Несмотря на регулярное появление большого количества новых соперников, податливая, теплая и красивая древесина ни на йоту не потеряла своей популярности. Из нее возводят стены и делают крыши, она становится элементами интерьера и отделочным материалом. Единственный серьезный недостаток древесины — ее уязвимость. Поскольку она является желанной «добычей» воды, огня, плесени и насекомых, ей требуется надежная защита. Для этих целей приобретают антисептики и антипирены, однако еще одним защитным слоем являются ЛКМ. Эти покрытия значительно продлевают эксплуатацию, а также предохраняют древесину от внешних воздействий. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос о том, какая краска лучше для дерева.

Качества, важные для краски по дереву

Дерево становится наружной отделкой домов, превращается в конструкции (стены, перекрытия, стропильная система), а также в элементы интерьера — в лестницы, перила и т. п. Некоторые хозяева для его защиты и декорирования выбирают лаки, другие останавливаются на красящих составах.

Общие характеристики

Чтобы разобраться в вопросе, какая краска лучше для дерева, сначала нужно познакомиться с качествами, которые необходимы этим декоративным покрытиям. При поиске оптимального варианта обращают внимание на большое количество характеристик.

Время высыхания. Одним материалам нужно всего несколько часов, другим — сутки или более. Понятно, что чем меньше срок, тем удобнее хозяевам. Паропроницаемость. Древесина — натуральный материал, который «дышит», поэтому она нуждается в такой же краске, которая сможет предотвратить ее разрушение. «Дружелюбность» — отсутствие неприятного запаха. Это качество очень важно для интерьерных красок. Для фасадных материалов данное свойство совсем не является обязательным. Тип основы — чуть не самый важный критерий, так как именно он определяет, подходит ли материал с данным веществом для дерева. Базой может являться алкидная или акриловая смола, латекс, силикон, масла и растворители. Технология нанесения. Одни краски можно считать универсальными, потому что они дают возможность работать и валиком и кистью. Другим подходит только последний инструмент, и в этом случае окрашивание отнимет довольно много времени. Укрывистость — способность надежно перекрывать цвет поверхности. От нее зависит расход материала. Как правило, дерево «забирает» большое количество краски, однако этот показатель у разных составов свой. Одни требуют минимума слоев, другим необходимо большее их количество. Фактура и текстура материала. Краски по дереву, как и остальные разновидности, могут быть глянцевыми, матовыми, полуглянцевыми и т. д. От вида материала зависит производимый им эффект. Чтобы обеспечить равномерность покрытия без потеков, смесь должна иметь довольно густую консистенцию. Степень готовности красящего продукта. Цветные составы гарантируют минимум работы при подготовке продукта — их только размешивают. Некоторые смеси, наоборот, продаются только белыми, поэтому требуют предварительного соединения с колеровочной пастой. В этом случае лидерами являются цветные, готовые краски.

Любое декоративное покрытие обязано быть долговечным и огнестойким. Для интерьерных составов очень важна их экологичность. Если планируется проведение фасадных работ, то рассмотреть нужно еще несколько характеристик.

Что важно для фасадных красок?

Какая краска для дерева лучше, если предстоит выбрать состав для наружных работ? Для тех смесей, что будут «работать» на улице, необходимы следующие свойства:

влагоустойчивость, для защиты дерева от осадков;

морозостойкость, «терпимость» к серьезным перепадам температур;

антисептические свойства, так как краска обязана защищать от любой живой угрозы;

способность противостоять ультрафиолетовому излучению: такие смеси имеют УФ фильтр.

Обязательно требование к фасадным составам — устойчивость к механическим воздействиям. Еще один немаловажный момент — температура нанесения. Одни материалы требуют определенного и не очень широкого диапазона — от 10 до 15°. Другие позволяют проводить окрашивание даже при температуре, близкой к нулю.

Разновидности красок для дерева

Прежде чем разбираться в том, какая краска лучше для дерева, нужно узнать, какие составы для этого используют. Ассортимент такой продукции достаточно широк.

Водно-дисперсионные

Это акриловые, силиконовые и латексные краски. Их разводят водой, а на качество и характеристики составов влияет их основной компонент. Преимущества водных дисперсий:

паропроницаемость;

длительный срок службы;

широкий ассортимент продукции;

инертность по отношению к агрессивным веществам.

Водно-дисперсионный материалы довольно просто наносить, они быстро сохнут, к тому же не имеют неприятных запахов. Эти достоинства сделали их лидерами среди интерьерных красок. Любой из составов требует предварительного грунтования дерева.

Акриловые краски

Если говорить о компании лидеров, то эта продукция входит в их число. Такие составы практически лишены запаха, долговечны, пожаробезопасны, эластичны, считаются экологичными. Акриловые краски подходят для внутренних и наружных работ. Для работы можно использовать валик, кисть либо краскопульт. Фасадные материалы способны выдерживать серьезные перепады температур, противостоят солнечному свету, поскольку имеют в составе стойкие пигменты и УФ фильтры.

Поверхность, окрашенная этими составами, «дышит», однако надежно защищена от влаги. Акриловые краски применяют не только для древесины: они идеально подходят для декорирования ДВП, ОСП, фанеры и т. д. Для получения насыщенного цвета достаточно двух слоев краски, которая высыхает через 3-4 дня. Акриловыми материалами красят стены, полы, двери и наличники, а также мебель.

Латексные составы

Эти краски тоже используют как для внутренних, так и для наружных работ. Они, как и их акриловые «родственники», не имеют запаха, способны пропускать пар. Главное отличие этого вида водно-дисперсионных материалов — быстрое высыхание. Оно составляет от 20 до 120 минут. Точный срок зависит от уровня влажности на улице или в помещении.

Минусы у латексной продукции есть. Это потеря цвета наружного отделочного материала, и покрытий помещений, на которые попадают солнечные лучи. Комнате с окнами, выходящими на юг, такой материал противопоказан, так как через некоторое время краска потеряет цвет, начнет желтеть. Второй недостаток латексной продукции — невозможность использовать кисти: им походит валик, краскопульт, возможна «совместная работа» этих инструментов.

Силиконовые краски

Это еще один вид, который используются для интерьерных работ и для отделки фасадов. Как и «одноименный» герметик, эти краски отличаются высокой влагостойкостью, поэтому идеальны для мокрых помещений и наружной отделки, особенно в регионах с влажным климатом. Даже один слой краски способен гарантировать надежную защиту поверхностей.

Покрытие имеет высокую паропроницаемость, очень устойчиво к истиранию, УФ, к любым механическим воздействиям. Оно гидрофобно (капли остаются на поверхности), эластично, химически инертно, поэтому фасад можно мыть практически любым моющим средством. Силиконовая краска «умеет» самоочищаться: вся грязь покидает покрытие благодаря ветру и осадкам. Самый серьезный минус силиконовых материалов — их высокая цена.

Масляные, алкидные краски

Данная продукция изготавливается из масел — натуральных (масляные краски) или синтетических (алкидные). Связующим веществом в них служит олифа. Оба вида краски отличаются хорошей адгезией и гарантируют максимальную защищенность от влаги, однако эти составы очень неприятно пахнут.

Однако второй минус у них довольно серьезный. Это паронепроницаемость. Стены, покрытые этими составами, не смогут дышать, а если в помещении и высокая влажность, то вскоре в древесине появится плесень. Кроме того, и масляная, и алкидная краска не отличается эластичностью, поэтому усадка деревянного дома может привести к появлению трещин на покрытии. В этом случае оно вскоре начнет осыпаться.

Полиуретановые эмали

Эти ЛКМ используют для внутренних и наружных работ, при производстве деревянной мебели, лестниц, окон и дверей, при изготовлении столярных изделий и т. д. К преимуществам ПУ краски относится паропроницаемость, максимальная прочность, химическая и механическая стойкость, быстрое высыхание, высокая адгезия, возможность колеровки и экономичный расход.

Полиуретановые эмали (например, уретано-алкидные) отлично подходят как для окрашивания древесины, так и для финишной отделки ДСП, ОСП и МДФ. Отличные качества позволяют использовать их для защиты и декорирования фасадов. Недостаток у полиуретановых красок один: это высокая цена.

Эпоксидные краски

Эти составы относятся к одним из самым стойких разновидностей ЛКМ. Их основной компонент — эпоксидная смола. Такие краски отлично сопротивляются трению и нагрузкам, поэтому используются для разных материалов и условий. Ими покрывают поверхности из бетона, дерева, металла, пластика и стекла. Преимущества этой продукции:

отличная адгезия;

водонепроницаемость;

широкая цветовая гамма;

максимально прочность поверхности;

инертность к агрессивным химикатам.

Как правило, эпоксидные краски используют для внешней отделки в тех регионах, где сложные климатические условия.

Какая краска лучше для дерева?

Во-первых, та, что предназначена для определенного вида работ. Поэтому сначала выбирают либо материалы, использующиеся для интерьеров, либо те, которые «специализируются» на наружной отделке.

Любой производитель указывает, для каких целей выпускается его продукция. Есть и другая категория красок — «разносторонние» составы, которые предназначены для бетона, дерева, металла и т. д. Такими универсалами можно окрашивать и защищать любые поверхности, которые перечислены в списке рекомендуемых. Однако можно выбрать и ту продукцию, которая предназначена именно для деревянных поверхностей.

Еще один критерий — особенность использования краски. Например, для окрашивания полов будут идеальны те составы, которые гарантируют максимальную износостойкость. ЛКМ для стен или мебели обязаны обеспечивать защиту от механических повреждений. Они должны хорошо отмываться от загрязнений, поэтому в данном случае необходимо обратить внимание на еще одно качество — на химическую инертность.

Покрытию для дома, располагающегося недалеко от водоема, предъявляется другое серьезное требование: оно обязано защищать стены здания от сырости, препятствовать образованию плесени. Поэтому важнейшее свойство для таких условий — высокая паропроницаемость краски. Примеры составов с узкой специализацией — для паркета, дверей, для садовой мебели, для фасадов и т. п.

Теперь надо рассмотреть, какая краска лучше для дерева. В этом случае будущие маляры вынуждены ориентироваться на рейтинги, составленные с помощью профессионалов и покупателей.

Лучшие продукты для внутренних работ

В этот список входят представители от известных производителей.

Текс Профи, универсальная

Эта акриловая краска предназначается для дерева, ДВП и ДСП, для бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей. Материал можно использовать для отделки фасадов, для стен, потолков, садовой мебели и деревянных заборов. Состав не имеет запаха, образует прочное покрытие, защищает от влаги, и очень легко моется.

Parade Professional E7 PRO’LATEX7

Это шелковисто-матовая латексная интерьерная краска, которая отличается высокой укрывистостью, стойкостью практически к любым моющим средствам, быстрым высыханием и легкостью нанесения. Состав можно использовать для оштукатуренных стен, для дерева, фанеры, ДСП и ДВП, для бетона, а также для гипсокартона и кирпича.

Dufa Sсhimmelschutz

Данный полуматовый состав предназначается для декорирования и защиты влажных помещений — ванных и кухонь. Он дает возможность покрасить поверхности из дерева, бетона, гипсокартона и кирпича, подходит и для оштукатуренных поверхностей. Краска содержит целый комплекс добавок для защиты: в состав входят альгициды, биоциды и фунгициды.

Tikkurila Harmony

Это знаменитая финская глубокоматовая краска, которую можно назвать одной из фавориток практически любого рейтинга. Она предназначена для отделки жилых комнат, подходит для работы с разными поверхностями — с бетоном, деревом, МДФ, гипсокартоном, кирпичом, шпаклевкой и штукатуркой. Это идеальный вариант для полов помещений с большой проходимостью.

Есть и другие краски, которые также можно включить в список заслуженных материалов. К ним относится Dulux Ultra Resist (полуматовая), Dulux Bindo Expert, Tikkurila Joker, Текс Универсал (матовые), Tikkurila Taika (полуглянцевая, с перламутровым эффектом), Liberon металл-эффект (полуглянцевая), Tikkurila Pesto 10 (глянцевая) и Tikkurila Empire (полуматовая, для мебели).

Лучшие краски по дереву для фасадов

Какая краска лучше для дерева, которое находится в самых неблагоприятных условиях? И в этом рейтинге расположилась продукция известных производителей ЛКМ.

Dufa Retail Fassadenweiss

Данная краска отличается хорошей укрывистостью и высокой паропроницаемостью. Благодаря высокому качеству и прочности покрытия ее применяют как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Этот состав можно колеровать самостоятельно, однако нужно сразу делать большой объем. В противном случае хозяева рискуют получить участки с разными оттенками.

Dulux Domus Aqua

Эта фасадная полуматовая краска подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Однако благодаря отличным характеристикам чаще ее используют именно для защиты деревянных домов. Состав хвалят за прочность, износостойкость, сохранение цвета, отсутствие запаха, за безопасность и за хорошую укрывистость, которая дает возможность несколько снизить затраты.

Tikkurila Ultra Classic

Эту полуматовую акриловую краску используют для окрашивания деревянных фасадов, стен и заборов. Покупатели отмечают длительное сохранение цвета. Окрашенная поверхность стойко противостоит как воздействию ультрафиолета, так и осадков. Отдельно надо отметить экологичность состава. Он рекомендован для сурового климата, так как обладает повышенной эластичностью.

Caparol Amphibolin BAS

Данный материал относится к универсалам, подходящим для наружных и внутренних работ. Он отличается хорошей адгезией, стойкостью к любым атмосферным явлениям. Краску можно использовать для декорирования бетона, дерева, кирпича, для оштукатуренных, зашпаклеванных оснований. Окрашенная поверхность обладает устойчивостью к дезинфицирующим средствам, однако легко отмывается водой.

При поиске материала для наружных отделочных работ можно обратить внимание и на другие фасадные краски. К популярным составам относится Dufa Premium WOODFLEX, Teknos Nordica Eko и TEKNOS Nordica Matt, Tikkurila Pika-Teho, VGT ВД-АК-1180 фасадная.

Универсалами, которые могут находиться в обоих списках, являются краски Alpina Aqua Buntlack, Dulux Master 30, Parade Professional F70 Elastic, Tikkurila Miranol, V33 Direct Protect, Marshall Export Aqua Enamel.

Какую краску выбрать?

Ответ зависит от того, что и где планируют декорировать и защищать хозяева.

Для полов, межкомнатных дверей, плинтусов подойдут водно-дисперсные краски. Надежные полиуретановые смеси помогут защитить самые уязвимые, нагружаемые поверхности — полы и лестницы. Для оформления деревянных элементов детской оптимальными будут акриловые краски, а идеальны составы с пометкой «ЭКО». При отделке брусового дома имеет смысл предпочесть акриловый состав, который способен скрыть имеющиеся неровности материала. Влажные помещения требуют использования тех видов, которые предназначены именно для сложных условий. Кандидаты — акриловая, латексная, силиконовая или алкидная продукция.

Если у владельцев есть необходимость выровнять далеко не идеальные поверхности, то лучший вариант — алкидные составы. Но хозяевам придется смириться с их малоприятным запахом, с работой в респираторе, и с тем, что квартиру или дом придется покинуть как минимум на сутки.

Какая краска лучше для дерева? Поскольку ассортимент широк, ответить на этот вопрос, скорее всего, смогут только профессионалы. А с одним из мнений можно познакомиться, если уделить немного времени следующему популярному видео: