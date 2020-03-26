О цементе знают абсолютно все. Нельзя найти на рынке более востребованный материал, ведь без него не обходится ни одно капитальное жилое здание. Любое строительство начинается с цемента, с возведения фундамента, надежность, прочность которого обещает дому долгую и счастливую жизнь. Но широкий ассортимент этого незаменимого вещества в магазинах способен многих привести в растерянность. Поэтому некоторые ответственные хозяева загодя интересуются, какой цемент лучше. Чтобы ответить на этот популярный вопрос самому себе, надо узнать о материале максимум информации: о качестве сырья, характеристиках цемента, о его видах, марках. И, конечно же, о производителях. Только изучив тему досконально, можно сказать, что белых пятен в ней (почти) не осталось.

Производство цемента

Технология изготовления цемента «стара как мир»: ей несколько сотен лет. Прогресс не стоит на месте, поэтому сейчас появилось очень много новых компонентов: добавок, улучшающих качество, и красителей, превращающие серую массу в привлекательный, цветной материал. Однако не претерпели изменений ни главные ингредиенты, ни способ производства.

Основным материалом цемента остается «спевшийся» (спекшийся) дуэт — глина и перемолотый известняк. Доля первой составляет около 25%, второго — 75%. Оба компонента дробят и смешивают, затем обжигают в печах при температуре свыше 1450, но ниже 1480°. После спекания клинкер перемалывают в порошок, потом вводят минеральные добавки, который должны улучшить характеристики цемента.

В результате этого процесса получается материал, который при взаимодействии с водой становится пластичным, а твердея, превращается в крепкий камень. Эта способность — набор прочности после «встречи» с жидкостью — уникальна. Другие вяжущие материалы — воздушная известь, гипс — затвердевают на воздухе.

Характеристики строительной смеси

Минеральные добавки гарантируют то или иное свойство цемента. Поэтому на вопрос о том, какой цемент лучше, невозможно ответить без привязки его к конкретному объекту строительства.

Прочность — главное качество вещества. Она зависит от гипса или шлака, введенного в состав. Марку цемента определяет именно прочность цемента. Тонкость помола. Этот характеристика напрямую влияет на надежность смеси. Чем тоньше помол цемента, тем качественнее получится бетон. Морозостойкость. Это возможность материала стойко переносить циклы заморозки и оттаивания. За нее отвечают добавки-модификаторы. Коррозионная стойкость. Цемент с самыми высокими показателями применяют для строительства подводных, подземных объектов. Сульфатостойкость — способность противостоять соленой воде. Она важна при строительстве сооружений, которые контактируют с морской водой.

Водостойкость — еще одно качество, оно показывает скорость схватывания бетона. Она важна, если предстоит работа по заделке швов или стыков в условиях повышенной влажности.

Основные виды цемента

Из-за большого ассортимента компонентов, которые вводятся в состав, видов цемента появилось довольно много. Все они отличаются характеристиками, поэтому сферы применения марок материала разные. Самыми востребованными разновидностями стали несколько смесей.

ПЦ — портландцемент. Это основной вид, его массово применяют в строительстве — в частном и промышленном. С его помощью создают фундамент, такой же цемент незаменим при отделочных работах. Это универсал, не имеющий минеральных добавок, о чем свидетельствуют буква и цифра — Д0 (добавок — 0%). Популярные марки портландцемента — М400, М500, реже используют М600. БЦ — белый или цветной. Этот вид отличается от привычного серого материала цветом, который получают благодаря минеральным или органическим пигментам. Эта разновидность применяется для декоративной отделки фасадов и внутренних стен зданий. Из декоративного цемента делают архитектурные элементы, скульптуры, им заменяют традиционную тротуарную плитку. Из БЦ изготавливают искусственные камни. Его плюсы — большая прочность, устойчивость к ультрафиолету, повышенной влажности, более быстрое затвердевание. БТЦ — быстротвердеющий цемент. Его особенность — высокая скорость набора прочности. Другое достоинство — морозостойкость, позволяющая проводить строительные работы быстро, даже при минусовых температурах. БТЦ выпускают двух марок: М400 и М550. НЦ — напрягающий. В эту смесь добавляют алюминаты, позволяющие получить влаго- и морозоустойчивое, прочное сооружение. Из этого материала строят высотные дома, подземные гаражи, бассейны, мосты. РЦ — расширяющийся цемент. В этот вид добавляют гипс. РЦ обычно используют для зданий, если хотят минимизировать усадку. При наборе прочности такой бетон расширяется, заполняя все пустоты.

ПЛ — аббревиатура, означающая, что в составе смеси есть пластификаторы. На этом список цементных «представителей» не заканчивается.

Другие специальные разновидности

На прилавках магазинов можно увидеть непривычный цемент, имеющий узкую «специализацию». Например:

водонепроницаемый расширяемый (ВРЦ), его применяют для возведения фундаментов в болотистой местности;

гидрофобный (ГФ) — отталкивающий влагу, этот цемент идет на строительство гидротехнических сооружений;

глиноземистый (ГЦ), его используют для аварийных работ при аномально низких температурах;

сульфатостойкий (СС), для гидротехнических объектов, но для участков, не контактирующих с водой;

тампонажный, его применяют для сооружения объектов газо- и нефтедобывающей промышленности;

фосфатный, максимально стойкий к ударам;

шлаковый, прочный, но долго застывающий.

Если говорить о частном строительстве, то чаще всего мастера выбирают обычные, привычные марки потландцемента.

Маркировка: старая и новая

Самая большая путаница возникает из-за нескольких разновидностей марок цемента, которые продаются на строительном российском рынке. Трудности, появляющиеся у покупателей, связаны с расшифровкой марок цемента, так как действующих ГОСТов сейчас существует три: два российских и один европейский. Причем разницы между продукцией нет никакой, но многие этого не знают и попадаются на уловки продавцов, которые заверяют, что «европейский продукт» лучше.

Старая маркировка

Самый старый стандарт — простой. Марка в нем обозначается литерой «М», а предел прочности — цифрами: от 100 до 700. Сочетание букв и цифр показывает долю добавок в цементе:

Д0 — без них;

Д5 — не более 5%;

Д20 — максимум 20%.

Если добавок было использовано больше 20%, то добавляется буква «Ш», обозначающая, что в смеси есть доменные шлаки.

Старый (1985 г) ГОСТ стал неудобным, неинформативным из-за сильно расширившегося ассортимента цемента, поэтому в 2003 появился усовершенствованный.

Новые обозначения

В маркировке появилось название — «ЦЕМ». За ним через дробь идет еще одна буква, говорящая о подтипе материала — о количестве добавок:

А — от 6 до 20%;

В — от 20 до 35%.

Прочностные характеристики в «новорусском» стандарте выражаются не буквами с цифрами, а мегапаскалями. Чтобы было понятнее, лучше привести старую маркировку и новую:

М100 — 7,5 МПа;

М200 — 15 МПа;

М300 — 22,5 МПа;

М400 — 32,5 МПа;

М500 — 42,5 МПа;

М600 — 52,5 МПа.

Последняя цифра маркировки означает скорость твердения:

Н — нормальная;

Б — быстрая (высокая).

Пример: ЦЕМ I 42,5Н — цемент М500, со стандартной скоростью затвердевания. Теперь необходимо «поведать» о новой маркировке. Кириллицей и римскими цифрами обозначают:

ЦЕМ I — чистый цемент, имеющий менее 5% добавок. По этой причине у него самая высокая скорость затвердевания: через сутки он набирает около 50% прочности. Его рабочие прочностные характеристики — 32,5 МПа. ЦЕМ II. В этой смеси добавок больше — 6-35%. Из-за них он застывает медленнее. ЦЕМ III. Шлакопортландцемент (32,5 МПа) с нормальной скоростью затвердевания. ЦЕМ IV — пуццолановый цемент, содержит золу-унос (З), микрокремнозем (М, МК). ЦЕМ V. Это композит с добавками: золы-уноса (10-30%), доменного шлака (10-30%).

Для сравнения лучше привести старую и новую маркировку одного и того же материала: ПЦ (М) 400 Д0 и ЦЕМ I/А 32,5Н.

Марки: зависимость от сферы применения

Ответ на каверзный вопрос, какой цемент лучше, зависит от того, о каких работах идет речь. Поэтому надо привести примеры использования материала в том или ином качестве.

Заливка фундамента

Основание должно быть максимально надежным, так как на него приходится вся нагрузка. Для его сооружения используют такие марки:

М200. Это материал будет оптимальным решением для небольших строений — веранд, гаражей, заборов. М400 используют при строительстве одноэтажных жилых домов, поскольку бетон для них обязан быть как минимум М200. М500 — марка, «специализирующая» на двухэтажных, или более высоких зданиях.

Какой цемент лучше именно для заливки фундамента? Естественно, М500. Эта марка максимально прочна, однако ценой не сильно отличается от М400.

Возведение стен

В этом случае прочность конструкций зависит от кладочного раствора. Для всех построек необходим (оптимален) «свой» материал:

М200 подойдет для строительства стен беседки, веранды, гаража или хозяйственной постройки. М300 нередко используют при возведении легких межкомнатных перегородок. М400 — минимальная марка, требующаяся для несущих конструкций.

Стяжка пола

Для подготовки поверхности под финишную отделку в квартирах используют марки цемента М300-М500, так как бетон должен быть М150 либо М200. Однако в этом случае многое зависит от того, какая нагрузка будет на пол, какова толщина стяжки. Учесть надо проходимость, вес мебели, интенсивность перемещения тяжестей. Для мелких работ внутри помещения (например, для замазывания трещин) марка цемента не так важна.

Штукатурка

В этом случае все зависит от того, где будут проводиться работы:

М50 — слишком легкий, хрупкий, его рекомендуют только для затирки;

М100 более плотен и надежен, его используют для внутренней отделки;

М150, М200 подходит для фасадной облицовки, для внутренней отделки в «мокрых» помещениях.

Самодельные стройматериалы

Нередко для благоустройства участка мастера изготавливают материалы своими руками. Например, делают облицовочную или тротуарную плитку, создают цементные, керамзитобетонные блоки. Для этих работ подходит М300.

Качественный цемент: как выбрать?

Какой цемент лучше? На этот вопрос, с одной стороны, ответить довольно легко, так как чем выше марка (показатели прочности), тем больший шанс приобрести отличный продукт. Однако при выборе идеала роль играют и другие факторы.

Марка, фасовка

Это наиболее важный критерий. Конечно, самый качественный цемент гарантирует максимальную прочность любого сооружения, однако не для всех конструкций он становится обязателен. Если важна скорость затвердевания, то надо обращать внимание на литеры «Н» (норма) и «Б» (высокая скорость).

Самый качественный товар стоит недешево, поэтому многие предпочитают покупать цемент, расфасованный в мешки. Однако такая простая тара облегчает фальсификацию, поэтому можно получить «кота в мешке», а его качество может стать неприятным сюрпризом. В этом случае надо требовать сертификат. Для ответственных конструкций лучше приобретать продукцию в фирменных упаковках, однако их тоже нужно придирчиво осматривать, так как Россия славится «умельцами».

Самостоятельная оценка товара

Чтобы ответить на вопрос, какой цемент лучше, можно провести тестирование материалов. Например, купить сразу несколько различных упаковок цемента и гидрокарбонатную минеральную воду, но не газированную. Из этих ингредиентов готовят растворное тесто, из которого потом формируют лепешку — тонкую по краям, более толстую в центре.

Если цемент имеет хорошее качество, добавок в нем нет, то спустя 15 минут лепешка застынет так, что ее будет трудно разрушить, даже толстую часть. Когда масса остается мягкой даже через полчаса, это означает одно — материал не отличается хорошими вяжущими качествами, в составе есть посторонние добавки, не заявленные производителем.

Второй этап проверки — испытание временем. Образец помещают в пакет, закрывают его, затем убирают на 24 часа в теплое сухое место. Если цементная лепешка спустя сутки потеряла форму, растрескалась, то этот цемент можно выкидывать «с тяжелым сердцем». Для строительства, особенно для фундамента, он не годится.

Производители

Широкий ассортимент сильно затрудняет поиск самой качественной марки: как российского, так и зарубежного производства. Отечественные материалы обойдутся дешевле, к тому же очень легко вернуть некачественный товар производителю. При покупке «иноземного» цемента важно смотреть на срок годности, так как высокая цена — причина, по которой продукция залеживается на складе. Свежий импортный цемент известен отличными характеристиками.

Определить качество отечественного цемента можно по известности производителя в регионе, а лучше — в стране. Плюсом для компании станет большой ассортимент продукции. Если на упаковке есть адрес изготовителя, а также его контактный телефон, то он вполне заслуживает доверия.

Теперь о вопросе, какой конкретно производитель цемента лучше. Правильного, однозначного ответа он не имеет. Уровень качества материала, производимого разными заводами, примерно совпадает. Это, конечно, относится только к тем производителям, что соблюдают нормативы ГОСТ.

Срок годности товара

Затвердевшие (каменные) упаковки с материалом — достаточная причина для отказа от покупки, причем даже в том случае, когда срок годности не вышел. У некоторых марок он составляет всего 2 месяца, после этого материал начинает быстро терять свои качества. При оптовой покупке необходимо тщательно перепроверять все упаковки, так как продавцы могут подбросить залежавшийся, простроченный товар.

Оптимально приобретать цемент, который произвели недавно, не более 30 дней — лучший для него «возраст». Спустя 3 месяца смесь теряет примерно 20% свойств, через полгода — около 40%. Чем меньше прочность, тем больший потребуется расход.

Мнение других строителей

Поиск отзывов — хороший способ удостовериться в качестве продукта. Покупку любого товара (материала, инструмента, прибора) лучше начинать с отзывов о нем. Для мастеров есть строительные форумы, которые посещают не только любители, но и специалисты из многих регионов страны. В этом случае дельный совет поможет совершить покупку, жалеть о которой в будущем не придется.

Вид сухой смеси

Перед покупкой цемента всегда надо обращать внимание на его физические свойства. Сухой цемент — тонкодисперсный порошок, чей цвет может колебаться от светло-серого до темно-серого. Если в нем содержится достаточное количество железа, то сухая смесь приобретает зеленоватый оттенок. Это не аномалия, а абсолютно нормальное явление.

Цена

Известная поговорка про дешевые товары, которые нельзя покупать небогатым людям, справедлива всегда. Если во время поиска (реального либо виртуального) на глаза попалась подозрительно низкая цена на цемент, то от такой покупки лучше сразу отказаться. Риск получить некондиционный товар в этом случае очень высок.

Какой цемент лучше: производитель

При самостоятельном строительстве очень сложно разобраться, какого изготовителя лучше выбрать. На строительном рынке есть множество вариантов. Импортные материалы отличаются более высоким ценовым диапазоном, однако в этом случае есть особенности, учитывать которые необходимо.

Поставки цемента осуществляются из европейских стран, Египта, Ирана, КНР. Доставки из отдаленных регионов отнимает много времени. Материал неоднократно подвергается перевалкам, а такие операции ухудшают его первоначальные свойства, влияют на качество.

Цемент российских производителей доставляется к покупателям в более короткие сроки. Солидные отечественные компании имеют собственные лаборатории, тестирующие качество продукции. Большое количество фирм-конкурентов гарантирует, что солидные компании «химичить» не будут.

Если говорить о конкретных производителях, то чаще приобретают продукцию:

LafargeHolcim (Франция/Швейцария);

HeidelbergCement (Германия);

Adana Çimento (Турция);

Cimsa (Турция);

Cemex (Мексика);

Евроцемент, Новоросцемент, Себряковцемент (Россия);

Сибирский цемент, Русеан (Россия).

Однако нельзя сказать, что другие известные фирмы/заводы, не упомянутые здесь, в чем-то уступают этим компаниям. Если говорить о портландцементе белого цвета, то в этом сегменте ситуация другая: отечественная продукция качеством уступает импортным сухим смесям, к тому же из-за сложной технологии таких производителей у нас очень мало.

Какой цемент лучше? Качество материала — только одна из сторон вопроса. Другая — точное соблюдение рекомендаций изготовителя. Нередко мастера вовсе игнорируют инструкции, предпочитая смешивать ингредиенты на глазок. И иногда получают то, что, увы, получилось.

Чтобы узнать, что о «многоликом» цементе думают другие, можно посмотреть следующее видео: