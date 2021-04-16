Бетон — материал, без которого не обходится ни одна строительная отрасль. Однако и этот незаменимый «участник», как и все другие, имеет недостатки. Главный из них — разрушение со временем из-за влияния внешних факторов. Основной из угроз для бетонных конструкций остается влага, способная со временем подточить все и вся. Чтобы сделать строительную смесь прочнее, в нее добавляют различные присадки, призванные улучшить эксплуатационные характеристики. Одним из ее компонентов нередко становится силикатный клей. Далеко не все осведомлены о том, зачем добавляет жидкое стекло для бетона. Оно — качественная защита от влаги. Однако чтобы получить надежную конструкцию, сначала нужно больше узнать об этой вязкой жидкости — о ее свойствах, преимуществах и недостатках, а также о пропорциях различных составов.

Что такое жидкое стекло?

Многие слышали название «жидкое стекло» (ЖС, вассерглас), но не очень хорошо представляют, что это за состав. Это щелочной раствор силикатов калия, лития или натрия. Второе их название — силикатный клей. Эта тягучая смесь при высыхании становится прозрачным, водонепроницаемым покрытием, которое очень напоминает обычное стекло. Характеристики данного материала зависят от того, какой именно химический элемент является его основным компонентом:

калий гарантирует защиту конструкции от открытого огня и воздействия кислот;

литий дает способность противостоять высокой температуре, этот металл используют не очень часто;

натрий обеспечивает бетонной конструкции антикоррозийные, антисептические и влагоотталкивающие свойства;

комбинация калия и натрия, при точном соблюдении пропорций, «дарит» строительному материалу характеристики обоих составов.

Песчано-цементная смесь отличается долговечностью, морозостойкостью, прочностью, однако при регулярном контакте с влагой вода неизбежно попадает внутрь конструкций, а во время морозов жидкость расширяется, способствуя образованию трещин. Последствия появления таких дефектов могут быть плачевными: как для здания, так и для жильцов.

Жидкое стекло — одна из «потенциальных возможностей» защитить конструкции. Данный состав заполняет собой поры, препятствуя проникновению в них влаги. Данный вариант защиты часто используется для фундаментов, которые подтопляет вода, для пола и стен, расположенных ниже уровня грунта, или во влажных комнатах.

Такой бетон получает дополнительные характеристики: он становится максимально устойчивым к влаге, к высоким температурам и к воздействию агрессивных сред. Быстрое затвердевание — свойство, которое может помочь, если требуется закрыть образовавшиеся полости с максимальной скоростью.

Сферы применения и особенности силикатного клея

Используют жидкое стекло для бетона во время строительства или ремонтных работ. Основных сфер применения этой смеси несколько. К ним относится:

изготовление ступеней, лестничных маршей;

защита поверхностей от колоний плесневого грибка;

гидроизоляция оснований, пола, перекрытий, стыков стен;

заделка дефектов: трещин полостей, через которые проникает влага;

создание или ремонт стен (стыков) колодцев, бассейнов, канализационных систем;

внешняя защита стен зданий для повышения их устойчивости к атмосферным осадкам, особенно во влажном климате;

оштукатуривание поверхностей, которые подвергаются регулярному воздействию высокой температуры (печи, камины, дымоходы).

Еще одна область применения вассергласа — изготовление искусственных строительных материалов. Жидкое стекло добавляют на этапе приготовления раствора, чтобы улучшить его прочностные характеристики, ускорить схватывание бетона.

Самый оригинальный способ, который применяют давно и успешно, — реставрация ЖС прохудившихся канализационных (чугунных) труб. В этом случае в работе участвует «трио» — бинт, цемент и жидкое стекло, которое наносят на «заплату-повязку» сверху.

Преимущества жидкого стекла

К достоинствам силикатного клея по праву можно отнести несколько превосходных качеств. Это:

снижение теплопотерь;

отсутствие вредных компонентов;

экономичный расход и долговечность;

высокий показатель пожаробезопасности;

быстрое затвердевание, важное при заделке дефектов;

повышение эластичности раствора, стойкости к истиранию;

создание гладкой прозрачной поверхности, которая не пропускает влагу;

отличное сцепление с разнообразными материалами: примеры — дерево и бетон;

возможность добавить компонент в песчано-цементную смесь на стадии ее приготовления;

антисептические свойства жидкого стекла: силикатная присадка защитит конструкцию от «наступления» плесневого грибка.

К достоинствам силикатного клея можно добавить простоту использования: жидким стеклом или покрывают готовые конструкции, или добавляют его в смеси. Еще один плюс — доступность материала: он дешевле, чем полимерные добавки, использующиеся для гидроизоляции фундаментов и иных бетонных конструкций.

Недостатки силикатного клея

Они тоже есть, однако минусы трудно назвать существенными:

«узость специалиста»: ЖС применяют только для обработки бетонных или оштукатуренных (цементным раствором) поверхностей, кирпичным конструкциям данный метод не подходит;

хрупкость защитной пленки при внешней обработке: в этом случае материалу нужна помощь других гидроизоляционных материалов;

высокая скорость затвердевания смеси: ЖС требует быстрого приготовления и такого же «скоростного» создания конструкции;

необходимость точного соблюдения пропорций: иначе нужных качеств раствор не приобретет, а вред он нанести способен.

Слишком большое количество материала сделает бетон максимально хрупким, а это обязательно скажется на прочности сооружения, причем уже в ближайшее время. Однако нужно отметить, что минусы жидкого стекла не мешают использовать раствор в качестве присадки профессиональным строителям, частным застройщикам и мастерам, занимающимся ремонтом. Причем как снаружи, так и внутри зданий.

Компоненты и смеси

Как уже было отмечено, строгое соблюдение пропорций — условие обязательное. Оно необходимо, чтобы обеспечить качества, которые требуются от смеси. Вариантов ее изготовления есть несколько.

Универсалом для ремонта поверхностей считают состав из песчано-цементной смеси (3:1) и 1 части силикатного клея. Жидкое стекло для бетона в качестве гидроизоляции готовят так: 400 г разводят в 1 л жидкости, предназначенной для приготовления раствора. ЖС может выступить в роли грунтовки. Для изготовления данного состава 1 л жидкого стекла растворяют в 2,5-4 л воды (чистой, лучше питьевой). Влагостойкая штукатурка. Ее готовят из песка, цемента (2,5:1) и водного раствора силиката (15%). Защита для этого состава — раствор силикатного клея в воде (5:1 либо 9:1).

Еще одна подходящая роль для ЖС — грунтовочный состав для обеспыливания наливных полов. В этом случае на 200 г жидкого стекла берут 2 литра воды. Основание покрывают дважды или трижды.

При работе с любым «жидко-стеклянным» материалом необходимо дождаться полного его высыхания, чтобы иметь возможность приступить к дальнейшим гидроизоляционным работам.

Количество клея и время схватывания/застывания бетона

Именно доля жидкого стекла влияет на промежуток, который требуется бетонной конструкции для схватывания и набора прочности.

2% от общего объема даст возможность бетону схватиться спустя 45 минут, а наберет прочность они через сутки;

5% ЖС позволит начать смеси схватываться через полчаса, а полностью она застынет за 16 часов;

8% силиката еще снизит эти показатели — 15 минут и 8 часов соответственно.

10% силикатного клея — доля, которая даст шанс перейти к следующему этапу максимально быстро — спустя 4 часа. Начнет схватываться такой раствор уже через 5 минут, поэтому работа с ним должна бить рекорд по скорости.

Жидкое стекло: способы применения

Влагостойкость, огнеупорность будущей конструкции можно повысить двумя способами.

Внешняя защита

В этом случае жидкое стекло наносят на поверхности бетона. Состав проникает внутрь материала и заполняет собой все поры, препятствуя проникновению влаги внутрь, защищая его от агрессивных соединений. Чтобы такая проникающая гидроизоляция была максимально эффективной, состав рекомендуют наносить несколько раз (2-3). В роли дополнительной защиты используют рулонные или обмазочные гидроизоляционные материалы.

Штукатурка, в которую добавлен силикатный клей, в некоторой степени увеличит теплоизоляционные характеристики конструкций. Антисептические качества делают смесь идеальной для защиты стен и полуподвальных помещений дома. Раствором силиката защищают бетонные бассейны, фундаменты и цоколи зданий, полы в мокрых помещениях бань, в ванных и т. д.

Добавление в раствор на стадии его приготовления

Этот вариант использования дает возможность защиты все толщи бетона. Однако здесь требуется очень точное соблюдение пропорций. Максимальная доля силикатного клея — 10%. Если количество «стеклянной» присадки будет больше, то значительно повысится риск разрушения конструкции.

Приготовление раствора с силикатным клеем более требовательно, чем смешивание простого материала. Бетон необходимо делать небольшими порциями, так как невыработанный раствор очень быстро застынет.

Гидроизоляция жидким стеклом: технология

Правильное приготовление раствора — условие обязательное. В этом случае надо соблюдать сразу несколько правил.

Поскольку смесь быстро начинает затвердевать, это свойство раствора необходимо снизить. Как приготовить жидкое стекло для бетона? Сначала его разводят водой, затем этот раствор тонкой струей вливают в сухую песчано-цементную смесь. Жидкость должна быть питьевой, без каких-либо включений и примесей солей. Единственный возможный вариант — приготовление раствора небольшими порциями. Свежую партию нужно выработать примерно за 3-5 минут, поэтому бетономешалку для смешивания компонентов не задействуют. После работы с силикатным клеем все инструменты и емкости сразу же промывают водой. Использовать их в местах, где возможен контакт с пищевыми продуктами, нельзя. Чтобы получить однородную консистенцию, в процессе приготовления ее постоянно перемешивают: используют дрель и насадку-миксер. Оптимально создание раствора вдвоем.

При изготовлении строительной смеси всегда следят за соблюдением пропорций компонентов. Например, для гидроизоляции фундамента требуется 3% силикатного клея, для крыши — 10%. Однако чтобы гарантировать высокое качество смеси, на 1 м3 бетона М400 необходимо добавить 72 л жидкого стекла.

В местностях, в которых грунтовые воды имеют кислую реакцию, запрещается добавлять более 3% силикатного клея. Но даже в этом случае основанию обязательно необходимо обеспечить дополнительный гидроизоляционный слой (например, обработав его битумной мастикой).

Фундамент и жидкое стекло, доля которого больше 25%, — сочетание, которое может привести к печальным последствиям. Такое основание способно преподнести очень неприятный сюрприз — начать крошиться уже через несколько дней после завершения затвердевания.

Инструменты

Для гидроизоляции бетонных конструкций нужно приготовить:

валик, макловицу (или щетку) для нанесения жидкого стекла, альтернатива — краскопульт;

различные емкости, чтобы готовый состав не пришлось переливать при его добавлении.

Изготовление песчано-цементного раствора потребует дрели с насадкой, либо участия строительного миксера. Для работы мастеру необходима спецодежда и перчатки. Надежной защитой от потенциально опасного раствора станет маска (респиратор) и очки.

Подготовка и гидроизоляционные работы

Чтобы гарантировать максимальную адгезию и глубокое проникновение, сначала необходимо очистить обрабатываемые поверхности от грязи, пыли. Если на бетоне обнаружились какие-либо дефекты, то на этом этапе необходимо заделать.

Гидроизоляция бетона состоит из нескольких последовательных этапов.

Раствор наносят на основание тонким слоем, используя выбранный инструмент. Следят за тем, чтобы пропусков не оставалось, чтобы гидроизоляция была нанесена равномерно. Чтобы гарантировать максимальную надежность, операцию повторяют. Через полчаса после нанесения первого слоя поверхность снова покрывают жидким стеклом.

Гладкие поверхности требуют более серьезной подготовки. В этом случае сначала конструкцию обрабатывают жесткой металлической щеткой. Такие процарапанные поверхности дадут жидкому стеклу возможность глубже проникнуть в бетон.

Меры безопасности

ЖС нетоксично, но работа с ним должна проводиться в помещении, которое хорошо проветривается. Чтобы избежать попадания брызг раствора в глаза, работу рекомендуют проводить в очках. Если ЧП все же случилось, то «зрительные анализаторы» нужно сразу же промыть водой, а потом обратиться за медицинской помощью. Участок кожи, куда попал состав, намыливают, затем промывают под струей теплой воды. Потом наносят на него детский крем либо мазь, в которой отсутствуют агрессивные ингредиенты.

Приготовление песчано-цементного раствора

Первым делом необходимо рассмотреть пропорции материалов, потому что каждому виду работы нужна своя смесь.

Влагостойкий бетон. В этом случае оптимальным вариантом будет доля, не превышающая 10% от общей массы раствора. Этот вариант можно использовать при сооружении (гидроизоляции) бассейна на придомовой территории. Кладочный раствор для строительства печей и каминов. Его готовят так: сначала смешивают цемент с мелкофракционным песком (1:3), после этого добавляют силикатный клей (около 25% от всего объема), размешанный в чистой воде. Смесь, предназначенная для защиты колодцев. Стыки и внутренние стены колодцев из бетонных колец рекомендуют обрабатывать другим составом. В него тоже входит цемент, песок и жидкое стекло, но доля всех компонентов в этом случае одинакова — 1:1:1. Идеальная консистенция раствора — густая, сметанообразная.

Жидкое стекло для бетона сможет стать надежной гидроизоляцией, когда во время работы не отходят от технологии. Если строго соблюдать пропорции, то можно быть уверенным в том, что раствор после застывания приобретет все необходимые свойства.

Слишком большое количество жидкого стекла, наоборот, сделает бетон хрупким, так как в нем появятся трещины из-за быстрого высыхания смеси. При сильном превышении допустимой нормы нельзя исключить худший вариант: бетон может рассыпаться даже при отсутствии каких-либо нагрузок.

Жидкое стекло: быть или не быть?

Силикатный клей в роли гидроизоляции используют многие мастера: как профессионалы, так и любители, поэтому отзывы на этот «заменитель» разнообразных присадок есть — и положительные, и отрицательные. Если говорить о негативном опыте, то он, в первую очередь, связан с несоблюдением пропорций. «Коварный» раствор застывает раньше, чем запланировал мастер.

Многие считают ЖС небезопасным, не экологически чистым. Однако для защиты фундамента от вездесущей влаги, для гидроизоляции стяжки на улице (например, для террас) или в «перманентно мокрых» помещениях данный вариант практически не имеет ни минусов, ни противопоказаний.

Жидкое стекло для бетона — надежный и самый экономичный способ гидроизоляции конструкций. Однако при его использовании необходимо точно соблюдать пропорции и последовательность этапов. Только в этом случае можно ожидать, что результат работы будет безукоризненным, а значит, защищенная конструкция не превратится в источник проблем.

В завершение темы «Жидкое стекло для бетона» — видео, относящееся к ней: