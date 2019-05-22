Балдахин на детскую кроватку своими руками: элементарно, миссис Хадсон

Этот декоративный элемент в последнее время стал почти обязательным аксессуаром в детских комнатах. И неважно, какого возраста ребенок: как новорожденные, так и дети постарше нуждаются в уютном «домике в доме», чтобы чувствовать себя защищенными от яркого утреннего солнца, сквозняков, пыли, любопытных глаз. Некоторые мамы идут проторенной дорожкой — они выбирают покупные изделия. Другие, более креативные, решают сделать балдахин на детскую кроватку своими руками. И такой выбор оправдан, ведь самодельный полог — гарантия получить такой «багдадский навес», который будет совершенно уникален, красив и по-особому уютен.

Выбор типа — первый шаг

Современный рынок товаров для подрастающего поколения не знаком со словом «дефицит», поэтому в разнообразии моделей можно потеряться в буквальном смысле. Принять решение о типе балдахина поможет возраст ребенка, особенности его кроватки, стиль, в котором оформлена детская. Далеко не последнюю роль играют родительские предпочтения, а также желания ребенка, если его возраст уже позволяет их озвучивать.

Классифицируют балдахины по типу крепления, в этом случае родители ориентируются при выборе навеса на возраст ребенка.

Пологи, полностью закрывающие кроватку. Изделие из ткани крепят к шесту-держателю, расположенному над центром кровати. Такой шатер подойдет как для круглого, так и обычного «ложа». Чаще его выбирают для самых маленьких хозяев детской. Балдахины, закрывающие спальное место лишь частично. Они фиксируются только у изголовья, не обеспечивают полноценную защиту, поэтому чаще выбираются мамами подросших малышей. Полог, крепящийся по всему периметру кроватки, имеющий полноценные стойки и верхнюю раму. Эта конструкция дает возможность ребенку почувствовать себя королем, они идеальны для тех, кто уже знает, что это за человек.

Виды крепления различны. Перед тем как шить балдахин на детскую кроватку своими руками, необходимо определить оптимальный вариант способа размещения полога. Выбирать придется из:

балки, фиксируемой по центральной оси кровати, через нее ткань просто перекидывается;

дуги — полуовала, который крепят к стене;

карниза, располагающегося буквой «П», только по бокам кроватки, либо по всему периметру;

короны — обруча или пяльцев, висящих над центром детской мебели (либо со смещением в одну из сторон) на канате, подвешенном к потолку, или прикрепленных к стойке.

Именно от вида выбранного крепления зависит «внешность» будущего балдахина.

Ассортимент тканей для полога

Натуральные ткани всегда фавориты, когда речь идет о декорировании дома, а для детской они и вовсе единственный вариант, однако есть синтетические материалы, которые нередко выбирают для шитья детских балдахинов.

Льняные или хлопковые материалы отличаются плотностью, поэтому станут отличной защитой от яркого солнца, пыли, сквозняков. К плюсам относится экологичность. Наиболее подходящие материалы — бязь, поплин, сатин. Не так надежен ситец, так как он не сможет обеспечить надежную защиту от солнечных лучей. Натуральный шелк — довольно дорогой материал, который сам по себе сделает балдахин роскошным, однако помимо цены у него есть еще один минус — этот материал легко электризуется. Органза, полиэстер — красивые ткани, пользующиеся спросом при декорировании, но синтетические материалы склонны к накапливанию пыли. Исключительно натуральную органзу сейчас найти крайне трудно, да и стоить она будет очень дорого.

Главный плюс легких тканей — воздушность, обеспечивающая циркуляцию воздуха. Достоинство плотного текстиля — возможность уберечь от прохлады. Поэтому нередко шьют сразу 2 полога: из воздушного материала для летнего сезона, второй — из плотных составов — для зимы.

При выборе материала для балдахина на детскую кроватку не нужно заглядываться на яркие ткани. Нежные пастельные тона — единственный вариант, они не будут негативно воздействовать на психику малыша и обеспечат полноценный отдых и здоровый сон.

Длина полога — другая причина для размышлений. Короткие изделия выполняют лишь декоративную функцию. Навесы средней длины заканчиваются на уровне матраса, они считаются самыми практичными. Изделия, свисающие до пола, выглядят очень эффектно, но на этом их достоинства заканчиваются: «рослые» балдахины мгновенно пачкаются и мешаются под ногами.

Выкройка навеса

Эта самая несложная часть работы, поэтому трудностей с раскроем она не вызовет ни у кого. Чтобы сшить балдахин для детской кроватки новорожденного, из ткани вырезают прямоугольник. Его ширина 300-400 см, высота — 150.

Для старшего возраста такого полотна уже не хватит. В этом случае необходим кусок, имеющий ширину 500-600 см, высоту — 250-300. Для лучшего вида края отреза ткани закругляют, но эту операцию можно не делать.

Инструменты, материалы

Набор элементарен. Это:

ткань для полога;

материал плотнее, для кулиски — полоски не менее 3 см шириной, длина ее зависит от размера балдахина;

кольцо, пяльцы либо стойка для балдахина, приобретенная в магазине;

ножницы, иглы, булавки;

нитки, ленты для декора (например, атласные);

швейный сантиметр, длинная линейка, мелок либо сухой обмылок.

Нитки понадобятся двух цветов: одни обязаны соответствовать ткани балдахина, другие — для пришивания декоративных элементов.

Варианты декорирования балдахина

Здесь нет ограничений для воображения, поэтому ассортимент декора достаточно большой. Помимо лент используют:

аппликации (например, из фетра), украшенные вышивкой;

банты из другой ткани, более плотной;

бусинки различных цветов, стразы;

воланы, цветные помпоны;

контрастные ткани;

кружево или рюши и узоры, сделанные из атласных лент;

небольшие мягкие игрушки;

пайетки, цепочки.

Главное требование к декору — его легкость, не позволяющая утяжелять ткань, в ином случае можно добиться противоположного эффекта.

Полог для новорожденного

Это самый простейший вариант, для закрепления его используют магазинные кронштейны — стойки с кольцом, венчающим конструкцию.

Выкройка деталей. Ткань, имеющую ширину 150 см, складывают пополам, получая квадрат. От линии сгиба в нескольких точках ставят метки на расстоянии 150-200 см, затем их соединяют с помощью линейки, вырезают заготовку. Если есть желание, края полотна с нижней стороны закругляют. Обработка краев и места для обруча. Все срезы оверложивают либо оформляют строчкой «зигзаг». Другой выход из положения — обработка краев кружевной тесьмой, придающей изделию немалую долю изящества. Для фиксации балдахина на обруче держателя к верху полотна по всей длине пришивают полоску из более прочной ткани, делают это таким образом, чтобы получился зазор для продевания в обруч.

Последний этап — декорирование — проводят до подвешивания материи на держатель. Все аксессуары должны быть легкими, не иметь больших размеров. Крепят балдахин, продевая обруч через кулиску. Место стыка краев ткани обычно камуфлируют бантом, изготовленным своими руками из довольно широкой ленты.

Балдахин для кольца, подвешенного к потолку

Этот тип полога чаще изготавливают для более взрослых детей. Он может находиться только в изголовье, или служить защитой всей кроватки. Оптимальным держателем в этом случае будут пяльцы, имеющие довольно большой диаметр.

Работа с полотном. Раскраивают материал таким же образом, только размеры куска уже другие. Ширина должна быть в районе 300 см, длина — 500-600. Деталь вырезают аналогично, точно так же обрабатывают края. Иные варианты — подшивание двойным подгибом либо оформление лентой.

Кулиску создают, нашивая полоску ткани, как и в предыдущем случае. Готовое изделие нанизывают на одну часть приспособления для вышивания, ко второй привязывают ленточки для крепления к потолочному крюку. Способы дополнительного декорирования зависят только от фантазии рукодельницы.

Полог для королевского ребенка

Такой балдахин — самый объемный и эффектный, однако для него требуется кроватка со стойками и съемными карнизами, поэтому без помощи отца семейства заполучить конструкцию не получится. Ткань вешают так же, как шторы — на кольца либо петли из ткани.

Для выкраивания ткани меряют длину карнизов, определяют лучшую длину полотен и их количество: замечательно смотрятся два элемента на каждой стороне, они дополнительно украшаются подхватами. После раскроя материала края обрабатывают, вешают на карнизы, которые потом фиксируют на стойках.

Нет ничего легче, чем сделать балдахин на детскую кроватку своими руками. Это та работа, где смелые эксперименты только приветствуются. Чем больше разгуляется фантазия, тем интереснее может получиться полог. Однако и он не терпит чрезмерного изобилия различных украшений.

Сам процесс создания балдахина можно увидеть в этом ролике: