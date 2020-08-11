Древесина — очень популярный строительный материал, но он «живой», а значит, тленный. И это его главный, практически единственный серьезный минус. На разные пиломатериалы воздействует множество внешних факторов. Список «непримиримых» врагов дерева довольно велик, но одним из самых распространенных его дефектов является синь, которую также называют синевой. Такой испорченный материал, «потерявший лицо», уже не годится ни для строительства, ни для эксплуатации, поэтому необходимо вовремя остановить распространение цвета, а также удалить те внешние дефекты, что уже появились. Чтобы спасительная операция прошла успешно, необходимо узнать, что такое синь, причины ее появления, как и, главное, чем убрать синеву с дерева.

Почему синеет древесина?

Любой стройматериал или продукт рано или поздно портится. В большей мере это относится к дереву, которому необходима надежная защита от влаги, плесени, насекомых и т. д.

Что такое синева?

Синева — это название одного из видов плесневых грибков, для которых материал становится одновременно домом и питательной средой. Другие варианты наружного (заболонного) изменения цвета деревьев — желтизна, зеленая окраска, кофейная темнина и краснина.

Посинение считается естественной биохимической реакцией, по крайней мере, для свежеспиленного леса. Чаще всего эти разновидности плесени поражают пиломатериал, изготовленный из хвойных пород, особенно из сосны. Нередко деревья «встречаются» с грибками еще на корню. Попадая в идеальные условия, «дремлющая» плесень просыпается и начинает активно развиваться.

Первые признаки дефекта — волокна, изменившие свой привычный цвет. Однако название «синева» все же условно. Владельцы конструкции могут найти участки, которые стали серыми, пепельными либо почти почерневшими. Они и будут доказательством того, что в древесине поселилась одна из разновидностей плесневого грибка.

Что провоцирует изменение цвета?

Причин, объясняющих ее появление, есть несколько.

Некорректное хранение либо неподобающие условия эксплуатация пиломатериала. Для него главными негативными факторами является повышенная влажность древесины (35-75%), комфортная температура (от 5ۥ до 30°) в помещении и отсутствие там качественной вентиляции. Эти условия оптимальны для размножения любого вида плесени, синева не является исключением. Некачественная обработка пиломатериала — одна из главных причин возникновения «синего порока». Гладко обработанные пиломатериалы максимально устойчивы к грибку, однако бревна или доски, на которых остались шероховатости, сучки или небольшие участки коры — идеал для «захватчиков». Длительный контакт древесины с поверхностями или веществами, где находятся споры грибков. Пример — вода, земля, трава. Такое соседство в скором времени приведет к появлению синевы. Недостаток солнца. Темнота — оптимальное условие для быстрого размножения и распространения любого вида грибка. Поэтому участки, постоянно находящиеся в тени, синеют в первую очередь. Изначально некачественный материал — древесина, пораженная ранее. У растущего дерева много врагов. Это короеды, долгоносики, другие жуки. Места, испорченные насекомыми, становятся уязвимыми.

Еще один человеческий фактор — неправильная транспортировка. Любое нарушение — несоблюдение правил хранения (отсутствие зазоров, накрывание пленкой при плюсовой температуре), длительное нахождение в закрытых контейнерах — также способствуют возникновению сини на дереве. Некачественная, недостаточная защита против всех видов угроз — одна из самых частых причин поражения пиломатериалов.

Чем опасна синева?

Чем убрать синеву с дерева — вопрос первостепенный. И этому есть несколько причин. При начальном поражении грибком он приникает в древесину не слишком глубоко — до 2 мм. Этот вид плесени питается белками и крахмалами — продуктами, находящимися на поверхности недавно спиленной древесины.

Надо сказать, что синева — угроза, но только внешнему виду элементов конструкции. На этом этапе пиломатериал не претерпевает каких-то серьезных изменений, потому что структура его не затрагивается. Поэтому строители-любители, не заметив дефекта, могут использовать его в работе.

Однако даже небольшой участок, пораженный плесенью, сразу станет «слабым звеном». Место, в котором появилась колония грибков, становится незащищенным от влаги, поэтому разрушительные процессы начинают идти с большей интенсивностью.

На смену относительно безобидной сини придет грибок, который уже будет разрушать структуру древесины. Скорее раньше, чем позже, но придется столкнуться с последствиями такой «плесневой деятельности». К ним относится:

потеря конструкцией прочности, устойчивости;

быстрое появление признаков деформации строения;

потеря эстетичного вида, возникновение неприятного запаха.

Отдельно надо отметить самую большую опасность — негативное влияние грибка на здоровье жильцов. Соседство плесени чревато появлением аллергических реакций, суставных болей, заболеваний органов дыхательной системы. И это список можно продолжить. Большей угрозой плесень становится для маленьких детей и пожилых людей.

Есть с синевы еще одна неприятная особенность: она может быть невидимой. В этом случае внешние признаки дефекта отсутствуют, однако на самом деле грибок давно завелся и «благоденствует» во внутренних слоях древесины.

Чем убрать синеву с дерева?

Как можно избавиться от грибка? Если поражение было обнаружено своевременно, а плесень не успела проникнуть глубоко в материал, то удалить «захватчиков» можно относительно просто и быстро. В этом случае:

сначала пораженный слой или шлифуют, или срезают, избавляясь от всех участков, которые потеряли свой привычный цвет;

затем тщательно обрабатывают место антисептическими пропитками, советуют использовать препараты с цветным красителем;

пиломатериалы сушат в проветриваемом помещении: между досками (брусом) прокладывают бруски для вентиляции;

потом создают новую защиту — поверхность лакируют либо красят.

Не всегда такая простейшая операция дает гарантию, что от грибка хозяевам удалось избавиться «навеки». Однако существует достаточно широкий ассортимент средств, которые используют для того, чтобы убрать синеву с дерева. Одни из них приобретают в магазинах, другие есть в каждом доме, поэтому состав легко приготовить самостоятельно.

Народные средства

Не все они лишены недостатков, одинаково эффективны, поэтому к выбору препарата надо подходить тщательно.

Хлор

Белизна по праву считается самым популярным средством на основе хлора. Чтобы получить раствор, жидкость разводят водой, соблюдая пропорции (1:1). Этим составом обрабатывают пораженные поверхности: сначала их щедро смачивают, раствор тщательно втирают, потом хорошо промывают водой.

Дерево сушат. Если появились высолы, то их зачищают. Затем наносят финишное покрытие. Минус этого способа — агрессивность хлора, который изменяет структуру материала — делает ее более рыхлой. При использовании Белизны необходима защита глаз и рук.

Аптечные препараты

Это перекись водорода (30%) и нашатырный спирт (10%). Как правило, оба вещества используют для борьбы со всеми видами плесени на различных поверхностях, однако для древесины они не идеальны. Дуб от этого вещества позеленеет, однако береза и бук перенесут операцию хорошо. Пероксид водорода используют неразбавленным.

Чистый нашатырь разводят точно так же, как Белизну (1:1). Состав наносят с помощью пульверизатора, оставляют на некоторое время, затем обработку повторяют. Спирт также требует мер предосторожности — использования перчаток и респиратора.

Щавелевая кислота, гидросульфат натрия

Это еще одна комбинация кандидатов, но по причине особой ядовитости щавелевого соединения она требует максимальной осторожности. Это «связка» оптимальна для осветления березы, клена, липы, тополя. Перед нанесением кислоты дерево обрабатывают гидросульфатом натрия, затем (без паузы) покрывают раствором (10%) щавелевой кислоты.

Нейтрализуют остатки кислоты в древесине средством, состоящим из 100 мл воды, 3 г кальцинированной соды и 15 г хлорной извести. Спустя 5 минут поверхность осветляемого участка хорошо промывают.

Кислородный отбеливатель-порошок

Его также разводят водой и размешивают до полного растворения. Жидкость заливают в пульверизатор, затем ее распыляют в течение часа, следя за тем, чтобы ни один участок не успевал высохнуть. Участки с въевшейся плесенью дополнительно обрабатываю щеткой. После операции поверхности моют чистой водой и сушат.

Хлорная известь и сода с уксусом

На ведро воды отмеряют 250 г соды и 2 кг извести. Состав перемешивают, затем оставляют для отстаивания. Из подготовленного раствора сливают жидкость, а оставшейся кашицей обрабатывают древесину: используют кисть или валик. Через 5 минут проблемный участок протирают уксусом. Спустя 15 минут дерево светлеет. Если результат не устраивает, то операцию повторяют.

Народные средства — способ, который имеет минусы. К ним можно отнести:

недостаточную эффективность, когда поражение дерева превратилось в серьезную проблему, требующую помощи сильных препаратов;

сложность выведения обширных очагов: всегда остается вероятность, что на каком-либо участке в будущем произойдет «рецидив болезни».

В этом случае крайне важно вовремя избавиться от условий, в которых синева чувствует себя «как дома». Если владельцы хотят максимально обезопасить деревянную конструкцию, то лучше выбирать средства из другой категории — из «профессионалов».

Готовые препараты

В первую очередь, это отбеливатели-восстановители, которые предназначаются для защиты пиломатериала, для возвращения древесине естественного цвета. Эти средства способны проникать на большую глубину (20-50 мм), убивая все виды угрозы.

Биощит

Это отбеливатель-антисептик, который устраняет плесневые грибки, провоцирующие посинение древесины. Биощит подходит абсолютно для всех видов пиломатериалов. При серьезном, глубоком поражении препарат используют в другом качестве — в роли пропитки. В этом случае его наносят несколько раз с промежутками, необходимыми для высыхания предыдущего слоя. Пауза составляет от 1 до 2 часов.

Неомид 500

Данный отбеливатель-концентрат — второй ответ на вопрос, чем убрать синеву с дерева, если дело касается специальных препаратов. Использовать средство можно двумя способами — разведенным (1:1) или концентрированным. Первый используют для небольших очагов грибка, второй — помощь при тяжелых поражениях. В обоих случаях Неомид 500 не изменит структуру, не испортит вид обрабатываемого материала.

Просепт 50

Это еще один «спаситель» пораженного дерева, его особенность — быстрое действие. Спустя полчаса после обработки отбеливателем видимых дефектов на материале не останется. В составе нет опасных компонентов, поэтому препарат походит для защиты изделий, поверхность которых контактирует с пищевыми продуктами. Например, его разрешено использовать для деревянных разделочных досок.

Другие эффективные препараты: Белизна Древосепт, Belinka Belocid Plus, Иней WoodMaster, Сагус, Сенеж ЭФФО (ОГНЕБИО ПРОФ), Тефлекс Реставратор, Tikkurila HOMEENPOISTO. После обработки любым из средств восстановленное дерево обрабатывают антисептическим составом. К водорастворимым средствам относится:

препараты ВВК-3, ХХП и МХХЦ;

фтористый и кремнефтористый натрий;

кремнефтористый аммоний.

Любое из средств наносят либо кистью, либо пульверизатором с компрессором. Последний вариант оптимален, так как этот способ экономит время и расход септических составов. Элементы, которые предназначаются для обрешеток, после препаратов обрабатывают не только антисептиками, но и антипиренами.

Обработка дерева: рекомендации

Не всегда главным является вопрос о том, чем убрать синеву с дерева. Не менее важно, как это делать. Чтобы гарантировать результат этой процедуры, нужно познакомиться с некоторыми рекомендациями:

максимально быстрое принятие мер при первых же симптомах — условие, которое гарантирует эффективность работы;

после обработки дерева состав обязательно смывают водой, причем это требование для любого средства;

отбеливатели, в составе которых присутствует кислота, необходимо всегда смывать раствором соды;

комбинации из нескольких препаратов не допускаются: использовать нужно только один вид;

сильное поражение дерева синевой — причина для выбора концентрированного средства;

налет, остающийся после отбеливателей, удаляют шлифовальной машиной;

проветривание помещений после процедуры обязательно.

Эффективность отбеливания зависит от условий, в которые оно проводится. Идеальной считается влажность около 60%, оптимальная температура — от 18 до 20°. Если препаратами с хлором обрабатывались элементы внутри бани, то перед оздоровительными процедурами рекомендуют два раза протопить помещение. Это минимум, необходимый для удаления его испарений.

Строительство: как избежать проблемы?

Лучше это явление предотвратить, чтобы потом не пришлось искать ответ на вопрос о том, чем убрать синеву с дерева. Если в планах хозяев строительство или перепланировка деревянного дома, то учитывать надо климатический пояс местности.

В сентябре-октябре занимаются сооружением фундамента. В январе, феврале или марте возводят здание из пиломатериалов. Причина — минусовая температура (от -5° до 0°), которая гарантирует, что дерево не посинеет/почернеет во время этого этапа. Чтобы предотвратить знакомство с синевой, лучше потратить время, но найти профессиональных поставщиков (производителей) материала, которые смогут гарантировать, что дерево будет качественным, белым, необходимого размера. Для строительства каркасных деревянных зданий оптимальна древесина камерной сушки. Сухой пиломатериал максимально защищают: как при хранении, так и при транспортировке. Он менее повергается посинению и усушке, поэтому обещает более легкую, простую работу.

Однако сухое дерево все же не панацея: и в этом случае появление синевы возможно. Особенно если для нее будут созданы самые подходящие условия — очень высокая влажность, относительное тепло (среднесуточная температура выше 10°) и неподвижность воздуха из-за отсутствия эффективно работающей вентиляции.

Ассортимент спасительных составов довольно широк, поэтому только от хозяев и вида поврежденной конструкции зависит ответ на вопрос, чем убрать синеву с дерева в конкретной ситуации. Конечно, можно воспользоваться народными средствами. Однако для надежности лучше приобрести один из препаратов, предназначенных именно для этих целей.

Изменение цвета материала не такая большая проблема, как может показаться сначала. Однако важно вовремя обнаружить признаки синевы, а затем быстро приступить к ее ликвидации. О том, чем убрать синеву с дерева, расскажет следующее видео: