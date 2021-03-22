Благоустройство загородного участка — занятие интересное, но очень сложное и довольно дорогостоящее. Больше всего затруднений нередко вызывает оформление двора, садовых дорожек, парковки для автомобиля и т. д. До недавнего времени материала-почти-идеала не существовало. Теперь появилась интересная альтернатива, которая быстро заинтересовала потенциальных хозяев. Это резиновое покрытие, лишенное многих недостатков своих соперников. С относительно новым материалом нужно познакомиться поближе, а также узнать о его преимуществах и недостатках, и о том, как производится укладка резиновой крошки, плит и рулонов.

Особенности резинового покрытия

Основа этого материала — гранулы разнообразной формы — резиновая крошка, переработанная автомобильная или порошкообразная. Для изготовления качественных покрытий в их состав вводят связующее, включающее полиуретан. Благодаря этому компоненту материал отличается эластичностью и прочностью фиксации на основании. Он получается упругим, надежным и довольно долговечным.

Все разновидности покрытий из крошки чаще получают из отработанных автомобильных покрышек. Сначала их измельчают механически, затем отделяют резину от корда и волокон текстиля. Потом крошку дробят: эта операция состоит из нескольких этапов. Подготовленное сырье разделяют по фракциям. В ход идет вся резина, отходов не остается: например, пыль добавляют в асфальт, ЛКМ и в другие материалы.

Первоначально это резиновое покрытие имело довольно узкую сферу применения. Его использовали для укладки на производстве: в тех цехах, где шумно, на травмоопасных участках. Однако со временем оно стало появляться и в частных владениях. Плитка и маты из цельной резины выглядят не слишком привлекательно, второй их недостаток — неудобство материала. Резиновая крошка, из которой делают разные изделия, лишена этих минусов: она одновременно и привлекательна, и практична.

Главные особенности резиновой крошки — упругость и износостойкость. Ее поверхность пористая, поэтому осадки не застаиваются на поверхности, а просачиваются ниже — на основание, которое покрыто полиуретаном. Поэтому для отведения воды поверхности необходим небольшой уклон (1 см на метр) и организация стока.

Формы выпуска резиновой крошки

Покрытия из резиновой крошки отличаются. Существует три вида материала: крошка, плитки и рулоны.

Крошка

Самый простой вид — крошка россыпью, она продается килограммами. Перед началом укладки материал смешивают со специальным вяжущим веществом, изготовленным на полиуретановой основе. Наносят такую смесь с помощью шпателя. Покрытие получается монолитным, бесшовным, практически безупречным.

Минимальная цена за 1 м2 при толщине 10 мм делает крошку самым дешевым вариантом покрытия, однако нельзя забывать, что в стоимость работы войдет еще и подготовка основания. Оно обязано быть жестким, но идеально равная поверхность его при таком монтаже не требуется. Небольшие перепады закроет сама смесь.

Плитки (маты)

Стандартные их размеры — 500х500 мм. Однако существуют и другие изделия: как маленькие плитки (со стороной 200 мм), так и большие маты (до 1000 мм). Форма изделий может быть различной.

Из-за большей толщины эти изделия имеют лучшую степень износостойкости, но и цена плиток/матов гораздо выше. Укладку такой резиновой крошки производят на жесткое основание, которое должно быть выравнено, на песок, либо на подсыпку из песка и гравия (щебня).

Дорожки

Их называют по-разному — лентами или рулонами. Толщина этого вида покрытий — 10-18 мм, ширина — 300-500 мм (или более), длина ограничивается 10 метрами. Такие изделия максимально просты для монтажа. Дорожки просто раскатывают на подготовленной поверхности.

Укладывают такие рулонные материалы на песок или на жесткую основу. Отличительная особенность рулонов — меньшая степень износоустойчивости, плиткам они по этому показателю проигрывают. При монтаже не песок дорожки требуют надежной фиксации краев, так как могут сбиваться.

Одной из самых важных характеристик резиновой продукции является толщина. Минимальный показатель составляет 10 мм, другие параметры — 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40 мм. Выбор толщины покрытия зависит от участка, где будет производиться его монтаж. Например, укладка резиновой крошки для пешеходных зон позволяет использовать самый тонкий слой материала (10 мм). Там, где на нее будет оказываться большее давление (парковка, детская площадка), нужен более толстый вид покрытия — как минимум 20 мм, или более.

Размер зерна — еще один показатель, который бывает разным. Лучше выбирать мелкую или среднюю резиновую крошку. Материал может быть черным или цветным. Первый намного дешевле, потому что качественный, максимально стойкий пигмент стоит дорого. Однородность крошки — весомый плюс любому резиновому покрытию.

Преимущества и недостатки материала

Любое покрытие имеет как плюсы, так и минусы. Резиновые изделия тоже имеют и те, и другие.

Преимущества материала

При использовании резиновой крошки покрытие из нее получает несколько отличных характеристик. К ним относится:

Безопасность материала. Никаких токсичных веществ в составе покрытий из резины нет. На предприятиях, занимающихся переработкой резины, при изготовлении изделий строго соблюдаются правила и нормы. Максимальная стойкость. Материалы легко переносят перепады температур, им не страшен ультрафиолет, агрессивные вещества, а также любые виды деформации. Привлекательность покрытия. Большой ассортимент расцветок и их сочетания, способность противостоять выгоранию делает материал популярным для покупателей. Гигиеничность. Покрытие из резиновой крошки непривлекательно для насекомых, грызунов и сорняков, плесень на них точно не появится. Несложность монтажа. Если площадь участка небольшая, то не потребуется приглашать специалистов с оборудованием. Отличная степень звукоизоляции. Доказательство — использование таких напольных покрытий в фитнес-залах. Травмобезопасность. При ходьбе покрытие сцепляется с подошвой обуви. При падении резина смягчает удар. Долговечность. Резиновая крошка — один из самых износостойких материалов. Ремонтопригодность: поверхность ее можно без особого труда восстановить.

Простота в уходе — еще один плюс резиновой крошки. Благодаря бесшовной структуре трава не сможет прорасти через такие покрытия, плиты и рулоны из нее также будут идеальной защитой от сорняков.

Нет необходимости в каком-то сложном уходе за материалами: они очень легко моются. Те изделия, что находятся внутри помещений, без проблем очищаются с помощью пылесоса.

Недостатки резиновой крошки

К сожалению, они есть, но насколько серьезны эти минусы, решать потенциальному покупателю. К минусам относится:

Нестойкость краски. Этот недостаток характерен для изделий, которые красят во время монтажа. В этом случае состав не может попасть глубоко, поэтому быстро тускнеет и стирается. Пожароопасность — главный минус таких покрытий. Резина хорошо горит, поэтому близко от такого материала нельзя разводить огонь, или устанавливать какие-либо печи. Высокая цена. Она способна отпугнуть возможных покупателей. Однако если взвесить преимущества и недостатки материала, то стоимость его можно оправдать. Возможность столкнуться с некачественными изделиями. Она не так велика, но риск все же существует.

Еще один недостаток — скользкость — относится только к гладким изделиям, которые зимой при определенных условиях могут покрыться коркой льда. Этого слабого места лишена текстурная резиновая продукция.

Сферы применения

Поверхность резиновой крошки легко отмывается от глины, песка, земли и т. д. С нее очень легко скалывается ледяная корка, которая при нагрузке крошится, поэтому такие дорожки будут абсолютно безопасными. Покрытие имеет большой диапазон рабочих температур — от -30 до +50°. По этой причине многие владельцы участков используют резиновую крошку для оформления двора.

Благодаря травмобезопасности, антискольжению и стойкости покрытия из резиновой крошки используют при строительстве:

теннисных кортов;

детских площадок;

стадионов, спортзалов;

животноводческих ферм;

конюшен, ипподромов и т. д.;

лестниц, террас, садовых дорожек, крылец.

Покрытия из резиновой крошки используют для обустройства открытых парковок, для подъезда к гаражу. Для лестниц, расположенных вне дома, это идеальный вариант, так как ступени получаются совсем не скользкими. Однако им необходимо обеспечить небольшой уклон для стекания жидкости. Коридоры — еще одни помещения, в которых резиновая крошка может прийтись кстати.

Из материала изготавливают спортивный инвентарь, различную резинотехническую продукцию. На его основе создают покрытия — ковры, плитки, наливные полы и брусчатку. Резиновая крошка мельчайшей фракции является компонентом асфальта.

Как выбрать качественный материал?

Сырье для изготовления такой крошки — автомобильные шины и отходы резины. Если говорить про лучшее, то это покрышки. В покрытиях, изготовленных из этих изделий, нет никаких посторонних примесей.

Как узнать, есть ли какие-то нежелательные добавки в покрытии? Если рассматривать рулоны или плитку, то в этом случае такая возможность есть. Нижняя поверхность этих материалов черная. Именно по ней и проверяют присутствие или отсутствие нежелательных примесей. Если на черной поверхности есть цветные частички, то можно сделать вывод о том, что в резине есть какие-то добавки.

Чтобы приобрести действительно качественный материал, нужно проверить несколько характеристик товара.

В первую очередь, обращают внимание на внешний вид покрытия. Любые дефекты (скошенные углы, крошки, неровные боковые стороны) — причина для отказа от покупки. Плитки проверяют, проводя по их краям на лицевой и тыльной стороне. Качественное изделие сыпаться не будет. Если во время производства была нарушена технология, то такой брак обнаруживается. Обязательно проверяют геометрию изделий. Чтобы убедиться в качестве, 2-3 плитки плотно прижимают гранями. Разницу проверяют линейкой или уровнем. Допустимое расхождение по высоте составляет 1 мм, но не более. Поскольку резина материал эластичный, то можно проверить изделия на соответствие этой характеристики. Плитку сгибают, а на сгиб нажимают ладонью. Качественное изделие не пострадает, а на плохом образце, наоборот, тут же появятся трещины.

Лицевая поверхность должна быть однотонной, ровной, не рыхлой, а слегка сглаженной. Толщина плит в центре и по краям обязана быть одинаковой. Еще одним критерием качества является цена продукции. Как правило, дешевый товар такую многоэтапную проверку не проходит.

Укладка резиновой крошки, плитки и матов

Каждая из операций имеет свои требования: как к покрытию, так и к основанию. Поэтому с технологиями монтажа лучше познакомиться еще до покупки материала. Не менее важно сначала узнать, сколько (и каких) материалов потребуется для работы.

Для укладки резиновой крошки (с толщиной слоя 10 мм) на участке площадью 10 м2 нужно приобрести около 3 кг пигмента, 15 кг клея и 70 кг резиновой крошки. Пропорции компонентов при приготовлении смеси надо строго соблюдать, особенно на этапе дозировки красителя. Недостаток или излишек пигмента при смешивании разных порций станет причиной разницы участков покрытия — их оттенка.

Укладка резиновой крошки

При создании такого покрытия применяют несколько способов.

Как укладывают крошку?

Смесь из крошки и клея укладывают ручным методом, используя специальные устройства, напыляя состав с помощью пневматического оборудования. Есть возможность применить комбинацию из нескольких способов. На выбор влияет площадь оформляемой поверхности, качество основания и функции, которые будут возложены на участок.

Такому бесшовному покрытию не требуется идеально ровная поверхность. Укладка резиновой крошки предполагает, что минимальный слой материла должен составлять 4-5 мм. Резина сама способна выровнять и скрыть недостатки основания, но меньшая толщина не даст добиться приемлемого результата, поэтому впадины придется засыпать каким-то материалом, а его покупка выльется в дополнительные расходы.

Ручная работа

Этот метод используют при создании любых участков, оптимален он для работы на площадках нестандартных форм, там, где уже есть какие-либо объекты (например, игровые или спортивные).

Использование распылителя

Это оборудование состоит из пистолета и воздушного компрессора. Однако для такого метода есть одно ограничение: размер крошки не должен превышать 1 мм. Чаще этот способ используют для восстановления резиновых покрытий, для изменения цвета площадки или дорожки.

При помощи укладчика

Такое оборудование незаменимо для укладки резиновой крошки на больших площадях — на стадионах, в спортзалах, спортивных комплексах. Укладчики есть двух видов: механические и автоматизированные. Вторые передвигаются самостоятельно, так как оснащаются двигателем. Большинство из моделей могут нагревать смесь, прессовать ее и уплотнять поверхность, а также регулировать толщину укладываемого слоя.

Комбинация методов

Комбинированный метод предполагает применение двух или трех способов укладки. Как правило, этот вариант используют для больших площадей и для нестандартных форм с рисунками и сложными декоративными элементами.

Подготовка основания

Перед началом монтажа поверхность участка с большими несовершенствами выравнивают — выступы стесывают, а впадины заделывают. Грязь и крошки тоже удаляют. В противном случае возможно отслоение частиц от основания, а значит, последствием станет разрушение покрытия.

Если укладка резиновой крошки будет производиться на песчано-гравийную подушку или на выровненный грунт, то рекомендуют использовать рулонную резиновую подложку, которая существенно повысит демпфирующие характеристики покрытия, а также уменьшит расход материала. Основание предварительно подготавливают: его грунтуют составом, состоящим из растворителя и клея.

Укладка крошки

После завершения этапа подготовки переходят к работе с крошкой. Для обработки небольших участков материал смешивают с клеем в больших ведрах с помощью дрели и насадки-миксера. Для укладки используют шпатели — или пластиковые, или металлические, для выравнивания — правило, полутерки, ракели и т. п.

Поскольку резиновая масса хорошо прилипает к любой поверхности, инструмент смазывают, причем постоянно, иначе укладка резиновой крошки будет невозможна — выровнять слой у мастера не получится. Потенциальные варианты смазочных материалов — растворитель (Уайт-спирит, скипидар), универсальный WD-40. Самое простое средство — мыльный раствор.

Крошка остается эластичной в течение примерно 40 минут. Как правило, этого времени хватает для выравнивания покрытия, устранения неровностей, обработку соседних участков таким образом, чтобы поверхность выглядела бесшовной. После заглаживания ее прикатывают. Для этого этапа используют специальный валик для укладки резиновой крошки. Во время этой операции резина уплотняется, поэтому поверхность становится гладкой. Высыхает покрытие примерно за сутки, затем его можно использовать по прямому назначению.

Ремонтопригодность — одно из главных достоинств этого вида резины. Поврежденный участок вырезают ножом, остатки материала счищают зубилом. Затем поверхность чистят, грунтуют смесью Уайт-спирита и эпоксидного клея. После этого приклеивают заплатку. Минус способа — разница в цвете, однако со временем выделяющийся элемент станет незаметным. Второй способ — создание оригинальной заплатки с рисунком.

Монтаж плиток и матов

Резиновое покрытие из этих материалов требует сухой, ровной поверхности. Допускается перепад в 3-5 мм на метр, но не более. Никаких впадин или горбов на основании быть не должно. Перед монтажом поверхность очищают от грязи, пыли, жирные пятна удаляют растворителем. Подготовленное основание моют и сушат.

Резиновые плитки и маты фиксируют двухкомпонентным клеем на полиуретановой основе. Заменой этому составу может служить битум. Однако это не лучшая альтернатива: у этого гидроизоляционного материала и резины недостаточно хорошее сцепление, поэтому покрытие способно отклеиться. Поэтому лучше приобрести полиуретановый состав.

В данном случае основание перед началом укладки также грунтуют: для этой операции готовят смесь из полиуретанового клея и растворителя (того же Уайт-спирита), пропорции — 1:1. Наносят ее тонким слоем, затем смеси дают время на высыхание. После этого на поверхность наносят клей, потому укладывают покрытие так, чтобы под него не попал воздух. Плиту выравнивают, затем равномерно прижимают, и приступают к монтажу следующего изделия.

Преимущества плиток и рулонов — возможность укладки материала на уплотненный, выровненный грунт. В этом случае делают песчано-гравийную подсыпку, которую хорошо трамбуют. Чтобы материалы не смешивались, между ними рекомендуют уложить слой геотекстиля плотностью не менее 200 г/м2. Покрытие можно укладывать как с бортиками, так и без них. Фиксация рулонов не обязательна, но желательна.

Меры предосторожности

Рабочая смесь для укладки резиновой крошки не содержит опасных компонентов. Но при контакте полиуретанового клея с жидкостью начнется реакция, во время которой будет выделяться двуокись углерода. Поэтому работу проводят в защитной экипировке. В минимальный набор входят бахилы, очки и перчатки. Любая из операций с сухим пигментом требует наличия у мастера маски (респиратора).

Укладка резиновой крошки, плиток или рулонов — работа, которую не слишком трудно выполнить самостоятельно. Чтобы убедиться в этом, будущим мастерам можно посмотреть видео, рассказывающее о такой операции: