлифуют, покрывают лаком, морилкой, либо окрашивают. После высыхания изделия к нему с помощью саморезов с плоской шляпкой прикручивают упор и кронштейны. Приставляют конструкцию к стене, делают на ней отметки для фиксации крепежных элементов. На полу обводят трубу. На этом месте будет располагаться подпятник. Крепят упор, в стене просверливают отверстия, в которые забивают дюбели.

Готовую конструкцию приставляют к стене, затем уголки фиксируют саморезами.

Барная стойка из бруса и гипсокартона

Дерево не единственный вариант для каркаса. Нередко для таких конструкций выбирают другой материал — металлический профиль. Однако древесина дает шанс простой фиксации любой столешницы — из «родного» дерева, плит и т. п.

Из бруса создают каркас, который на всех этапах сборки проверяют уровнем и отвесом (или лазерным нивелиром). Расстояние между соседними элементами зависит от размеров барной конструкции: можно выбрать как 300, так и 500 мм. Высокой и габаритной стойке, скорее всего, потребуются дополнительные, горизонтальные перемычки.

После сборки основания его с внешней и внутренней стороны обшивают гипсокартоном — или ГКЛ, или ГВЛ. Все серьезные дефекты — отверстия от саморезов, углы и стыки листов — закрывают шпаклевкой, затем декорируют выбранным отделочным материалом. На подготовленной конструкции фиксируют столешницу из МДФ или ламинированной ДСП. Один из лучших вариантов соединения элементов — использование шкантов и клея. Более простой и быстрый способ — помощь клея или силиконового герметика, небольшие мебельные пластиковые уголки (25х25 мм).

Складная конструкция из дерева и ЛДСП (МДФ)

Такая барная стойка своими руками — операция, которую нередко выбирают хозяева небольших кухонь. Самый нетребовательный способ — размещение длинной стороны стойки вдоль стены. Изготовление этой простой мебели проходит по такому сценарию:

К выбранной стене кухни с помощью кронштейнов-уголков прикрепляют неширокую доску. Затем к ней мебельными петлями присоединяют столешницу (из ЛДСП, МДФ). Для фиксации стойки в горизонтальном положении используют доску, закрепленную на стене вертикально. К ней мебельными петлями крепят уголок, собранный из тонких досок (реек).

В последнюю очередь на нижней стороне столешницы фиксируют стопор, ограничивающий свободу движения уголка. Им может стать резиновая накладка либо короткий деревянный шкант. Второй, более надежный вариант — использование двух уголков, которые сделают конструкцию максимально устойчивой.

Барная стойка из кирпича

Как правило, такие внушительные конструкции изготавливают владельцы частных домов. «Строительство мебели» занимает больше времени, однако этот материал позволяет получить изделие, которое будет максимально прочным, а значит, прослужит очень долго. В роли столешницы чаще выступает дерево или МДФ. В этом случае работа идет по такой схеме:

Сначала занимаются разметкой пола и стены, к которой будет присоединяться кирпичная конструкция. Обе поверхности максимально выравнивают, чтобы обеспечить надежное сцепление. Затем готовят строительную смесь из песка с цементом: 3:1 соответственно. На полу укладывают первый слой раствора. На него помещают ряд блоков, которые проверяют уровнем. Швы между изделиями качественно заполняют, излишки смеси тут же убирают. После этого выкладывают второй и третий ряд. Затем в стену вбивают анкер, гарантирующий максимальную плотность примыкания стойки к обоим основаниям. Закладку анкеров и в дальнейшем проводят по такой же схеме — через 3-4 ряда. В последнем из них добавляют от 2 до 4 вертикальных штырей, на которых будут фиксировать столешницу.

После завершения кладки поверхность кирпичной стены тщательно очищают от остатков раствора. Если есть желание, то после высыхания основания барную стойку декорируют: либо полностью, либо одну из поверхностей.

Главное требование к этой работе — постоянная проверка конструкции на горизонтальность и вертикальность. Чтобы не столкнуться с несовпадением размеров блоков, следует тщательно проверить все кирпичи еще на стадии подготовки к работе.

Использование остатка стены

Так как вопрос свободного пространства в квартирах остается злободневным, нередко хозяева прибегают к присоединению балконов к кухне. В этом случае после демонтажа окна остается очень удобное место, причем оно идеально подходит именно для барной стойки. Для создания конструкции можно воспользоваться одним из возможных способов.

На имеющейся высоте устанавливают одну столешницу, которая может стать удобной полкой или дополнительной рабочей поверхностью. На расстоянии 1100-1300 мм от пола с помощью труб фиксируют еще одну столешницу (чаще шире, реже — уже), которая и будет играть роль барной стойки. Мастера, которые не готовы заниматься лишней работой, поступают по-другому: они просто поднимают стену до нужного уровня, а потом устанавливают на ней рабочую поверхность.

Как лучше сделать барную стойку своими руками на «руинах» стены? Оба варианта имеют полное право на существование. Но если говорить только о практичности, то лидером становится первый способ, так как он дает возможность получить дополнительную полезную поверхность, которая на маленьких кухнях станет приятным бонусом.

Барная конструкция из поддонов

Этот вариант используют для создания мебели в квартирах, частных домах и на дачах. Причем нередко такие барные стойки располагают вне помещения — на балконах, в беседках, под навесом или даже под открытым небом. Для создания конструкции необходимо пройти несколько этапов.

Сначала палеты разбирают — вытаскивают все гвозди, которые заменяют саморезами. Перед повторной сборкой материал обязательно шлифуют, чтобы возвратить ему симпатичный вид. Каркас собирают из поддонов, поставленных на торец. Его размеры зависят от пожеланий хозяев. Фиксируют элементы тоже саморезами. На основание укладывают столешницу, изготовленную из имеющегося материала. Рабочей поверхностью могут стать ламинированные доски, фанера, ЛДСП, стекло и т. д.

Плюс конструкции из поддонов — ее небольшой вес, дающий шанс сделать ее мобильной. Если стойку изготовить разборной (со съемной столешницей), то этот предмет можно будет убирать «с глаз долой», когда в ней нет необходимости.

Барная стойка своими руками — задача вполне реальная. Такой элемент может быть выполнен из любого материала, но главным этапом любой подобной работы является корректное составление чертежа. Есть и альтернативный вариант — поиск подходящей модели в интернете.

Безусловный плюс такой «самодеятельности» — возможность выбора вида мебели и отделочного материала под «свой» интерьер. А о том, как можно сделать барную стойку, расскажут авторы следующего видео: