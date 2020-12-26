Главной задачей любого застройщика является максимальное использование всей площади дома, поэтому ни одно потенциальное помещение здания не остается без внимания хозяев. Как правило, все владельцы задействуют относительно просторные чердачные помещения, в большинстве случаев становящиеся кладовками, хранилищами для тех вещей, которые нужны, но требуются не слишком часто. Поскольку время от времени хозяевам приходится посещать мини-склад, возникает необходимость выбрать, купить или создать удобную, надежную и безопасную конструкцию для подъема. Лестница на чердак своими руками — операция довольно популярная, так как собрать этот элемент не очень сложно, а оптимальную конфигурацию и разновидность владельцы могут выбрать, ориентируясь на особенности и площадь дома. Несмотря на сравнительную простоту работы, у нее есть свои нюансы, которые нужно принимать во внимание.

Лестница на чердак: потенциальные варианты

Полноценная конструкция, которая имеет удобный угол подъема, для большинства домов остается непозволительной роскошью, так как места она крадет немало. Поэтому ее считают оптимальным решением для хозяев больших зданий, в других случаях приходится искать иные варианты. Выбор есть, поэтому надо рассмотреть каждую из возможных кандидаток.

Винтовые лестницы. Они отнимают у помещения минимум пространства, достаточно удобны для спуска и подъема, но «но» есть. Это неудобство, если возникает необходимость поднять на чердак какой-либо габаритный предмет. Даже простая задача часто становится попросту невыполнимой: мешает не недостаточный размер люка, а именно конфигурация конструкции. Прямая лестница, имеющая большую, чем у обычного элемента, крутизну. Подъем по ней не настолько удобен, как по винтовой. Однако комфорт зависит от того, какая именно модель выбрана, так как есть возможность подобрать наиболее подходящую конструкцию. Складная. Это разновидность прямой крутой лестницы. Однако она сильно отличается, потому что в сложенном состоянии ее не видно — ее располагают под потолком. Если говорить об экономии пространства, то это самый лучший претендент. Приставная лестница. В этом случае работа упрощается, поскольку сборка такого элементарного изделия не займет много времени, не отнимет сил. Недостатки решения — необходимость найти место для хранения, непрактичность.

Какую модель предпочесть, планируя операцию «Лестница на чердак своими руками»? Многое зависит от свободного пространства в доме. Если оно «на вес золота», то идеалом станет складная конструкция. Когда площадь позволяет, можно создать прямую крутую лестницу. Например, модель, имеющую ступени «гусиный шаг» (или «самба»).

Требования к чердачным конструкциям

Поскольку любые лестницы становятся полноценными элементами дома, они должны отвечать нескольким требованиям.

Безопасность. Независимо от вида, конструкция обязана быть максимально надежной и полностью безопасной. Это относится не только к выбранному материалу, но и к креплениям. Нередко ступени данных изделий дополняют противоскользящими накладками. Параметры конструкции. Для удобной эксплуатации ступени лестницы должны иметь следующие размеры — глубину 300 мм, ширину — 700 мм. Высота подступенка (расстояние между ступенями) — 200 мм. Общая длина конструкции не должна выходить за пределы 3 метров. Оптимальным углом наклона для стандартных изделий считаются 45°, однако для чердачных помещений допускаются другие значения — 60-70°. Конструкция может иметь от 10 до 15 ступеней, их толщина — 20 мм. Поверхность всех проступей обязана быть параллельной полу. Любая лестница должна выдерживать значительный вес. Минимальная нагрузка на конструкцию составляет 150 кг.

Теперь о другом необходимом элементе — о люке. Его оптимальные размеры — 700х1200 мм. Если сделать его больше, то теплопотери будут существенными. Меньший проем почти гарантирует, что пользоваться лестницей будет некомфортно. Чердачное помещение без отопления требует дополнительной операции — теплоизоляции (пароизоляции).

Лестница на чердак своими руками

Поскольку вариантов изготовления существует довольно много, хозяева вольны выбрать ту модель, которая понравится, будет идеальной для конкретного дома. В этом случае представления о подходящей конструкции у всех разные: некоторым необходима максимально простая лестница, а тем владельцам, кто посещает чердак относительно часто, нужен комфортабельный «трап».

Материалы, инструменты — первое, что нужно подготовить. Относительно простая работа требует своего набора всего необходимого. Традиционные стационарные конструкции изготавливают из пиломатериала — из досок или бруса. Необходимые инструменты для обработки дерева и сборки конструкции — электролобзик (ножовка), шуруповерт, шлифовальная машина, стамеска, струбцины.

Стандартные крепежные элементы для лестничных конструкций — саморезы, анкера. Системы «шип-паз» потребуют клея, кисти и резиновой киянки. Для раскладывающихся лестниц приобретают мебельные петли карточного типа или шарнирные соединения. Последние элементы можно сделать своими руками.

Веревочная лестница

Это самый элементарный вариант, который можно назвать универсальным. Такая простая конструкция удобна, так как ее легко носить с собой. Нередко ее используют при рытье колодцев, однако справится она и с ролью чердачной лестницы. Особенно если расстояние между полом и потолком невелико. Недостатки у изделия есть. По такой конструкции невозможно подняться, если в руках хозяева держат груз. Пожилым людям с нарушенной координацией движения, а также семьям с маленькими детьми такие приспособления противопоказаны.

Для изготовления веревочного изделия необходимо приобрести прочную веревку. Для ступеней лучше взять «полуфабрикаты» — черенки для лопаты. Верхние части «марша» привязывают к крюку или к кольцу, на котором фиксируют обе веревки. В этом случае изделие можно будет снимать и вешать. Крюк на полу — условие не обязательное, но желательное, так как тогда лестница во время спуска/подъема не будет раскачиваться. Рекомендуют сделать так, чтобы был удобный уклон. Рычаг с фиксатором снизу даст возможность натягивать конструкцию. Изделие можно сворачивать и крепить на крышке люка.

Есть два способа крепления ступенек к веревкам: это создание пазов или просверливание отверстий. Предпочтителен первый вариант, так как он более надежен. Элементы с отверстиями непредсказуемы, потому что при серьезной нагрузке могут расколоться.

Пазы делают с обеих сторон ступеней, расстояние от края составляет около 50 мм. Глубина проточки — ½ толщины веревки, ширина равняется ее толщине. Лучше всего для операции подойдет токарный станок, но такую работу можно сделать и ножом. Отверстия располагают на аналогичном расстоянии от краев ступеней (50 мм), их диаметр — примерно 1,5 диаметра веревки.

В обоих случаях условий несколько: все деревянные элементы обязаны быть одной длины, пазы (отверстия) на них должны располагаться на одинаковом расстоянии. Идеальный вариант привязки ступеней — двойной выбленочный узел.

Простейшие чердачные лестницы

Возможны два варианта, которые отличаются материалом изготовления, а также расположением конструкции. Первая из них — полноценный, привычный элемент. Вторая конструкция легка, она не занимает много места, потому что складывается и фиксируется на стене.

Стандартная лестница

Такая лестница на чердак своими руками тоже может быть сделана в кратчайшие сроки, но для работы потребуется приготовить:

доски (например, сосновые), минимальная ширина — 200 мм;

карандаш, рулетку, ножовку;

анкера, саморезы;

растворитель;

лак (краску);

струбцины;

уровень;

дрель.

Если серьезная нагрузка (более 150 кг) на лестницу не предполагается, то есть другой вариант материала для тетивы и ступеней: это брус 50х50 мм. Первый этап сборки лестницы — поиски или самостоятельное создание чертежа, поэтому сначала надо определить ее высоту и ширину. После получения схемы с размерами приступают к работе. Сначала все детали вырезают, затем их шлифуют, потом обрабатывают антисептиком.

Из досок делают тетивы и ступени. На первых выбирают пазы, предназначенные для ступеней. Следят за тем, чтобы они располагались параллельно полу. Ступени приклеивают, лестницу затягивают струбцинами. После высыхания их дополнительно крепят при помощи саморезов, которые утапливают в древесину. Отверстия шпаклюют самодельным составом, состоящим из клея и опилок. Собранную конструкцию ошкуривают, обезжиривают, затем покрывают лаком (краской), в несколько слоев. К опорам готовую лестницу крепят анкерами.

Если есть необходимость, то ступени оформляют антискользящими накладками — ковровыми, резиновыми или прозрачными, силиконовыми.

Простая раскладная лестница

В этом случае хозяевам не потребуется покупать какие-то сложные механизмы, потому что конструкция проста и незатейлива. У нее, как и у предшественницы, есть недостаток: такая лестница находится на виду, хоть и занимает минимум места.

Для ее крепления на стене можно использовать надежную доску или брус. Лестница имеет две секции, нижняя часть при складывании убирается за верхнюю. Для ее сборки и фиксации потребуется две пары петель: первые будут держать лестницу на доске, прикрепленной к стене, вторые — соединят секции. В роли последних нередко выступают самодельные шарнирные механизмы, которые вырезают из листовой стали (4-5 мм). В элементах просверливают отверстия для болтов: одно из них предназначено для крепежа, превращающегося в шарнир, другие — для фиксации петли к секциям.

Оптимальный способ соединения ступени с тетивой — использование системы «шип-паз». Размер пиломатериала подбирается, исходя из будущих нагрузок на лестницу: чем выше предполагаемый вес, тем прочнее должен быть брус.

Складная лестница на чердак

Веревочную конструкцию нельзя назвать максимально надежной, да и комфортным спуск/подъем не станет, не говоря уже о перемещении каких-либо предметов. Стационарная лестница проста в изготовлении, прочна, но и она не лишена недостатков: это необходимость выделить ей определенное место, причем раз и навсегда. Поскольку эти варианты хозяев не устраивают, они ищут идеал. Для многих им становится раскладная (складная) конструкция, которая после эксплуатации крепится на крышке люка и исчезает на чердаке.

В эту категорию трансформеров входит несколько видов изделий.

Секционные лестницы. Такие конструкции относятся к самым востребованным изделиям, особенно если речь идет о «подвиге» под названием «Лестница на чердак своими руками». Частей может быть от 2 до 4, но идеальны три. В сложенном виде такая конструкция становится «невидимкой». Лестницы-гармошки или ножницы. Это системы сжимаются подобно тем инструментам, в честь которых их назвали. Они также прячутся в крышку люка, но на их самостоятельное изготовление решатся далеко не все, так как конструкции эти очень требовательны к мастеру.

Раздвижные, телескопические модели состоят из двух секций, которые легко двигаются по направляющим. В сложенном состоянии такие изделия компактны, однако им все равно нужно найти место. Поскольку реальная, удобная претендентка всего одна, секционную лестницу и нужно рассматривать в роли будущей помощницы.

Особенности складных конструкций

Принципиальное отличие «раскладушки» от простой лестницы на тетивах одно: это возможность складывания, которая появляется благодаря разделению марша на секции и добавлению механизмов складывания. Классический вариант — конструкция, состоящая из трех частей. Верхняя секция жестко крепится к люку, остальные складываются на нее. Чтобы собрать качественное изделие, надо обратить внимание на несколько моментов.

Крышка люка крепится к потолку верхнего этажа с помощью петель. Две нижние секции тоже, но в этом случае используются другие элементы, специальные — шарниры. Поэтому для сборки может потребоваться три пары разных петель. В набор войдут дополнительные приспособления для складывания, а также веревки или цепи. Они будут страховкой для лестницы на тот случай, если одна или несколько петель сломаются. Длина секций не должна превышать длину крышки люка. Например, для трехметрового марша с длиной проема 1200 мм будут необходимы метровые секции. Поскольку наращивание нежелательный вариант, тетиву нижней секции делают с запасом, отрезать который после изготовления значительно проще. Обязательным элементом данной конструкции является короб, который устанавливается в проем перекрытия.

Тетивы этих моделей также располагаются под углом к полу, поэтому образка концов заготовок-тетив — этап, необходимый для создания надежного упора.

Изготовление короба и люка для лестницы

Сборка короба — первая операция, потому что люк с «раскладушкой» в собранном состоянии будет располагаться в нем. Его габариты зависят от размера проема. Так как короб предназначен для установки крышки-люка с лестницей, изделие просто обязано быть максимально надежным. Этот элемент собирают из досок, ширина которых соответствует толщине чердачного перекрытия. Минимальная толщина пиломатериала — 30 мм.

Сначала вырезают заготовки, ориентируясь на необходимые размеры. Детали промазывают клеем, соединяют «вполдерева», затем фиксируют струбцинами. После высыхания состава короб дополнительно усиливают саморезами. Их диаметр — как минимум 5 мм, длина — 80-100 мм. После этого переходят к созданию люка. Его собирают из бруса и фанеры. Сначала из 5 брусков (50х50 мм, 2 длинных, три — коротких) изготавливают раму таких размеров, чтобы она входила в короб. На этом этапе также используют соединение «вполдерева», клей и саморезы.

В последнюю очередь на высохшую раму крепят фанеру, оптимальная толщина материала — 8-10 мм. Длина саморезов — 5 мм, их шаг — 150-180 мм.

Этапы изготовления лестницы

Складная лестница на чердак своими руками — операция, которая немногим сложнее сборки простой, стационарной конструкции. В этом случае:

сначала изготавливают тетивы и ступени для трех секций: первых потребуется 6 элементов;

затем в тетивах делают пазы для ступеней, альтернатива — фиксация опорных брусков;

потом крепят ступени, соединяют стыки частей марша петлями.

После завершения сборки лестницы проверяют правильность складывания конструкции, положение всех секций в разложенном виде. После этого ее фиксируют на крышке люка. Вариантов крепления существует довольно много, но проще всего для этого этапа использовать металлические перфорированные уголки.

Лестница на чердак своими руками — операция, которая вполне реальна, однако некоторые считают, что созданием таких «ответственных» элементов должны заниматься только профессионалы. Ответ на вопрос, какой будет лестница, зависит от ее будущих хозяев: от их желания видеть у себя дома ту или иную конструкцию.

Об одном из возможных способов создания удобного элемента для путешествий на чердак расскажет следующий видеоурок, состоящий из двух частей:

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