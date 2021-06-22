Широкий ассортимент разнообразной продукции не мешает некоторым натуральным материалам оставаться такими же популярными, как и раньше, в эпоху тотального дефицита. К известным, очень востребованным составам относится и клейстер — вязкая субстанция, изготовленная из простейших и доступных ингредиентов. Создать такой клеящий материал очень легко самостоятельно, так как сделать клейстер можно из продуктов, которые отыщутся в любом доме. Рецептов тоже существует несколько, потому что каждый из них предназначен для выполнения своей работы.

Где используют клейстер?

Клейстер — самодельное клеящее вещество, созданное на основе муки или крахмала. Этот вязкий состав по-прежнему используют во время строительства и ремонта, применяют для рукоделия: например, при изготовлении фигурок из папье-маше. Данный клей эффективен, удобен и абсолютно безопасен, поэтому многие предпочитают именно его. Сфер применения у натурального продукта довольно много:

Садоводство. Чтобы гарантировать равномерную посадку, семена с помощью клейстера приклеивают к туалетной бумаге, которую располагают на грядках. Ремонт — этап финишной отделки, теплоизоляция. Натуральный состав используют при оклеивании комнат обоями, для утепления деревянных окон, в качестве простой и дешевой грунтовки. Рукоделие, детское творчество. Абсолютно безвредное вещество дает возможность привлечь к занятиям даже самых маленьких авторов. С помощью клейстера создают поделки из папье-маше, картона, бумаги и ткани.

Нередко именно клейстером заменяют готовые клеевые составы. Его применяют библиотекари (реставрация книг), театральные декораторы и дизайнеры.

Клейстер или покупной клей?

Прежде чем приступать к изучению темы «Как сделать клейстер», нужно познакомиться с преимуществами и недостатками самодельного состава.

Плюсы клейстера

Чаще его изготавливают из муки или крахмала, поэтому такой «кисель» абсолютно безвреден, не вызывает аллергии, а запах его практически не ощущается. Есть у материала и другие достоинства. Это:

шанс приготовить студенистую клеящую массу в любое время, без похода в магазин;

удобство работы с «послушным» веществом, легко смывающимся с рук и инструментов;

возможность создать клеевой состав и сэкономить: выгода очевидна при ремонте больших помещений;

безопасность для напольных покрытий: мучное или крахмальное средство не оставляет пятен, однако и смыть его с любой поверхности не составляет труда;

клейстер имеет отличное сцепление практически с любым основанием: считается, что этот натуральный состав держит обои лучше, чем покупная продукция, но есть и противопоказание, о нем ниже;

универсальность материала: им можно приклеивать тонкие и толстые, тяжелые обои, смесь используют при создании разнообразных поделок, которые не нанесут вреда ребенку, даже если он решит оценить вкус предмета или самодельного клея.

Полотна, приклеенные клейстером, очень легко снимаются с основания: поверхности достаточно хорошо намочить.

Его недостатки

Минусы у самодельной субстанции тоже есть. К ним относится:

Боязнь воды. Это одновременно и достоинство, и недостаток. Такой клей позволит быстро избавиться от старых отделочных материалов. Но клейстер из муки или крахмала преподнесет «сюрприз», если хозяев после проведенного ремонта затопят соседи: обои начнут отклеиваться. Чтобы устранить эту «слабость», во время приготовления клейстер можно усовершенствовать. Необходимость сразу использовать весь готовый состав. Клеевую мучную или крахмальную смесь нельзя долго хранить. В противном случае она закиснет, появится неприятный запах, плесень. В обычных условиях она останется пригодной примерно сутки. Если поместить емкость в холодильник, то клейстер можно будет использовать еще 2-3 дня.

Крахмальный клейстер теряет свойства быстрее: он становится непригодным через 4-5 часов. По этой причине его готовят непосредственно перед работой и обязательно небольшими порциями.

Еще один минус самодельных смесей — само создание клейстера. Этот процесс нельзя назвать самым простым и быстрым. Поэтому готовые клеевые составы для многих выглядят предпочтительнее, так как позволяют избавиться от «муторной» работы.

С некоторыми недостатками самодельной смеси можно бороться. Например, для повышения водостойкости в нее добавляют немного столярного клея или ПВА — как минимум 5%. Чтобы сделать клейстер неблагоприятной средой для размножения микроорганизмов, во время варки в смесь добавляют медный купорос.

Из чего и как сделать клейстер?

Самый популярный продукт для изготовления самодельного клея — мука. В этом случае используют продукт 2 либо 3 сорта, так как в нем содержатся отруби, обеспечивающие вязкость, клейкость состава.

Основной продукт

Можно использовать пшеничную, кукурузную, ржаную, рисовую или гречневую муку. Однако фаворит один: это цельнозерновой пшеничный продукт — идеальная основа для клеевого состава, предназначенного для наклеивания обоев и для творчества.

Ржаную муку можно использовать для темных финишных покрытий, потому что на светлых материалах такой клейстер оставит следы. Ее же рекомендуют для тяжелых виниловых полотен. Картофельный или кукурузный крахмал нередко используют для оклеивания стен тонкими светлыми обоими. Эта смесь получается практически бесцветной, однако держит она немного хуже, чем мучная, поэтому для тяжелых полотен не применяется.

Требования к воде тоже существуют. Для изготовления клеевого состава рекомендуют использовать либо отстоянную водопроводную, либо отфильтрованную воду, которая лишена каких-либо примесей.

Дополнительные ингредиенты

Чтобы придать смеси те или иные свойства, в нее вводят добавки.

В клейстер, предназначенный для изготовления папье-маше, наливают столярный клей: 75 мл на 300 г муки. Альтернатива ему — желатин, который предварительно разводят водой так, как указано на его упаковке. Для того чтобы улучшить адгезионные качества материала для приклеивания обоев, используют столярный клей (для темного материала) или ПВА (для светлых рулонов). Чтобы предотвратить размножение микроорганизмов, в клейстер добавляют небольшое количество медного купороса: около 10 г на 1 кг муки. Этиловый, муравьиный спирт — добавки, которые поспособствуют гидролизу клейковины. Хватит столовой ложки на литр клейстера.

В смесь для работы с текстилем добавляют сахарный песок или ванильный сахар, ванилин. Эти компоненты повысят эластичность, прочность и придадут блеск изделиям. На 20 г муки необходимо ввести ½ чайной ложки продукта, не более.

В мучной клейстер, предназначенный для приклеивания обоев, рекомендуют вводить алюмокалиевые квасцы (5 г на литр воды). Они позволят получить клей, который не понравится плесени и тараканам.

Клеевой состав, предназначенный для детского творчества, чем-либо улучшать не рекомендуют. В этом случае идеален классический клейстер, без добавок.

Как сделать клейстер из воды и муки?

Как уж было отмечено, для изготовления клейстера покупают муку низкого качества. Затем ее просеивают, чтобы гарантированно избавиться от возможных включений. Пищевой продукт и воду берут в таких пропорциях: 4 столовые ложки на литр. Однако соотношение ингредиентов зависит от вида работы.

Муку насыпают в глубокую емкость — алюминиевую, стеклянную или эмалированную, затем наливают холодную воду, меньше половины необходимого количества. Смешивают ингредиенты венчиком, следя за тем, чтобы не образовывались комочки. В эмалированную кастрюлю наливают оставшуюся воду, ставят ее на плиту, доводят до кипения. После этого в кипяток тонкой струйкой вводят смесь, жидкость непрерывно помешивают. Через 3-5 минут, когда клейстер загустеет, приобретя консистенцию сметаны, его снимают с плиты.

Состав будет готов после того, как станет чуть теплым, либо полностью остынет. Перед началом работы пленку, образовавшуюся на поверхности, удаляют.

Чтобы гарантировать однородность массы, для ее размешивания можно использовать погружной блендер. Так как самодельный клей может пригореть, варить его лучше на водяной бане. Но в этом случае процесс отнимет больше времени — около 15-20 минут.

Как приготовить клейстер из крахмала?

В этом случае помимо сита нужно приготовить марлю. Компоненты либо смешивают в аналогичной пропорции, либо отмеряют меньше жидкости.

Первым делом картофельный крахмал просеивают, затем заливают частью воды и размешивают. На огонь ставят емкость с оставшейся водой. Когда она закипит, в нее заливают подготовленную смесь. После загустения клейстера в него добавляют ПВА (для светлых обоев) или столярный клей (для темных), тщательно перемешивают.

Затем его снова доводят до кипения. Смесь снимают, сразу же процеживают через марлю. Потом ждут, пока приготовленный клейстер остынет. Некоторые мастера не советуют кипятить состав, в который добавлен клей. Его вливают (100 мл на литр) после остывания клейстера до комнатной температуры.

Одной упаковки крахмала достаточно для того, чтобы сделать ведро клейстера. Этот способ используется для приготовления смеси из любого продукта (кукурузного, рисового и т. д.).

Альтернативные варианты изготовления клейстера из муки или крахмала

Второй вариант приготовления чуть проще: в этом случае в крахмал (муку) сразу выливают всю воду, затем перемешивают и ставят на плиту. Доведя до кипения, смесь варят несколько минут, потом снимают, фильтруют и остужают.

Есть и третий метод, в котором плита для варки не используется, но кипяток для приготовления необходим. Пищевой продукт размешивают с небольшим количеством воды, затем заливают кипятком и перемешивают, чтобы избежать образования комков.

Для муки некоторые мастерицы используют иной вариант, который не требует даже кипятка. В этом случае ее разводят водой из-под крана до консистенции густой сметаны. Говорят, что поделки, созданные с помощью такой смеси, так же надежны, как и те, что сделаны из сваренного клеевого состава.

Способ создания декстринового клейстера

Этот «подслащенный» клеевой состав используют в рукоделии и для создания поделок, например, из папье-маше. Его главное отличие — максимальная прочность, поэтому декстриновый самодельный клей используют и профессионалы, и любители. Классическое соотношение компонентов этого клеевого состава — 20 г картофельного крахмала, 50 мл воды и половина чайной ложки сахара.

Сначала изготавливают декстрин. Этот порошок — крахмал, который обработан особым образом. Такая смесь идеальная для склеивания картона и бумаги. Кроме того, декстриновый клей можно довольно долго хранить в плотно закрытых стеклянных банках.

Для получения декстрина:

Просеянный крахмал высыпают на противень, потом разравнивают так, чтобы получился тонкий и равномерный слой. Затем его помещают в духовку, на самый верх, где «выпекают» при температуре 200° от 60 до 90 минут. Крахмал обязательно достают и перемешивают, чтобы предотвратить слипание частичек.

Готовый декстрин должен иметь желтоватый или коричневатый оттенок. Если не совсем точно соблюдать температурный режим, то продукт не сможет полностью разложиться. Но на его качестве это не скажется.

Для изготовления клейстера в приготовленный порошок добавляют кипяченую воду комнатной температуры, после чего тщательно перемешивают, избавляясь от комков. На 50 г декстрина отмеряют приблизительно ½ стакана воды.

Сахар добавляют, чтобы повысить клейкость смеси. Если хотят, чтобы клей хранился дольше, то вливают карболовую кислоту, несколько капель. Густой клейстер разбавляют прохладной кипяченой водой, в жидкую смесь для загустения доливают небольшое количество глицерина. Готовый продукт также процеживают через марлю.

Изготовление клейстера для разных работ

Успех обещает только правильная консистенция клеевого состава, поэтому «своего» продукта требуют обои, поделки из бумаги или ткани и т. д.

Рецепт клея для обоев

Эти изделия имеют разную плотность, толщину и вес. Чем больше последняя характеристика отделочного материала, тем гуще должен быть готовый состав. В этом случае идеальна мука грубого помола — пшеничная, кукурузная или ржаная (для темных обоев). От гречневой и рисовой разновидности лучше сразу отказаться, потому что в данных продуктах недостаточно клейких веществ.

Для легких бумажных обоев используют смесь, изготовленную из 200 г муки и литра воды. Тяжелый отделочные материалы требуют большей густоты, поэтому для них готовят клейстер более густой консистенции — из 300-400 г муки и 1 л воды.

Смесь кипятят 3 минуты, затем убирают с плиты и оставляют остужаться. Если решают готовить состав из крахмала, то покупают или картофельный, или кукурузный продукт.

В роли добавок в клейстере для обоев обычно выступает столярный клей, ПВА и медный купорос:

Для грунтовки основания под обычные обои используют такие компоненты: 1 л воды, 120-150 г муки, 100 мл клея (столярного, ПВА). Для наклеивания легких полотен в состав вводят 1/6 чайной ложки сульфата меди. Чтобы подготовить поверхности под плотный вид бумажных обоев (или под тяжелые виниловые изделия) отмеряют 200-400 г муки, литр воды и 200 мл клея. В первом случае в смесь добавляют ¼ чайной ложки медного купороса. Во втором — целую ложку, но без горки.

Медный купорос в составах для оклейки обоями — компонент обязательный. В противном случае под отделочным материалом могут «завестись» микроорганизмы.

Состав для утепления окон

Некоторые хозяева не спешат расставаться со старыми деревянными окнами, которые безопасны, к тому же гарантируют качественную вентиляцию. Однако у таких конструкций есть серьезный недостаток. Это щели: они спасают в теплое или прохладное время года, но становятся причиной проникновения холода зимой. Заклеивание их — давно известная операция, которая по-прежнему популярна.

Для приклеивания бумажных или тканевых полос делают другой клейстер: ½ стакана муки смешивают с литром воды. Затем жидкость доводят до кипения, убавляют огонь, варят до загустения и остужают. Бумажные полоски погружают в смесь только после ее полного остывания.

Рецепт для бумажных поделок

Клейстер часто используют для создания различных фигурок из папье-маше. Для такого вида работы можно использовать мучной или декстриновый, крахмальный клейстер.

Мучная смесь: на стакан муки отмеряют литр воды. Декстриновый клей. В этом случае используют классический рецепт: картофельный крахмал — 20 г, вода — 50 мл, сахар — ½ чайной ложки.

Ванилин, добавленный в клеевой состав, позволит создать фигурки с привлекательной блестящей поверхностью.

Клейстер для изделий из ткани

Для таких поделок используют иной метод изготовления самодельного клея.

Две столовые ложки муки просеивают. Затем в емкость наливают 100 мл воды и хорошо перемешивают. В другой посуде в 300 мл жидкости размешивают ½ чайной ложки сахара. Затем ее доводят до кипения. В этот «сироп» тонкой струйкой вливают мучную смесь. Потом, непрерывно помешивая, ее варят до загустения.

После этого клейстер снимают с огня, всыпают щепотку ванилина, снова перемешивают и остужают.

Как обращаться с готовым клейстером?

Самый серьезный недостаток этого натурального клеевого состава — его недолговечность. Поэтому клейстер рекомендуют готовить небольшими порциями. Считается, что смесь, температура которой составляет около 40°, обладает лучшей клеящей способностью, чем полностью остывшая субстанция. Чтобы сохранить качество материала на более долгий срок, нужно познакомиться с некоторыми рекомендациями.

Лучшее место для неиспользованного состава — холодильник. Однако в таких условиях клейстер быстро густеет, поэтому перед применением его нужно развести теплой водой. Чтобы предотвратить быструю потерю свойств натурального продукта, в него лучше добавить консервант. Простейшее решение — добавление столовой ложки водки или спирта. Клейстер в открытой емкости очень быстро сохнет. Поэтому хранить его нужно в посуде, которая имеет крышку. Альтернатива — стеклянная банка, закрытая несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Состав с плесенью, появившейся на поверхности «киселя», лучше сразу выбросить. Если в емкости появился слабый кислый запах, то можно попробовать «реанимировать» клей, снова проварив, а затем остудив его. Если нужно изготовить большое количество смеси сразу, то используют другой способ изготовления. После завершения варки горячую массу раскладывают по банкам. Затем в каждую емкость вливают по половине чайной ложки водки или спирта. Говорят, что такой клейстер можно без опасений хранить в холодильнике примерно неделю, используя его по мере необходимости.

Многие знают, как сделать клейстер, но еще не решили, имеет ли смысл варить самодельную смесь, ведь гораздо проще использовать готовую продукцию. Одни хозяева считают, что химия — «зло», с которым можно смириться. Другие, наоборот, ратуют за полную безопасность дома или квартиры. Для них клейстер сможет стать хорошей альтернативой: как для ремонта, так и для творчества.

О том, как сделать клейстер, расскажет следующее видео: