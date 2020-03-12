Задумывая самостоятельное строительство дома, многие владельцы недвижимости выбирают самый практичный вариант — здание, имеющее два или три этажа. В этом случае есть шанс получить максимальную жилплощадь, но сберечь место на участке, на котором можно разбить сад, возвести беседку, обустроить зону отдыха и т. д. Самое большое затруднение в таких зданиях могут вызвать громоздкие лестничные конструкции, занимающие в помещении немало места. Чаще их делают из дерева, однако металлическая лестница с площадкой позволяет спасти площадь комнаты. Она занимает минимум места, выглядит компактной, почти воздушной, поэтому легко вписывается практически в любой помещение.

Какой конструкция может быть?

Лестницы, сделанные из металла, немногим отличаются от сооружений из дерева, имеют такой же функционал, как бетонные конструкции. Перед тем как приступать к действиям, нужно определить подходящий вид лестницы, заняться проектированием, изготовить (получить) чертеж, закупить все необходимые материалы. В их качестве используют разные металлические изделия: профильные трубы, уголки, швеллера и т. д.

Конфигурация металлических конструкций может быть разной: автор волен выбрать прямые лестницы, имеющие площадку между маршами, криволинейные или винтовые сооружения. Ступени их нередко оформляют вставками из пластика или дерева, мраморной плитки. Отличие изделий из металла от других (бетонных, деревянных) сооружений — способность создать ощущение свободного пространства.

Преимущества и недостатки

Простор не единственное, что привлекает владельцев частных домов. В списке преимуществ металлических лестниц:

Максимальная прочность, надежность. Они, без сомнения, выигрывают у дерева, но уступают бетону. Однако последние конструкции не используют, когда изготавливают элементы, предназначенные для комнаты дома. Возможность идеально вписаться почти в любой интерьер, гармонировать с другими материалами. Эти качества, как и «воздушность» этих лестниц, сделали металл одним из любимых материалов дизайнеров. Вариативность. У хозяев дома есть шанс не загромождать помещение, а вынести конструкцию из металла на улицу, так как материал при качественной обработке стойко переносит все внешние воздействия. Возможность придумать уникальный дизайн, шанс вписать металл в любое помещения благодаря использованию грамотно подобранной краски. Отсутствие скрипа, который рано или поздно начнет «услаждать» слух хозяев деревянных конструкций. Долгий срок эксплуатации, простой уход, безопасность материала.

Прочность и возможность визуально разгрузить внутреннее пространство помещения — самые серьезные преимущества этих конструкций. Причем такую кажущуюся легкость имеет и более внушительный вариант — лестница с металлической площадкой. Поэтому совсем неудивительно, что популярность их не только не падает, но и растет с каждым годом.

Минусы у надежных сооружений есть. Процесс создания подобных изделий довольно трудоемок. Кроме того, металл требует от мастера навыков, умения «филигранно» обращаться со сварочным оборудованием. Если в проекте предусмотрены сложные декоративные элементы, то автору понадобятся почти «нечеловеческие» усилия.

Поэтому прежде чем всерьез рассматривать то или иное изделие, сначала необходимо трезво оценить свои силы, а уже потом принимать решение о целесообразности изготовления понравившейся металлической модели.

Виды металлических лестниц

Конструкции, сделанные из металла, бывают коваными и сварными. Первые создать очень сложно, нужно специальное оборудование, настоящая кузница, поэтому намного популярнее вторые изделия.

Типы каркаса

Если говорить о конструктивном исполнении, то металлическая лестница может быть сделана:

С помощью двух косоуров. Это металлические наклонные балки, имеющие выступы, предназначенные для крепления ступеней сверху. Такие конструкции можно назвать самыми распространенными. На одном косоуре. Его роль исполняет двутавр либо швеллер, на котором в средней части фиксируют степени. Эти сооружения выглядят очень легкими, однако без труда выдерживают серьезные нагрузки. На тетивах. Эти металлические опоры конструктивно похожи ни косоуры, только ступени к ним крепят не сверху, а между двумя тетивами, поэтому торцы элементов оказываются закрытыми каркасом. На больцах. Эти детали — специальные болты. Их используют для соединения ступеней без каркаса. Часто они присутствуют в конструкции вместе с одним косоуром (тетивой), который закрепляют на стене.

В последнем случае всю нагрузку будет вынуждена нести стена дома, поэтому главное требование к ней — максимальная надежность материала.

Виды конструкций

Лестницы бывают маршевыми, винтовыми, складными.

Маршевые. Самый распространенный вид. Нередко такие конструкции имеют два, максимум три пролета, или поворотные отрезки. Более популярна удобная металлическая лестница с площадкой, чаще с одной, реже (из-за большой площади) — с двумя. Винтовые. Эти изделия имеют форму спирали, поэтому занимают самую маленькую площадь. Из-за неудобства, крутизны и невозможности поднимать на верхний этаж крупногабаритные предметы ее чаще рассматривают в качестве дополнительного элемента. Складные, или чердачные. Именно в последнем качестве их обычно и используют. Плюс у «раскладушек» один — возможность сэкономить пространство помещения. Для роли полноценной межэтажной лестницы они не подходят.

Существуют другие варианты — криволинейные (спиральные, циркульные) или комбинированные, где участки могут быть разными: пролеты в них соседствуют с изгибами снизу, сверху либо посередине.

Конструкции могут быть цельными либо сборными. В первом случае сначала изготавливают секции, которые потом сваривают в одну конструкцию. Во втором все элементы можно собирать и разбирать. В этом случае хозяевам гарантировано большее удобство и быстрый монтаж, но за соединениями придется следить.

Есть внутренние и наружные варианты. Лестницы, устанавливаемые внутри дома, отнимают большую площадь, однако хороши тем, что совершенно не зависят от погодных условий. Наружные сооружения позволяют сберечь драгоценные метры, но в холодное время ими пользоваться не слишком удобно.

Рассчитать и соорудить можно металлическую лестницу любого типа. Однако винтовой, комбинированный вариант потребует больше усилий. Эта касается как проектирования, так и изготовления элементов конструкции. Если у мастера пока опыта немного, то лучшая модель — простая, прямая металлическая лестница с площадкой, либо одномаршевая, без нее.

Ступени

Лестницы делают закрытыми, имеющими подступенки, и открытыми, которые их не имеют, а потому выглядят необычно, воздушно. Если говорить про металлические конструкции, то последний вариант используют чаще всего. Для прямых маршей обычно делают прямоугольные ступени, для винтовых или криволинейных сооружений они имеют форму угла или клина, их называют забежными, поворотными.

Есть еще одна интересная их разновидность, которую называют «самба» или «гусиный шаг». В таких лестницах разные ступени — с одной стороны узкие, с другой широкие — чередуются. Смотрятся они очень оригинально, но удобство таких сооружений — довольно спорный вопрос. При недостаточном освещении легко промахнуться мимо ступени, а последствия такого «неверного шага» могут быть непредсказуемыми.

Двухмаршевые лестницы: плюсы и минусы

Металлическая лестница с площадкой — конструкция, имеющая два пролета. Задача горизонтального элемента — разграничение уровней этажей, создание условий для комфортного подъема, придание помещению логической завершенности. В списке плюсов:

Значительная экономия свободного пространства. Есть возможность разворота под любым углом. Наиболее популярны 90 и 180°, но эти величины могут быть изменены по желанию хозяев. Уменьшение опасного наклона лестницы. Они оптимальны для семей с маленькими детьми, с пожилыми людьми, для которых крутые ступеньки нередко становятся очень серьезным препятствием. Возможность сделать двухмаршевую лестницу там, где простая конструкция попросту не сможет поместиться.

Недостатки двух маршей и площадки — большая сложность расчетов, высокая стоимость, если сравнивать с простыми одномаршевыми конструкциями.

Нормы для лестниц

Стандарты незыблемы, они не зависит от материала, которой хозяева выбрали для строительства конструкции, так как главное для них — безопасный, удобный подъем. Поэтому рекомендуют придерживаться определенных правил. Если запланирована металлическая лестница с площадкой, то при ее проектировании надо знать оптимальные значения.

Минимальная ширина пролета составляет 900 мм. Такое расстояние позволит даже тучному человеку без проблем подниматься по лестнице. Однако чтобы была возможность разойтись нескольким людям, было удобно поднимать технику или мебель, лучше выбрать ширину 1000 мм, или немногим более. Угол наклона марша, идеальный для лестниц в помещении, составляет 30-40°. Более крутая конструкция будет крайне неудобной для подъема, пологая оптимальна, но она отнимет слишком много пространства. Рекомендованная высота подступенка — 160-180 мм. Большее значение затруднит подъем, меньшее потребует больше ступеней, а значит, пространства займет тоже больше. Минимальная ширина ступени (проступи) — 270 мм, ее можно увеличить до 300. Необходимо, чтобы на ней комфортно, без проблем помещалась нога взрослого мужчины. Если предполагают делать ограждение, то обычное расстояние между балясинами — 150 мм. Когда в семье есть маленькие дети, то значение лучше уменьшить до 120 мм.

Длина балясин зависит от высоты лестницы. Для небольших конструкций достаточно 900 мм, для высоких маршей уже потребуется 1100 мм. Так как сооружение из металла способно выдерживать значительный вес, а изготавливают его из максимально прочного профиля, думать о потенциальных нагрузках хозяевам не приходится. Но (для интересующихся) минимальный вес, который обязаны выдерживать лестницы, составляет 100 кг.

Проектирование и расчеты

Первый этап — определение типа конструкции и параметров будущего сооружения. Главные из них — количество маршей, высота самой лестницы, пролетов и ее ступеней, их ширина, размеры лестничной площадки, проема под лестницу.

Сначала замеряют высоту лестницы — расстояние по вертикали между чистовыми полами первого и второго этажа. Потом рассчитывают то расстояние по горизонтали, которое будет занимать площадка. Затем измеряют дистанцию между началом и концом пролета по горизонтали, отнимают от него длину площадки. Для определения длины каждого участка-марша используют правило нахождения гипотенузы треугольника. Ее квадрат равен сумме квадратов катетов. Учитывая глубину и высоту ступенек, высчитывают их количество. Например, для одного пролета, имеющего длину 4720 мм, их получается около 14 штук. Если между ними планируют сделать площадку, то от этой цифры отнимают длину площадки. Результат вычитания делят на глубину ступеней, получая два марша с одинаковым (или разным) количеством ступеней.

Чаще пролеты двухмаршевой лестницы делают разных размеров: нижний марш занимают одну треть ее длины, верхний — 2/3. Проще всего не считать самостоятельно, а сделать все замеры, вычислить площадь конструкции, а затем найти онлайн сервис, который специализируется на расчетах лестниц. На следующем рисунке можно увидеть пример работы калькулятора для проема 2700х3000 мм:

После получения чертежа покупают материалы и крепеж. Чтобы в работе не было непредвиденных пауз из нехватки чего-либо, все покупают с небольшим запасом (5 или 10%).

Дополнительные рекомендации

Металлическая лестница с площадкой должна быть практичной, удобной для всех. Чтобы получить безопасную и надежную конструкцию, лучше обратить внимание на несколько моментов.

Использование большого количества профиля только утяжелит лестницу, поэтому для ступеней лучше выбирать более легкий материал. Например, дерево. Антикоррозийная обработка перед покраской обязательно. Если лестницу изготавливают для улицы, потребуется регулярное ее обновление. Болтовые соединения для элементов из профиля — возможный вариант только в том случае, если навыков работы со сваркой у мастера нет. Каркас под ступеньки — прямоугольную площадку — обычно делают из уголка, но располагают по-разному, в зависимости от материала степеней. Вниз и внутрь полки приваривают для деревянных или металлических элементов, вверх и внутрь, если выбрана керамическая плитка либо керамогранит.

Несколько слов, относящихся к соединению с помощью болтов. Вообще, для любых конструкций, которым необходима максимальная надежность, такие соединения не лучший выход, так как со временем «болты разбалтываются» и их придется постоянно проверять. Если мастер не знаком со сварочными работами, то лучше обратиться за помощью к профессионалу — к сварщику.

Металлическая лестница с площадкой

Для сооружения лестницы, имеющей металлический каркас, используют профильные трубы (40х60 мм), гарантирующие максимальную прочность конструкции. Однако с таким же успехом можно заменить их уголками или швеллерами, а также двутаврами. Работу можно проводить двумя способами.

Первый — изготовление сразу всей конструкции вне дома, однако он не подойдет для очень габаритных изделий, которые попросту не смогут вписаться в отведенное им пространство. Второй, оптимальный вариант — изготовление лестницы на месте монтажа. Оно дает возможность постоянной примерки элементов, а значит, шанс допустить неисправимую ошибку сводится к нулю. Все огрехи можно корректировать в ходе работы.

Самые популярные конструкции — простая одномаршевая лестница со ступеньками на косоурах, или двухмаршевая, с площадкой между пролетами. Преимущество последнего сооружения — большая прочность, если сравнивать с другими элементами — с забежными ступенями. Риск оступиться в этом случае полностью отсутствует. Многие владельцы выбирают такие лестницы даже в том случае, когда пролеты невелики по высоте.

Как изготавливают металлическую лестницу?

Самым лучшим вариантом, который позволит избежать ошибок, считают предварительное изготовление небольшого макета лестницы из бруса. В этом случае будет легко проверить правильность конструкции, представить, как она будет выглядеть.

Подготовка состоит из проверки корректности всех расчетов и разметки стен. Заготовки вырезают либо все сразу, либо отдельно для каждого этапа. В последнем случае запутаться в них будет труднее. Профиль разрезают на заготовки, используя для выдерживания углов универсальный кондуктор, затем мелом пронумеровывают все детали с обратной стороны.

Первым делом делают межэтажную площадку. Ее можно сварить из уголка или другого профиля. С одной стороны (или с обеих) к ней крепят опоры (например, из швеллера). Другую сторону фиксируют анкерами к стене. Приступают к нарезке уголков для ступеней, после них изготавливают кобылки: это Г-образные элементы, предназначенные для фиксации ступеней: одна сторона кобылок равна их высоте, другая глубине (проступи). На заготовках-косоурах делают разметку под ступени. Затем к одному элементу приваривают все заготовки. К подготовленному изделию прикладывают второй косоур, переносят на него точки крепления. После изготовления всех элементов к балкам крепят уголки для фиксации ступеней. Косоуры, полностью подготовленные, приваривают к лестничной площадке, и к анкерам, прикрепленным к межэтажному перекрытию. Один из косоуров приваривают к анкеру, который предварительно монтируют в стене. Последний этап основной работы — монтаж ступеней, обустройство лестничной площадки. Чаще эти элементы изготавливают из традиционного дерева, реже из металлического (рифленого) листа либо решетки, камня или бетона.

Металлические элементы перед монтажом ступеней обязательно обрабатывают. Все места сварки тщательно шлифуют, затем очищают поверхности металлической щеткой, покрывают защитным антикоррозийным составом. Подготовленные элементы грунтуют, потом красят. После высыхания переходят к монтажу ступеней, установка ограждения — последняя операция.

Металлическая лестница с площадкой зачастую становится единственным рациональным вариантом, однако конструкция очень требовательна к мастеру. Необходима аккуратность и внимательность, а сама работа займет немало времени. Чтобы увидеть, как ее выполняют другие, можно посмотреть это видео: