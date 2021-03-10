Одним из самых популярных напольных покрытий является ламинат — материал симпатичный, практичный, недорогой и долговечный. Однако на срок его эксплуатации влияет несколько факторов. Один из них — качество монтажа, второй — правильный выбор другого элемента, находящегося между финишным покрытием и бетонной стяжкой. Поэтому прежде чем отправляться за покупками, нужно узнать, какая подложка под ламинат лучше. Именно от нее зависит срок службы изделий, их внешний вид, а также микроклимат в помещении. Поэтому сначала нужно выбрать оптимальный вариант, который сможет гарантировать отсутствие любых проблем с покрытием в будущем.

Задачи, решаемые подложкой

Прежде чем приступать к рассмотрению вопроса о том, какая подложка под ламинат лучше, нужно узнать, какие функции на нее возлагаются. Если говорить кратко, то ее задача — улучшить вид напольного покрытия, однако на самом деле она устраняет все недостатки ламината и основания, которых они не лишены.

Выравнивание поверхности. Поскольку создание идеально ровной стяжки практически невозможно, именно настил обеспечивает отсутствие проблем с поверхностью и с состыковкой элементов. Звукоизоляция. Ламинат, как и остальные синтетические материалы, имеет серьезный недостаток: при ходьбе по покрытию возникает громкий звук. Подложка исполняет роль демпфера, который гасит все шумы. Защита от влаги. Ламинированные покрытия максимально защищены от влаги снаружи, однако их нижний слой не так неуязвим. Поэтому подстилка становится «барьером», который разделяет, а значит, защищает как бетон, так и ламинат. Дополнительная теплоизоляция. Ламели сами выступают в качестве теплоизоляционного материала, однако этого недостаточно. Чтобы обеспечить минимальный уровень утечки тепла, используется подложка, которая в связке в ламинатом становится двойной защитой.

Сейчас на рынке можно найти великое множество материалов: есть подложки дорогие, есть те, что имеют очень привлекательную цену. Но отдавать предпочтение последним не нужно торопиться, потому что неправильный выбор способен стать причиной деформации напольного покрытия, может спровоцировать разрушение замков ламелей.

Какая подложка под ламинат лучше? Качественный материал, он должен быть лишен любых недостатков.

«Подстилка» обязана противостоять живой угрозе: например, первому врагу дома — плесневому грибку. Пол должен «дышать», поэтому идеальной для этого материала остается пористая структура, гарантирующая микровентиляцию. Тепло- и звукоизоляционные свойства. Они обязательны для любых изделий, которые выступают в роли буфера между материалами.

Подложка должна быть защитой ламелей, обязана минимизировать нагрузку на замковые элементы ламината. Она — незаменимый элемент при монтаже напольного покрытия. Исключение есть: это виды изделий, у которых она уже приклеена к ламелям. Как правило, такое преимущество имеет продукция класса Люкс.

Разновидности демпферных изделий

Прежде чем делать выводы относительно того, какая подложка под ламинат лучше, надо познакомиться с ассортиментом изделий.

Основные виды

Классификаций есть несколько:

по форме выпуска — листовые и рулонные;

по видам материала — искусственные и натуральные;

и по видам сырья.

Третий пункт требует близкого знакомства.

Материалы изготовления подложек

В этом случае ассортимент настолько велик, что корректный выбор без заочного знакомства сделать довольно трудно. Поэтому сначала нужно рассмотреть каждого претендента на роль подложки. Изделия могут быть изготовлены из:

пенополистирола;

пенополиэтилена;

пенопропилена;

полиэфира;

пробки;

хвои.

Есть подложки комбинированные: например, из битума и пробки, из полиэтилена и пенополистирола.

Какая подложка под ламинат лучше?

Именно от материала изготовления зависит качество товара. И в этом случае можно или выбрать идеальный материал без недостатков, или тот, что гарантирует отсутствие серьезных проблем. Роль играет не только вид напольного покрытия, но и условия укладки — отсутствие или наличие системы обогрева, или, по-простому, теплого пола.

Пенополиэтилен

Список начинается с самого популярного материала. Подложки, сделанные их вспененного полиэтилена, являются самыми дешевыми изделиями, поэтому на рынке доминируют. Однако изделия из этого материала не лишены сильных сторон.

К их преимуществам относится:

довольно высокая степень гидро- и теплоизоляции;

отсутствие боязни любой живой угрозы, включая плесень;

максимальное удобство укладки: материал легко кроить, после этого этапа остается минимум обрезков.

Самый большой недостаток изделий из ППЭ — низкая прочность таких подложек. Материал спустя несколько лет спрессовывается, поэтому роль буфера выполнять уже не может. Кроме того, степень звукоизоляции пенополиэтилена тоже оставляет желать лучшего.

Пенопропилен

Изделия из вспененного полипропилена не очень популярны, причина — большое количество воздушных пузырьков, которые под нагрузкой быстро лопаются. Последствием становится ощутимый перепад толщины изделий. Такая неравномерность угрожает не только качеству напольного покрытия, но и его замковым соединениям.

К достоинствам пенопропиленовых изделий относится хороший уровень гидроизоляции, приемлемая цена продукции. Очень серьезный минус таких подложек аналогичен «ахиллесовой пяте» ППЭ: это недостаточный уровень звукоизоляции.

Пенополистирол

Эти подложки относятся к изделиям средней ценовой категории. Их изготавливают экструдированного пенополистирола, материала, который хорошо выдерживает нагрузки, гасит звуки, сохраняет тепло, поскольку является хорошим утеплителем.

Благодаря ячеистой структуре материал способен задерживать влагу, препятствовать ее контакту с ламинатом. Поэтому подложка из пенополистирола может укладываться без гидроизолирующей пленки.

Полиэфир

Это еще один, относительно новый рулонный материал, который изготавливают из полиэфирного волокна с добавлением джута (70 и 30% соответственно). Отличие данной подложки от других изделий — высокий уровень звуко- и теплоизоляции, а также отличные амортизационные качества.

Такие демпферные, звукоизоляционные подложки долговечны, прочны, максимально устойчивы к нагрузкам, способны гасить даже сильные вибрации. Но без минусов здесь тоже не обошлось. Первый из них — самая высокая цена, но есть и другие претензии. Материал воздухонепроницаем, опасения вызывает клеевой состав, который используется при производстве.

Комбинация материалов

В первую очередь, это композитные изделия, состоящие из полиэтилена и пенополистирола. Такие подложки производятся в Финляндии, и имеют свое название — Tuplex (Туплекс). У них три слоя: средний пенополистирольные гранулы, верх и низ — прочная полиэтиленовая пленка.

Особенность этой подложки — перфорация нижнего слоя полиэтилена. Если на основании появляется влага, то она попадает в слой гранул, при ходьбе по которым создается эффект микропроветривания. Уходит пар через края настила, их заводят на стены.

Достоинства этих изделий: гибкость, упругость, сохранение формы на протяжении всего срока службы. Минусы — низкая плотность, высокая цена, присутствие в комбинированном материале небезопасного стирола.

Пробка

Сырье для этих изделий — кора пробкового дерева, или других пород. Такие подложки под ламинат не имеют каких-либо недостатков. Для пробки характерна хорошая звуко- и теплоизоляция, длительный срок службы. Если искать минусы, то единственным недостатком можно назвать высокую цену данной продукции. Эти изделия предназначены для укладки под такой же (качественный) ламинат. Помимо подложек из спрессованной пробковой крошки есть еще два вида материала.

Пробка, картон и битум

Это не очень экологичная разновидность предыдущих изделий. Бутумно-пробковые подложки изготавливают из крафт-бумаги. Ее пропитывают битумом, затем наносят слой мелкой пробковой крошки. Если сравнивать с «чистой» продукцией, то преимущества эти кандидаток аналогичны. Исключение — повышенная влагостойкость комбинированного материала. Главный минус — формальдегиды в составе битумных изделий.

Резино-пробковая подложка

При изучении вопроса о том, какая подложка под ламинат лучше, нельзя обойти вниманием это усовершенствованное изделие. Резина придает ей большую влагостойкость, поэтому такой настил не требует дополнительного гидроизоляционного слоя. Помимо защиты ламината эти подложки «специализируются» на монтаже паркетной доски, а также используются при плавающем способе укладки покрытий.

Хвоя

Экологичность не единственное достоинство этого сырья. Эти изделия являются первыми конкурентами дорогих пробковых подложек, а если сравнивать плотность, то и превосходят их. В большинстве случае используется еловая хвоя. Для этой подложки характерна пористая структура, которая позволяет заглушать звуки и компенсировать неровности стяжки.

Изделия способны поглощать конденсат, являются отличными теплоизоляторами и демпферами. Минусы продукции из хвои — боязнь влаги и высокая цена. С первым недостатком научились бороться: для улучшения характеристик в хвою добавляют воск, однако еще не все производители взяли на вооружение новую технологию.

Фольгированные изделия

Это отдельная категория — подкладки, имеющие тонкий слой из алюминиевой фольги. Главное предназначение этих изделий — сохранение тепла в помещении. Данные подложки изготавливают из различных материалов.

Пенополиэтилен. Как и простые полиэтиленовые изделия, они отличаются от конкуренток недорогой ценой, что также делает их очень привлекательными для покупателей. Главный минус у них тот же, что и у простой полиэтиленовой продукции: это недолговечность. Пенополистирол. Это листовые материалы, которые во время укладки склеивают скотчем. Фольга является отличной защитой от влаги, поэтому эти подложки можно использовать даже для помещений с повешенной влажностью. Минус их — высокая цена. Пробка. Эти изделия отличаются от предыдущих подложек более плотной структурой, высокими звуко- и теплоизоляционными качествами. Недостаток аналогичен: это стоимость пробковой продукции.

Если раньше такие фольгированные материалы использовались исключительно в роли основы для монтажа теплых полов, то теперь сфера их применения расширилась. Подложки с алюминиевым покрытием покупают не только для обычных помещений, но и для укладки ламината в комнатах с повышенной влажностью.

Подложки для теплого пола

Сначала о водяных системах. В этом случае существуют два «противопоказания». Это натуральные материалы, являющиеся идеальными теплоизоляторами. Поэтому пробковые и хвойные изделия совершенно не подходят для этого вида напольного обогрева.

Оптимальным вариантом для таких систем считается подложка из перфорированного экструдированного пенополистирола (ЭППС). Она предназначена специально для теплых полов. Однако и к этим изделиям многие хозяева относятся негативно, причина — небезопасность материала, особенно в условиях повышенной температуры.

Второй материал-претендент — вспененный полиэтилен. Он лишен главного недостатка ЭППС, к тому же у пенополиэтилена самый высокий коэффициент теплопередачи среди всех материалов, которые применяются для изготовления подложек. Еще один вариант — перфорированный картон.

Для инфракрасных теплых полов, которые укладываются на подложку, оптимальным будет фольгированный вспененный полиэтилен — Пенофол, Фольгоизолон. Материал укладывают отражающим слоем вверх.

Практически все подложки из натуральных материалов являются подходящими претендентками для систем «инфракрасный теплый пол», однако встречаются исключения.

Критерии выбора материала

Широкий ассортимент отечественной и импортной продукции способен поставить в тупик любого потенциального покупателя. Какая подложка под ламинат лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учитывать несколько общих критериев. К ним относится:

способность противостоять любой угрозе;

экологичность материала;

цена изделий;

срок службы.

Если же рассматривать именно характеристики стройматериала, то в этом случае обращают внимание на:

толщину, от которой зависит способность гасить колебания;

форму выпуска — листы или рулоны;

теплоизоляционные свойства;

степень звукоизоляции;

влагостойкость настила.

Теперь нужно подробнее рассмотреть одну из последних характеристик.

Толщина подложки

Многие предполагают, что главные задачи этого элемента — обеспечение тепло- и звукоизоляции, а также защита напольного покрытия от конденсата. Поэтому при выборе отдают предпочтение более толстому материалу. Другие идут еще дальше: они укладывают два слоя подложки, тем самым совершая грубейшую ошибку. Она — игнорирование статической и динамической нагрузки.

Человек при ходьбе или тяжелая мебель деформирует отдельные ламели, и что происходит в этом случае? Толстый настил материала сильнее прогибается, ламинат под тяжестью гнется, передавая колебательное движение соседним панелям. Те также вынуждены прогибаться, однако уже в меньшей степени. В таких «невыносимых» условиях максимальные нагрузки ложатся на замковое соединение, которое, в конце концов, не выдерживает, «идет» микротрещинами, а потом и ломается.

Главные задачи подложки — выравнивание основы для укладки ламината, гашение всех колебаний, то есть «служение» демпфером — слоем между бетоном и финишным покрытием.

Какая подложка под ламинат лучше, если рассматривать только толщину изделий? На данный параметр влияет качество поверхности стяжки:

ровное основание дает возможность купить и настелить подложку толщиной 2 мм;

небольшие неровности — повод для покупки более толстого материала — 3 мм.

Увеличивать данный показатель не рекомендуется: даже один «лишний» миллиметр может привести к непредвиденным и неприятным последствиям. Однако исключение в этом правиле есть. Например, для дорогого и толстого напольного покрытия подойдет такая же подложка. Оптимальным значением являются 3 мм, максимально возможными — 5-6 мм, но на этот показатель влияет и материал изделия. Если необходимы толстые ламели, то главным критерием для покупателей должна стать высокая плотность подложки.

Как укладывают подложку?

Процесс укладки не создаст непреодолимых препятствий, потому что работа максимально проста. Операция зависит от того, какой материал куплен.

Листовую подложку стелют в шахматном порядке. Нахлестов не делают, чтобы не создать неровности на поверхности. Стыки листов заклеивают малярным скотчем. Рулонные материалы заводят на стены, соседние полосы также укладывают без нахлеста. Их стыки закрывают аналогично — скотчем. Если используются фольгированый материал, то покупают алюминиевую клейкую ленту.

Укладка подложки под ламинат состоит из нескольких простых этапов:

первым делом основание подготавливают: его очищают от мусора и пыли, затем сушат;

материал нарезают, заранее определив размеры кусков;

подложку укладывают так, как написано в инструкции производителя (с гидроизоляционным слоем или без него);

листовой материал укладывают со смещением, стыки проклеивают скотчем.

После завершения операции переходят к монтажу ламината. Теперь несколько советов для тех, кому укладка еще только предстоит. Разные подложки имеют свои особенности. Элементы с рельефной стороной укладывают этой поверхностью на основание. Фольгированный слой материала должен «смотреть» на напольное покрытие.

Лучшие подложки под ламинат

В этом рейтинге нашли место как искусственные, так и натуральные материалы, потому что оба вида имеют свои сильные стороны.

Искусственные настилы

Их главное преимущество — вполне приемлемая цена. Несмотря на то, что срок их службы меньше, эти материалы пользуются спросом. Они — оптимальное решение для ровных оснований и ламината средней ценовой категории.

Подложка Professional Series относится к композитным изделиям, имеющим трехслойную структуру. Она универсальна: материал подходит для любого помещения, с различным уровнем влажности. Единственный минус — высокая цена. Jermaflex Topizol — рулон из вспененного фольгированного полиэтилена. Эта подложка отличается демократичной ценой, но имеет отличные характеристики. Недостаток — невозможность использования для теплых полов. Arbiton Secura Extra Aquastop Smart. Это изделие из экструдированного пенополистирола. Материал безопасен, так как не выделяет токсичных паров. Минус настила — невысокий уровень звукоизоляции.

Еще один популярный кандидат — Тепофол НПЭ. Это универсальная подложка из вспененного полиэтилена. Ее используют не только для напольных покрытий, но и для звукоизоляции и утепления стен и потолков. К недостаткам подложки относят высокую степень горючести.

Натуральные подложки

Это продукция отличается длительным сроком эксплуатации, относится к «дышащим», экологически чистым материалам. Минус у них один — высокая цена.

Steico Underfloor — хвойная подложка, которая предназначается для укладки напольного покрытия плавающим способом. Материал прочен, эластичен, способен вбирать лишнюю влагу. Пробковая подложка Корк. Ее изготавливают из коры дуба. Достоинства этого изделия — высокая плотность, способность быстро восстанавливать форму. Минус — несовместимость продукции с теплыми полами. Cezar — хвойная подложка, изготовленная из сосны. Как говорят покупатели, этот материал — отличный способ, позволяющий избавиться от скрипучих полов. Недостатки — продажа целыми упаковками, необходимость дополнительной гидроизоляции. Wicanders Cork Sheet — пробковая подложка, которая подходит для укладки на любое основание: на дерево, ДСП, бетон и т. д. Отличительные особенности — высокая степень звуко- и теплоизоляции. Минус — невозможность использования для укладки ламелей на теплый пол.

Лучшими подложками для монтажа ламината на теплые полы признаны изделия, имеющие устойчивость к нагреву и высокий показатель теплопроводности: Cezar Expert Thermo Rapid, Solid 1,8 мм (ЭППС) и EcoHeat ПНП (вспененный полиэтилен).

Какая подложка под ламинат лучше? Ответ на этот вопрос могут дать только хозяева. Он зависит от особенностей помещения, качества бетонной стяжки, а также от вида (толщины напольного покрытия). Чтобы не прогадать, и приобрести хороший материал, лучше почитать отзывы покупателей. Не всем хвалебным и критическим комментариям можно полностью доверять, однако вывод они все же сделать позволяют.

Рекомендации других мастеров иногда помогают сделать окончательный выбор. С одним мнением о том, какая подложка под ламинат лучше, можно познакомиться, если уделить время этому видео: