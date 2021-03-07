Хозяева, которые планируют делать ремонт, сталкиваются с множеством вопросов, относящихся ко всем его этапам. Как правило, больше всего затруднений вызывает выбор отделочных материалов, в частности — напольных покрытий. Ассортимент широк, но именно это изобилие сильно затрудняет задачу. Однако фаворит все-таки есть: это ламинат — материал симпатичный, практичный и недорогой. Видов изделий существует довольно много. Поэтому будущих покупателей интересует, как выбрать ламинат, но не пожалеть о своем приобретении уже в ближайшее время. Поэтому им нужно познакомиться с параметрами, на которые обращают внимание при поиске оптимального варианта.

Что такое ламинат?

Это композитный материал, имеющий 4-5 слоев. «Львиная» доля изделий — имитация различных деревянных покрытий: они могут «маскироваться» под деревянный массив или паркет. Каждая ламель снабжена замковой системой соединения — пазом и гребнем, они располагаются на торцах изделий.

Многослойность материала

На первый взгляд материал довольно прост, однако изделие имеет сложную структуру.

Нижний слой называют стабилизирующим. Он состоит из плотной меламиновой бумаги и стабилизирующей пленки. Предназначение данного слоя — защита ламината от влаги и деформации, придание изделию жесткости, а также звукоизолирующих качеств. В последнее время его нередко усиливают дополнительным слоем из металла или пластика, он позволяет обходиться без подложки. Несущий слой — основная плита, придающая ламелям жесткость и максимальную прочность. Изготавливают ее из МДФ или ДВП высокой плотности (HDF, или ХДФ). Эта часть изделия имеет замковые соединения. Она же хранит тепло и поглощает звуки. Плотность несущей плиты определяет надежность ламината. Декоративный слой представляет собой слой бумаги с нанесенным на него рисунком. Он может имитировать текстуру дерева, камня, керамическую, керамогранитную плитку и т. д. Данная часть имеет только одно предназначение: она отвечает за внешний вид материала.

Верхний слой — прозрачная, максимально прочная пленка, которая защищает ламинат от истирания, от сколов, которые могут спровоцировать падающие предметы. Она состоит из крафтовой бумаги, обработанной гидрофобизаторами.

Достоинства и недостатки

Популярность ламината объясняется легко: первых у ламелей больше, чем вторых. К преимуществам относится:

максимальная устойчивость к влаге: напольные покрытия высокого класса (31, 32, 33) способны выдержать контакт с влагой в течение 3-6 часов без всяких последствий;

антистатичность: пылеоотталкивающие свойства делают материал гипоаллергенным:

экологичность: в обычных условиях ламели не выделяют токсичных соединений;

легкость ухода за покрытием: его просто протирают влажной тканью;

защищенность от случайных пятен: они удаляются без следа;

простота монтажа, возможность демонтажа и новой укладки.

Еще одно достоинство — широкий ассортимент изделий, облегчающий их выбор для любого интерьера.

Серьезный недостаток у ламината один. Он не годится для монтажа во влажных условиях, в неотапливаемых помещениях. По этой причине для укладки в ванных и кухнях данное покрытие не лучший претендент. Исключение — влагостойкие изделия.

Характеристики ламината

Напольное покрытие, в отличие от стенового отделочного материала, приобретают не на год или несколько. Поэтому вопрос, как выбрать ламинат, очень важен: учитывать придется довольно большое количество факторов. Идеальным будет тот материал, который сможет отвечать всем требованиям для жилых помещений. Причина банальна: далеко не все виды ламината предназначены для укладки в домах и квартирах.

Тип напольного покрытия

Существует три основные группы ламината.

Бытовой. Такие изделия используют для жилых помещений, потому что больших нагрузок они попросту не выдерживают. Срок эксплуатации данного ламината — около 15 лет. Он износостоек, в бытовых условиях устойчив к деформации. Для теплых полов нужно приобретать изделия, которые «терпимы» к высокой температуре. Коммерческий. Этот тип с легкостью переносит перемещение тяжелых грузов, его укладывают в местах с большой проходимостью. Срок эксплуатации этого ламината пролонгирован. Его преимущество перед бытовой продукцией — невосприимчивость к влаге. Коммерческий тип обычно выбирают семьи с детьми и домашними животными. Промышленный. Этот вариант отличается максимальной защитой от всех внешних воздействий. Он имеет солидную толщину, поэтому идеально подходит для помещений, где ежедневно бывает большое количество людей. Если сравнивать сроки эксплуатации, то промышленный тип можно назвать «долгожителем».

Особняком стоит еще одна разновидность: это ламинат премиум-класса, который способен выдержать вес автомобиля. Однако это «могучее» напольное покрытие для домов и квартир будет ненужной «роскошью», неразумной тратой денег.

Класс износостойкости

Пожалуй, это самое важное качество ламелей, поскольку оно напрямую влияет на срок эксплуатации изделий. Сейчас ламинат разделяют на несколько классов. Если говорить конкретнее, рассматривать кандидатов для домов и квартир, то их всего семь — 21, 22, 23, а также 31, 32, 33, 34.

Как выбрать ламинат, чем эти классы отличаются? Первая цифра определяет «сферу деятельности» материала. Цифра 2 свидетельствует о том, что изделия предназначены для жилых помещений, а 3 — о том, что они используются в роли напольного покрытия общественных и коммерческих зданий.

«Двадцатки»

Сначала о предназначении первых:

изделия класса 21 подходят для комнат, отличающихся небольшой проходимостью (спальни, гостиные);

22 — для детских, где напольное покрытие должно выдерживать «стрессы»;

23 — для коридоров и кухонь.

Эти классы износостойкости сейчас ни производителей, ни покупателей не интересуют. Одна из главных причин — минимальная гарантия из-за низких эксплуатационных характеристик: максимум 6 лет. Поэтому все внимание надо переключить на более качественные изделия — на ламинат с первой цифрой 3.

«Тридцатки»

У нас они используются как для жилых, так и для нежилых помещений:

ламинат класса 31 укладывают в конференц-залах, в номерах отелей;

32 используют для монтажа напольных покрытий в офисах;

33 можно «встретить» в магазинах, спортзалах, школах;

класс 34 предназначен для особо сложных условий.

Гарантийный срок для ламината «высшего класса» — от 10 до 20 лет, однако служат «тридцатки» гораздо дольше — практически вдвое.

Теперь о том, что именно характеризует класс износостойкости. Он определяет прочность внешнего, верхнего слоя материала. К качествам основной плиты (например, к плотности) он никакого отношения не имеет.

Как выбрать ламинат?

Какой ламинат будет оптимальным выбором для квартиры? Для этой цели самыми подходящими являются классы 32 и 33, однако и в этом случае многое, если не все, зависит от фирмы-производителя.

Для комнат с небольшой проходимостью идеалом станут изделия 32 класса, однако они подойдет только в том случае, если будет гарантия, что покрытие не будут царапать когтями, игрушками, имеющими твердые колеса или острые углы. Если животные и дети есть, то лучше сразу выбирать ламинат из ассортимента 33 класса.

Плотность напольного покрытия

Этот параметр не менее важен. Ламинат получают прессованием под высоким давлением. Чем оно выше, тем качественнее и долговечнее получается изделие. При одинаковой толщине плотность у последних ламелей будет значительно выше. Можно привести пример:

этот параметр для относительно дешевого ламината — 700-750 кг/м 3 ;

; для качественных напольных покрытий стандартом является 900-950 кг/м3.

Помимо прочности плотность влияет на влагостойкость материала. Чем ниже показатель, тем больше вероятность того, что при неблагоприятных условиях он впитает максимальное количество влаги. В этом случае последствия для покрытия предсказать трудно.

К самой незащищенной продукции относится ламинат без фасок. Если торцы его не обработаны защитными составами, то со временем они начнут вспучиваться, поэтому напольное покрытие будет пусть и не безнадежно, но испорчено. Такие элементы потребуют замены.

Ламинат с наиболее низкой плотностью может иметь еще одно слабое место. Это замки, которые не отличаются максимальной надежностью. Возможное последствие такого качества — их поломка. «Авария» может произойти в любое время: как во время укладки, так и в процессе эксплуатации.

Как выбрать ламинат, который не создаст серьезных проблем в будущем? Есть два ответа: или купить качественную продукцию с высокой плотностью, или приобрести защищенные изделия, имеющие фаски. Естественно, этот показатель имеет большое значение только для комнат с повышенной влажностью.

Еще один важный момент — определение плотности продукции. Тут у будущих владельцев могут возникнуть некоторые затруднения, потому что практически ни одна компания-производитель не указывает данный показатель на упаковке товара.

Лучший способ — проверка по массе. Есть три стандартных параметра, которые всегда указывают в сертификате качества. Это толщина панелей, площадь покрытия и вес упаковки. Именно по нему можно судить о плотности. Чем больше масса, тем надежнее изделия.

Влагоустойчивость, толщина

Эти характеристики не менее важны для таких покрытий. Оптимальный показатель влагоустойчивости — до 18%. Есть возможность проверить этот параметр в домашних условиях. Для этого от доски отрезают небольшой кусок, который отправляют в воду на 8 часов, как минимум. Качественный ламинат разбухнет на 15-18%, некачественное изделие — на 30-40%. Определить изменения можно визуально.

Толщина — еще одна немаловажная характеристика. Больше миллиметров — больше прочность, к тому же проще укладка покрытия. Толстый ламинат хорош еще и тем, что отлично поглощает звуки, потому для любой квартиры он является фаворитом. Оптимальная толщина таких изделий — 8-12 мм, не менее.

Наличие или отсутствие подложки

Это обязательный изолирующий элемент для укладки напольного покрытия. Главные его задачи — сохранять тепло, гасить посторонние звуки. Качественный ламинат (32 класс и выше) нередко продается с подложкой. Видов ее существует несколько:

полиэтиленовая: она влагоустойчива, проста в укладке, однако материал со временем проседает;

пробковая: она дороже, является отличным утеплителем, но выделяет конденсат, поэтому лучше покупать подложку, в которую добавлена резина (или битум);

специальная, фольгированная (второй слой — изолон или полистирол): она не имеет никаких недостатков, если не считать самую высокую цену такой защиты.

Последние подложки обязательны для укладки ламината на теплые полы, ими защищают помещения, если высок риск проникновения влаги в бетонную стяжку.

Экологичность

Пожалуй, сейчас трудно найти хозяев, которых не заботит безопасность строительных материалов. Поэтому данный фактор часто является решающим. К ламинату в этом случае претензии есть, потому что при производстве досок используют фенолформальдегидную смолу. Она снижает затраты, однако выделяет небезопасный формальдегид.

По этой причине перед покупкой обязательно нужно обращать внимание на содержание смол в ламелях. В Европе этот показатель строго контролируется, поэтому материалы, поступающие оттуда, абсолютно безвредны. Китайская продукция не так благополучна: к ней предъявляются более мягкие требования. Причина — невысокий стандарт, принятый этим государством.

Как выбрать ламинат в магазине, если владельцы хотят купить безопасный материал? Только что вскрытая упаковка должна издавать только запах опилок. Любые другие «ароматы» (краски, клея) — веские причины задуматься. Другой критерий — подозрительно низкая цена. Практически весь дешевый ламинат представляет опасность для здоровья.

Как выбрать ламинат: что еще нужно иметь в виду?

Главные характеристики не единственное, на что надо обращать внимание при выборе изделий. Есть еще несколько моментов, которые помогут найти оптимального кандидата.

Дизайн

Ассортимент изделий широк, однако не имеет смысла описывать все разнообразие. Отметить можно несколько популярных вариантов напольных покрытий.

Традиционное дерево. Надо сказать, что эта фактура остается на лидирующих позициях. Древесина, состаренная искусственно. Эти ламели имеют на поверхности сглаженные неровности, имитирующие старое дерево. Рельеф. Он достигается нанесением на поверхность мелких углублений и штрихов. Изделия с глянцевыми и матовыми поверхностями.

Еще один популярный вариант — вощеный ламинат. Такие ламели очень похожи на натуральные деревянные доски, обработанные воском.

Ширина ламелей

Она большого значения не имеет, так как выбрать ламинат можно любого размера и формы (прямоугольник, квадрат). Монтаж изделий происходит абсолютно одинаково. Единственное преимущество широких планок — меньшее количество швов, они облегчают и ускоряют укладку. Минимальная ширина ламелей составляет 90 мм, средние показатели — 185-195 мм, максимальный параметр — 330 мм. Узкие доски «сделают» помещение более просторным. Широкие изделия, наоборот, визуально «сдвинут» стены. Как правило, при выборе главными критериями являются предпочтения хозяев.

Цена продукции

Высокое качество и такая же цена не всегда правило без исключений. Брак попадается даже у дорогих товаров. С другой стороны, изделия высокой ценовой категории отличаются лучшей текстурой. К тому же шанс «нарваться» на ламели с хрупкими замками в этом случае минимален.

Если хозяева рассматривают в качестве альтернативы паркетную доску, сопоставимую по стоимости, то имеет смысл все же остановиться на ламинате. Качественные многослойные ламели ни в чем не проиграют бюджетным паркетным изделиям.

С фаской или без фаски?

Этот вопрос уже был частично рассмотрен, однако для помещений с нормальным процентом влажности наличие фаски не так важно. Однако несколько преимуществ перед «простейшими» панелями «фасочное» покрытие все-таки имеет.

Такие изделия больше похожи на натуральные доски. К тому же фаски играют роль защиты от сколов. После попадания влаги благодаря им возможные дефекты не будут сильно бросаться в глаза. При небольшой разнице в высоте ламелей поверхность все равно будет выглядеть идеально.

Ламинат и системы «теплый пол»

Любая продукция допускает монтаж такого вида обогрева помещений. Однако если планируется укладка ламината на теплый пол, то следует сначала прочитать рекомендации его производителя. Как правило, благоприятной для этих изделий считается температура до 30°.

Существует еще одно важное условие, которое напрямую влияет на эффективность теплого пола. Это толщина ламелей. Чем они тоньше, тем лучше. Слишком толстые изделия станут причиной худшей теплопередачи.

Проверка изделий перед покупкой

Этот этап обязателен в любом случае, цена значения не имеет. Самое главное — проверка стыковки элементов. У высококачественной продукции соединяемые изделия совпадают по высоте. У ламината бюджетного сегмента может быть небольшой перепад, который легко ощутить, проведя по поверхности ладонью. Если обнаружен серьезный дефект, то от покупки лучше отказаться.

Ламинат и его производители

Выбор бренда — еще один пункт, от которого зависит качество материала. Чтобы точно не попасть впросак, рекомендуют отдать предпочтение продукции производителей из Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии или Швеции. Если говорить о лидерах по качеству, то это австрийский, бельгийский (премиум-класс), немецкий ламинат.

Отдельно нужно сказать о китайской продукции. Здесь все не так однозначно. Есть фирмы, выпускающие хорошие покрытия. Но есть и другие, которые выдают свои «поделки» низкого качества за немецкий ламинат. Поэтому перед покупкой нужно искать надежную информацию о компании.

Альтернатива — ламинат российских компаний. Но в этом случае есть два варианта — совместное производство с европейскими либо китайскими фирмами. Первая продукция имеет довольно высокое качество, вторая хуже: даже дорогие изделия (в лучшем случае) могут в реальности соответствовать 21 классу.

К популярным брендам относится:

Alsafloor;

Balterio;

Berry Alloc;

Classen;

Egger;

Floorwood;

Haro;

HDM;

Kaindl;

Kronospan;

Kronostar;

Pergo;

Quick Step;

Ritter;

Tarkett.

Поскольку не всегда и не везде есть возможность приобрести товар приведенных выше компаний, нужно выделить несколько китайских фирм, продукции которых можно доверять. В первую очередь это Floorwood, который выпускался в Германии, но теперь его производство было перенесено в Китай (Беларусь и Россию). Вторая «бывшая немецкая», а ныне китайская марка — Millennium. Третий бренд — Goodway.

На мнение эксперта можно положиться, поэтому не лишним будет посмотреть видеоролик о том, как выбрать ламинат: