Ремонт — операция сложная и длительная, а его результаты зависят не только от серьезности подхода хозяев к работе, но и от качества материалов, от корректности их выбора. Наряду с оклейкой стен обоями популярностью стало пользоваться и их окрашивание. Найти свой вид ЛКМ (вернее, КМ) непросто: ассортимент их очень широк. Какая краска лучше для стен или потолков? Чтобы подобрать оптимальный вариант, будущим хозяевам приходится узнавать максимум информации о предмете интереса. Поэтому сначала нужно познакомиться с разновидностями материалов, с их сильными и слабыми сторонами, а потом выбрать тот, что имеет нужные характеристики и идеально подходит основанию.

Какие качества важны для краски?

С этим декоративным материалом хорошо знакомы все. Практически в каждой квартире или доме есть те или иные окрашенные поверхности, поэтому хозяева знают, что одним из главных критериев, от которого зависит общее восприятие помещения, является эстетичность материала стен.

Фактурность материалов

В случае поисков данного вида отделки владельцам предстоит выбор между глянцевой и матовой краской. К счастью, этот этап не отличается особой сложностью.

Первые, глянцевые материалы смотрятся эффектно, однако на них очень хорошо видны малейшие огрехи. Кроме того, они не слишком популярны, потому что яркий свет, отражающийся от поверхности стен, в лучшем случае утомляет, в худшем — способен даже «давить на психику».

Матовые поверхности выглядят не так «вызывающе», такие краски проще наносить, они смогут спрятать небольшие неровности, потому что не отражают свет. Уход за «мягкими», успокаивающими и привлекательными покрытиями тоже несложен. Однако ассортимент обычных КМ двумя видами не ограничивается. Есть краски полуглянцевые, полуматовые, а также глубокоматовые, абсолютно лишенные блеска. Последние составы — трендовое дизайнерское решение.

Существует еще один вид красок — фактурные. Они совершенно не похожи на другие материалы. Их специализация — создание рельефной поверхности. Рельеф может быть разным — или почти незаметным, или бросающимся в глаза. Такие составы способны имитировать декоративные виды штукатурок: примеры — «барашек», «короед», шуба» и т. д.

К этому же, фактурному виду относятся составы, которые создают эффект бархата, мокрого шелка или мрамора. Стены, окрашенные ими, могут быть не только шероховатыми, но и гладкими. Главное отличие этих красок от традиционных материалов — их необычная консистенция: она напоминает жирную, густую сметану, в которой «ложка стоит».

Важные характеристики красок

Какая краска лучше для стен? Та, что будет отвечать нескольким критериям. К главным свойствам этого декоративного материала относится:

Отличная адгезия. Поскольку основания в домах и квартирах различны, очень важно, чтобы краска имела хорошее сцепление со стенами или потолком. Некоторые типы красок относятся к универсалам, другие предназначены для поверхностей, созданных из конкретных материалов. Долговечность краски. Если рассматривать этот вид отделки с точки зрения срока эксплуатации, то главное для них — способность сохранять яркость и насыщенность цвета. Например, для стен, на которые падают солнечные лучи, нужно выбирать лакокрасочный материал, в составе которого есть УФ-фильтры. Способность противостоять перепадам температур. На данную характеристику обращают внимание, если краску выбирают для неотапливаемых помещений, для внешней отделки зданий. Материал не должен терять своих свойств и при жаре, и в холода. Влагостойкость материала. Это свойство крайне важно, если краской будут отделывать влажные помещения. Если любой жилой комнате подойдет обычная краска, то для ванной и кухни влагостойкие виды — обязательное условие. Укрывистость. Чем она лучше, тем меньше слоев потребуется наносить хозяевам, а значит, у них появится возможность экономии. И наоборот, недостаточная хорошая укрывистость станет причиной возросших расходов. Паропроницаемость. Она важна для красок, которые используются во влажных помещениях, для фасадных отделочных материалов. «Дышащие» составы спасут стены от плесневого грибка. Устойчивость к истиранию — способность противостоять механическим воздействиям. Простота ухода. Как правило, ее гарантируют практически любые виды красок.

Экологичность — качество, которое можно поставить не в конец перечня, а в его начало. Раньше люди мало задумывались о потенциальном вреде, который могут нанести строительные или отделочные материалы. Сейчас безопасность для жильцов и их питомцев — главное требование к любым кандидатам.

Разновидности красок

Какая краска лучше для стен? Отдать предпочтение одному материалу невозможно, поскольку на выбор влияет не только материал стен и качества состава, но и цена, которую готовые заплатить хозяева. Сначала нужно познакомиться со всеми претендентками на эту «должность». Выбор ЛКМ достаточно широк.

Все краски можно разделить на три вида: это материалы для внутренних, наружных работ и универсальные составы, дающие возможность финишной отделки любых стен. Однако последние в жилых помещениях использовать не рекомендуют по одной простой причине. Зачастую в них содержатся небезопасные ингредиенты, которые могут спровоцировать даже аллергическую реакцию. К ним относятся токсичные антисептики, вещества-отвердители и т. д.

Все краски по составу делятся на три вида — на растворяющиеся водой, разводящиеся бензином, маслом или олифой (масляные), и алкидные. Основа последних смесей — эфирные смолы.

Водно-дисперсионные, водоэмульсионные или просто водные

Эти краски считаются самыми популярными. Если спросить у профессионалов, какая краска лучше для стен, то не исключено, что этот вид предпочтет подавляющее большинство мастеров. Данные составы быстро сохнут, не имеют запаха, просто колеруются. Они, как правило, идеально сочетаются с большим количеством строительных материалов.

Разница между водно-дисперсионными и водоэмульсионными смесями невелика, однако понятна она только специалистам. Любителям может быть интересным, как работают такие краски. После нанесения состава на поверхность вода начинает испаряться. Когда этот процесс завершается, покрытие становится прочной пленкой, которая или вовсе не реагирует на влагу, или очень трудно смывается. Пигменты, добавленные в белые смеси, равномерно распределяются по всей глубине покрытия.

В свою очередь, водно-дисперсионные составы делятся на несколько видов.

Акриловые

В их составе — акриловая смола, которая после высыхания краски превращается с водонепроницаемую пленку. Для данных красок характерно быстрое высыхание и хорошая износостойкость, совместимость с большим количеством стройматериалов. Их плюсы — возможность использования в мокрых помещениях, отсутствие неприятного запаха, грязеотталкивающие свойства, простота ухода. Именно к акриловым краскам относятся фактурные смеси, которые смогут скрыть сравнительно небольшие дефекты стен: их можно наносить толстым слоем — до 15 мм. Они — один из ответов на вопрос, какая краска лучше для стен комнат.

Качественные материалы производят компании Deutek, Dulux, Eskaro, KOLORIT, Tikkurila. Чаще это белые составы, для которых нужно приобретать колер-пасту и пигменты. В этом случае идеальный вариант — приобретение красящего состава того же производителя. Такие компоненты будут полностью совместимы.

Еще один момент, требующий внимания, — небольшое изменение цвета акриловой краски после высыхания. Поэтому сначала состав проверяют на фрагменте стены. Альтернатива — обращение в колер-студию. Там владельцам покажут настоящий цвет, причем при разном освещении.

Латексные

В этом случае водонепроницаемую пленку образует латекс. Этот вид краски отличается длительным сроком эксплуатации, стойкостью к истиранию, простотой нанесения и экономичностью. Их минус — невысокая паропроницаемость, поэтому данные материалы не рекомендуют использовать во влажных комнатах, спальнях и детских. Именно латексные материалы чаще используют для декорирования обоев или декоративной штукатурки.

Любые водные краски требуют использования грунтовки-антисептика, поскольку не имеют защиты от плесневого грибка и бактерий. Как и в случае с колером, эти составы и грунтовки лучше тоже покупать от одного производителя. Такое идеальное сочетание гарантирует высококачественное покрытие.

Силиконовые

Первая область применения этих смесей — живопись, однако великолепные качества составов быстро расширили их сферу деятельности. Силиконовые краски отличаются антистатичностью, максимальной стойкостью к повышенной влажности и истиранию. Для них характерен высокий коэффициент паропроницаемости, отсутствие боязни УФ излучения и перепадов температур.

Из-за этих качеств водоотталкивающие составы считаются универсалами: их можно использовать как для отделки любых комнат, так и для фасадных работ. Недостатков у силиконовых красок практически нет. Единственная претензия к ним — высокая цена. Однако есть и еще один важный момент: силиконовые краски в чистом виде найти сложно. Чаще это акриловые составы с добавлением силикона.

Силикатные составы

Этот ЛКМ относится к минеральным краскам. Их основной компонент — жидкое калиевое стекло, дополнительный — этилсиликат (чаще натрия). В роли наполнителя может выступить мел, слюда, тальк и т. д. Благодаря такому составу силикатные смеси создают пленку, имеющую повышенную влагостойкость, огнеупорные и противоударные свойства.

Материалы идеальны как для интерьеров, так и для отделки кирпичных и бетонных фасадов. Другие их преимущества — долгий срок службы, экологичность и простой уход, поскольку такие поверхности практически не загрязняются. Главный недостаток силикатных красок — ограниченность цветовой палитры. Причина — несовместимость с некоторыми колерами, придающими разные оттенки.

Масляные краски

Их достоинства — высокая прочность покрытия, максимальная износостойкость, длительный срок службы и невысокая цена. Однако у масляных смесей есть несколько серьезных недостатков, из-за которых они постепенно теряют популярность, уступая место новым отделочным материалам.

Эти краски очень неприятно пахнут и долго сохнут, поэтому в доме или квартире в этот период находиться очень некомфортно. Они практически паронепроницаемы, поэтому велика вероятность, что плесневый грибок поселится под покрытием, если для него будут созданы благоприятные условия.

Алкидные составы

Свойства этих красок схожи с характеристиками латексных материалов. После нанесения на поверхность алкидные смолы окисляются, образуя пленку, которая нечувствительна к влаге. Для этой продукции характерна высокая степень износостойкости, долгий срок эксплуатации, доступная цена и очень быстрое высыхание.

Главная претензия к алкидным краскам — их высокая токсичность. Работа с составом требует защиты (респиратора). После завершения окрашивания необходимо покинуть дом или квартиру как минимум на сутки. Другие минусы — выгорание, низкая паропроницаемость и очень стойкий, крайне неприятный запах, причем сохраняется он довольно долго.

Эко-краски

Эти материалы стоят особняком. Данный вид отделки отличается высокой ценой, но считается экологически чистым. Добиваются такой безукоризненности исключением из состава всех опасных веществ, которые могут нанести вред организму.

Качественные краски не выделяют неприятного запаха. Все компоненты таких составов натуральные, поэтому данные материалы можно использовать для окрашивания стен в детских комнатах. Минус «супернатуралов» — максимум времени, которое требуется на высыхание.

Однако надо понимать, что приставка «ЭКО» не всегда гарантирует полную натуральность. Иногда за понятием «экологически чистый» скрываются составы, содержание вредных веществ в которых находится в минимальной концентрации — предельно допустимой (ПДК). Другой, «настоящий» (или стоящий) вариант — КМ, в котором присутствуют только (на 100%) природные, безопасные компоненты.

Выбор краски для конкретных материалов

Оптимальные варианты для каждого основания свои. Поэтому при выборе материала крайне важно учитывать это соответствие.

Бетон. Для таких стен можно выбрать как акриловую, так и латексную краску. Подойдут и силикатные материалы. Дерево. Здесь тоже две претендентки — масляный и латексный состав. Фаворит — непахучий и «дышащий» материал на водной основе. Штукатурка. В этом случае лидерами становятся составы, имеющие низкий показатель паропроницаемости. Для преображения декоративной штукатурки оптимальным вариантом станет латексная краска. Другие потенциальные кандидатки — силикатная, акриловая и силиконовая.

Для отделки гипсокартонных стен подойдет и водоэмульсионные, и водно-дисперсионные краски. Последние — любые: акриловые, латексные или силиконовые материалы. Можно использовать и другие краски — масляные, алкидные. Исключения для гипсокартона одно: это составы, содержащие известь.

Подбор сочетания: краска — помещение

Какая краска лучше для стен? Понятно, что для окрашивания комнат выбирают составы, предназначенные только для внутренних работ. Однако помещения с разными условиями и предназначением требуют выбора оптимального варианта для каждой комнаты.

Коридоры, прихожие

Помещения-«проходимцы» не относятся к «благополучным». Для них важно подобрать то финишное покрытие, которое будет легко очищаться от любых загрязнений. Предпочтительный вариант — латексный состав. Лучше подбирать продукцию средней ценовой категории: она — гарантия качества. Погнавшись за дешевизной, можно получить результат, который в скором времени разочарует.

Ванные и кухни

В первых угрозами являются перепады температур и высокая влажность. Во вторых к ним добавляется копоть, капли (бульона и жира), летящие во время приготовления блюд и на стены. Поэтому такие экстремальные условия требуют краски, которая должна быть водостойкой, но паропроницаемой, химически инертной, отлично моющейся. Данным требованиям отвечают две кандидатуры — латексные и силиконовые. Последние отделочные материалы можно использовать и для декорирования стеновых панелей.

Детские

Эти комнаты часто оформляют будущие «художники», поэтому краска просто обязана легко и без проблем «умываться». Поэтому при выборе нужно смотреть в сторону тех акриловых составов, которые перенесут такое очищение. Экологичность и гипоаллергенность важна для маленьких хозяев, поэтому лучший вариант — качественные ЭКО-краски, предназначенные именно для декорирования детских комнат.

Гостиные и спальни

Для этих комнат оптимальными будут акриловые, матовые либо глубокоматовые краски. Главное, единственное требование к ним здесь — высокая паропропускная способность. Максимальная прочность, а также защита от влаги этим составам не нужна. Поэтому более дорогую латексную или силиконовую продукцию для их оформления рассматривать большого смысла не имеет.

Лучшие производители и краски

Понять, какая краска лучше для стен, — задаче непростая. Широкий ассортимент продукции — и плюс, и минус, так как разобраться в нем бывает очень трудно. Поэтому нужно сразу обратить внимание на составы известных производителей, которые давно на рынке, и дорожат своей репутацией. К таким компаниям относится:

Alpina (Германия);

Beckers (Швеция);

Belinka (Словения);

Caparol (Германия);

Ceresit (Германия);

Deutek (Румыния);

Dufa (Германия);

Dulux (Англия);

Emplis (Россия);

Eskaro (Эстония);

Finncolor (Финляндия);

KOLORIT (Украина);

Marshall (Турция);

Parkerpaint (США);

PUFAS (Германия);

Sherwin-Williams (США);

TEKNOS (Финляндия);

Tikkurila (Финляндия).

Теперь о том, какая краска лучше для стен.

Акриловые краски

Хороших отзывов заслужили:

Parade W4;

Farbitex Profi;

Alpina Renova;

Tikkurila Joker;

Tikkurila Harmony;

Caparol Amphibolin;

Dulux Master Lux Aqua 40;

Olimp Gamma Washable Paint.

Силиконовые составы

В список вошли следующие составы:

TIKKURILA EURO EXTRA 20;

Litokol Litotherm Paint Sil;

Caparol CapaSilan;

ALPINA EXPERT;

Ceresit CT 48.

Латексные материалы

Какая латексная краска лучше для стен? На это звание претендуют:

Beckers Elegant Vaggfarg Matt;

Dulux Bindo 7 Bw Матовая;

Tikkurila Euro Power7;

NEWTONE LOTUS 3;

Beckerplast 7.

Силикатные краски

Лучшими красками на основе жидкого стекла признали Ceresit CT 54, BAUMIT SILIKAT COLOR REPRO, Profi-Sil Fassade Dufa, PUFAS Fassaden-silikat, Tikkurila Finngard Silikaattimaali.

Невозможно сказать, какая краска лучше для стен, поскольку в выбор «вмешивается» большое количество факторов. Поэтому искать ответ на вопрос предстоит самим хозяевам. В этом помогут и списки кандидаток, и отзывы тех, кто уже проверил качество составов.

В завершение темы — видео, касающееся ее: