При самостоятельном обустройстве коммуникационных систем первостепенной задачей для хозяев становится выбор качественных материалов. Ассортимент сейчас широк. Поскольку появились новые инновационные изделия, тяжелым металлическим трубам пришлось уступить свое первенство легкой и практичной пластиковой, металлопластиковой продукции. Однако новые материалы неизбежно порождают новые вопросы. Например, не все знают, нужно ли изолировать полипропиленовые трубы (ПП), можно ли вовсе обойтись без теплоизоляции. Если речь идет о наружном участке магистрали, то ответ однозначен. Когда трубопровод располагается внутри здания, утепление требуется только в некоторых случаях.

Трубы из полипропилена

Эти изделия появились на рынке не так давно, но уже стали одними из самых популярных материалов. Их приобретают для сооружения инженерных коммуникаций — отопления, водоснабжения, газоснабжения, канализации. Полипропиленовые трубы используют для систем орошения и полива, там, где носители чрезвычайно активны, агрессивны.

Плюсы

Если рассматривать полипропилен как материал для труб, то он имеет как преимущества, так и недостатки. У него достаточная плотность, но по этому показателю ПП уступает другим пластмассам. Полимер хорошо себя «чувствует» при температуре 90°.

Он стоек к истиранию, легок, не отличается высоким уровнем водопоглощения, химически нейтрален. Полипропилену свойственна повышенная стойкость к гидроударам, которая не характерна ни для металлических, ни для металлопластиковых труб. Отличная звукоизоляция — еще один плюс изделий.

Минусы

К недостаткам ПП относят плохую гибкость, стойкость к растрескиванию только в оптимальных условиях. Последнее свойство непостоянна: прочность материала сильно снижается при отрицательных температурах. Его долговечность зависит от условий эксплуатации: от давления в системе и от температуры теплоносителя.

Некоторые реагенты способны разрушать полипропилен в определенных ситуациях, поэтому в рабочую жидкость добавляют специальные стабилизаторы. Для монтажа полипропиленового трубопровода необходим специальный инструмент — паяльник, который еще называют сварочным аппаратом. Самостоятельная пайка (сварка) требует от мастера навыков.

Особенности полипропилена

Этот материал выбирают для коммуникаций чаще всего. Если верить статистическим данным, то сейчас уже 75% систем нового жилого фонда оборудованы именно полипропиленовыми трубами, но их доля неуклонно растет с каждым годом. Основной причиной, по которой полимерные изделия постепенно вытеснили оцинкованную и нержавеющую сталь, является идеальное соотношение цены и качества продукции.

Оптимален полипропилен для любых коммуникационных систем, где теплоносителем является вода: как для горячего, так и холодного водоснабжения, для отопления, для обустройства «теплых полов» или канализации. Этот материал при корректном монтаже прослужит максимально долго, поэтому трубы без опаски замуровывают в стены, но предварительно «укутывают» в утеплитель.

Высокие температуры

Главное ограничение для полипропилена касается именно температуры. Его предел — 95°. При достижении такого значения материал теряет свое главное качество: он уже не может выдерживать давления, поэтому деформируется. Поскольку в водопроводах и трубах отопления таких рекордных показателей добиться невозможно, то полимеру ничего не угрожает.

Относительно серьезным недостатком полипропилена является линейное расширение. При температуре 70° оно может составить 10 мм/м. Диаметр нагретых труб также расширяется, но не столь критично. Более высокая температура сильнее увеличит коэффициент, поэтому при прокладке тепловых сетей важен корректный выбор вида труб, правильный их монтаж.

Чтобы избежать подобных проблем, для отопления и горячего водоснабжения приобретают армированные материалы. Их коэффициент линейного расширения значительно меньше — от 3 до 3,5 мм/м. Поэтому вероятность деформации армированного полипропилена значительно ниже.

Низкие температуры

Способность противостоять отрицательным значениям характерна не для всей полипропиленовой продукции. Например, полимер РРН при температуре -20° кристаллизуется, становится хрупким, поэтому его можно использовать только внутри помещений. Полипропилен PP-B чуть более устойчив к низким температурам, однако его предел такой же — -20°. Из-за этих свойств изделия из него рекомендуют покупать только для организации коммуникационных систем в южных регионах.

Полимер PP-R можно назвать идеалом: он стойко переносит любую минусовую температуру, характерную для большинства российских регионов. Его модификация PP-RCT также без проблем выдерживает «морозные условия». Достигается эта стойкость благодаря полиэтиленовым добавкам, которые делают продукцию более пластичной.

Интересны результаты испытаний, которые проводились американской компанией Bodycote Polymer. Тестировались отрезки труб, сначала заполненных водой, а затем закрытых с торцов. Испытания состояли из 10 непрерывных циклов. Первый из них — пребывание в камере, которая была охлаждена до -54°. Длительность этапа — 16 часов.

За ним следовало восьмичасовое оттаивание при комнатной температуре. Полипропиленовые трубы с честью выдержали все 10 циклов: при замораживании они расширялись, а при оттаивании постепенно принимали прежнюю форму.

Назначение теплоизоляции

Нужно ли изолировать полипропиленовые трубы? Да, это необходимо, но надо объяснить причины. Инженерные коммуникации, выполненные из полимерных материалов, гарантируют минимальные потери тепла, так как сам пропилен — замечательный теплоизолятор. Этот момент надо учитывать при монтаже систем горячего водоснабжения и/или отопления. Но существует не одно, а много разных «но».

Экономия и конденсат

Все согласятся, что выработка тепловой энергии — «удовольствие» не из дешевых. Чтобы исключить даже малейшие потери тепла, необходимо использовать качественные теплоизоляционные материалы. Они дают возможность надежно защитить коммуникации: как от перепадов температур, так и от контактов с агрессивными средами.

Качественная теплоизоляция нужна полипропиленовым трубам для предотвращения образования конденсата, эта уже проблема систем холодного водоснабжения. Из-за низкой теплопроводности полимерного материала такие явления редкость, но они вполне возможны. Особенно летом (в подвалах), если вентиляция не справляется со своими обязанностями.

Если риск все-таки существует, то защиту полипропилена утеплителем делать рекомендуют. Однако в этом случае можно обойтись довольно тонким слоем утеплителя.

Утепление внутри помещений

Утепление не очень часто необходимо тем участкам полипропиленового трубопровода, который находится в зданиях. Конденсат там, где не очень хорошо работает вентиляция, не единственная возможная проблема. Утепление труб необходимо, если они находятся в доме, но располагаются:

над грунтом или под ним, на глубине до 1 м;

непосредственно под полом комнат первого этажа;

в помещениях (в подвалах, на чердаках), где отопление отсутствует.

Полипропиленовый трубопровод, проведенный в неотапливаемые пристройки (веранды, террасы), тоже нуждается в утеплении. Поскольку при сильных морозах всегда существует риск замерзания теплоносителя, когда циркуляция в системе прекращается, полностью исключить такие ЧП необходимо.

Стояки водопроводов отопления и горячей воды в некоторых случаях также рекомендуют утеплять. В этом случае цель прямо противоположная. Это уменьшение потенциальных теплопотерь.

Защита от холода и потенциальных аварий

Вероятность замораживания системы также требует организовать теплоизоляцию. Она предупредит:

возможное появление ледяных пробок;

механические воздействия извне, они могут привести к быстрому износу коммуникаций;

регулярное замораживание жидкости, оно станет причиной возникновения трещин из-за расширения теплоносителя.

Теплоизоляционные материалы позволяют избежать расслоения полипропиленовых изделий. Приводит к нему разница температур снаружи и внутри трубопровода: внутри жидкость остается горячей, а на холодных участках внешняя поверхность сильно остывает.

Есть еще одно условие, при котором ответ на вопрос о том, нужно ли изолировать полипропиленовые трубы, будет положительным. Это монтаж трубопровода в стены — в штробы, под штукатурку. В этом случае хозяева должны спасти отделочные материалы, так как то же самое температурное расширение полипропилена способно преподнести неприятный сюрприз. Другое нежелательное последствие — прогревание трубопроводом стен, а значит, выхолаживание теплоносителя.

Устроенная теплоизоляция, в этом случае служащая своеобразным амортизатором, даст возможность трубам «гулять» (худеть, толстеть, расти) в своих пределах. Ее слоя будет достаточно, чтобы не бояться за сохранность финишного покрытия. Глухая замуровка в стены с помощью штукатурки либо цемента такого шанса не даст, а значит, авария, рано или поздно, но обязательно произойдет. Надо учесть, что размеры штроб должны быть гораздо больше.

Точно такие же последствия ждут незащищенные полипропиленовые трубы, которые будут «принимать участие» в организации теплого пола. Этот материал не слишком подходит для таких систем. Первый его недостаток уже был указан: это слишком высокий коэффициент линейного расширения, поэтому трубы будут давить на бетон. Чтобы избежать потенциальных проблем, контур укладывают на какой-либо амортизатор-утеплитель: например, на листы пенопласта.

Второе основание для отказа — низкий показатель теплопроводности. То, что является достоинством для других систем, где важны минимальные потери тепла, в этом случае становится недостатком. Эффективность теплого пола с полипропиленовым контуром будет оставлять желать лучшего. С другой стороны, горячую температуру от него никто не требует.

Нужно ли изолировать полипропиленовые трубы канализации?

Если говорить о теплоизоляции системы внутри помещений, то в ней необходимости нет. В неотапливаемых помещениях дома такая операция обязательна, но только в тех регионах, где зима до сих пор «радует» сильными морозами. Поскольку температура стоков достаточно высока, там, где климат умеренный или теплый, такая предусмотрительность станет излишней.

Участки канализационных систем, находящиеся за пределами здания, рекомендуют вкапывать в землю на глубину 1500-2000 мм. Это решение практично и экономно. Глубина монтажа труб зависит от уровня промерзания грунта: трубопровод должен находиться в той зоне, которой промерзание не грозит.

Какая теплоизоляция подойдет для полипропилена?

Если с вопросом, нужно ли изолировать полипропиленовые трубы, более-менее получилось разобраться, то с кандидатами на звание утеплителя для них познакомиться только предстоит. Изолировать полипропиленовые трубопроводы необходимо такими материалами, чей коэффициент температурного расширения аналогичен этой характеристике ПП. Этот параметр обязательно указывается в техническом паспорте изделий. В этом случае круг претендентов довольно широк. В список входят и традиционные, старые, и относительно новые материалы.

Стекловата, минвата

Стекловата и минвата давно известны, но даже не собираются сдавать свои позиции. Такими теплоизоляторами можно защитить любые коммуникации — водопроводы, отопление, трассы кондиционеров. Принцип работы этого материала напоминает функционирование термоса: холодное вещество не нагревается, а нагретое остается горячим. Если говорить кратко, то теплоизолятор препятствует теплообмену.

Минеральные утеплители выполняют и другую задачу: они дают возможность перенести точку росы. По этой причине на коммуникациях не образовывается конденсат. Звукоизоляция и поглощение вибраций также относятся к достоинствам этих утеплителей. Их используют для теплоизоляции:

внутри зданий;

если есть наземные участки магистрали;

коммуникаций, расположенных под землей.

Утеплитель выпускается в виде матов, плит, рулонов и цилиндров. Толщина теплоизоляторов зависит от конкретных условий, она может составлять как 50, так и 150 мм. Работы по утеплению начинают сразу после завершения монтажа коммуникационных систем.

Пенопласт или пенополистирол

Изделия из этих материалов называют «скорлупой». Это два полуцилиндра, которые соединяют с помощью замковой конструкции — системы шип-паз (паз-гребень). Так как в структуре материала множество воздушных ячеек, пенопласт максимально устойчив к влаге. Недостатки его — легковоспламеняемость, неравнодушие грызунов.

Его младший «родственник» — вспененный пенополистирол имеет лучшие характеристики. Материал максимально прочен, поэтому хорошо противостоит механическим повреждениям. По этой причине пенополистирол обычно используют для теплоизоляции коммуникаций, находящихся под землей.

Пенополиуретан

Это еще один новый представитель, который активно используют в качестве теплоизоляции для полипропиленовых трубопроводов. Возможно два способа применения пенополиуретана (ППУ). Для труб большого диаметра оптимален метод напыления. В этом случае получается надежный слой, лишенный швов. Другое достоинство такого способа — скорость работ.

Для защиты коммуникаций, находящихся вне зданий, используют теплоизоляционные скорлупы из ППУ. Еще один вариант — заливка методом «труба в трубу». Пенополиуретан заливают между ними. В этом случае роль «оболочки» исполняют либо металлические, либо полиэтиленовые изделия. Этот вариант применяют для тепловых коммуникаций, при проведении газо- и нефтепроводов.

Вспененный полиэтилен

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена считается лучшей, если сравнивать с ватными материалами, пенопластом, пенополистиролом и пенополиуретаном. Причина — оптимальное соотношение цена/качество. Внутри полиэтиленовых теплоизоляторов находится большое количество мельчайших воздушных ячеек, которые гарантируют дополнительную, но отличную гидроизоляцию трубопроводов.

Плюсы материала — отличные теплоизоляционные характеристики, повышенная прочность. Минус вспененного полиэтилена — легковоспламеняемость. Изделия, предназначенные для теплоизоляции коммуникаций, выпускают в виде жгутов, листов, трубок, имеющих боковой продольный разрез.

Вспененный каучук

По популярности этот материал нового поколения может поспорить с предыдущим претендентом. Причина та же — микропористая структура, обеспечивающая серьезную выгоду благодаря минимизации теплопотерь (до 70%). Для вспененного каучука характерны отличные звукоизоляционные характеристики. Этот вид теплоизоляции выпускают в рулонах, есть изделия-трубки.

К достоинствам вспененного каучука относится длительный срок эксплуатации (минимум 20 лет), износостойкость, защита от конденсата, устойчивость в агрессивных средах. Поскольку материал не поддерживает горение, а температура воспламенения его составляет 306°, он обеспечит сохранность легкоплавких трубопроводов, какими являются трассы из ПВХ и полипропилена.

Жидкая керамическая теплоизоляция

Другое название этого инновационного материала — теплоизоляционная краска. Многих интересуют керамические составы и области их применения. Такой оригинальный утеплитель «работает» с фасадами, внутренними стенами зданий, с воздуховодами.

Им термо- и гидроизолируют различные емкости — резервуары, цистерны. Если говорить только о трубопроводах, то жидкую керамику используют для надежной защиты металлических изделий от коррозии, поэтому о применении новинки для пластиковых труб пока данных нет.

Нужно ли изолировать полипропиленовые трубы? Да, но не всегда. Однако если с температурой теплоносителя возникают проблемы, то такая операция позволит «максимально минимизировать» потери.

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