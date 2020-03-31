Древесина была и остается популярным строительным материалом, из которого возводят дома, заборы, делают мебель, предметы быта и декоративные вещи. Однако есть у нее большой недостаток: это недолговечность, уязвимость. Дерево боится многочисленных врагов: влаги, огня, солнца, плесени, насекомых и грызунов, поэтому оно требует надежной защиты. Чтобы продлить жизнь деревянным конструкциям и изделиям, их обязательно предохраняют от влияния внешней среды. Среди известных «защитников» наиболее популярны лаки. Чтобы гарантировать результат, нужно знать о данных материалах многое: разновидности ЛКМ, их состав, достоинства и существенные минусы, критерии, которые нужно учитывать. В таком случае можно почти стопроцентно утверждать, что выбор лака для дерева будет правильным, что он не разочарует хозяев в ближайшее время.

Классификация лаков для дерева

Прежде чем начинать путешествие по миру лакокрасочных материалов, надо сказать, что лак — это тягучая субстанция, которая после нанесения превращается в прочную прозрачную пленку с глянцевым или матовым блеском. Образуется она благодаря испарению растворителя (спирта, скипидара и т. п.), или за счет полимеризации.

Первые лаки, появившиеся еще в Средневековье, состояли из спирта и смол, растворенных в нем. Сейчас в основном для производства ЛКМ используют синтетические полимеры. На строительном рынке представлен широкий ассортимент лакокрасочных материалов, изделия отличаются составом, скоростью высыхания, сферой применения.

Лак может быть глянцевым (более 90% блеска), полуглянцевым (40-50%) или матовым (10%), одно- или многокомпонентным. У каждого из видов ЛКМ свой тип пленкообразующего компонента, свои эксплуатационные характеристики. Поэтому первым делом надо рассмотреть наиболее популярные виды материалов.

Масляные, масляно-смоляные составы

Их особенность — высокая концентрация масел, органических соединений, смол. По этой причине масляные смеси довольно густые, они довольно тяжело наносятся кистью. После их нанесения на поверхности дерева образуется довольно толстая пленка, имеющая желтоватый оттенок. Такое покрытие отличается прочностью, устойчивостью к солнечным лучам, эластичностью.

Все материалы для дерева делят в зависимости от процентного содержания масла:

65-85% — жирные лаки;

55-65% — средние;

35-55% — тощие.

Недостаток масляных составов — их долгое высыхание — 1-3 суток. Их используют для работ внутри помещений — для защиты мебели, деревянных поверхностей. В масляно-смоляных лаках к модифицированным маслам добавляют растворы из синтетических смол. Эти разновидности ЛКМ можно использовать для различных внутренних работ, однако для защиты пола они не лучший вариант.

Алкидные, алкидно-карбамидные лаки

Основа этих составов — смолы: глифталевые либо пентафталевые. В качестве растворителя используют сольвент или Уайт-спирит. Для ускорения высыхания в них добавляют сиккатив. Чаще алкидные смеси используют для внутренних работ, реже — в качестве фасадной отделки.

Их отличает большая прочность, устойчивость к влаге, к перепадам температур. Некоторые виды лаков способны противостоять даже огню. Если сравнивать с масляными средствами, то алкидные ЛКМ практически бесцветны. Применяют их для защиты паркета и мебели. Срок их службы составляет 2-3 года. Минус этих средств защиты — неприятный запах.

В алкидно-карбамидные лаки входят аминоформальдегидные смолы. Для высыхания этих составов нужны кислотосодержащие отвердители. Выбор лака для дерева в этом случае зависит только от назначения поверхности. Безопасные составы необходимо покупать для внутренних работ, а для наружных те, что максимально устойчивы к воздействию окружающей среды.

Полиуретановые, алкидно-уретановые

Данная разновидность состоит из полиуретановой основы, отвердителя и растворителя. Эта группа ЛКМ отличается влагостойкостью, износоустойчивостью, способностью хорошо выдерживать механические воздействия, высокой скоростью высыхания (8 часов). Полиуретановые материалы могут быть прозрачными, полуглянцевыми. Ими покрывают паркет, здания — снаружи, внутри.

Не так давно было налажено производство полиуретановых лаков, имеющих водную основу. Они отличаются превосходными качествами акриловых и уретановых видов — экологической чистотой и максимальной стойкостью к истиранию. Упрочняющие добавки, введенные в состав, гарантируют больший срок службы этих материалов.

Алкидно-уретановые, или яхтные лаки применяют для любых деревянных поверхностей: для мебели, пола, небольших предметов. Они образуют высокопрочный слой, к тому же быстро высыхают, не имеют неприятного запаха. Срок службы их выше, чем у простого алкидного вида, практически вдвое.

Яхтная разновидность алкидного лака способна без проблем переносить обработку моющими и чистящими средствами. Недостатки — неприятный запах, высокая цена, однако прочность защиты, надежность продукта высокую стоимость полностью оправдывают.

Акриловые (акрилатные), акрил-уретановые

Эти лакокрасочные материалы относятся к водорастворимому виду, их считают универсальными: экологичными, пожаробезопасными, паропроницаемыми, а потому подходящими для любых работ. Однако чаще их все же используют внутри помещений, так как повышенную влажность и перепады температур акриловые материалы выдерживают не слишком хорошо.

Благодаря воде-основе они не отличаются густотой, поэтому расход их минимален. Но последнее преимущество часто превращается в недостаток: из-за небольшой прочности акрилового покрытия профессионалы советуют наносить несколько слоев. Такая операция увеличивает время на сушку, поэтому ориентироваться приходится на более длительный срок высыхания: он составляет около 2 недель.

Акрил-уретановые лаки отличаются отличной адгезией, могут разводиться водой, не имеют неприятного запаха, совершенно безопасны. Эти материалы чаще используют для внутренних работ: например, для отделки «особо мокрых» зданий — бань, саун.

Нитролаки (нитроцеллюлозные)

Эти смеси отличаются недостаточной стойкостью к ультрафиолету, поэтому их применение ограничивается только внутренними работами. Нитролаки способны проникать глубоко внутрь древесины, поэтому обеспечивают поверхности хорошую защиту.

Главное преимущество нитроцеллюлозных материалов — высочайшая скорость высыхания. Для готовности покрытия требуется всего несколько часов (3-5). Недостаток — токсичность состава, его растворителей. Поэтому для работы с нитролаками обязательно нужен респиратор.

Полиэфирные

Эта разновидность отличается многокомпонентностью, а основа ее — полиэфирная смола. Другая особенность — способ нанесения: для обработки поверхностей этими лаками используют специальный пистолет. В результате действий получается защитная пленка, которая противостоит влаге, нагреву, различным реагентам. Полиэфирными материалами обрабатывают те предметы, которым необходим глянцевый блеск: например, мебель, музыкальные инструменты.

Эпоксидные

В этих материалах, изготовленных из эпоксидной смолы, привлекательна прочность, устойчивость к влаге, механическим воздействиям. Их используют в роли покрытий для деревянных дверей, паркета, других покрытий пола. Эпоксидные лаки идеальны для поверхностей, которые испытывают повышенные нагрузки. В быту они нередко становятся компонентом самодельных клеевых составов, шпаклевок.

Спиртовые (политуры)

Эта продукция сейчас выпускается в небольших количествах, так как используется преимущественно для производства музыкальных инструментов, реже — для мебели. Их состав — этиловый спирт и смола. Высыхают лаки за 20-30 минут, такие покрытия удобно и быстро полировать, однако влажность для них все же остается серьезной угрозой.

Назначение лаков

Все материалы делятся на те, что применяют для наружных работ (атмосферостойкие) и те, что используют только внутри помещений. Однако есть виды универсальные. В зависимости от назначения ЛКМ бывают трех типов.

Паркетные. Их наносят на паркет или иные деревянные покрытия. В эту группу входит акриловая, акрил-уретановая, алкидно-уретановая продукция, потому что основные требования к этим материалам — износостойкость, устойчивость к влаге. Мебельные. В эту категорию входят лаки, наносящиеся на мебель, деревянные декоративные предметы, а также на музыкальные инструменты. К ним относятся акриловые, алкидные, эпоксидные, спиртовые и другие разновидности. Атмосферостойкие — предназначенные для наружной отделки дерева. Они обязаны быть устойчивыми к осадкам, к ультрафиолету. К атмосфероустойчивым относятся алкидные лаки, акрил- и алкидно-уретановые разновидности. Их используют для защиты домов, хозяйственных построек, дверей, окон, лодок и яхт.

Если говорить о самой универсальной разновидности, то это, без всякого сомнения, полиуретановый состав, который применяют не только для дерева, но и для бетона, бетонной плитки, камня, кирпича и металла. Сейчас производят большое количество марок полиуретанового лака, предназначены они для совершенно разных материалов и работ.

Лаки: зависимость от работ

Выбор лака для дерева зависит от того, где именно находится обрабатываемая поверхность. Покрытие лаком не только гарантия ее декоративности. Гораздо больше ценятся защитные качества ЛКМ.

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Для работ в помещении

Есть специальные составы для паркета, мебели, есть лаки-универсалы. Наиболее требовательно к выбору защитного состава напольное покрытие, испытывающее колоссальную, постоянную нагрузку. По этой причине каждая комната нуждается в своей разновидности материала.

Например, максимально большая проходимость всегда в коридоре, кухне, гостиной. Для этих помещений необходим наиболее качественный материал. В спальне, наоборот, нагрузка на паркет будет минимальной. Для помещений с большой нагрузкой рекомендуют выбрать алкидные, полиуретановые покрытия, а для остальных — водорастворимую продукцию.

Для обработки мебели более важно сохранение натурального вида древесины, поэтому чаще используют полиуретановый лак. Однако допускается защита акриловыми, алкидными, спиртовыми или масляными составами. Но в последнем случае необходимо знать, что через некоторое время поверхность немного потемнеет.

Быстросохнущие лаки, покупаемые для обработки мебели, более предпочтительны. Для нее рекомендуют наносить не менее двух слоев лака, для напольного покрытия необходимый минимум — 3. Точное время сушки каждого из них можно узнать, прочитав рекомендации производителя.

Для наружного применения

Для защиты конструкции более важна максимальная защита. Материал должен гарантировать стойкость к внешним условиям, к механическим повреждениям. В этом случае оптимальными будут три варианта, которые рекомендованы именно для наружной обработки. Это алкидные, полиуретановые либо алкидно-уретановые составы.

Работа с лаком внутри помещений

Перед нанесением лака поверхность необходимо тщательно отшлифовать, затем очистить ее от оставшихся частичек и пыли, так как в противном случае на ней останутся некрасивые бугорки. Все отверстия (например, от гвоздей) сначала шпаклюют, затем шлифуют.

Следующий этап — нанесение грунтовочного лака. Особенно эта операция важна перед лакированием паркета. Грунтовка обеспечит лучшее сцепление основного материала с поверхностью, уберет оставшиеся частички пыли, дополнительно защитит древесину от влаги. Чтобы выбор был корректным, необходимо следовать нескольким правилам.

Первый этап перед грунтовочными работами — проверка состава на небольшом участке напольного покрытия. Так можно установить, как действует состав на древесину. Не менее важна совместимость грунтовочного лака с основным. Например, если решено использовать водорастворимый лак, то таким же должен быть и грунтовочный материал. Сушка грунтовки занимает от 15 минут до 3 часов, поэтому в любом случае этот процесс не отнимет много времени, поскольку большинство основных лаков сохнет гораздо дольше. Наносят грунтовочный лак на очищенный материал вдоль волокон, равномерно. Главная рекомендация — полное соответствие. Грунтовочный и основной материал должен быть одного производителя. В этом случае есть гарантия, что неприятных «сюрпризов» (например, засохших пузырьков) не будет.

Грунт и основной лак наносят либо вручную — валиком, широкой кистью, либо пульверизатором. Время на высыхание разным составам нужно свое. Самые быстрые лаки (на спиртовой основе) требуют от мастера скорости, так как они начинают схватываться уже спустя 10-15 минут. «Медленные» составы (на водной основе) сохнут от нескольких часов до нескольких суток. Срок, указанный на упаковке продукции, — время, которое необходимо выждать до нанесения следующего слоя.

Чтобы улучшить вид древесины, придать тон или усилить рисунок, используют колерованный лак, морилку. Последнюю жидкость выпускают на водной, восковой, органической или спиртовой основе. Ее задача — сделать рисунок более выразительным, контрастным.

Выбор лака для дерева: важные критерии

Чтобы надежно защитить деревянные поверхности, надо знать, какие требования к лакокрасочной продукции нужно предъявлять. Лак обязан иметь несколько главных качеств, к ним относится:

Износостойкость. Для разных поверхностей всегда выбирают «свой» материал. Например, для деревянных полов важно оценить уровень предполагаемой нагрузки. Если она будет невысокой, то хозяевам достаточно приобрести обычный лак. Однако большое количество мебели, такая же проходимость (например, в прихожих) — условия, вынуждающие выбирать материал, имеющий повышенную износостойкость. Цвет или прозрачность. Если деревянная поверхность имеет небольшие дефекты, то покупают цветной материал, либо добавляют пигмент в бесцветный лак. Незначительная доля красящего вещества сохранит прозрачность, но придаст дереву легкий оттенок. Бесцветные составы рекомендуют наносить на элементы идеального качества. Это возможность сохранить структуру, вид натурального материала. Компоненты в составе. Все лаки делятся на одно- и двухкомпонентные ЛКМ. В первом случае растворитель испаряется, а оставшийся материал образует прочную пленку. В двухкомпонентных материалах в реакцию вступают два ингредиента — растворитель и отвердитель. Благодаря ей гарантируется более надежная защита дерева.

Не менее важен запах, вернее, его отсутствие. Тяжелые, резкие «ароматы» пагубно скажутся на самочувствии людей и животных, поэтому не все виды рекомендуются использовать для жилых помещений. Для внутренних работ самым оптимальным вариантом будут лаки на водной основе. Для наружной отделки подойдет любая продукции.

Другие характеристики

К ним относятся:

Блеск. С помощью материала можно получить как матовую, так и глянцевую поверхность. В этом случае выбор лака для дерева зависит от предпочтений хозяев. Глянец придает поверхности объем, а матовые лаки лучше подчеркивают текстуру древесины. Пожаробезопасность. Термостойкий лак следует выбирать, если существует риск возгорания поверхностей. Особенно необходима защита тем помещениям, где расположены электрические нагревательные приборы. Период высыхания. Многие ЛКМ могут сохнуть очень продолжительное время, другим достаточно часа. Поэтому лак надо выбирать в зависимости от обрабатываемой поверхности. Экологичность — обязательное требование для помещений, особенно когда предстоит обработка дерева в детских комнатах. В этом случае вариант один — лаки на водной основе.

Выбор лака для дерева при нынешнем изобилии — задача непростая, особенно когда речь идет о наружной отделке здания. Если планируется покупка материала для обработки древесины внутри помещений, то лучшим претендентом все-таки остается лак на водной основе. Данные составы абсолютно безопасны, но вместе с тем имеют хорошие технические характеристики, гарантируют эстетичность и долговечность покрытия.

Чтобы узнать еще немного информации насчет обработки дерева, лучше посмотреть это видео: