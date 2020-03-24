В каждом доме есть предметы, заменить которые очень трудно. Например, на участке без лестницы обойтись невозможно, так как даже на крышу вскарабкаться не получится. Если говорить о квартирах в многоэтажных домах, то стремянки помогают делать ремонт потолков и стен, снимать шторы, проводить уборку в тех местах, куда добраться с помощью стульев или табуретов бывает очень проблематично. В частном хозяйстве на помощь приходят простые прямые конструкции. Но такая «роскошь» при малом метраже в многоэтажках — вариант недоступный, так как хранить громоздкую конструкцию попросту негде. Выходом из «бедственной» ситуации способна стать лестница-трансформер. Она компактна, функциональна, перемещать ее очень легко. Подобные изделия можно найти в магазине, однако лестница-трансформер своими руками изготавливается без особых проблем.

Что это такое?

Эти трансформирующиеся изделия называют шарнирными. Они состоят из нескольких секций, каждая из которых может изменять свое положение относительно других. Наиболее распространенными стали модели 4х4. Эти цифры означают, что они имеют 4 складывающихся отрезка, а в каждом из них есть четыре ступени.

Подвижные сочленения позволяют получить из обычной лестницы Л-образную, М-образную, П-образную, консольную конструкцию, приставное изделие либо удобную традиционную стремянку. Секрет популярности всех трансформеров — многофункциональность, поэтому их используют для разного вида работ: как в квартире, так и на участке.

Отечественные производители изготавливают модели из металла и дерева, однако пальму первенства все же удерживает первый материал — алюминий или дюралюминий, так как дерево может растрескаться, а такая конструкция уже станет опасной. Однако лестница-трансформер своими руками — та операция, которую в подавляющем большинстве делают на терпеливом «пациенте»: на древесине.

Материалы для изготовления

Металл — самый популярный из них, когда речь идет о заводской продукции. Обычно производители используют:

алюминий;

нержавеющую, оцинкованную стать;

комбинацию элементов, изготовленных из этих материалов.

Стеклопластик и дерево завершают этот список. Каждый материал имеет определенные плюсы и некоторые недостатки.

Алюминиевые лестницы-трансформеры легки, стойки к коррозии, однако больших нагрузок они не выдерживают, поэтому довольно быстро деформируются. Их используют в быту, для хозяйственных нужд. Стальные модели максимально прочны, но за это качество приходится расплачиваться хозяевам, так как конструкции получаются очень тяжелыми. Их обычно применяют профессионалы, работающие парами или в бригадах. Лестницы из алюминия и стали. Эти приспособления уже можно назвать идеалом. Они надежны, не слишком тяжеловесны, поэтому подойдут для тех мастеров, кто больше привык работать в одиночку, время от времени. Стеклопластиковые (фибергласовые) конструкции. Это лучший вариант для работы вне помещений. Материал-диэлектрик позволяет проводить электромонтажные работы без опасений за возможную травму. Деревянные модели. Их в магазинах можно встретить довольно редко. Обычно это оригинальные конструкции, но для ремонта они не подходят. Примеры — стул-стремянка, табурет-трансформер и т. п.

Стеклопластиковые раскладывающиеся модели — большая редкость. Деревянная лестница-трансформер своими руками изготавливается проще всего, так как материал удобен, поэтому он не требует присутствия специального оборудования.

Разновидности лестниц-трансформеров

Каждая конфигурация может быть использована в определенных целях.

Приставная лестница дает возможность легкого доступа на большую высоту: например, на крышу либо чердак. Плюс конструкции — простая регулировка высоты благодаря изменению числа использующихся секций. Стремянки идеальны, когда опоры для лестницы рядом нет. Они незаменимы для ремонта потолков, коммуникаций, проходящих по воздуху, Используют их для сбора урожая с деревьев, в тех случаях, когда опора не совсем надежна. Стремянки, имеющие консольный вылет, пригодятся в том случае, если с помощью обычной конструкции добраться до нужного места не удается. М-образная лестница позволит ускорить процесс, так как можно проводить работы сразу паре мастеров: во время ремонта или декоративных работ.

П-образные лестницы становятся полноценными строительными лесами. Если их оснастить настилом, то с такой платформы можно без опаски проводить даже облицовку фасада здания.

Существует иная классификация этих конструкций. Все изделия делятся на бытовые и профессиональные.

Бытовые лестницы-стремянки. Они предназначены только для домашнего использования. Эти изделия позволяют проводить различные работы на высоте 500-3000 мм. Профессиональные — полноценные конструкции. Они состоят из большого количества секций, каждая из которых отличается повышенной прочностью. Есть два вида моделей: телескопические изделия и «раскладушки», части которых можно соединять, как хочет мастер.

Профессиональные лестницы-трансформеры отличаются от бытовых стремянок нагрузкой, которую способны выдержать конструкции. Максимальный вес некоторых моделей составляет 150-200 кг. Их оснащают суперпрочными шарнирами и замками, большим количеством секций. Каждый «марш» может иметь 8-10 ступеней.

Преимущества лестниц-трансформеров

Эти конструкции имеют несколько достоинств, которых нет у их простых, «несгибаемых» соперников.

Универсальность шарнирных изделий. Одна лестница-трансформер, имеющая 4 секции, сможет заменить практически всех конкуренток: как конструкции обычной конфигурации, так и удобные стремянки. Практичность. Из-за небольших габаритов в сложенном состоянии их удобно хранить, не составит проблемы поместить трансформер в багажник автомобиля. Экономия. Так как изделия способны заменить как минимум парочку лестниц, то выгода становится очевидной.

Даже если модель будет стоить несколько дороже каждой из элементарных моделей, набор из двух простых конструкции все же обойдется в большую сумму.

Минусы у лестниц-трансформеров есть. В большей степени они касаются «слабых мест» — шарниров. Спустя несколько лет они могут износиться, у совсем старых «тружениц» возникают проблемы с фиксацией элементов: начинают «капризничать» замки.

Оснащение лестниц-трансформеров

Стойки и ступени, шарниры, замки не единственные элементы, которые есть в любом трансформере, предназначенном для подъема. Существует несколько дополнительных приспособлений, они делают лестницы более удобными, практичными, универсальными.

Удлинители стоек. Это специальные детали, которые закрепляют на стойках для наращивания высоты конструкции. Элементы для крепления каких-либо грузов, временного расположения инструментов или другого необходимого инвентаря. Дополнительные опоры. Это две скобы, гарантирующие максимальную устойчивость. Их присоединяют к нижней части трансформера. Ограничительные ремни. Такие элементы необходимы, если в конструкции больше 4 секций. В этом случае они не дают опорам разойтись и спровоцировать падение мастера.

Обязательными элементами являются насадки на нижние части стоек — резиновые «башмаки» для защиты от скольжения, острые штыри для фиксации лестницы в грунте, либо ролики, позволяющие обеспечить удобное перемещение массивных лестниц.

Деревянная стремянка своими руками

Стремянка из дерева — самый оптимальный вариант для стандартных квартир, высота потолков которых не поражает воображение. В таком случае идеалом станет лестница-трансформер, которая состоит из четырех секций, каждая из них имеет такое же количество ступенек. Если говорить о размерах, то высота конструкции зависит только от потолков. Подходящие чертежи можно найти в виртуальной реальности.

Размеры стремянки

Так как без чертежа начало работ невозможно, надо остановиться на размерах будущего изделия. Если говорить о высоте стремянки, то ее габариты зависят только от условий, в которые она будет использоваться. Например, в стандартных квартирах достаточно предмета высотой 1500-1700 мм, так как этого хватит, чтобы без проблем заниматься ремонтом потолка.

Немного другие размеры выбирают, когда лестницу собирают для просторных высоких домов. Для них при расчетах обязательно учитывают, сможет ли самый невысокий жилец без усилий дотянуться до верхних стеллажей, и удобно ли ему будет там «священнодействовать» — протирать пыль, искать либо перекладывать предметы и т. д.

Глубина проступи — отдельная тема, ведь стремянка более неустойчива. В отличие от приставной лестницы, она не опирается на стену, поэтому максимальное удобство, безопасность для нее — главные требования. Минимальная ширина ступени должна составлять 300 мм. Если чертежом предусматривается верхняя площадка, то показатель лучше увеличить до 450 мм.

Количество проступей зависит от длины стоек, поэтому данное значение выбирают самостоятельно. Чаще расстояние находится в пределах 250-350 мм, однако на этот параметр сильно влияет не только высота, но и крутизна конструкции. При расчете редко получаются круглые числа, поэтому лишнее или недостающее приплюсовывают (отнимают) от высоты нижней ступеньки.

Длина ступеней — еще один важный параметр, от которого зависит удобство использования лестницы. Рекомендованные значения 350-600 мм, однако данный показатель обычно выбирают индивидуально, учитывая то, какие работы предстоит с ее помощью проводить.

Материалы, инструменты

Для изготовления самодельной конструкции нужно подготовить:

деревянный брус, квадратного или прямоугольного сечения, сторона ребра не менее 40 мм: две детали длиной 2000 мм, две — по 1500 мм;

такие же элементы для поперечин-ступеней, длину мастер выбирает самостоятельно (обычно — до 600 мм);

циркулярную пилу (лобзик, ножовку);

два шарнирных механизма;

дрель, сверла;

гаечный ключ;

шуруповерт;

молоток;

резина.

Еще понадобятся саморезы, гвозди, клей.

Изготовление

Первым делом занимаются заготовками-стойками. Верхние края брусков скругляют, нижние подрезают под углом таким образом, чтобы стремянка надежно стояла на поверхности. Для большей устойчивости к ножкам прикрепляют (приклеивают и/или прибивают) резину.

Порядок дальнейших работ таков:

Сначала на обе опорные заготовки-стойки наносят разметку: их складывают вместе, выравнивают, затем отмечают места для пазов. Согласно разметке на опорах выбирают пазы, их глубина — 150 мм. Затем на брусках, предназначенных для перекладин, делают шипы. Собирают обе конструкции. Сначала шипы промазывают клеем, помещают в пазы, осторожно подбивают молотком, фиксируют саморезами либо гвоздями. На перекладинах крепят доски-ступени. Если используют не брус, а доски, то к тетиве элементы крепят с помощью стальных уголков. После сборки обеих частей лестницы в верхней части конструкции фиксируют шарниры. С обеих сторон устанавливают ограничители, которые будут контролировать угол раскрывания стремянки.

Если необходимо, то конструкцию дополняют крючками либо несколькими короткими отрезками трубок небольшого диаметра. Они позволят зафиксировать необходимые инструменты.

Компактная лестница-трансформер

Квартиры — жилье, которое сильно ограничивает выбор модели. Нередко в них сложно найти место даже для необходимых элементов интерьера. В этом случае идеальным вариантом становится конструкция, которая в сложенном состоянии станет удобной мебелью, а в разложенном будет небольшой лесенкой-стремянкой. Стулья и табуреты, превращающиеся в необходимый предмет, — универсалы, они надежны, компактны, поэтому практичны.

Ассортимент материалов для этого вида изделий немного шире. Стулья-стремянки бывают деревянными, металлическими, пластиковыми. Нередко для отдельных элементов используют древесно-стружечные плиты.

Дерево в этом списке лидер. Чаще для производства мебели выбирают березу либо сосну, однако можно брать и другие породы: например, акацию, бук, дуб, ясень. Древесно-стружечные плиты. Их «специализация» — ступени, сиденья, спинки, очень редко — ножки. Комбинации дерева и плит позволяют получить надежные изделия, но избежать лишних трат. Металл. Этот материал максимально прочен, но требует от мастера навыков сварочных работ. Для изготовления стульев используют алюминий, нержавеющую сталь, однако у этого варианта поклонников не так много.

Фанера и пластик — последние претенденты. Первая не так прочна, как древесно-стружечные материалы, максимально возможная нагрузка на фанерную лестницу-трансформер — 80 кг. Пластиковые модели дешевы, однако их главный и существенный недостаток — хрупкость. Такие изделия прослужат недолго.

Типы конструкций

Раскладных стульев существует несколько.

Стремянка-табурет. Это самая незатейливая мебель, имеющая сиденье и 2-3 ступени. Их выдвигают либо раскладывают. Стул-трансформер. Особенность этих моделей — легкость превращения в лестницу. Сиденье просто откидывают, и получают полноценную стремянку. Лестница-трансформер. Это высокий «табурет с мини-табуретками», ступени его выдвигаются с помощью направляющих. Эти модели можно использовать в качестве подставок под комнатные растения.

Лестница-трансформер своими руками — способ, позволяющий выбрать, а затем попробовать повторить любой понравившийся вариант. Наиболее простая конструкция — табурет, с которого лучше начинать тем, кто еще мало знаком с подобной работой. Самая сложная мебель — стул, который является отличной маскировкой лестницы.

Изготовления стула-трансформера

Вся работа состоит из 5 этапов:

сначала создают или ищут подходящий чертеж, на котором проставлены все размеры;

находят материалы и подготавливают необходимые инструменты;

делают опорные стойки, сиденье и лестницу;

собирают и обрабатывают конструкцию;

декорируют мебель.

Так как без опыта сделать корректный чертеж очень сложно, лучше воспользоваться трудами других. Если есть желание, то можно адаптировать схему, увеличив или уменьшив все размеры. Но и эта операция требует внимательности, так риск ошибиться все же остается.

Материалы, инструменты

Деревянная лестница-трансформер своими руками — работа, которая не требует какого-то специального оборудования, поэтому будущему автору нужно приготовить такие материалы и инструменты:

четыре детали: 2 боковины для самого стула и 2 для подножки;

сиденье, состоящее из двух элементов (один больше другого);

поворотную ступеньку, и остальные ступени;

одну деталь (или рейки), предназначенную для спинки;

дрель, электролобзик (ножовку);

шлифовальную машинку;

фрезер, наждачную бумагу,

кисти, шпаклевку, грунтовку, лак;

рояльную петлю.

В качестве крепежных элементов используют саморезы. Для соединения деталей потребуется столярный клей. Использовать только один из этих вариантов не рекомендуют.

Создание стула-трансформера

Первым делом размечают материалы, затем все заготовки вырезают. Затем их тщательно шлифуют, торцы закругляют фрезером. В боковинах вырезают внутренние контуры. Аналогичным образом обрабатывают заготовку для спинки.

На боковинах вырезают пазы для спинки, ступеней и сиденья, сверлят отверстия для саморезов. Торцы деталей промазывают клеем, соединяют, для надежности фиксируют саморезами. Саморезы, несколько портящие вид, обязательно прячут. Для этого все отверстия зашпаклевывают. Можно использовать густой самодельный состав — ПВА, смешанный со стружкой.

Подготовленные части стула-трансформера тщательно шлифуют, обрабатывают грунтовкой. Затем оба элемента соединяют вместе рояльной петлей. Собранное изделие покрывают лаком (морилкой, краской).

Табурет-стремянка

Этот вариант выглядит немного проще, однако для него тоже потребуется сделать довольно много заготовок. В это число входят рейки для сиденья, перекладины, ножки-стойки, ступени и царги. Для работы потребуются те же инструменты, что были нужны для изготовления стула-трансформера.

Все заготовки выпиливают, тщательно шлифуют. Нижние торцы ножек обрезают под углом 10°. Изготавливают первую стойку. Два опоры соединяют поперечными перекладинами, между ними устанавливают диагональный элемент. Используют либо соединение паз-гребень, либо шканты. Аналогичным образом делают лестницу. Опоры ставят, затем крепят ступени так, чтобы они располагались параллельно полу. В этом случае лучше предпочесть паз-гребень.

Из царг и реек изготавливают сиденье. К нему крепят опорную стойку и тетиву со ступенями. Для фиксации положения лестницу и стойки соединяют рейкой. Готовую мебель-трансформер также шлифуют, грунтуют, лакируют или красят.

Лестница-трансформер своими руками — работа, в которой главным этапом является выбор чертежа. Чтобы иметь представление о создании многофункциональной мебели, лучше один раз увидеть, какие «захватывающие приключения» ждут мастера впереди. Например, это видео даст возможность познакомиться с процессом создания очень симпатичного предмета: