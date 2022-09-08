На подземные помещения могут быть возложены разные функции, но главные требования к ним — максимальное удобство эксплуатации и абсолютная безопасность. Поэтому лестница в подвал или в погреб считается одним из самых важных, максимально нагруженных элементов. Есть несколько материалов, позволяющих изготовить эту часть конструкции самостоятельно. Однако сначала мастеру нужно познакомиться с достоинствами и слабыми местами кандидатов применительно к помещению с очень специфическими условиями. Потом имеет смысл тщательно рассмотреть имеющиеся варианты, и выбрать тот, который кажется самым привлекательным, причем со всех сторон.

Лестница в погреб или в подвал: главные требования и рекомендованные параметры

Функциональная и самая «многострадальная» часть помещения должна быть максимально защищенной от влаги, потому что в подземных или в полузаглубленных комнатах «по умолчанию» повышенная влажность. В погребе-овощехранилище к ней добавляется и довольно низкая температура, которая необходима для сохранности урожая и консервации.

Другие важные критерии для этого конструктивного элемента — надежность и большой запас прочности. Спуск в погреб более требователен: на лестнице должно быть комфортно человеку с габаритным грузом — с ящиком, ведром, большой коробкой, корзиной и т. п.

На какие моменты нужно обратить внимание?

Конструкция, ведущая в подземное помещение, обязана быть очень удобной, поэтому будущему создателю необходимо учесть несколько ее особенностей.

На размеры лестницы повлияет площадь подвала или погреба. Например, для очень маленького хранилища единственным возможным вариантом будет приставная, самая компактная ее разновидность. Если конструкция будет эксплуатироваться регулярно, то ее комфортабельность — одно из важнейших требований. В данном случае оптимальным вариантом станет относительно пологий спуск и присутствие надежных перил. Лестница для погреба обязана выдерживать вес хозяев, поднимающихся наверх (либо спускающихся вниз) вместе с овощами или заготовками. Поэтому любой из материалов для ее создания должен быть максимально прочным, чтобы не прогибаться под тяжестью груза.

Что касается размеров, то на первый план выходит наклон и ширина конструкции, поскольку осенью владельцы будут спускаться в помещение с ведрами, либо с более габаритными ящиками. Внешний вид лестницы в подвал не главное, ее ценят за надежность, удобство и функциональность. Однако для многих владельцев загородных домов не менее важна и эстетическая составляющая.

Оптимальные параметры лестницы для подвала или погреба

Удобство гарантирует спуск, который будет комфортен, поэтому при создании чертежа владельцам подземного помещения лучше ориентироваться на рекомендованные размеры:

Минимальная ширина марша — 700 мм, оптимальная — 900 мм, но некоторые хозяева выбирают «золотую середину» — 800 мм. Если хранилище позволяет, то этот параметр можно увеличить до 1000 мм. Удобство подъема и спуска гарантирует угол наклона 30-45°. Более высокое значение выбирать не рекомендуется, так как пользоваться конструкцией будет крайне неудобно. Исключение есть: это приставная лестница. Она обычно изготавливается более крутой (45-75°).

Размеры ступеней должны быть такими, чтобы предотвратить потенциальные несчастные случаи. Рекомендованная высота подступенков — 180-200 мм, ширина проступей — 200-250 мм. Конструкция с максимальным углом наклона в идеале требует изготовления перил. Однако не в каждом подземном помещении найдется место для такого удобного вспомогательного элемента.

Многих будущих строителей интересует, как рассчитать лестницу в погреб или подвал. Чтобы определить количество ступеней, длину будущей лестницы делят на выбранную высоту подступенков. Если результатом оказалось число с остатком, то лишнее/недостающее:

отнимают от самого нижнего элемента, либо, наоборот, приплюсовывают к нему;

или распределяют его «по-братски» — понемногу отнимают или прибавляют к каждой ступени.

Альтернативный вариант расчетов — использование удобных онлайн-калькуляторов. Чтобы найти такие сервисы, достаточно ввести в строку поиска «расчет лестницы». Максимальное количество проступей/подступенков для одного марша — 18.

Какой может быть лестница в подвал в частном доме?

Разновидностей сооружений для подъема и спуска есть несколько. На выбор модели способна повлиять площадь хранилища, его функции, частота использования, выделенный бюджет, а также предпочтения владельцев подвала либо погреба.

Приставная лестница

Данное решение — самый простой и недорогой из вариантов. Это приспособление для спуска и подъема занимает минимум места, оно практично, универсально, поэтому такие конструкции очень часто предпочитают использовать на дачах. Однако главная претензия к этим лестницам «по делу»: это недостаточное удобство эксплуатации. Чаще приставные изделия выбирают для благоустройства маленьких подвалов или погребов с люками, где для более удобной лестницы попросту нет места.

Простейшая приставная модель состоит из тетив и довольно узких ступеней. Более комфортабельные приспособления обычно дополняются небольшими поручнями. Металлические изделия могут иметь крючки для надежной фиксации сверху. Такие лестницы можно приобрести в магазине, или собрать их самостоятельно. Изготавливают эти конструкции из пиломатериалов или из металла.

Обычная стационарная маршевая конструкция

Данные лестницы выбирают для сравнительно просторных погребов или подвалов. Их преимущества — возможность сделать широкие ступени, установить поручни с обеих сторон, а значит, гарантировать комфорт и удобство передвижения.

«Стационары» могут быть одно-, двух- либо трехмаршевыми. Изготавливают такие спуски из бетона, дерева или металла. Возможна комбинация материалов: самый популярный пример — надежный металлический каркас и красивые деревянные ступени.

Маршевые лестницы нередко монтируют у стены. С одной стороны устанавливают поручни для удобства эксплуатации спуска в хранилища. Двухмаршевые конструкции делают или с площадкой, или с забежными ступенями. Их части располагают под углом 90° относительно друг друга, нередко они обе находятся у стен. Если лестница ведет в очень глубокий погреб или подвал, то маршей может быть даже 3: в этом случае возможны повороты пролетов на 90 и на 180°.

Винтовая лестница в подвал

Данное решение подходит как для подвалов, так и для погребов. Винтовая конструкция сможет стать спасением для очень скромных помещений. В этом случае ее нередко монтируют в центре хранилища, чтобы можно было взять то, что нужно, прямо с лестницы, не спускаясь до его пола.

Винтовая конструкция тоже может быть собрана из одного (металл либо дерево), или из «содружества» материалов. Основным ее элементом является центральная опора, с помощью которой и фиксируются ступени. Как правило, такие лестницы имеют перила. Минусы этого варианта — неудобство подъема с каким-либо грузом, сложность расчета и монтажа спуска, если хозяева рассматривают вопрос «Как сделать лестницу в погреб своими руками».

Материалы для изготовления спуска в подвал

Прежде чем переходить к выбору вида конструкции для подземного помещения, будущему автору надо определиться с материалом. Сделать лестницу в подвал можно из дерева, металла или бетона.

Дерево

Это первый фаворит, если речь идет об изготовлении практически любых предметов для дома или улицы самостоятельно. Деревянная лестница в погреб или подвал — одна из самых популярных конструкций, потому что материал легок в обработке и сборке, красив, экологичен, что очень важно для хранилища овощей, фруктов и разнообразных заготовок.

Главный недостаток деревянной лестницы в подвал — ее натуральность, а значит, уязвимость. Пиломатериалам необходима защита от влаги, огня, насекомых, гнили и плесневого грибка. Поэтому перед началом сборки все заготовки несколько раз пропитывают антисептиком и антипиреном, затем сушат. После завершения создания лестницы ее защищают лаком, морилкой, краской (чаще бесцветной), воском, льняным маслом и т. п. В помещении с повышенной влажностью такую обработку повторяют регулярно.

Для сооружения лестницы неприемлемы пиломатериалы с сильными отклонениями в размерах, с дефектами (выпавшие сучки, трещины, расслоения, свилеватость и т. д.). Под запретом доски и брусья, если они уже были в употреблении. Древесина должна быть выдержанной, в идеале — камерной сушки.

Металл

Данный материал считается главным соперником древесины. Он максимально прочен, но отличается легкостью. Металлические профильные изделия долговечны, выдерживают большие нагрузки даже несмотря на сравнительно небольшую толщину их стенок (полок). Они способны достойно противостоять влаге, если будут надежно защищены антикоррозионным составом.

Если говорить о недостатках, то к слабым сторонам металлопрофиля можно отнести необходимость «соучастия» сварочного аппарата, а также умения работать с этим оборудованием. Если у мастера есть навыки, то для него работа покажется простой: надо разрезать металл, обработать края реза, затем сварить из заготовок каркас, потом добавить ступени. Минусом изготовления металлической лестницы для погреба можно назвать большие расходы. Деревянный спуск обойдется дешевле.

Бетон

У конструкций из этого материала меньше всего слабых мест. Бетон максимально прочен и долговечен, а при корректной обработке и отделке ему будет не страшна даже повышенная влажность. К минусам сооружения из искусственного камня можно отнести именно монументальность бетонной лестницы в подвал. Мастерам понадобится приложить немало усилий, выделить довольно много времени на подготовку к бетонированию. Не обойдется и без серьезных «финансовых жертв».

Для заливки такого впечатляющего элемента потребуется сооружение сложной многоуровневой опалубки. Для создания монолитного пролета придется приобрести прочную арматурную сетку, надежный гидроизоляционный материал, а также большое количество песчано-цементного раствора. Еще один минус, который может стать причиной отказа от такой работы, — необходимость делать перерыв. Он нужен для набора прочности бетоном.

Как сделать лестницу в подвал своими руками?

Выбор моделей очень широк, однако для тех, кто дебютирует в роли изготовителя, оптимальным решением будет сравнительно простая конструкция. Она не позволит допустить грубых, непоправимых ошибок.

Первый подходящий вариант — деревянная лестница в подвал, второй — лестница в погреб металлическая. Последняя модель идеальна для хранилищ, где высокая влажность считается не проблемой, а нормой. Самая трудоемкая, многоэтапная работа ждет тех, кто решится на «бетонный подвиг».

Лестница в подвал из дерева

Первые подготовительные этапы любой созидательной операции — проведение измерений, расчеты и изготовление чертежа конструкции. Альтернативный вариант — использование готового, уже опробованного проекта. В этом случае будущий автор лестницы в подвал, скорее всего, избежит «наступания на грабли».

Что потребуется?

Для работы мастеру придется собрать или купить инструменты и материалы. В список входят:

доски и брус;

электролобзик;

отвес и/или уровень;

шуруповерт, саморезы;

анкерные болты, дюбели;

металлические перфорированные уголки.

Для подготовки деталей будущей лестницы в подвал понадобится наждачная бумага, шлифовальная машина или болгарка с соответствующей насадкой, а также рубанок.

Изготовление

Первым делом вырезают все элементы конструкции, затем каждую заготовку обрабатывают антисептиком и антипиреном, оставляют их сохнуть самостоятельно. Сборку деревянного спуска проводят по такому сценарию:

Сначала занимаются изготовлением каркаса конструкции. Предварительно делают шаблон для создания косоуров из бруса (досок). Для этого из тонкой фанеры вырезают квадрат (как на рисунке). Затем с помощью реек определяют точные размеры шаблона-треугольника. Две его стороны должны быть равны ширине проступи и высоте подступенка. На балках, подготовленных на роль косоуров, с его помощью отмечают «лишнее» (места для фиксации проступей и подступенков). Затем очерченные треугольники аккуратно вырезают лобзиком. Срезы приводят в порядок рубанком, после чего участки для фиксации обеих частей ступеней шлифуют вручную, либо с помощью электроинструмента (и насадки). Устанавливают и крепят косоуры. Верхнюю часть элементов фиксируют анкерами. Для крепления балок к полу подвала используют монтажные уголки. Если лестница будет состоять из двух маршей, то на этом этапе изготавливают площадку, которую фиксируют на месте опорами, вырезанными из бруса. Переходят к работе со ступенями: из досок вырезают проступи и подступенки, потом их выравнивают и тщательно шлифуют.

После подготовки всех элементов приступают к монтажу ступеней. Работу начинают с нижней части каркаса: сначала крепят подступенки, затем проступи.

Если лестница, ведущая в подвал, будет иметь поручни, то из бруса вырезают балясины, их высота — 800-900 мм, шаг — 150-200 мм. Их устанавливают, затем к стойкам прикрепляют перила. Последние этапы — обработка деревянных элементов грунтом, их лакирование или покраска.

Альтернативный вариант создания деревянной лестницы в подвал

Такой же простой будет конструкция с тетивами, роль которых исполняют сравнительно толстые брусья либо доски. В этом случае в них для фиксации ступеней делают пазы на всю ширину (или на 2/3) выбранного пиломатериала. К опорам проступи крепят с помощью саморезов, дополнительно используют клей — столярный или ПВХ.

Вместо вырезания пазов некоторые мастера выбирают иной способ крепления. Они монтируют проступи на прикрученные либо прибитые бруски или рейки. Возможная замена изделиям из дерева — перфорированные монтажные уголки, предназначенные для крепления ступеней.

Металлическая лестница в погреб

Если у хозяина есть сварочный аппарат и большой опыт работы с этим оборудованием, то он, скорее всего, предпочтет сооружение конструкции из более надежного материала. Металлическая лестница для погреба — идеальный выбор, так как эта модель максимально прочна, лучше защищена от влаги.

Материалы, инструменты

Кроме сварочного аппарата мастеру понадобится:

материал для ступеней: например, доски (толщина — 30-40 мм) или рифленый стальной лист (минимальная его толщина — 10 мм);

металлопрокат: уголок (50х50 мм) и швеллер 10-14 (сталь);

болгарка и зачистной круг;

арматурные прутья;

шлифмашина;

ПЦР.

Еще мастеру понадобятся тиски (струбцины) для фиксации металлических деталей во время сварки.

Как изготавливают конструкцию?

Первый этап — установка металлических тетив (будущих косоуров) лестницы. Есть два варианта проведения данной операции.

В полу, где будет находиться нижняя часть конструкции, выкапывают либо выдалбливают яму, чьи размеры немного больше габаритов лестницы, а минимальная глубина составляет 500 мм. Сначала в нее засыпают щебень, затем заливают ПЦР так, чтобы свободными остались как минимум 150 мм. Это пространство будет заливаться раствором уже после установки отрезков швеллера. После выкапывания такой же ямы в точках установки косоуров фиксируют арматурные стержни, их минимальное сечение — 12 мм. Прутья монтируют так, чтобы они возвышались над полом на 200-250 мм. Потом к ним будут привариваться части каркаса. Яму с установленными закладными заливают раствором заподлицо (вровень) с полом.

Установка косоуров и создание лестницы подразумевает прохождение нескольких этапов. Сначала на каждом из этих элементов делают разметку для точной фиксации ступеней. Потом:

две заготовки из швеллера зачищают от заусенцев с помощью болгарки и обдирочного круга, затем их прикручивают к перекрытию, либо фиксируют анкерными болтами к стене;

нижнюю часть опорных элементов заливают песчано-цементным раствором, или приваривают низ этих балок к забетонированным прутьям;

из уголка создают угольники для фиксации ступеней, затем их приваривают к верхней полке швеллеров, либо к их внутренней стороне;

противоположные стороны каркаса соединяют отрезками уголка.

После завершения сборки остова металлической лестницы в погреб сварные швы шлифуют болгаркой (шлифовальной машиной). Затем фиксируют проступи, сделанные из металлического листа, или из досок, заранее пропитанных защитными составами, и защищенных лаком или краской. Последние этапы — шлифовка готовой металлической конструкции, ее грунтование и покраска. Они будут предпоследними, если автор выбрал деревянные ступени.

Вторая потенциальная металлическая конструкция

Большие сложности обещает изготовление ломаных косоуров. Их сваривают из профильных труб (100х50х3 либо 120х60х5 мм). Плюс такой лестницы — ее эффектный, законченный вид. Огромный минус — невозможность достичь совершенства для непрофессионала. Поскольку ломаное «спусковое устройство» состоит из большого количества деталей, погрешностей в размерах хозяину не избежать.

Создание бетонной лестницы в подвальное помещение

Некоторые мастера считают данный вариант самым лучшим решением, однако новичкам он представляется довольно масштабной работой. Бетонная конструкция подойдет для просторного подвала и такого же погреба. Работа-идеал — строительство дома одновременно с обустройством подземного помещения.

Материалы, инструменты

Для создания бетонной лестницы в хранилище потребуется подготовить:

отвес, уровень;

штыковую лопату;

глубинный вибратор;

правило и широкую кельму;

доски, бруски, фанеру для опалубки;

полиэтиленовую пленку для ее изоляции;

готовый раствор, либо цемент, песок и щебень;

прутья и вязальную проволоку, или арматурную сетку.

Для сборки опалубки будут нужны саморезы, а для самостоятельного приготовления раствора как минимум насадка-миксер. Но оптимальный вариант для большого его количества — бетономешалка.

Создание каркаса

Этот этап работ проводят так:

Первым делом из фанеры, досок (брусков) сбивают наклонную опалубку. Некоторые мастера заранее вырезают в ее боковинах «зубцы» для ступеней, потому что эти косоуры помогут быстро разровнять раствор. Опалубка должна иметь прочное дно и такие же стенки. Фиксируют деревянную конструкцию с помощью надежных вертикальных опор и поперечин. После изготовления главного элемента его стенки и дно застилают плотной полиэтиленовой пленкой. Идеал — цельное полотно, которое гарантирует абсолютную герметичность. В опалубку на невысокие подставки укладывают арматурную сетку, готовую или сделанную с помощью вязальной проволоки. Расстояние от нее до нижней стенки «коробки» — 30 мм. Затем на конструкции фиксируют доски-подступенки, оставляя внизу свободное пространство, необходимое для получения рабочей плиты — сплошного монолитного основания. Их крепят к боковым стенкам опалубки брусками и саморезами. Вертикальность всех элементов проверяют отвесом (уровнем). Каждый подступенок также гидроизолируют пленкой.

Чтобы предотвратить их смещение, зафиксированные перемычки дополнительно связывают двумя-тремя брусками или досками. Их крепят параллельно тетивам, прикручивая к верней части каждого подступенка саморезами, либо прибивая их гвоздями.

Бетонирование

Последний этап — заливка раствора в один прием, без перерыва. Оптимальное решение — его заказ (минимум — М200, идеал — М300). Операцию проводят так:

Бетонирование начинают с нижней ступени, затем поднимаются вверх. Раствор каждого яруса тщательно уплотняют вибратором. Если его нет, то используют арматурный стержень или штыковую лопату. После добавления раствора поверхность проступей выравнивают правилом и мастерком. Потом переходят к работе над следующей ступенью.

В течение первой недели поверхности бетонной конструкции ежедневно увлажняют, чтобы избежать чересчур быстрого высыхания раствора и образования трещин.

Опалубку снимают спустя 2 недели после заливки, если температурные условия созревания бетона не выходили за пределы нормы (10-15°). Сначала демонтируют боковые части, а еще через 10-14 дней удаляют все остальные элементы конструкции. К отделке ступеней лестницы в подвал приступают спустя 2-3 недели после демонтажа последних частей опалубки.

Надо отметить, что данный вариант изготовления спуска обещает очень большие расходы. Кроме того, эта работа сложна и занимает много времени. Поэтому самостоятельное бетонирование этого важного элемента подземных помещений проводят не очень часто.

Лестница в подвал своими руками — операция вполне осуществимая для тех, кто готов уделить ее созданию достаточно времени, отнестись ко всем этапам строительства очень внимательно. А о том, как можно соорудить надежную стационарную конструкцию самостоятельно, расскажет (и покажет) автор следующего, высоко оцененного видео: