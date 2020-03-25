У многих людей слово «бетон» ассоциируется с унылой серой массой, без которой, тем не менее, не обходится ни одно строительство. Конструкции из привычной смеси выглядят не слишком привлекательно, однако технологии на месте не топчутся. По этой тривиальной причине не так давно на рынке появился новый представитель «бетонообразных» — декоративный раствор. От своего «угрюмого коллеги» он отличается не только привлекательным цветом, но и другими выдающимися характеристиками. Благодаря исключительным свойствам эта разновидность искусственного камня успешно применяется не только в строительстве, но и ландшафтном дизайне. Так как многие хозяева участков предпочитают оформлять их самостоятельно, им не мешает узнать, как можно сделать презентабельный декоративный бетон своими руками.

Что такое бетон-декоратор?

Если говорить честно и немного утрированно, то это та же малосимпатичная масса, которую облагородили с помощью добавления красителей. Однако отличий от непрезентабельной смеси у декоративного вида гораздо больше.

Состав декоративного бетона

На производство этой разновидности искусственного камня идет только цемент высокой марки: как минимум М400. Обычно это белый бетон, потому что он дает возможность получить материал красивого, насыщенного цвета. Помимо связующего вещества в декоративный бетон добавляют:

мелкофракционный песок;

гравий (или щебень);

пластификаторы;

наполнители;

пигменты;

воду.

Этот раствор по виду больше всего напоминает пластилин. Точный состав компонентов-пластификаторов у каждого производителя свой, однако все они призваны упрочить смесь, максимально облегчить ее укладку.

Отдельно нужно остановиться на пигментах, превращающих невзрачный раствор в эффектный отделочный материал. В этой роли выступают минеральные вещества, которые дополнительно цементируют смесь. Красителей используют довольно много: их более 20 видов. К ним относится:

оксид хрома, он дает фиолетовый цвет;

оксид марганца — зеленый;

окись железа — красный;

охра — желтый цвет.

Для производства белого, черного материала используют мел или сажу.

Изготовление

В больших промышленных масштабах декоративный вид бетона пока не производят, так как основой его является обычная бетонная смесь. Если в наличии все компоненты, то ее легко сделать на любом объекте, где находится бетономешалка. Однако метод зависит от типа декоративного материала.

Когда делают цветной бетон, пигмент добавляют еще на стадии перемешивания смеси. Фактурный вид изготавливают, добавляя в состав небольшие куски декоративных добавок. Печатный раствор не окрашивают в процессе его замешивания. В этом случае краску вводят в смесь, которая уже начала застывать, но еще остается мягкой.

Для окрашивания печатного бетона используют специальный порошок-закрепитель. Его наносят в два слоя. Чтобы штампы не прилипали к поверхности, применяют порошковый гидрофобизатор, который тщательно смывают после окончания работ. Защитный слой (грунтовку, лак) наносят уже на высохший раствор.

Где используют декоративный бетон?

Есть три вида, их считают основными.

Цветной бетон. При производстве в него добавляют краситель, чтобы получить однородную массу, равномерно окрашенную по всей толщине. Из такого раствора делают колонны, ступени, бордюры, создают фасадный лепной декор и садовые скульптуры. Из него же изготавливают тротуарную плитку, которая совершенно не скользит. Фактурный материал. В этом случае в качестве наполнителя используют куски кварца, мраморную, гранитную крошку, измельченное стекло или другие материалы. Эту разновидность применяют для отделочных работ: как внутри помещения, так и снаружи. Из фактурной декоративной массы создают лестницы, заборы и т. д. Печатный бетон. Его используют для превращения недорогого материала в копии мрамора, гранита, оникса, кожи, шкуры, ценных пород деревьев. На поверхность рисунок наносят с помощью штампов-печатей. Этот раствор используют при изготовлении полов (гаражи, общественные здания), садовых дорожек, тротуаров.

Такая «многоликость» декоративного бетона привела к тому, что он постепенно все больше теснит обыкновенный раствор, оставляя ему небольшую строительную «нишу». Из «новичка» делают небольшие элементы для облицовки стен, монументальные панно, колонны, пилястры, балясины. Он используется при строительстве дорог, для изготовления крупных скульптур, фонтанов, небольших садовых статуэток, вазонов.

Характеристики: плюсы и минусы

Не только из-за привлекательной внешности новый материал ценится строителями: как профессионалами, так и любителями. В «превосходном списке» декоративной разновидности следующие качества:

Стойкость к жаре и холоду. Ему ни страшны перепады: ни максимально низкие температуры (-50°), ни аномально высокие (+50°). Он выдерживает около 300 циклов замораживания/разморозки. Высокая сопротивляемость ударным нагрузкам, сжатию, изгибанию и истиранию. Этими характеристиками материал обязан высококачественным пластификаторам, другим добавкам. Нейтральность к жирам, нефтепродуктам, кислотам, щелочам и другой продукции химической промышленности. Антистатичность: бетон не накапливает электрический заряд, поэтому почти не притягивает пыль. Стойкость к ультрафиолету: цветному бетону не страшны солнечные лучи, он не выгорает. Максимальная прочность, если сравнивать декоративный вид с обычной цементной смесью.

Если попробовать поискать недостатки, то обнаружится всего один существенный минус. Это высокая стоимость работ, особенно когда речь идет о печатном виде декоративного бетона. Те, кто уже «обзавелся» декоративным бетонным покрытием, сделанным профессионалами или своими руками, отмечают еще одну особенность. Бетон боится металлических лопат, которыми убирают снег. Такие инструменты оставляют на нем царапины. По этой причине рекомендуют использовать не «железяки», а только пластмассовые изделия.

Декоративный бетон своими руками: виды работ

Так как многие хозяева при строительстве дома самостоятельно уже работали с цементным раствором, изготовить его декоративную разновидность для них не составит особого труда. Технологию выбирают в зависимости от вида бетона. Чтобы сделать декоративный бетон своими руками, можно воспользоваться тремя способами.

Напыление

Этот метод используют для нанесения краски, которая должна «превратить» бетон в кирпич, или имитировать натуральный камень. В этом случае слоями наносят кислотный краситель на незастывший раствор. Пигмент вступает в реакцию со смесью, а результатом становится равномерное окрашивание.

Использование трафаретов

Такой простой способ применяют для декорирования стен, окрашивания напольного покрытия, садовых дорожек. Трафареты можно купить в магазине, либо сделать самостоятельного из любого подходящего материала. Например, многие мастера создают шаблоны из плотной бумаги, картона, пластика, тонкой фанеры и т. п.

Печать (штампование)

Это самый трудоемкий метод, требующий физических усилий. Первые штампы изготавливали из алюминия. Это были массивные изделия с ручками. Такие матрицы давали возможность имитировать каменную или кирпичную кладку, однако создание сложных текстур с их помощью невозможно.

Сейчас штампы делают из нескольких материалов:

Из силикона, полиуретана. Их отливают на оригинальных материалах, поэтому текстура получается почти полностью идентичной. Другое достоинство — долгий срок службы. При использовании этих мягких материалов нет необходимости в смазке форм: штампы легко снимаются, не повреждая поверхность. Пластмасса. Эти формы жесткие, зато они могут максимально точно, четко передавать все геометрические формы. Наиболее популярны штампы, имитирующие кирпичную кладку, брусчатку. С помощью пластиковых изделий можно преображать любые поверхности: как горизонтальные, так и вертикальные.

В «печатном случае» перед покупкой лучше оценить степень жесткости форм. Большая плотность материала гарантирует четкий рисунок. Излишне мягкий материал сложнее в работе, он потребует больших усилий при печати.

Особняком стоит форма для бетона. Ее укладывают рядом с участком, на котором проводятся работы. Затем заливают бетон, и ждут его застывания. Готовый элемент вынимают, потом заливают следующий, переставляя трафарет дальше. Этот метод можно применять для оформления любого «участка участка»: крыльца, садовой дорожки, пола террасы либо беседки, места около бассейна, автомобильной парковки.

Все эти изделия-штампы можно купить, однако многие мастера предпочитают не тратиться, а изготавливать их своими руками. Для их создания подойдут некоторые подручные, доступные материалы. Так как этот вид работ по праву можно считать самым трудоемким, именно на нем необходимо остановиться подробнее.

Печатный декоративный бетон своими руками

Преимущества штампованного бетона очевидны. Такая имитация природных материалов:

без труда выдерживает высокие нагрузки: 400-500 кг на 1 м 3 ;

; абсолютно не боится влаги, солнечных лучей, морозов, жары;

не содержит токсичных элементов, поэтому безопасна: как для людей, так и для окружающей среды;

является монолитом, поэтому максимально надежна, не истирается, в отличие от штучных изделий;

отличается от других декоративных покрытий долговечностью: бетонное основание останется привлекательным спустя (как минимум) 25 лет.

Декоративный бетон своими руками — вариант, имеющий много плюсов, но и минусы есть. Они относятся к изготовлению покрытия:

предстоит непростая «печатная работа», которая займет довольно много времени, трудна, требует от мастера определенных навыков, знания бетона;

метод подразумевает использование большого набора специальных инструментов, без них качественная работа не гарантируется;

более высокая стоимость операции, если сравнивать ее с простой альтернативой — с укладкой традиционной тротуарной плитки;

риск ошибок, которые легко допустить, однако сложно исправить, так как застывший бетон сделает корректировку невозможной.

Эти недостатки мастеров не пугают, поэтому популярность декоративного бетона только растет. Его одинаково успешно используют при строительстве частных домов, в ландшафтном дизайне.

Подготовка к работе

Трудоемкость укладки, длительность процесса — причины, по которым необходимо тщательно готовиться к операции «Штампованный декоративный бетон своими руками». Перед началом работ обязательно нужно подготовить все инструменты, иначе при отсутствии даже одного из них «созидательная деятельность» растянется на неопределенный срок. В набор входит:

бетономешалка, лопаты (совковая, штыковая), емкости для раствора;

матрицы для штамповки: минимум 6 изделий, но больше — лучше;

болгарка с диском по бетону, для расшивки, устранения дефектов;

металлический скребок, ручной кромкогиб (для торцов, углов);

мастерок, магниевая плавающая виброрейка-затирка;

рустовка (тонкая или толстая), текстурный ролик;

правило, алюминиевая гладилка.

Толстая полиэтиленовая пленка нужна для гидроизоляции бетона. Армирующее волокно (металлическая сетка) необходимо для любого покрытия: как для пешеходных дорожек, так и для автомобильных парковок. Цветной отвердитель (мелкодисперсный порошок) позволит получить поверхность желаемого цвета, гарантирует большую износостойкость. Герметик (специальный, прозрачный, для декоративного бетона) нужен для защиты поверхности. Еще может потребоваться трамбовка, мастеру не обойтись без валика и набора кистей. Несколько пластмассовых ведер для мытья инструментов завершают этот перечень.

«Участковый этап»

Первый шаг — разметка участка. Ее делают с помощью шнура и колышков. На огороженной площади снимают грунт. В этом случае его толщина зависит от предназначения покрытия. Для пешеходной зоны удаляют слой толщиной 150 мм. Если по дороге будет ездить транспорт, то снять придется не менее 200 мм. Дно проверяют на горизонталь уровнем, затем тщательно уплотняют.

После снятия грунта устанавливают опалубку, на дно ямы засыпают подушку из щебня (100-150 мм), ее также утрамбовывают. Сверху поверхность устилают полиэтиленовой пленкой, с заходом на опалубку. Если есть стыки, то нахлест делают не менее 100 мм. На полиэтилен укладывают армирующую сетку. Так как она должна находиться в толще бетона, то под нее подкладывают небольшие камни или кирпичный бой.

На этом подготовительные мероприятия заканчивают.

Изготовление бетонной смеси

Декоративный бетон отличается от обычного маркой цемента (не путать с маркой бетона). В нашем случае используют М400, М500. Чем выше марка ПЦ, тем прочнее будет покрытие. В продаже есть белый цемент более качественный — М600, однако для штамповки он не подходит, так как этот раствор очень быстро застывает. Пропорции смеси таковы:

цемент (как минимум М400) — 1 часть;

песок (2,2 мм, не менее) — 3;

щебень (твердые породы, 5-20 мм) — 3;

суперпластификатор С3 (СП1) — 0,5%.

Последний компонент добавляют, предварительно разведя его водой. Помимо этих ингредиентов необходимо армирующее полипропиленовое волокно (фиброволокно): на 1 м3 раствора нужно как минимум 600 г. Оно улучшает характеристики бетона, предотвращает появление трещин.

Бетонные работы

В опалубку равномерно наливают бетонную смесь, обращая внимание на то, чтобы каркас не «плавал», а оставался на своем месте. Раствор разравнивают правилом, затем уплотняют виброрейкой. Окончательно разглаживают поверхность мастерком либо широким шпателем.

После первого схватывания бетона (отсутствие воды, матовая поверхность) по всей площади равномерно разбрасывают цветной отвердитель, 70% от нормы. Она для разных цветов отличается: для светлых — 4-5 кг/м2, для темных — 3 кг/м2. Спустя 10-15 минут переходят к разглаживанию поверхности. Для этого этапа используют плавающую магниевую рейку (алюминиевую гладилку). По окончании работы остатки красящего отвердителя (30%) снова наносят на бетон.

Перед тем как приступать к печати, бетонную поверхность покрывают разъединительным составом, который предотвращает прилипание матриц. Его расход — 200 г/м2. Наносят его широкой кистью либо макловицей.

Бетонная печать

Никаких пауз в работе не делают, поэтому сразу приступают к активным действиям. Первый шаг — проверка поверхности: на застывающий бетон надавливают пальцем. Если глубина выемки составляет 5-6 мм, то работу продолжают.

Рисунок с помощью инструментов можно сделать произвольно, однако использование штампов даст возможность получить поверхность, которая будет более интересной.

Матрицы раскладывают на бетоне, заранее выбрав последовательность. Формы трамбуют либо оставляют так, позволяя изделиям вдавливаться под собственным весом. После завершения распределения штампов уходят на заслуженный отдых. Перерыв в работе — 24 часа. Так как полностью избежать дефектов при штамповке не получается, для их устранения используют рустовку. Чтобы снять с бетона внутренние напряжения, болгаркой нарезают компенсационные швы. Через 2-3 дня пыль, а также большую часть разделительного препарата смывают водой из шланга. Для полной нейтрализации состава обычно применяют слабый раствор соляной кислоты. Последний этап — нанесение валиком прозрачного герметика, специального лака для бетона, камня. Он не только повышает прочность бетонной поверхности, но и создает эффект «мокрого» покрытия.

После высыхания загрунтованной поверхности (спустя 4-5 часов) можно проверить плоды своего труда, потому что декоративный бетон, сделанный своими руками, полностью готов к эксплуатации. Однако в первые 2 недели экстремальные нагрузки — автомобиль, велосипеды, тележки, прыжки — ему запрещены. Обновляют финишное покрытие раз в два года.

Возможные ошибки

Работа, проведенная качественно, гарантирует прочность конструкции. Досадные упущения, наоборот, рано или поздно приведут к плачевному результату — к разрушению бетона. Поэтому на некоторых моментах надо остановиться.

Полиэтиленовая гидроизоляция раствора обязательно. Без нее бетон начнет забирать влагу из грунта, а зимой, при его промерзании, он попросту разрушится. Работы необходимо проводить только при плюсовой температуре. Повышенная влажность также недопустима. Сухая погода, температура выше +5° — идеал. Запоздалое нанесение отвердителя не даст ему проникнуть в толщу бетона, поэтому эффект будет нулевым. В этом случае возможно отслоение декоративного пласта. Важно качество раствора. Жидкая смесь уменьшает прочность основания, густая слишком быстро застывает, мешает проникновению отвердителя. Надежная армирующая сетка обязательна, так как ее отсутствие неминуемо приведет к деформации плиты. Использование несоответствующей марки цемента — причина недолговечности штампованного бетона.

Декоративный бетон своими руками — операция несложная, если мастер знает, как замешивать бетон, и как с ним работать. Некоторые трудности могут появиться при выявлении и устранении несовершенств, поэтому знакомство с технологией лучше начинать с небольших участков. Хорошо, если они не будут находиться на самом виду. Когда опыта «возни» с бетоном нет, а использующиеся инструменты незнакомы, перед созданием штампованного бетона лучше предварительно досконально изучить все этапы.

Пример для знакомства с особенностями печатной операции найти нетрудно. Им может стать это видео: