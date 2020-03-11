Широкий ассортимент всевозможных строительных материалов — причина, которая толкает людей на подвиг — на возведение жилья собственными руками. Поэтому загородная недвижимость, имеющая два или три этажа, давно перестала пугать тех, кто только обдумывает такой вариант. Несколько этажей здания позволяют получить максимальное количество полезной площади, но значительно сэкономить место на участке. Однако при проектировании такого жилья у будущих владельцев возникают сложности. Ответы на главные вопросы — сколько места занимает лестница, где ее установить — зависят от ее конфигурации, материалов и размеров, поэтому грамотный расчет этой необходимой конструкции является первостепенной задачей.

Элементы лестницы дома

Их сооружают из дерева, железобетона, металла, толстого стекла, однако, независимо от материала для лестницы, обычно в них должны быть такие конструктивные элементы:

проступи — горизонтальные поверхности, на которые человек наступает;

подступенки (подступни) — вертикальные поверхности между ступенями;

косоуры — несущие балки, в которых вырезаны треугольники для фиксации ступеней;

тетива — несущие балки без вырезов, между ними разными способами крепят ступени;

перила и балясины — стойки, предназначенные для их установки;

площадка — элемент, соединяющий лестничные марши.

В некоторых лестницах, изготовленных из стекла или металла, подступенки и балясины нередко отсутствуют. Выглядят такие конструкции оригинально, воздушно, однако передвигаться по ним не слишком удобно. И небезопасно.

Что учитывают при выборе лестницы?

Перед сооружением этого элемента здания надо тщательно все обдумать. Конструкция эта непростая, поэтому в первую очередь владельцам придется познакомиться с требованиями, которые к ней предъявляются. При ее строительстве обязательно учитывают стандарты, прописанные в СНиП и ГОСТ. В этом случае можно быть уверенными в том, что лестница будет надежной, безопасной, максимально удобной.

«Стандарты для стандартов»

Прежде чем приступать к дальнейшим действиям, необходимо познакомиться с нормами.

Угол наклона лестницы (уклон) обязан находиться в строгих рамках — от 30 до 40°. Серьезное увеличение или уменьшение значения — почти гарантия дискомфорта. Количество ступеней находится в зависимости от размеров пролета, числа маршей. Для одномаршевой конструкции максимальное количество ступеней 18, для двухмаршевой — 16. Если в доме предполагается делать двухмаршевую лестницу, то площадка должна иметь точно такую же ширину, как и марши (максимальное их число — три), которые расположены между ней. Подступенок — вертикальная часть, соединяющая степени, находящаяся между соседними элементами. Его средняя высота — 170 мм, однако возможно ее уменьшение/уменьшение на 30 мм. Глубина ступени — расстояние от начала до ее конца (до подступенка) — 250-300 мм. Эту горизонтальную часть, на которую ступает нога человека, чаще называют проступью. Минимальная длина одного прямолинейного отрезка марша — 1500 мм, максимальная — 3000 мм.

Одинаковая высота/глубина ступеней обязательна. Исключением может стать только первый, нижний элемент. В противном случае при каждом подъеме жильцы будут постоянно ощущать дискомфорт. Самые худшие варианты в этом случае — потеря координации, падение. Поэтому надежность и безопасность конструкции — главные требования к ней.

Стандартная (минимальная — 700) ширина ступеней — 800 мм. Размеры лестничной площадки обязаны быть удобными: при встрече на ней должны легко разойтись два человека. Чтобы можно было свободно перемещать крупногабаритные вещи (мебель, большую бытовую технику), ширину лестничного пролета рекомендуют увеличить до 1200-1400 мм.

Выбираемые параметры зависят от того, кто будет проживать в здании. Если в семье есть маленькие дети и пожилые люди, то удобство для них — главное условие при выборе всех размеров. Чтобы сделать ступени удобными для каждого члена семьи, лучше выбирать соотношения, проверенные практикой: 150х300, 160х300 либо 170х290 мм. Первая цифра — высота ступеней (подступенка), вторая — их ширина (проступи). Лучше, если сумма обоих значений составляет 4500, либо 4600 мм. Комфортным диапазоном считают 4300-4700 мм.

Нормы для забежных лестниц

Эти элементы, имеющие различную ширину с краев, используются в винтовых, криволинейных лестницах, на поворотных участках комбинированных конструкций. Ступеньки названы так из-за того, что их монтируют с забегом на другие. Для них тоже есть допустимые значения, увеличивать или уменьшать которые не рекомендуют:

100 мм — минимальная ширина изделий в узкой части;

400 мм — максимальная ширина внешнего, самого широкого края;

200 мм — минимальная ширина забежных ступеней в центральной части.

Высота таких ступеней в винтовых конструкциях, как правило, увеличена. Причина — больший угол подъема. Если их используют при сооружении поворотных участков маршевых лестниц, то в этом случае используют стандартную высоту ступеней.

Какие факторы важны при расчете?

Чтобы ответить на вопрос, сколько места занимает лестница, можно обойтись без помощи специалистов, нужна лишь внимательность и базовые знания математики, полученные еще в школе. Чтобы корректно рассчитать конструкцию, необходимо учитывать все особенности планировки, а также размер тех комнат, в которых предполагается лестницу строить. Эти факторы сильно повлияют на расположение сооружения, но возможность обеспечить комфортабельный лестничный проем на 2 этаже — еще одно важное условие. На первом этапе учитывают следующие моменты:

высоту комнаты, в которой будет располагаться конструкция;

общую площадь обоих помещений (на первом и втором этаже);

то, где располагаются несущие стены и межкомнатные перегородки;

расположение проемов: как дверных, так и оконных.

Такой анализ даст возможность определить размер площади, которую можно безболезненно отдать лестничной конструкции, размеры проема на втором этаже, выбрать оптимально подходящую модель. Если площадь мала, то лучше отдать предпочтение винтовой конструкции. Когда можно безболезненно выделить участок 1600х1600 мм, возможно сооружение маршевой конструкции.

Виды лестниц для частного дома

Прежде чем отвечать на вопрос, сколько места занимает лестница, надо познакомиться с теми вариантами, которые можно использовать при самостоятельном строительстве дома. Конструкции бывают прямыми (в том числе поворотными), винтовыми, криволинейными и комбинированными.

Прямые маршевые лестницы

Это традиционный вариант, простой для расчета и монтажа. Эта форма максимально удобна, если в качестве материала используют дерево. Однако у прямых сооружений есть большой минус — это значительная площадь, занимаемая ими. Для рационального использования пространства хозяевам приходится идти на различные хитрости. Например, встраивать под марш закрытые шкафчики разных размеров, либо размещать там мебель — столы, мини-стеллажи, кресла.

Если места в комнате недостаточно, то выбирают другой вариант — сооружение, состоящее из нескольких маршей, перпендикулярных либо противоположных (Г-образных или П-образных). В этом случае владельцы не уменьшат размеры ступенек, которые могут стать крайне неудобными, но сэкономят пространство. Установка у стены или в углу помещения — идеальный, практичный вариант для небольших частных домов. Хорошо, если место под лестничную клетку было отведено еще на стадии проектирования объекта.

Винтовые, спиральные конструкции

Главное достоинство таких сооружений — минимум отнимаемой площади. Винтовые лестницы выглядят необычно, очень эффектно, но на этом список их преимуществ заканчивается. Конструкции очень неудобны и небезопасны. Крупногабаритные предметы на второй этаж поднять будет невозможно, а для детей или пожилых людей они попросту опасны.

Винтовые лестницы обычно делают более узкими. Еще один существенный минус спиральной разновидности — сложность расчетов, потому что в этом случае крайне важна их абсолютная точность. Кроме того, непростые элементы такого сооружения будет довольно трудно изготовить самостоятельно.

Криволинейные сооружения

Эту разновидность можно назвать компромиссом между винтовыми и маршевыми конструкциями. В них угол поворота больше, чем у винтовых, что гарантирует большее удобство для поднимающихся людей. Однако самый большой минус этих конструкций — максимальная сложность изготовления. По этой причине их трудно рассматривать в качестве претендентов для частного дома.

Комбинированные лестницы

Это «композиции», состоящие из пролетов и «куска» спирали. Пример — два марша, которые связаны не площадкой, а криволинейным отрезком с забежными ступенями. Комби — самый сложный из вариантов. В таком случае у мастера непременно возникнут трудности: рассчитать и самостоятельно изготовить лестницу необычной конфигурации без опыта и знаний будет очень проблематично.

Расчет занимаемой площади

Чтобы ответить себе на вопрос, сколько места занимает лестница, надо произвести несложные расчеты. Первый и самый простой способ — поиск, а затем использование онлайн калькуляторов. Говорят, что эти инструменты работают хорошо: выдают довольно точные значения.

Другой способ есть. Вооружившись бумагой и ручкой, можно сделать расчеты самостоятельно: такая операция довольно проста. Если речь идет о винтовой конструкции, то здесь и вовсе делать ничего не надо. Диаметр ее спирали будет длиной ступени.

С его помощью легко найти площадь лестницы: диаметр возводят в квадрат, умножают на число Пи (π = 3,14), затем делят на 4. Результат будет искомым значением. Чаще выбирают длину ступени 100 мм. В этом случае винтовая конструкция займет в 1,5 раза меньше места, чем обычная маршевая лестница с аналогичной длиной ступеней.

Поэтому лучше взять более «сложный простой» пример — маршевую лестницу, которая будет иметь П-образный поворот. В этом случае последовательность действий будущего автора конструкции тоже довольно понятна.

Ступени и марши

Сначала надо узнать, какое количество ступеней будет в одном (длинном) марше. Чтобы получить искомое число, измеряют расстояние от пола 1 этажа, но не до потолка, а до пола 2 этажа, поэтому толщину перекрытия тоже берут в расчет. Затем полученное расстояние делят на высоту одной ступеньки. Например, если высота от пола до пола составляет 3000 мм, выбрана высота планируемых ступеней 170 мм, то первое число делят на второе, получают 17, округлив его. Марш из 17 ступеней получится очень длинным, поэтому его делят на две части. Так как верхняя ступень будет находиться на одном уровне с полом второго этажа, ступеней остается 16. В этом случае в первом марше будет 7 ступеней, последняя, восьмая будет площадкой. Во втором марше будет тоже 8 ступенек.

Дробную часть чисел обычно отбрасывают. Чтобы обеспечить одинаковый размер ступеней (как уже было сказано), высоту нижнего элемента немного уменьшают, либо, наоборот, увеличивают.

Длина, ширина, площадь

Следующий этап — расчет длины конструкции. Для этого ширину проступи (например, 300 мм) умножают на количество ступеней каждого марша: 300х8 = 2400 мм. К этому значению приплюсовывают длину площадки, она равняется ширине марша, чаще выбирают 1000 мм. Поэтому к 2400 прибавляют 1000, получая результат — 3400 мм. Теперь ищут ширину лестницы. Для этого суммируют ширину маршей, а затем к ним прибавляют расстояние между ними: оно, согласно СНиП, составляет как минимум 75 мм. 1000+1000+75 = 2075 мм.

Последняя часть операции — расчет площади. 3400 умножают на 2075, получая 7055 мм2, или 7,05 м2.

Если хозяева хотят, чтобы количество ступеней было одинаковым, то можно внести коррективы в размеры площадки между маршами и в высоту подступенков.

Где лучше расположить лестницу?

Вопрос о том, сколько места занимает лестница, беспокоит тех владельцев, чей дом не дает возможности размещения классической — простой, одномаршевой — конструкции. В этом случае им приходится искать более сложные варианты, которые способны вписаться в имеющееся свободное пространство. Возможно, что решить проблему помогут несколько рекомендаций:

Лестницу, расположенную в жилой комнате, лучше размещать в той ее зоне, которая используется реже. Удобный подход к ней нужно обеспечить обязательно. Если конструкцию планируют сооружать самостоятельно, то лучшим вариантом станут конструкции с площадками, а не с забежными ступеньками. В первую очередь лучше рассматривать самые простые конструкции, имеющие достаточную ширину для подъема предметов с крупными габаритами. Когда для будущей лестницы найдено место вдоль стен, сначала лучше рассмотреть поворотную конструкцию с ее расположением в углу комнаты. Если в новом деревянном доме планируют сооружать металлическую лестницу, то надо ждать, пока не закончится усадка. Иначе ей грозит деформация. Оптимальная высота балясин составляет 800 мм, перил — 900 мм. Ширина последних — до 100 мм.

Закрытые конструкции дают шанс рационально использовать «бесполезную» площадь под лестницей. Открытые лестницы — идеальная возможность сделать помещение более просторным, а саму конструкцию — визуально легкой.

Варианты использования пространства

Решение этого вопроса зависит от того, сколько места занимает лестница. Выбор обустройства участка под ней предполагает всего два варианта — открытую либо закрытую зону.

Открытое пространство. Если размеры позволяют, то в этой зоне располагают небольшие диваны или пару кресел с журнальным столиком. Такой участок сможет стать миниатюрным кабинетом со столом, рядами полок и креслом. Закрытая зона дает возможность разметить под лестницей небольшие шкафчики, полочки или чулан. Довольно просто там устроить небольшую гардеробную либо оснастить мини-помещение крючками для одежды.

При выборе варианта надо учесть, что открытое пространство будет зрительно увеличивать комнату, а закрытое, наоборот, украдет лишние метры.

Как рассчитать лестницу онлайн?

Чтобы получить полный расчет конструкции, нужно знать, сколько места занимает лестница. Это один из обязательных параметров, которые необходимо ввести. Именно по этой причине многие задаются вопросом о площади. Калькулятор — хорошая возможность избежать «головоломки», но получить на руки точные расчеты любой лестничной конструкции — маршевой или винтовой, криволинейной или комбинированной.

Чтобы результаты работы виртуальных инструментов были верны, требуется ввести:

Тип запланированной лестницы. Высоту, а также длину проема. Глубину ступеней, их количество. Высоту потолка, площадь, которую будет занимать будущая лестница. Число маршей. Этот показатель в большей степени зависит от метража комнаты. Место, где лестницу собираются устанавливать: посередине помещения либо вдоль стены. Этот параметр нужен для определения того, сколько потребуется перил-поручней.

Чтобы гарантировать максимально корректный результат, все измерения рекомендуют проводить одной рулеткой. В этом случае, если все данные введены корректно (в предназначенные для них поля), калькулятор выдаст точный чертеж — черно-белый либо цветной. Надо отметить, что в подобные программы уже заложены все нормы и требования, прописанные в ГОСТ.

Ответ на вопрос о том, сколько места занимает лестница, довольно прост, так как расчет не отнимет много времени, не потребует каких-то чрезмерных умственных усилий. Однако он важен в том случае, если в доме минимум свободного места, которое хочется использовать максимально рационально. Выбор правильного вида конструкции позволит даже самой габаритной лестнице выглядеть (и быть) довольно компактной.

Видео, посвященное лестничной теме, можно посмотреть у нас: