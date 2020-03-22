На даче и в загородном владении лестницы — атрибуты необходимые. Стационарные конструкции обязательны для домов, имеющих несколько этажей. Компактные винтовые изделия, занимающие минимум места, нередко сооружаются в качестве дополнительного элемента. Однако на этом список удобных приспособлений не заканчивается: в своем хозяйстве никак не обойтись без приставной «помощницы». С ее помощью красят оконные рамы, взбираются на крышу, если требуется что-то установить или отремонтировать, подрезают деревья и собирают с них урожай, поднимаются на чердак. Конструкции эти не отличаются сложностью, поэтому создают простые приставные лестницы своими руками довольно часто. О выборе материала, об особенностях работы будущему автору лучше узнать заранее.

Виды приставных лестниц

Эти необходимые конструкции элементарны, однако их в продаже есть несколько видов:

Простые, неразборные. Это изделия, состоящие из длинных опор-тетив. Ступени к ним крепят правильно (между элементами-стойками), или не совсем корректно (на их ребрах, сверху). Складные, компактные модели. Они имеют несколько секций, которые соединены с помощью шарниров. Такие конструкции в собранном состоянии занимают минимум свободного места. Раздвижные. Это второй удобный вариант, состоящий из двух частей, имеющих направляющие. Собранные лестницы занимают небольшое пространство, их легко транспортировать.

Стремянки — последние представительницы «отряда приставных». Их можно лишь условно присоединить к этой группе, так как стремянки универсальны, они не требуют для подъема опирания на стену, дерево и т. д.

Что требуется от приставных лестниц?

Прочность, надежность, удобство обязательно для всех конструкций, призванных помогать человеку. Поэтому и для приставных лестниц есть несколько требований, гарантирующих хозяевам комфорт и безопасность.

Оптимальная длина для приставной конструкции — до 5 метров. Расстояние между тетивами строго не регламентируется, однако оно не может быть маленьким или слишком большим. Оптимальны лестницы шириной 450-800 мм. Расстояние между ступенями должно находиться в определенных пределах: от 300 до 350 мм. Максимальная высота первого, нижнего элемента составляет 400 мм. Крепление ступеней снаружи каждой тетивы — вариант довольно опасный. Для надежной фиксации элементы обязательно должны находиться в пазах стоек. Специальные стяжные болты для их фиксации сверху, снизу и по всей длине конструкции обязательны. Шаг дополнительного крепежа составляет 2000 мм. Раздвижные лестницы обязаны иметь защиту от возможного (случайного) складывания во время работы. Это специальные замки. Ими также оснащают конструкции, которые имеют колеса. Есть требования к материалам. Деревянные заготовки для лестничных изделий не должны иметь поперечных трещин. Максимальные показатели для продольных дефектов: глубина 5 мм, длина — 150. Любые трещины маскировать запрещается. Металлические детали необходимо избавить от острых краев, заусенцев. Устойчивость — главное качество, поэтому лестница должна иметь накладки, они могут быть съемными. Например, для установки на грунте рекомендуют использовать накладки со стальными штырями, для надежности на асфальте — резиновые «башмаки». Для устойчивости сверху конструкцию снабжают съемными крюками.

Все элементы изделия должны быть гладкими, тщательно отшлифованными. Регулярную проверку надежности изделий рекомендуют проводить ежегодно. Сначала приставную лестницу устанавливают в рабочее положение (угол 65-75°), потом испытывают грузом (минимум 120 кг) последовательно каждую ступень.

Материалы для лестниц-«приставов»

Такие изделия имеют ограниченный список материалов. По традиции приставные лестницы своими руками создают из металла либо дерева.

Металлические конструкции

Если работу делают самостоятельно, то чаще выбирают алюминий, нержавеющую сталь либо другие сплавы. Плюсы этого решения:

максимальная прочность, стойкость к механическим воздействиям, к влаге;

надежность из-за высокой грузоподъемности, долговечность.

Минусы тоже есть. Если алюминию коррозия не страшна, то другому металлу нужна защита, поэтому обработка поверхностей специальными составами — этап обязательный. Металлические приставные лестницы своими руками — операции, подразумевающие, что мастера умеют обращаться со сварочным оборудованием.

Деревянные «приставки»

Древесина — самый популярный строительный материал на все времена. К ее достоинствам относится:

приемлемая стоимость;

легкость обработки дерева;

небольшой вес конструкции;

натуральность, экологичность;

минимальный набор простых инструментов;

безопасность мастера при электромонтажных работах.

Недостатки «теплого» уютного дерева известны давно. Это:

меньшая прочность, требующая постоянной проверки изделия;

незащищенность от влаги, живой угрозы: насекомых, плесени;

необходимость его хранения в сухом помещении;

рассыхание лестницы со временем;

боязнь огня.

Чтобы конструкция прослужила максимально долго, дереву необходимы дополнительные мероприятия: тщательная обработка изделия антипиренами, влагозащитными составами, антисептиками. Однако эти недостатки мало пугают мастеров, поэтому древесина все же остается первой кандидаткой.

Помимо дерева и металла для производства приставных лестниц используют пластик, армированный стекловолокном. Этот материал отличается прочностью, но одновременно легкостью. Он химически стоек и является диэлектриком. Однако какими бы свойствами не обладал новый чудо-материал, простой альтернативы дереву для самостоятельного изготовления приставной лестницы нет, и, наверное, не будет.

Деревянные приставные лестницы своими руками

Сделать простейшую конструкцию самостоятельно легко сможет практически каждый мастер, который не раз держал в руках (и использовал по назначению) привычные инструменты. Лестница может быть или прямой, или расширяющейся к низу. В последнем случае конструкция будет более надежной, устойчивой.

Расчет прочности конструкции

Для определения количества ступеней потребуется разделить длину тетивы на выбранное расстояние между ними. Так как обычно целого числа не получается, остаток традиционно прибавляют к самой нижней ступени. Этот способ избавления от лишних миллиметров гарантирует максимально комфортный подъем и спуск.

Чтобы представить, какую конструкцию предстоит сооружать, на этом этапе лучше сделать чертеж. На нем обычно отмечают количество ступеней, точные места их расположения с указанием расстояния между элементами, места, предназначенные для крепления стяжек. Если расчеты и чертеж хочется получить в готовом виде, то его можно всегда разыскать в интернете.

Чтобы сделать лестницу, но избежать возможных ошибок, лучше знать, что минимальное расстояние между ступенями сделает подъем/спуск очень неудобным. Чересчур большая дистанция между ними чревата другой неприятностью: для мастера она попросту опасна, так как легко промахнуться мимо ступени.

При выборе материала для приставной лестницы лучше опираться на нормативы ГОСТ:

если запланирована тетива менее 3000 мм длиной, то идеальным станет брус 400х500 мм;

стойки длиной свыше 3000 мм требуют более надежного бруса: его сечение — 400х800 мм;

для ступеней рекомендуют использовать материалы с размерами 300х400 мм, или 350х400.

Более толстые элементы утяжелят конструкцию, поэтому их использовать все-таки не советуют. Для удобного передвижения хватает ширины 500 мм, но решение, касающееся выбора этого параметра, принимает мастер. Ширина более 800 мм безопасности лестницы уже не гарантирует.

Если приставные лестницы своими руками хотят сделать расширенными к низу, то придерживаются таких рекомендаций: ширина верхней части конструкции обычно составляет 400-450 мм, нижней — максимум 600. Размеры ступеней расширяющегося изделия можно увидеть на приведенном чертеже.

Варианты крепления ступеней

Прежде чем приступать к работе, надо определить, какой вид фиксации перекладин лучше выбрать. Есть несколько способов крепления.

Накладной монтаж

Этот метод самый простой. Ступени крепят не между тетивами, а на них. Обычно используют доски или узкие бруски. Для фиксации берут гвозди либо (лучше) саморезы. Надежность такого крепления невысока, а долго стоять на этой конструкции неудобно из-за малой площади поверхности перекладин. Поэтому данный вариант лучше использовать только в качестве временного решения.

Пазы в стойках

В этом случае большие отверстия вырезают только в тетивах. Размер их почти точно совпадает с торцами перекладин: зазор должен быть минимальным. Ступени сначала вставляют в выемки, потом дополнительно фиксируют саморезами либо гвоздями. Или заранее промазывают клеем оба элемента, или используют сразу оба способа — смазывание и крепеж. Этот метод уже относится к категории надежных.

Соединение «шип-паз»

Эта самая трудоемкая операция. В опорах лестницы вырезают пазы, а на концах ступеней делают шипы. С ними поступают так же, как и в предыдущем варианте, но такое клеевое соединение будет надежно даже без помощи металла. По этой причине данный метод предпочтительнее, но надо заранее предусмотреть, что ступени должны иметь дополнительные миллиметры, которые уйдут на формирование шипов.

Что необходимо подготовить?

Деревянные приставные лестницы своими руками — процесс несложный: эти изделия не требуют слишком «хитрых» инструментов. В набор входит:

карандаш, рулетка, линейка;

молоток, отвертка, стамеска;

дисковая пила (лобзик, ножовка), рубанок;

шлифовальная машинка;

дрель.

Список материалов тоже довольно мал, он включает:

два бруска для стоек-тетив;

пиломатериал для перекладин;

столярный клей (либо ПВА);

саморезы (гвозди — зло);

стяжные болты, шайбы;

антисептик (антипирен) для обработки древесины;

марлю.

Может потребоваться лак или краска, все зависит от желания мастера максимально защитить конструкцию. Оптимальными пиломатериалами считают хвойные породы деревьев, например, сосну. Она должна быть хорошо просушенной, без сколов, трещин, сучков, больших смоляных карманов и без косослоя (косого расположения волокон).

Сборка деревянной лестницы

Первым делом занимаются созданием заготовок.

Сначала размечают брус, предназначенный для тетивы. Обе стойки обязаны иметь одинаковую длину. Нижний край обрезать под углом не советуют, так как в этом случае возрастает риск. Лестница получит возможность скользить по поверхности, и она ей рано или поздно, но обязательно воспользуется. Затем нарезают заготовки для ступеней. Длину, как и их количество, выбирают согласно нарисованному (найденному) проекту. Все углы деталей сначала закругляют рубанком, затем их тщательно отшлифовывают.

Подготовленные элементы раскладывают на ровной поверхности. Тетивы прямой конструкции укладывают параллельно, на необходимом расстоянии. Если изготавливают лестницу с расширение к низу, то верхние края стоек располагают на расстоянии 400 мм, между нижними оставляют 600 мм. Для фиксации лестницы сверху и снизу прибивают временные доски.

На каждую тетиву наносят метки для крепления перекладин. В отмеченные места помещают ступени, каждую отметку и перекладину пронумеровывают. Делают только пазы в тетивах, или «шипы-пазы» в стойках и ступенях. Все выпуклости и «впуклости» формируют с помощью ножовки, молотка и стамески. Шипы щедро промазывают клеем. Если зазор получился больше, чем надо, то на них наматывают небольшие отрезки марли, их тоже смачивают клеевым составом. Готовые ступеньки вставляют в пазы. Если нужно, то их слегка подбивают молотком через куски бруса. Либо используют резиновую киянку. Начинают этот этап сверху. Сверху, снизу и в промежутках с необходимым шагом сверлят отверстия для стяжных болтов. Их вставляют, затем надевают шайбы, за ними накручивают гайки. Готовую приставную лестницу покрывают лаком или краской.

Если необходимо, то на опорные концы надевают антискользящие накладки (башмаки либо штыри), а сверху закрепляют фиксирующие крюки.

Металлические приставные лестницы своими руками

Такие лестницы можно купить. Особенно привлекательны алюминиевые изделия. Однако многих хозяев это решение проблемы не устраивает по нескольким причинам. Это:

Цена, которая никак не соответствует себестоимости такой простейшей конструкции. Зачем тратить приличные деньги на то, что можно сделать самостоятельно? «Чудесное» качество покупных изделий. Очень часто встречаются нелестные отзывы, касающиеся недолговечности легкого металлического «новодела».

Говорят, что сейчас покупные лестницы из алюминия не выдерживают никакой критики. Их «научились» делать так, что изделия (все их элементы) начинают деформироваться после года эксплуатации, или даже раньше.

Материалы, инструменты

Для создания максимально надежной конструкции мастеру потребуется приобрести профильную трубу: для стоек (20х40 мм) и для ступенек — круглую (30 мм). Еще нужно будет подготовить:

болгарку, мощную дрель (900 Вт минимум);

специальную коронку по металлу (30 мм);

диски — шлифовальный, проволочный;

растворитель: ацетон, Уайт-спирит:

грунтовку: аэрозоль для металла;

автокраску: акриловую, алкидную;

маркер, рулетку;

молоток.

Последнее и главное оборудование — сварочный аппарат. Еще будет необходима крепкая веревка, или пластиковые стяжки для временной фиксации элементов перед сваркой.

Изготовление металлической конструкции

Процесс «созидания» металлической приставной лестницы проходит по такому сценарию:

Сначала размечают стойки. Два профиля прямоугольного сечения укладывают на ровную поверхность вплотную. Элементы выравнивают по нижнему краю, затем размечают маркером сразу оба профиля. Делают заготовки. Их режут болгаркой так, чтобы разрезы получились идеально прямыми, без малейших перекосов. Опоры снова укладывают вплотную, затем на них, опять одновременно, размечают места для монтажа ступеней. Точно контролируют шаг между ними. Метка должна находиться в центре круглых перекладин. Потом ее переносят в середину полки, отмеряя 20 мм от края. Однако следят, чтобы обе трубы были выровнены по краю. В найденных точках «ставят жирный крест», который должен быть хорошо виден. Коронку фиксируют на дрели. Инструмент располагают таким образом, чтобы сверло находилось точно на крестике. После прохождения металла инструмент убирают. Иначе легко повредить противоположную сторону профиля. Аналогично делают остальные отверстия. Переходят к разметке труб для заготовок-перекладин. Потом профили надежно фиксируют и разрезают, избегая любых перекосов торцов. Готовые элементы шлифуют. Любой заусенец может не дать ступеньке поместиться в отверстие на стойке. Приступают к монтажу ступеней. Первую тетиву укладывают на пол отверстиями вверх, затем по всей длине вставляют отрезки труб. На их установленные торцы надевают вторую стойку. Для этой операции, скорее всего, потребуется ассистент. Для фиксации лестницы для сварки используют отрезку веревки или пластиковые стяжки. Затем все ступеньки приваривают к тетивам-профилям. Следят не за красотой, а за качеством шва. Чем он прочнее, тем надежнее получится лестница.

Завершающие штрихи

Окалину сбивают молотком, затем полуфабрикат аккуратно шлифуют. Необходимо контролировать силу, так как излишнее рвение только ослабит сварное соединение.

Чтобы избавить поверхности от любых несовершенств, шлифовку завершают проволочным диском. Последние этапы работ — обезжиривание растворителем, обработка поверхностей грунтовкой и покраска с помощью баллончика (2-3 слоя).

Деревянные приставные лестницы своими руками — операции, не требующие сварочного оборудования, поэтому они более популярны. Если мастер со сваркой знаком хорошо, то лучше сделать супернадежную металлическую конструкцию, которой не страшны любые «нечеловеческие» условия.

Чтобы познакомиться со всеми этапами изготовления более популярной и максимально простой деревянной «помощницы», не будет лишним взглянуть на это видеопособие: