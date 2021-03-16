Строительство любого здания не обходится без создания гидроизоляционных слоев, поскольку вода имеет одно негативное свойство: при длительном контакте она разрушает все, с чем «имеет дело». Бетон начинает терять прочность, древесина гниет, а металл ржавеет. Поэтому для защиты всех элементов конструкции всегда используют один или несколько гидроизоляционных материалов. В эту категорию «защитников» входят как традиционные (рубероид, битум), так и новые продукты. Последние зачастую становятся опасными конкурентами «старой гвардии». Одно из таких изобретений — жидкая резина для гидроизоляции.

Жидкая резина для гидроизоляции: что это?

От гидроизоляционного материала зависит, насколько качественным и долговечным будет сооружаемая конструкция. На Западе с этим материалом познакомились довольно давно, у нас к некоторым новинкам относятся с опаской, потому и данное покрытие пока не используется очень широко. Поэтому не помешает узнать о том, что это за состав, какие преимущества и недостатки он имеет.

Способов защиты существует много, однако именно героиня этой статьи находится в группе фаворитов. На самом деле, жидкая резина совсем не резина: производители называют ее иначе — бесшовной напыляемой гидроизоляцией. Жидкая проникающая гидроизоляция — полимерно-битумная смесь, которую наносят без предварительного подогрева.

Однако и у народного названия есть объяснение: этот состав имеет высокий уровень эластичности. Как ни странно, но кусок материала площадью 5 см2 при желании можно растянуть, сделав больше в 16 раз, — до 80 см2. Это чудесное свойство и стало причиной популярности жидкой гидроизоляции: такая пленка останется целой при деформации конструкции, сезонные подвижки грунта ей также не страшны. Поэтому шанс, что случится протечка, крайне низок. По крайней мере, так считают производители.

Еще одно достоинство жидкой резины — ее повреждения, которые (как говорят) затягиваются самостоятельно. Конечно, со временем эластичный материал немного затвердевает, однако, это не мешает ему оставаться надежной защитой. Срок службы жидкой резины составляет 20 лет, это гарантируют производители покрытия. Если сравнивать его гидроизоляционные качества с традиционными видами материалов, то оно лидирует с большим отрывом: слой толщиной 2 мм по надежности приравнивается к 4 слоям рубероида.

Эластичность жидкой резины далеко не единственное преимущество относительной новинки. Высокая степень адгезии с различными материалами — второе ее достоинство. Эта гидроизоляция практически «намертво» сцепляется с древесиной, металлом, бетоном и т. д. Вызывает уважение и диапазон рабочих температур — от -45 до 100°. У битумной защиты она тоже выигрывает, потому что полностью лишена эффекта старения, характерного для данной смеси.

Преимущества

Помимо гидроизоляционных характеристик и эластичности этот материал имеет и другие привлекательные качества. К ним относится:

практически моментальное застывание материала: резина схватывается сразу после напыления, что сказывается на скорости работ;

небольшой вес этого вида гидроизоляции: он позволяет использование жидкой резины даже на относительно легких строениях;

максимально быстрый ремонт: случайные повреждения можно закрыть локально, не меняя полностью весь слой материала;

простота работы: жидкую гидроизоляцию легко наносить, так как по любой поверхности она распределяется одинаково хорошо.

Не последнее место в списке занимает экологичность: качественная резина не выделяет токсичных материалов, поэтому полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды.

Недостатки

Идеалов нет и среди строительных материалов. Жидкая резина для гидроизоляции тоже имеет слабые стороны. Некоторые претензии к ней не совсем обоснованы, другие вполне логичны.

Во-первых, есть сомнения в экологичности такого покрытия. К материалам, изготовленным за рубежом претензий нет: европейские стандарты строги, поэтому жидкую резину «оттуда» используют даже для гидроизоляции резервуаров, предназначенных для питьевой воды. Токсичные вещества могут быть в составе отечественной продукции. Некачественные материалы будут плавиться на солнце, источая удушливый запах. Есть у резины и другие недостатки.

Плохая переносимость механических воздействий. В первую очередь, это относится к крышам зданий, к их чистке лопатами, которыми легко повредить защитный слой. Гидроизоляция фундамента предполагает использование дополнительных материалов. Например, цокольную часть защищают утеплителем и декоративной облицовкой. Присутствие в некоторых составах соли. Из-за такого раствора на материале остаются потеки — высолы. Некоторые производители используют хлорид натрия, но говорят, что концентрация его не так велика, чтобы стать причиной образования налета. Сложность удаления после окончания срока эксплуатации. Поскольку растворители на жидкую резину не действуют, эта работа будет долгой и весьма трудоемкой. Нестойкость некоторых видов смесей. Как правило, это касается кровельных составов, которым требуется окрашивание для защиты от ультрафиолета.

Однокомпонентная жидкая резина для гидроизоляции имеет больше недостатков, потому что в ее составе присутствуют органические растворители. Ее срок службы невелик, материал огнеопасен, к тому же у него есть неприятный запах. Для работы с таким покрытием мастеру нужно использовать защитную экипировку.

С чем путают этот материал?

Поскольку понятие «жидкая резина» сейчас используется для определения нескольких различных материалов, то надо остановиться на том, что правильно, а что некорректно называть этим словом.

Резиновая краска

Эти смеси и гидроизоляционные составы — совершенно разные продукты. Первые — акриловая основа, в которую добавляют латексные компоненты и пигменты. Второе отличие резиновой краски — пароизоляционные качества, дающие возможность отвода влаги с поверхности основания. Их лишена жидкая резина, которая после высыхания превращается в настоящий барьер. Ее единственное предназначение — предохранение основания от влаги. Резиновые краски — популярный материал для защиты бассейнов, так как они создают «дышащую», но водонепроницаемую, сверхпрочную пленку.

Жидкая резина для автомобилей, резиновая краска для авто

Этот материал не имеет отношения ни к резиновой гидроизоляции, ни к такой же краске. Корректное название такого покрытия — «съемное». Основа для него — сольвент, или смесь легких углеводородов. Краска «дышит», легко удаляется с поверхности: ее подцепляют и тянут. Причем родное покрытие остается в целости и сохранности.

Эти составы отлично сцепляются с любым материалом — с бетоном, деревом, металлом, пластиком, плиткой, стеклом и другими. Еще одно отличие краски для автомобилей — простота обработки. Состав наносят на чистую и сухую поверхность. Предварительной подготовки (грунтовки, шлифовки) съемное покрытие не требует.

Главное преимущество «автоматериала» — надежная защита техники от механических повреждений. Краска призвана защитить автомобиль от камней, летящих из-под колес, от пескоструя, от столкновений и т. д. Минусы у этого вида резины тоже есть: это боязнь органических растворителей, пожароопасность, самая высокая цена.

Области применения материала

Жидкая резина для гидроизоляции используется очень широко: как в строительной сфере, так и во многих областях народного хозяйства. Такую защиту используют для:

гидроизоляции элементов возводимых конструкций;

защиты элементов, которые будут заглублены в грунт;

гидро- и пароизоляции несущих бетонных конструкций;

защиты балконов, помещений с высоким уровнем влажности;

предохранения от влаги мостов, автомобильных, железнодорожных тоннелей;

гидроизоляции металлоконструкций (опор линий электропередач, вышек и т. д.);

защиты различных гидротехнических сооружений — бассейнов, башен, водопроводов, дамб, колодцев, прудов и резервуаров для хранения стоков.

В роли гидроизоляционного материала жидкую резину применяют в аграрном хозяйстве и в гражданском строительстве.

Виды жидкой резины для гидроизоляции

Сейчас рынок строительных материалов не знаком со словом «дефицит»: выбор различных гидроизоляционных материалов широк. Справедливо это и для относительной новинки. Гидроизоляционная жидкая резина делится на две большие группы — одно- и двухкомпонентную продукцию.

Однокомпонентные составы

Это уже готовые смеси, которые состоят из битума и полимеров. Они высыхают на воздухе. Такие составы наносят с помощью валика или кисти. Данный вид гидроизоляции используют для протекции поверхностей небольших площадей. Оптимальный диапазон температур для работы — 3-35°. Если идет дождь, то с операцией лучше повременить. Минус материала — ограниченный срок хранения.

Двухкомпонентная смесь

Эта продукция состоит из 2 емкостей. В первой находится битумно-полимерная эмульсия, во второй — катализатор-отвердитель, который ускоряет высыхание резины. Эти ингредиенты соединяют непосредственно перед началом работы, поэтому хранить неиспользовавшуюся гидроизоляцию можно длительное время. С другой стороны, смешанные ингредиенты требуют сноровки, так как состав начинает твердеть спустя 30-40 минут. Для равномерного нанесения двухкомпонентной резины используют специальную установку для безводушного холодного распыления смеси.

В оборудовании есть два резервуара — для эмульсии и отвердителя. Оба компонента подаются под давлением, смешиваются и поступают в распылитель. Смесь наносится тонким слоем. Благодаря взаимодействию двух составляющих покрытие быстро застывает. В результате гидроизоляция получается бесшовной, монолитной мембраной. Чтобы обеспечить максимально высокую степень защиты, основание защищают несколькими слоями гидроизоляции.

Резина для механизированного нанесения

Это тоже двухкомпонентная смесь. Основным элементом ее является водная эмульсия, в которой находятся микроскопические капельки битума и латексных смол. Поскольку они имеют одинаковый (отрицательный) заряд, частицы не смешиваются между собой, позволяя составу оставаться текучим. Вторым компонентом является солевой раствор (10%).

Отличие этой продукции — необходимость использовать двухканальные распылители, которые обеспечивают одновременную подачу двух смесей на основание, причем в определенной пропорции (10:1). Смешивание их происходит уже на обрабатываемой поверхности. Эти составы идеальны для гидроизоляции вертикальных конструкций, однако для самостоятельной работы они не лучший вариант, так как нужно не только оборудование, но и хотя бы один мастер, имеющий опыт подобной работы.

Какая жидкая резина для гидроизоляции лучше? На этот вопрос невозможно ответить корректно, не зная всех исходных данных, потому что на выбор состава влияет площадь основания, тип защищаемой конструкции и другие факторы.

Использование материала

Свои области применения нашли оба вида. Двухкомпонентная жидкая резина для гидроизоляции выступает «соло», однокомпонентная битумно-полимерная нередко становится одним из двух видов защиты основания.

Жидкая резина для крыш

В этом случае используют смесь с катализатором. Этот вариант идеален для защиты кровли, если ее уклон не превышает 5°. Преимуществ у данного способа довольно много. К ним относится:

высокая степень адгезии, быстрое затвердевание смеси, холодный метод нанесения;

возможность использования на не совсем ровной поверхности, на старом основании;

максимальная прочность, высокая степень эластичности защитного слоя;

экологичность, безопасность из-за нетоксичности жидкой резины;

длительный срок эксплуатации: как минимум — 15 лет;

стойкость к ультрафиолету, перепадам температур;

ремонтопригодность гидроизоляции.

Состав наносят при помощи пульверизатора, который подключают к дозирующему оборудованию, работающему на бензиновом двигателе. Равномерное распределение смеси и полуавтоматическая работа — факторы, гарантирующие высокую скорость гидроизоляционной обработки. Один человек за сутки способен справиться с 2000 м2 кровли.

Любой строительный материал имеет нюансы использования. К особенностям жидкой изоляции относится сложность ее удаления с обработанной поверхности: операция подразумевает механический способ, иных вариантов нет. Средства индивидуальной защиты при работе с такой резиной необходимы.

Жидкая резина и рулонный материал для гидроизоляции

Этот «тандем» используют для гидроизоляции кровли с бетонной стяжкой, или с такими же перекрытиями. В роли первого защитного слоя выступает однокомпонентная битумно-полимерная смесь, поскольку она дольше сохнет. Наносят ее точно так же, как битумную мастику, потому что обе смеси имеют схожую консистенцию.

Сначала на поверхность кистью наносят жидкую резину. Затем на обработанное основание настилают полосы рулонного материала.

В состав однокомпонентного материала входят растворители, которые размягчают битумный слой рулонного материала. Поэтому в данном случае жидкая резина становится не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеем, надежно связывающим швы традиционного материала. Когда нужно восстановить старую кровлю, делают наоборот: «пожилой» рулонный материал закрывают жидкой субстанцией.

Преимущества есть и у этой технологии. В первую очередь, это безопасность, поскольку открытые источники пламени во время работы не используются. Жидкая резина снизу выполняет сразу две функции — гидроизолятора и грунтовочного состава. Благодаря растворению битума гарантируется надежный, почти однородный слой, созданный из двух видов гидроизоляции.

В обоих случаях, независимо от применяющегося метода, требуется предварительная подготовка основания. Сначала его выравнивают, очищают от загрязнений. Лучший способ — использование мойки высокого давления. Затем поверхность сушат. Вид гидроизоляции зависит от многих факторов, поэтому выбором оптимальной технологии для кровли должен заниматься грамотный специалист.

Жидкая резина для гидроизоляции фундамента

В этом случае может быть использован любой из составов, однако высокое качество защиты покрытия обеспечит двухкомпонентный, напыляемый состав, который гарантирует отсутствие необработанных участков, а также максимально равномерный слой. Еще один плюс метода — снижение расхода материала.

Операция стартует с подготовки поверхности основания. Его подземную часть полностью выкапывают из грунта. Если есть слой старой изоляции, то от него рекомендуют (по возможности) избавиться. Поверхности очищают от загрязнений с помощью пескоструйного аппарата, затем фундамент промывают водой. Все дефекты закрывают цементным раствором, основание грунтуют (составом глубокого проникновения). Такая подготовка гарантирует отличное сцепление разнородных материалов.

Гидроизоляционные работы рекомендуют начинать в сухую погоду. Если операцию проводят вручную, то резину предварительно размешивают, затем наносят валиком либо кистью. Когда используют метод распыления, компоненты заливают в резервуары установки, затем переходят к обработке поверхностей.

Наливная гидроизоляция

Этот способ применяют для обработки пола и плоской кровли. Как правило, эту технологию используют для защиты от влаги больших площадей. Основание в этом случае тоже требует подготовки: поверхности избавляют от грязи и пыли, устраняют все неровности. Возможно, будет необходимо обработка грунтовочным составом.

Жидкая резина может быть одно- или двухкомпонентной. Обычно заливка состоит из двух этапов. Первый слой — основной, он должен высохнуть. После него наносят второй, финишный. Распределяют смесь валиком, шпателем или ракелем, причем операция мало отличается от технологии, использующейся для полимерных наливных полов. Плюс этого варианта — относительная скорость работ, которая крайне важна для больших площадей. Минус — трудоемкость операции.

Жидкая резина для гидроизоляции остается материалом, вызывающим недоверие. Многие до сих пор предпочитают использовать традиционные виды защиты от влаги — битумные мастики и рубероид. «Резиновую жидкость» часто упрекают в ненадежности покрытия: говорят, что через несколько лет защита кровли становится дырявой, на крыше появляются пузыри, поэтому работу приходится переделывать.

Быть или не быть материалу? Каждый решает сам, а одно из мнений выскажет автор этого видео: