Рано или поздно облик новой, горячо любимой вещи все-таки поднадоедает, или изменяется не в лучшую сторону. Поэтому «голову хозяев» в один прекрасный момент посещает идея изменить его, причем лучше почти до неузнаваемости, кардинально. И в этом случае на помощь приходят удобные, практичные материалы — разнообразные пленки, работа с которыми относительно легка и не отнимает много времени. Если говорить только об автолюбителях, то у них уже довольно давно появился свой фаворит — изделие под карбон. Чтобы понять, почему оно быстро завоевало «бешеную» популярность, секрет его привлекательности надо раскрыть. И попутно узнать, что такое карбоновая пленка, оценить ее плюсы и минусы, а также целесообразность оригинальной отделки железного друга данным материалом.

Что такое карбон?

Прежде чем переходить непосредственно к пленочному материалу, в большей мере используемому в тюнинге автомобилей, нужно рассмотреть оригинал — настоящий углепластик, или карбонопластик. Это композит — материал, изготовленный из нескольких видов сырья.

Карбон — это инновационный материал: он представляет собой полотно из углеродных нитей с добавлением эпоксидных смол и каучуковых волокон. Особенность материала — его оригинальная, узнаваемая текстура, причина — уникальное переплетение нитей. Самым популярным вариантом до сих пор остается «елочка».

Сферы применения углепластика

Сейчас карбон используется в тех отраслях, где необходимы материалы эластичные, суперпрочные, но максимально легкие. Например, углепластик стал незаменимым в авиационной и космической промышленности, при производстве протезов. Автомобилестроение — еще одна «сфера деятельности» углепластика. Поскольку материал этот дорогой, используют его только для моделей премиум-класса: из карбона изготавливают ручки АКП, вставки для руля, панелей и другие декоративные элементы.

Спорт — еще одна область применения углепластика. Карбон активно используют для отделки салонов и корпуса гоночных болидов, из него изготавливают основные детали мотоциклов, катеров, снегоходов и т. д. В этом случае основным достоинством материала является сочетание «минимальный вес и легкость». Карбон легче алюминия и стали: на 20% и 40% соответственно. Однако в прочности он не уступает ни одному сплаву.

Недостатки карбона

Его высокая цена — самый существенный минус почти безупречного материала, если говорить о автовладельцах, страстно желающих изменить вид своего «коня». По этой причине тюнинговать автомобиль дорогим карбоном позволить себе могут далеко не все, причем смысла в таких тратах многие владельцы в России попросту не видят. Основание для этих сомнений одно: это другой недостаток натурального материала.

Оригинальный карбон имеет «ахиллесову пяту»: это невозможность противостоять точечному сильному воздействию. Даже небольшой камень, вылетевший из-под колеса едущего автомобиля, способен стать причиной замены карбонопластикового элемента, который при наших «чудесных» (в большинстве регионов) дорогах превратится в очень дорогое удовольствие. Восстановлению поврежденные детали не подлежат.

Еще один огромный минус оригинального карбонопластика — его нелюбовь к солнечным лучам. Если владельцы привыкли оставлять средство передвижения на улице, то вскоре карбоновые детали потеряют первоначальный цвет.

Знакомство с карбоновой пленкой

Желание иметь прекрасное оформление, не нежелание отдавать за относительно хрупкую красоту большую сумму вполне резонно. Поэтому вскоре после углепластика на рынке появилась карбоновая пленка — альтернатива, которая, наоборот, доступна всем. Внешне она практически неотличима от дорогого оригинала, но может быть прозрачной, с характерным рисунком, или цветной. Эта имитация состоит из 3 слоев.

Клеевая основа. Это основа для материала, ее задача — обеспечивать максимально качественное сцепление с оклеиваемыми поверхностями. Декоративный слой. Это практически полная имитация настоящего карбона. У бюджетных образцов разницу в материалах не понять визуально. Дорогие пленки под карбон способны «обмануть» даже при тактильном контакте. Защитное покрытие. Оно предохраняет изделие практически от всех механических повреждений, от грязи, осадков.

Поскольку спрос на этот чудо-материал неуклонно растет, на рынке регулярно появляются новые производители. Не вся «новоприбывшая» продукция имеет высокое качество, однако есть фирмы, успевшие создать себе безупречную репутацию. К ним можно с полным правом отнести Hexis, Suntek, 3M, Eclat, Graphjet.

Основы изделий под карбон

Изучение карбоновой пленки на этом не заканчивается, так как в роли ее основы может выступать или винил, или полиуретан. Выбор полимера важен: тип основы влияет на качества (толщину, надежность) материала и на его стоимость.

Поливинилхлорид. Средняя толщина покрытия — 100 микрон. Этот полимер отличается невысокой ценой, но обратная сторона «медали» — его недолговечность. Виниловое покрытие может относительно быстро выгореть на солнце. К тому же не исключено его пожелтение из-за частого контакта с противогололедными реагентами. Этот материал прочен, но если все же поверхность была повреждена, переклеивать придется весь элемент. Плюс — быстрое схватывание, не требующее времени на просушку. Средний срок службы «винило-карбона» составляет 3 года. Полиуретан. Эти карбоновые изделия новинки, так как «классика» — обычная прозрачная антигравийная защита из ПУ. Толщина таких пленок — от 150 до 300 микрон. Многие уже знакомы с этим материалом, широко применяемым в строительстве. Пленка на полиуретановой основе прочна, в том числе из-за большей толщины. Такие изделия максимально стойки к ультрафиолету, а также к различным механическим повреждениям (даже острыми предметами), поэтому прослужат как минимум 5 лет, максимум — 10. Недостаток у ПУ есть: это высокая цена продукции из-за сложности технологии изготовления. Если сравнивать эти изделия с винилом, то полиуретановая карбоновая пленка обойдется в 4-5 раз дороже.

Еще один минус полиуретана — необходимость оклеивать автомобиль целиком. Этот материал способен пропускать ультрафиолетовое излучение, поэтому изменение цвета лакокрасочного покрытия будет очень заметно, особенно после снятия пленки.

Для чего используется карбоновая пленка?

Из настоящего карбона изготавливается только определенный набор элементов. Для спортивных, гоночных болидов производят большое количество кузовных деталей, для машин в массовом сегменте карбон используют для создания спойлеров, обвесов и декоративных элементов салонов.

Карбоновая пленка в этом случае более универсальна. Ее можно наклеивать на любую часть автомобиля — на кузов, на пластиковые элементы, в том числе и в салоне. Чаще всего автолюбители используют пленку для защиты:

дверных ручек и пластика зеркал заднего вида;

дверей, капота, крыши;

крышки багажника.

Большинство автомобилистов не забывают оклеить самый «тяжело эксплуатируемый» элемент в салоне — «многострадальную» торпеду.

Карбоновая пленка: плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение насчет целесообразности покупки, всегда знакомятся с преимуществами и недостатками материала, причем любого. Карбоновая пленка, которую приобретают для преображения средств передвижения, ноутбуков, смартфонов и мебели, не исключение.

Начинать принято с плюсов, и здесь именно главное достоинство многими воспринимается как недостаток. Речь идет о кардинальном изменении внешнего вида автомобиля. Некоторым владельцам он безумно нравится. Другие автолюбители, наоборот, не в восторге: они считают такое оформление проявлением «дурновкусия».

Преимущества «недокарбона»

Теперь о том, что действительно можно считать плюсами карбоновых пленок. К этой категории относится:

Защита лакокрасочного покрытия от ультрафиолета. Шанс скрыть незначительные дефекты поверхности кузова. Простой уход за покрытием. Материал не боится ни «душа», ни автомобильных шампуней. Способность защитить автомобиль от различных видов угрозы — от механических повреждений, от мелких камней, песка, осколков стекла и т. д. Предохранение кузова от контакта с «агрессивно настроенными» веществами: например, с химикатами, предназначенными для борьбы с гололедом. Достаточно долгий срок эксплуатации: высококачественная карбоновая пленка способна служить до 5-7 лет, и не требовать замены или регулярного «латания дыр». Некоторые изделия умеют самовосстанавливаться. Практичность, удобство пленки под карбон. Сюда относится скорость преображения автомобиля (мебели, техники), сравнительная простота работы, а также быстрое снятие материала, который удаляется, не оставляя ни малейшего следа.

Главное же преимущество этих альтернативных изделий — вполне «удобоваримая» цена. Для достижения лучшего результата при оклеивании все-таки рекомендуют использовать профессиональный инструмент. И это можно считать первым минусом данной продукции.

Недостатки пленки под карбон

Второй минус — требование к объекту. Лучше оклеивать новую машину, так как невозможно предсказать, как поведет себя пленочная замена карбона. Она может дать два противоположных результата: либо успешно скрыть имеющиеся недостатки, либо сделать их более заметными.

Другие претензии в большей мере относятся к низкокачественной продукции. Главный из них — недолговечность. Такая карбоновая пленка прослужит недолго: покрытие может преподнести неприятный сюрприз уже через несколько месяцев. Чтобы не столкнуться с подобными изделиями под карбон, лучше отдавать предпочтение пленкам средней либо высокой ценовой категории.

Виды композитной пленки

Теперь надо рассмотреть карбоновый материал, принимая во внимание именно качество продукции. Разновидностей карбоновой пленки существует несколько. Отличаются они качеством, а значит, и ценой. Самый недорогой вариант — однотонная матовая или глянцевая продукция.

Изделия, имеющие индекс 2D. Это тоже простая продукция, так как имитацию легко обнаружить при первом же прикосновении к поверхности. Причина — декоративный слой-рисунок, представляющий собой плоскую, двухмерную картинку. Его наносят на стандартную основу — глянцевую или матовую. Пленки класса 3D. Они имитируют не только «выразительную внешность» карбона, но и его оригинальную текстуру. Чтобы обеспечить такой эффект, в декоративный слой добавляют рельефные элементы. Результат их «работы» — видимое изменение поверхности при взгляде на материал с разных углов. Продукция 4D. Ее без преувеличения можно назвать профессиональной. Если в пленках 3D за объемность отвечают узкие рельефные полоски, то в этих изделиях их заменяют полусферические элементы, позволяющие передать текстуру оригинального карбона максимально точно. Карбон 4D практически невозможно найти в розничной продаже. Его заказывают в специализированных магазинах либо в фирмах, занимающихся тюнингом автомобилей.

Существуют еще 3 разновидности карбоновых пленок — 5D, 6D и 7D. Это самые качественные изделия, покрытые несколькими слоями лака. С одной стороны, такие пленки гарантируют полную защиту поверхностей. Однако из-за стоимости их логичнее приобретать для отделки салонов.

Ни для кого не секрет, что высокому качеству всегда соответствует такая же цена. Сохранить часть денег позволяет практичный способ. Например, детали, которые находятся на виду, декорируют дорогим видом материала — 4-7D. Другие поверхности, менее бросающиеся в глаза, закрывают более дешевыми пленками.

Отдельно надо сказать об отличиях изделий разных производителей. Для 3D-пленок, которые выпускает компания Eclat, характерна более низкая зернистость, даже в сравнении с аналогичной продукцией Graphjet и 3M. Поэтому при выборе рекомендуют всегда знакомиться с демонстрационными образцами. Только так можно объективно оценить вид и текстуру материала.

Как наклеивают карбоновую пленку?

Способов существует два — сухое и влажное оклеивание. Перед операцией обязательно проводят подготовку. Поверхности, на которые будет приклеиваться карбоновая пленка, моют, а затем обезжиривают. В помещении для работы обеспечивают оптимальный температурный режим (от 15 до 20°).

Чтобы минимизировать риск попадания под покрытие пыли или грязи, процедуру рекомендуют проводить в малярной камере. После завершения преображения автомобиля ему необходимо сделать перерыв в работе. На улицу машину лучше «выпустить» только через 24 часа, независимо от вида основы пленки.

Главное, на что необходимо обратить внимание при наклеивании пленки, — корректный раскрой материала. Поэтому перед началом операции определяют общее направление рисунка, так как куски, которые будут «смотреть» в разные стороны, машину не украсят, а, наоборот, «изуродуют».

Сухой метод

В этом случае пленку во время операции нагревают строительным феном. Цель процедуры — придание ей эластичности. Эта работа достаточно сложна, поэтому ее лучше доверить профессионалам. Противопоказания — сильная коррозия и крупные дефекты кузова.

После тщательной очистки и обезжиривания выбранных участков автомобиля ждут, пока поверхности высохнут. Вырезанные элементы с припуском на загиб (5 мм) примеряют вместе с подложкой, затем избавляются от нее и прикладывают пленку к автомобилю.

Материал аккуратно разглаживают от центра к краям с помощью резинового ракеля (либо широкого, но не металлического шпателя). Пузыри ни в коем случае не прокалывают. После завершения этого этапа нагревают поверхность строительным феном. Подгибы тщательно проклеивают герметиком.

Влажный способ

При наклеивании используют либо мыльный раствор, либо парогенератор. Оба варианта дают шанс избавить поверхности от пыли и грязи, которая помешает сцеплению (адгезии) материалов. Однако мыльный раствор используют чаще.

После подготовки и примерки деталей переходят к обработке поверхности. Ее опрыскивают мыльным раствором из пульверизатора, потом с заготовки снимают подложку и прикладывают к поверхности, потом, немного натягивая, фиксируют на «законном месте».

Вооружаются ракелем, разглаживают пленку. Если образовались пузыри, то проблемный участок отклеивают, затем этап повторяют. После того как от дефектов удалось избавиться, поверхность прогревают феном, а подгибы аналогично фиксируют герметиком. Сутки — время, которое необходимо дать на высыхание пленочного покрытия.

Существуют еще два способа, позволяющих получить эффект, который называют «под карбон». Аквапечать — процесс, при котором пленка соединяется с поверхностью с помощью давления струи воды. Этот вариант невозможно повторить самостоятельно, зато он дает шанс покрыть пленкой детали любых сложных форм и размеров. Аэрография — второй способ имитации текстуры карбона, но здесь не участвует пленка. Используется большое количество слоев краски, но результат не всегда и не совсем оправдывает ожидания.

Что надо учесть?

Такие операции кажутся совершенно простыми, однако свои особенности есть у любой работы. Перед оклейкой кузова нужно узнать некоторые детали.

Оптимальное расстояние от фена до поверхности составляет 20 см. Главное — гарантировать равномерный прогрев. Перегрева надо, наоборот, избегать. После завершения работы приклеенную пленку еще раз прогревают. Цель — активизация клеевого состава. Поверхность протирают только сухой салфеткой. Сушка в среднем занимает сутки, на этот период и лучше ориентироваться. Если возникнет необходимость в мытье автомобиля, то с этой процедурой лучше повременить. «Принять душ» машина сможет лишь спустя неделю после операции.

Нередко для защиты и преображения автомобиля выбирают именно карбоновую пленку, так как она кажется самым подходящим вариантом. Однако если нет уверенности в том, что мастер сможет выполнить оклейку безупречно, то лучше обратиться к профессионалам. В этом случае автовладельца, скорее всего, не разочарует качество работы.

Простая ли процедура изменение облика машины с помощью карбоновой пленки? Чтобы ответить на этот вопрос, можно самим потренироваться на подходящих (но не автомобильных) поверхностях. Однако для этого необходимо будет купить рулон пленки, длина-минимум у компаний отличается. «По чуть-чуть» этот материал, как правило, не продают.

С ценами на карбоновые пленки можно познакомиться здесь:

Те мастера, что уже сталкивались с такой работой, утверждают, что лучше переложить ее на «плечи» автоателье. Однако тем, кто загорелся этой идеей, не помешает увидеть, как другие «расправляются» с автомобилем. Например, представление о грядущей работе даст этот оцененный ролик: