Без бетона не обходится ни одно строительство. Его используют для сооружения фундаментов и самих зданий: как частных, так и многоэтажных. Без него невозможно строительство дорог, взлетных полос аэродромов, тоннелей, мостов, дамб. Благодаря востребованности и универсальности раствора придумано множество видов смеси, у каждой из них свое предназначение. Архитектурный бетон активно применяют не только в строительстве, но и в ландшафтном дизайне. В последнем случае из него создают различные декоративные элементы: например, садовые скульптуры, необычную мебель, ажурные решетки. Чтобы сделать качественный архитектурный бетон своими руками, надо знать его состав, уметь правильно подобрать пропорции. Так как этот материал стали использовать относительно недавно, с ним нужно сначала познакомиться.

Архитектурный бетон: что это?

Для декоративного оформления этот материал стал использоваться не так давно, однако, в отличие от серого и «унылого» (традиционного) коллеги, новый вид получил большое количество разных названий — скульптурный, художественный, декоративный, акрилбетон, полимербетон, архи- или арт-бетон. Это пластичная смесь, с помощью которой довольно легко создавать различные украшения, как плоские, так и объемные, удачно имитировать натуральное покрытие.

Отличие от простого материала

Архитектурный бетон, как стройматериал, был запатентован в Америке: произошло это в 60-х годах минувшего века. Основой этой смеси также является цемент, в нее добавляют наполнители и пигменты. Если говорить о составах — обычном и новом, то оба вида относятся к бетону. Однако архитектурный вид отличается от стандартного состава:

он имеет мелкозернистую структуру, позволяющую отшлифовать застывший материал до идеального, гладкого состояния поверхности;

у него низкая гигроскопичность (сорбционная влажность), поэтому разрушение ему не угрожает: скульптуры, находящиеся под открытым небом, прослужат долго;

материал совершенно не боится перепадов температур.

Главное отличие архитектурного бетона от обычного цементного раствора — невероятно широкая цветовая гамма. По желанию заказчика в смесь могут добавлять другие необычные компоненты. Пример интересного ингредиента — ракушки.

Виды архитектурного бетона

Прежде чем узнавать, как создать архитектурный бетон своими руками, нужно познакомиться с его разновидности. Применение материала многогранно, поэтому для каждого вида работ уже существует своя смесь.

Геометрический бетон. Его используют для сооружения конструкций-монолитов. Их изготавливают при помощи опалубки, поэтому метод ничем не отличается от работы с обычным цементным раствором для фундамента или пола. Декоративный вид. Этот раствор предназначается для украшения готовых поверхностей строений — наружных и внутренних стен. Мастера используют различные разборные формы, в которые сырье заливают, а потом сушат. Готовые элементы монтируют (приклеивают) на стены. Скульптурный бетон. Из него отливают художественные, объемные декорации. Для лепки вручную материал используют по-другому. Сначала делают каркас, повторяющий форму изделия. Его обтягивают сеткой, а уже на нее наносят небольшой слой раствора. После того как он чуть-чуть схватится, лепку продолжают руками либо специальным инструментом.

Существует и еще одно разделение материала, его декоративного вида. Он бывает белым декоративным и белым легким. Первый предназначается для отделочных работ внутри и снаружи здания. Второй нередко используют и для отливки объемных фигур.

Где используют архитектурный бетон?

Его применяют как снаружи, так и внутри помещений, а также на территории участков. Области применения «новичка»:

отделка фасада и внутренних помещений;

изготовление балюстрад, барельефов;

строительство террас;

сооружение лестниц;

отливка скульптур.

В последнем случае архитектурный бетон заливают в матрицы, получая фигуры любой формы. Если говорить о материале, то это обычный бетон, в который добавляют разные примеси для увеличения его стойкости, пластичности, изменения фактуры, цвета и т. д.

Интерьер

При отделке помещений из декоративного бетона создают:

Панно с объемным рисунком. Такой декор располагают вертикально либо горизонтально. Колонны, карнизы. Их изготавливают в мастерских или прямо на объекте, если хозяева хотят сделать эксклюзивное украшение. Декоративные решетки, имитирующие каменные изделия. Их устанавливают на лестничных пролетах, которые украшают такими же балясинами.

Фасад

Украшение фигурками животных очень популярно в западной Европе, постепенно эта мода «перебирается» и в Россию. У нас архитектурный бетон используют, чтобы:

получить креативный вид дома с помощью барельефов;

создать имитацию стен, построенных из натурального камня;

выделить дверные или оконные проемы, используя контрастные краски;

задать классический стиль с помощью массивных колонн — атлантов, кариатид.

Придомовая территория

Для оформления участка у дома из архибетона нередко изготавливают:

вазоны и клумбы для цветов или декоративных кустарников;

небольшие мостики через ручьи, отделанные бетоном;

скульптуры животных, сказочных персонажей;

бордюры, светильники, фонтаны;

камни для альпийских горок;

садовые столы, скамейки;

кубы, пирамиды, шары;

заборы, столбы.

Чаще всего вопрос о том, как сделать архитектурный бетон своими руками, волнует тех хозяев, которые хотят украсить территорию участка. Необычные фигурки можно создать самостоятельно, однако скульптуру или целую группу можно заказать и в мастерских.

Знакомство с плюсами и минусами

Художественная смесь похожа на пластилин. Состав ингредиентов ее не фиксирован, поэтому его трансформируют в зависимости от специфики работ. Она универсальна, поэтому применяется достаточно широко, но тоже не лишена недостатков. Если начать с ее достоинств, то в список плюсов архибетона войдет:

высокая прочность, способность противостоять серьезным механическим воздействиям;

стойкость к истиранию, что делает его пригодным для напольных покрытий;

отсутствие боязни перепадов температур, влаги и агрессивных сред;

долгий срок службы благодаря полимерным волокнам в ее составе;

медленное затвердевание, дающее шанс внести коррективы;

возможность отливать фигуры на месте;

невосприимчивость к ультрафиолету;

пожаробезопасность;

простота ухода.

Главный плюс архитектурного бетона — вполне доступная цена. Это его самое большое преимущество перед дорогими натуральными материалами: например, природными камнями.

К недостаткам материала относится:

возможная экологическая опасность, так как при изготовлении полимербетона все же используются активные химические вещества;

если запланирован оригинальный декор, то сложная укладка бетонной смеси, она требует от мастера высокой квалификации;

необходимость привлечения специальной техники для установки крупных декоративных элементов;

невозможность отделки художественным бетоном легких деревянных, каркасных зданий;

дополнительная нагрузка на несущие конструкции при облицовке фасадов;

небольшая скорость работ: прочность бетон набирает 2 суток;

невозможность самостоятельного создания мелких деталей;

трудоемкость работ.

Достоинства в этом случае немного выигрывают у недостатков, однако архитектурный бетон все-таки остается популярной альтернативой, заменяющей многие натуральные материалы, обходящиеся слишком дорого.

Характеристики, состав, технология изготовления

Чтобы получить качественный архитектурный бетон своими руками, надо знать требования, которым он должен соответствовать. Его характеристики зависят от технологии и от компонентов, использованных для производства. Для этого материала свойственна:

белизна, она должна находиться в определенных пределах: от 68 до 85%;

время схватывания смеси — максимум 15 часов до набора номинальной прочности;

прочность на сжатие: после трех суток 39 МПа, через 4 недели — 59 МПа;

морозостойкость: минимальная — F100.

Интересная особенность архитектурного бетона — большая прочность и скорость схватывания белых или цветных растворов.

Состав архитектурного бетона

Его состав от компонентов простой цементно-песчаной смеси отличается не слишком сильно.

Главный вяжущий ингредиент любого бетона — портландцемент. Для изготовления этой его разновидности используют белый либо светло-серый материал, но последний — гораздо реже. Марки — М400 либо М500. Серый цемент приобретать нежелательно: изделие получится блеклым. Примеси, комки не допускаются. В исключительных случаях используют белый цемент М600 либо М700. Чаще в качестве наполнителя выступает кварцевый песок, иногда — мраморная, гранитная крошка или стеклянный порошок (5%). В самых крайних случаях добавляют мелкофракционный щебень определенного цвета, гальку, гравий, ракушки. Задача наполнителей — обеспечение нужного оттенка, фактуры, прочности. Модификаторы. В роли присадок используют пластификаторы (0,5%), гидрофобизаторы, противоморозные добавки, замедлители/ускорители затвердевания. Пигменты дают возможность получить изделие любого цвета. Их обычно вводят в состав бетона на этапе замешивания раствора. Армирующие добавки, обычно фиброволокна (600 г на 1м3). Они значительно повышают прочность конструкций. Вода, очищенная, без примесей.

На соотношение всех компонентов влияет вид будущих изделий, их требуемые качества, условия эксплуатации (помещение, улица), марка цемента, а также тип формовки. Пропорции, использующиеся чаще всего, таковы:

цемент (М500) — 1 часть;

вода — 2;

песок — 3.

Процент содержания красителя — 2-5. Для получения насыщенного цвета добавляют максимальное количество (5%). Иногда пигменты вовсе не добавляют, а окрашивают уже готовые бетонные конструкции. Так делают, когда хотят обеспечить их максимальную прочность.

Различные модификаторы вводят в таком количестве, которое рекомендовано производителем используемого материала. Специальные сухие смеси для изготовления архитектурного вида бетона можно купить готовыми.

Соотношение всех компонентов тщательно рассчитывается в лабораториях, а точный рецепт производителями никогда не разглашается, так как пропорция составляющих является коммерческой тайной.

Архитектурный бетон своими руками

Если запланировано изготовление малых форм, которые не потребуют значительного количества смеси, то сделать архитектурный бетон своими руками можно без особых проблем. Технология изготовления этого строительного материала мало отличается от приготовления обычного серого раствора.

Сухие ингредиенты просеивают через сито с мелкими ячейками (1,5х1,5 мм). Цемент (в сухом виде) тщательно смешивают с песком. Затем добавляют другой наполнитель, пигмент, модификатор, фиброволокно. Сухой состав перемешивают до получения абсолютной однородности. В центре емкости делают углубление, в которое небольшими порциями вливают воду. Смесь доводят до требуемой консистенции.

Качество полученного раствора проверяют простым способом: берут немного раствора, затем сжимают его в кулаке. Если между пальцами появилась вода, то досыпают небольшое количество песка. Когда после разжимания кулака раствор кажется слишком рыхлым, или вовсе старается рассыпаться, маленькими порциями добавляют воду.

Приготовленный раствор заливают в формы. Чтобы предотвратить образование пустот, его уплотняют. Дальнейшие работы можно продолжать спустя 48 часов, однако для полного набора прочности бетону требуется не менее 28 суток.

Как придают форму изделиям?

Чтобы получить гладкую поверхность, ее шлифуют и полируют. Неровности или выемки делают пескоструйным оборудованием. Способ формовки зависит от самого «архибетонного» изделия и его размеров.

Тиснение. Его выполняют специальным рельефным валиком либо штампом по слою свеженанесенного раствора, однако поверхность сначала грунтуют. Благодаря такой работе на ней появляется орнамент, барельеф или фон, подготовленный для монтажа других частей конструкции. Вибропрессование. Этот метод используют для изготовления небольших изделий, которым необходима максимальная прочность. Например, при производстве тротуарной плитки. Простое прессование — способ, применяемый для получения лепнины, элементов фасадного декора.

Самый простой метод — тиснение. Его можно использовать тем, кто занимается изготовлением изделий для своего участка. Самый сложный способ — прессование, любителям оно недоступно, так как требует высококачественных ингредиентов раствора, большого количества времени, дорогого оборудования.

Варианты оформления белых элементов

Иногда, заботясь о прочности изделий, такие бетонные элементы не окрашивают в процессе приготовления раствора, а оставляют белыми. В этом случае для придания цвета пользуются другими способами.

Напыление. Это единственный вариант, идеально подходящий для преображения вертикальных поверхностей. В этом случае кислотный краситель наносят на стены распылителем. Делают операция последовательно, послойно. Окрашивание с помощью трафаретов. Это самый популярный способ. Шаблоны можно приобрести в магазине, либо вырезать своими руками из любого листового материала. Чаще делают узоры или орнамент, имитирующий кирпичную краску. Штамповка. Матрицы для работы изготавливают из резины или силикона. Сначала их защищают от влаги влагостойкими добавками, потом наносят пигмент. Штампы вдавливают в бетон, а после обработки всей поверхности ее покрывают защитными пропитками.

Чтобы окрашенные стены были долговечными, нужно соблюдать все пропорции. Однако добавление красителей еще на этапе приготовления раствора — лучший вариант, который обеспечит идеальное качество покрытия — его однородность.

Надежные производители архибетона

Так как спрос на новый вид бетона постоянно растет, все больше компаний решает заняться его производством. Такая ситуация несколько усложняет выбор для покупателей. Однако есть несколько фирм, заслуживающих доверие.

Арбет — московская компания, предлагающая покупателям широкий ассортимент изделий из архитектурного бетона. Она тщательно следит за качеством материалов, использует новейшие технологии и оборудование, гарантирует выгодные цены. Декострой — вторая столичная фирма, которая знаменита мощнейшей производственной базой. Производитель имеет «на вооружении» новое сертифицированное оборудование, при изготовлении изделий строго соблюдает нормы ГОСТ. Этот завод находится на юге России — в Крыму. Там выпускают архитектурный бетон, предназначенный для ландшафтного дизайна. В ассортименте есть штучная продукция, возможна ее доставка в любой регион страны.

Архитектурный бетон своими руками — операция, практически ничем не отличающаяся от самостоятельного изготовления обычного раствора. Однако его использование дает шанс при минимальных затратах преобразить стены дома, создать уникальные скульптурные декоративные элементы, а потом украсить ими ландшафт участка.

Пример использования этого бетона можно увидеть в ролике: