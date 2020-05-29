Дерево — материал, любимый всеми за экологичность, податливость, теплоту. Однако его уязвимость становится причиной недолговечности таких изделий. Древесине наносят вред колебания влажности и перепады температур. Интенсивная, постоянная эксплуатация конструкций, любовь плесени, грызунов и насекомых неизменно приводят к тому, что внешний вид их страдает. Самым слабым звеном в частных домах часто становятся именно деревянные лестницы. Они через некоторое время теряют красоту, начинают поскрипывать, как будто говоря о том, что на них пора обратить внимание. Большинство дефектов можно исправить, даже не прибегая к посторонней помощи. Но хозяевам надо знать, как проходит реставрация деревянной лестницы своими руками. Методов обновления незаменимой конструкции есть несколько.

Реставрация: ее задачи и требования

Этот термин означает восстановления формы и вида старого изделия. Цель операции одна: это продление жизни конструкций.

Задачи

Если говорить только о героинях этой статьи, то реставрация деревянной лестницы своими руками поможет решить несколько задач:

она вернет прежнюю форму, цвет, восстановит функциональность, избавит от изъянов (царапин, вмятин, скрипа, шатания поручней), появившихся за годы службы;

снова обеспечит защиту от живых агрессоров — от плесневых грибков и другой «живой живности»;

позволит полностью либо частично отремонтировать, реконструировать сооружение.

Некоторые дефекты устранить довольно легко, другие, наоборот, потребуют довольно много времени на исправление. Поэтому владельцам «пожилых» конструкций лучше приготовиться к тому, что реставрация деревянной лестницы своими руками — операция, которая только в редких случаях проходит быстро.

Требования

Восстановление деревянных лестниц подразумевает бережное отношение к старому материалу. Чтобы реставрация прошла успешно, перед тем как приступать к работе, лучше познакомиться с несколькими правилами.

Любой высушенной древесине перед соединением деталей нужна предварительная подготовка. До вкручивания саморезов (или перед вбиванием гвоздей) для крепежей нужно просверлить отверстия чуть меньшего диаметра. В противном случае дерево не потерпит такой «грубости»: в знак протеста оно треснет. Повторное вкручивание крепежа в уже сделанное отверстие запрещается. Такой подход — лучший способ снова столкнуться с расшатыванием элементов лестницы, причем в самое ближайшее время. Худший исход — ее обрушение. Старый клей, соединяющий элементы конструкции, необходимо полностью удалить, так как новый состав с такими поверхностями качественно сцепиться не сможет. Поэтому желанного результата достичь не получится. Если есть необходимость замены старых деталей, то новая древесина должна быть хорошо высушена. Иначе неизбежное усыхание в процессе эксплуатации приведет к возникновению люфта или скрипа.

Так как многие владельцы домов предпочитают заниматься всеми работами самостоятельно, с этими правилами, касающимися дерева, они уже знакомы. Других серьезных требований нет. Главное для мастера — забыть о спешке, ведь скорость редко бывает синонимом качества.

Симптомы лестничных болезней

Время, через которое появляются настораживающие признаки, бывает разным. Если монтаж лестничной конструкции был произведен по всем правилам, то она долгое время не будет требовать к себе внимания. Иногда симптомы возникают очень быстро. Реставрация деревянной лестницы своими руками может рассматриваться хозяевами в тех случаях, если появились следующие дефекты:

скрип ступеней;

расшатывание балясин;

износ либо излом проступей;

проседание участка пола, на котором закреплена конструкция.

Самое распространенное явление — стирание лака или краски. Здесь ремонт состоит в нанесение нового состава. Прежде чем приступать к восстановлению прежнего вида конструкции, необходимо полностью избавиться от старого слоя лакокрасочного материала.

Реставрация деревянной лестницы своими руками

Очень часто на конструкции не обнаруживаются какие-то серьезные дефекты. Она теряет «товарный вид» из-за вмятин, потертостей, царапин. В этом случае реставрация деревянной лестницы своими руками — операция, дающая возможность возвратить этому элементу былой блеск.

Износ лакокрасочного покрытия

Снимать старое покрытие, используя только наждачную бумагу, долго, трудно и не слишком продуктивно. В некоторых местах лакокрасочное покрытие останется, в других, наоборот, будет убрано больше, чем требуется. Поэтому сначала хозяевам надо найти оптимальное оборудование для работы.

Фен, шпатель и наждак

Первый вариант — помощь строительного фена. Его можно взять в аренду. Сама работа состоит из трех этапов:

Сначала отдельные участки хорошо разогревают. Однако следят за тем, чтобы одно место сильно не перегревалось, так как древесина может обуглиться, а зачистить этот участок будет затруднительно. Оптимальное расстояние для прогрева составляет 100-150 мм. Расплавленный (растрескавшийся) лак (краску) аккуратно снимают шпателем. Затем шкурят поверхности наждачной бумагой: сначала крупной (Р40), потом более мелкой (Р100). Завершают обработку тонкой шлифовкой — Р180.

Минус этого способа — запах плавящегося, испаряющегося, подгорающего лака или краски. Поэтому мастеру придется распахнуть все окна и двери, но дополнительно защитить себя очками и респиратором.

Шлифовальные машины

Эти профессионалы дадут возможность избежать непростой работы в «чудно» пахнущем помещении, к тому обеспечат идеальный результат. Но в этом случае из нескольких кандидатов мастеру придется выбрать один из видов оборудования. С древесиной дружит большое количество претендентов.

ВШМ — виброшлифовальная машина. Ее используют для снятия лака, краски, для тонкой шлифовки. В роли рабочего элемента выступают листы либо круги наждачной бумаги. ДШМ — дельташлифовальная машина. Она — разновидность предыдущего оборудования. Отличается ДШМ только формой рабочего элемента. Здесь им является треугольник или дельта. Ее «специализация» — труднодоступные места. ЛШМ — ленточная шлифовальная машина. Прибор подходит для снятия старого покрытия, для подгонки деталей деревянных конструкций. Работает ЛШМ по принципу рубанка. Щеточная шлифмашина. Вместо наждачной бумаги здесь используется металлическая щетка. Для шлифовки лестницы она не подойдет, ее используют только для снятия покрытий с больших площадей. Эксцентриковая шлифмашина. Ее выбирают для удаления старых покрытий. Недостаток у нее один — большое количество пыли при работе, но многие производители оснащают модели пылесборниками.

Последнюю шлифовальную машину еще называют орбитальной. Ее и рекомендуют использовать, если запланирована реставрация деревянной лестницы своими руками. Профессионалы отдают предпочтение ленточным шлифмашинам, однако для работы с ними необходимы навыки. В углах рекомендуют использовать ДШМ.

Операция «Реставрация»

Чтобы была понятна ее последовательность, необходимо описать все этапы работы.

Если на ступенях есть уголки или порожки, то их снимают. Затем вооружаются шлифовальной машинкой. Сначала используют грубый материал Р40, затем его последовательно меняют на Р80 и Р120. Тыльные стороны конструкции, косоуры, и поручни обрабатывают в один проход той же шлифовальной машиной, но наждак используют мелкий. В этом случае задача мастера — придание поверхностям шершавости, подготовка к финишной обработке. Балясины, пространство между элементами, все неровности шлифуют вручную. После завершения этого этапа зачищенные ступени пылесосят, протирают хлопчатобумажной тканью.

Затем все деревянные поверхности обрабатывают отбеливателем, содержащим хлор, потом грунтовкой-антисептиком. После высыхания состава наносят чистовое покрытие. И в этом случае надо знать несколько правил:

Ступени, зачищенные до дерева можно покрывать любым лакокрасочным материалом. Несколько слоев (2-3, нанесенных после высыхания предыдущего) гарантируют, что защита лестницы будет максимально надежной. Если шлифовка была проведена поверхностно, то основа нового покрытия должна совпадать с главным компонентом предыдущего. Например, для старой алкидной эмали покупают такую же краску, для лака НЦ — аналогичный нитроцеллюлозный состав. Когда старое покрытие неизвестно, но его не удалось зачистить полностью, лучше провести эксперимент на небольшом, незаметном участке. Отсутствие отслоения и пузырей — свидетельство возможности использования нового материала. После высыхания первого слоя лакокрасочного покрытия шлифовка обязательна, так как краска или лак поднимут ворс, а значит, сделают поверхности шершавыми. Обработку рекомендуют проводить бумагой-нулевкой.

Отсутствие запыленности в помещении, где проводится завершающий этап, условие необходимое. В противном случае осевшая пыль сделает покрытие лестницы менее привлекательным.

Устранение других дефектов

Под реставрацией понимают полное преображение лестницы, а значит, в нее входит ремонт различных элементов старой конструкции. Поскольку она имеет много различных деталей, надо остановиться на всех потенциальных изъянах.

Сколы, глубокие царапины на ступенях

Такие дефекты вряд ли получится убрать только одной шлифовкой, однако варианты исправления есть.

Поверхности шлифуют до дерева. После обработки их шпаклюют. Затем оклеивают шпоном, который обрабатывают грунтовкой. На него наносят большое количество слоев лака — от 5 до 7. Как и в случае простой реставрации, первый слой ЛКМ шлифуют. Более простой вариант — камуфляж дефектов. Оптимальное решение — укладка ковролина, куски которого вырезают точно по размеру проступей лестницы. Края ковролина иногда закрывают декоративными порожками из алюминия.

Оба решения имеют право на жизнь: первое более трудоемкое, второе отнимет меньше времени, так как ждать высыхания шпаклевки, грунта и лака не придется. К тому же ковролин обеспечит мягкость твердым ступеням, а значит, подниматься/спускаться по лестнице хозяевам будет комфортнее.

Сколотые или стертые края ступеней

Редкая лестница на протяжении жизни не подвергается «бомбардировкам» различными падающими предметами, ударам тяжеловесной мебели. Поэтому сколы или истирания для старой конструкции — распространенные изъяны.

Самое логичное решение — покупка декоративных алюминиевых уголков. Так как ассортимент подобных изделий достаточно широк, найти подходящие изделия труда не составит. Если к сколам добавляется сильный износ проступей, то в этом случае на помощь «зовут» листы фанеры, ее толщина — 12-18 мм. Полость между ступенью и накладкой задувают монтажной пеной, но из-за расширения материала на проступи обязательно ставят груз. Край окантовывают тем же декоративным уголком.

Выбор способов ремонта зависит только от состояния лестницы. Если сколы небольшие, а истирание пока не сильно беспокоит, можно обойтись первым вариантом. Или задуматься о приобретении ковролина. Но он не единственный материал. В продаже есть специальные накладки на ступени. Их изготавливают из дерева, террасной доски и ламината. Монтаж готовых элементов немногим отличается от манипуляций с фанерой, однако обновленные ступени, спрятанные под накладками, будут выглядеть безукоризненно.

Серьезные дефекты проступей

Прогнившие участки, ступени, расколотые на несколько частей, относятся к тем случаям, когда реставрация деревянной лестницы своими руками заключается в полной замене поврежденных элементов. Наиболее трудоемкой будет операция для ступеней лестницы на деревянных тетивах.

С обеих сторон ступени вырезают ножовкой или электролобзиком так, чтобы оставшиеся части были небольшими. Остатки вырубают из пазов стамеской. Если ступени были дополнительно посажены на клей, то для их извлечения делают запилы под и над пазами.

Новый элемент сажают на любой эластичный клеевой состав, предназначенный для склеивания древесины.

Скрипящие ступени

Самый очевидный, но очень трудоемкий способ — полный демонтаж лестницы, а потом ее сборка с помощью клея. Однако этот путь вряд ли кому-то покажется привлекательным. Потому что существует простая альтернатива.

Между проступью и подступенком (низом паза) вгоняют небольшие клинья (деревянные, пластмассовые). Действуют крайне осторожно, так как дерево легко повредить. Образовавшуюся щель заполняют акриловым герметиком, но следят, чтобы не допустить его контакта с клиньями.

Затем ждут застывания состава. После того как герметик схватится, клинья удаляют. Есть и другой способ избавиться от скрипа. Роль герметика в этом случае исполняет веревка, замоченная в столярном клее. Ее аккуратно забивают в расклиненную щель, а сверху зашпаклевывают густым самодельным составом, который состоит из клея и мелких опилок.

Замена балясин

Эту процедура может быть включена в список работ, если хозяевами запланирована смена «имиджа» лестницы. Для того чтобы было проще извлечь балясины, их разрезают пополам, затем каждую часть проворачивают в пазах. Сделать это можно гаечным ключом.

После извлечения элементов отверстия тщательно зачищают от клея: например, неширокой стамеской. В подготовленные пазы вставляют новые элементы, предварительно смазав клеем их концы. Его выступившие излишки убирают влажной тканью.

Укрепление основания лестницы

Прогиб пола — еще одна чрезвычайная ситуация, с которой теоретически могут столкнуться владельцы дома. Относительно простым решением будет балка, зафиксированная между направляющими и полом. Если этот вариант не подходит, то лестницу демонтируют, пол укрепляют, затем устанавливают конструкцию на место. Такую работу никак нельзя назвать элементарной, поэтому хозяевам лучше пригласить квалифицированного мастера.

Возможные дефекты, способы их предотвратить

Основные причины изъянов, а также решение проблем с лестницами уже рассмотрены. Однако любой хозяин предпочел бы вовсе не сталкиваться с тем фактом, что удобная, прочная конструкция начинает работать не совсем идеально. Некоторых дефектов можно избежать, другие — вовремя предотвратить.

Осаживание лестничной конструкции. Чтобы не столкнуться с таким неприятным явлением, необходимо предусмотреть нежесткое крепление направляющих в верхней части конструкции. Если первые признаки уже появились, то лучше сразу обеспечить скольжение. В противном случае осадка может стать серьезной — до 80 мм. Скрип. В этом «голосе» виновата непросушенная древесина, неправильные условия эксплуатации — повышенная влажность в помещении, либо чрезмерно сухой воздух. Чтобы избежать такой ситуации, лучше следить за микроклиматом в доме. Лучший выход — система кондиционирования. Повреждения, вызванные плесневым грибком, грызунами, насекомыми. Данных неприятностей можно избежать, если надежно защитить детали конструкции еще до ее сооружения. Тщательная (многократная) обработка дерева способна значительно снизить риск появления дефектов. Повреждения поверхностей горячими предметами, химически агрессивными жидкостями. Лестница не является предметом мебели, поэтому с привычкой домочадцев заниматься на ней своими делами нужно бороться. Для устранения таких дефектов рекомендуют приглашать профессионала.

Практически любых механических «травм» дерева можно избежать, если обращаться с конструкцией аккуратно, не допускать ударов, полетов с нее тяжелых предметов. Регулярный осмотр маршей, покрытия и креплений даст возможность выявить повреждения, деформацию элементов. Такая проверка даст хозяевам шанс вовремя принять меры, а значит, избежать серьезных проблем.

Реставрация деревянной лестницы своими руками — операция не очень сложная, если речь идет о скрипе, потертостях или о стершемся покрытии, а дома есть нужный инструмент. Если хозяева столкнулись с серьезными неприятностями, то лучше пригласить мастера, который, с большой долей вероятности, решит задачу быстро, но качественно.

Чтобы посмотреть, какая работа предстоит хозяевам «бастующей» лестницы, можно посмотреть следующее видео: