Малоэтажные дома — один из самых популярных видов в частном строительстве. Такие конструкции позволяют получить максимум полезной площади на минимально возможном пространстве, поэтому лестница для них — атрибут необходимый. Чтобы избежать неразумных трат, многие хозяева решают создать этот необходимый элемент самостоятельно. Одни решают использовать дерево, другие рассматривают более внушительное сооружение — металлический каркас. Лестница из швеллера своими руками — вариант, который выбирают многие. Межэтажная конструкция будет прочной, надежной и долговечной. Любое начинание невозможно без «бытия в теме», поэтому перед тем как принять окончательное решение, надо узнать о предмете интереса максимум информации.

Лестница из швеллера: преимущества, недостатки

Конструкция, состоящая из швеллера и уголка, — голый каркас, который после изготовления будет преображаться тем или иным способом. Поэтому с преимуществами этого элемента надо познакомиться поближе. К ним относится:

Максимальная прочность. Швеллер способен выдержать серьезные нагрузки, но главное условие для надежности конструкции — качественное соединение всех ее деталей. Большой ассортимент материалов для обшивки. В «список швеллера» входит традиционное дерево, древесно-стружечные плиты, металлические, гипсокартонные листы, пластик. Устойчивость к коррозии, перепадам температур, однако для защиты металла требуется соответствующая обработка (грунтовка, грунтовочная эмаль). Возможность выбрать оптимальную конструкцию, так как вариантов существует довольно много: как традиционных, так и оригинальных. Простота обслуживания во время эксплуатации. Отсутствие скрипа и вибрации.

Если выбрана лестница, не имеющая сложных элементов, кованых украшений, то она обойдется в довольно приемлемую сумму. В ступеньки можно превратить дерево, камень, рифленый металл или толстое стекло.

Недостатков у металлической лестницы немного. В первую очередь, это требовательность к автору изделия: он должен иметь навыки работы со сварочным оборудованием. Вторая возможная неприятность — ошибка в расчетах, поэтому лучше, если ими будет заниматься компетентный человек.

Делать или нет самостоятельно?

Прежде всего, нужно объективно оценить свои силы. Когда мастер имеет опыт в сварке, может и хочет досконально разобраться с расчетами, больших препятствий для «лестничной авантюры» не существует. Однако надо знать, что времени конструкция отнимет немало, а помощник для такой работы просто необходим.

Кроме того, первая лестница из швеллера своими руками не может быть слишком сложной: с максимально простой конструкцией разобраться и справиться легче. Винтовые или поворотные сооружения, наоборот, обязательно продемонстрируют свое «коварство».

Если будущий автор сомневается в собственных силах, то лучше сразу пригласить специалиста, но не обычного сварщика, а того, кто хорошо знаком с подобной работой. Оптимальный вариант — обращение в компанию, которая давно и успешно занимается изготовлением каркасов из металла.

Пользоваться услугами специалистов дорого, но комфортно: как правило, о качестве и внешнем виде сооружения можно будет не беспокоиться. Однако даже в этом случае не мешает познакомиться с особенностями создания межэтажной конструкции: с расчетами, этапами работы.

Лестница из швеллера своими руками: какие варианты есть?

Они отличаются типом конструкции. Есть лестницы маршевые, винтовые, криволинейные, комбинированные.

Маршевые

Это конструкции, известные всем, простые, потому они самые популярные. Увидеть их можно в любом многоэтажном доме. Марш — это ряд ступеней. Максимальное их количество —18. Если планируют больше, то обычно пролеты соединяют межлестничной площадкой.

Самые непритязательные лестницы — прямые, с них лучше начинать знакомство из-за их простоты. Поворотные виды состоят из нескольких маршей. Между ними находится либо площадка, либо забежные ступени — элементы неправильной формы, с разной шириной краев.

Винтовые (спиральные)

Эти конструкции имеют опорный столб — центральный шест, вокруг которого спиралью «закручиваются» забежные ступени. Винтовые лестницы компактны, они занимают минимум пространства, однако по этой причине они — самый неудобный тип, сложный для изготовления своими руками.

Спиральные сооружения отличаются более узкими ступенями, большой крутизной, которая создает проблемы для подъема маленьких детей и пожилых людей. Поднять крупногабаритные предметы, используя их, тоже не получится. Поэтому такие конструкции в частных домах делают как дополнение к «основной, основательной» лестнице.

Криволинейные, комбинированные

Первые сооружения похожи на винтовые лестницы. Здесь тоже используются «неправильные» забежные ступеньки, однако центральная опора отсутствует, поэтому места у помещения они отнимают довольно много. В частном (самостоятельном) строительстве сложные криволинейные сооружения непопулярны, нецелесообразны.

Комбинированная лестница — сочетание прямых маршей и спиральных элементов. В этом случае пролеты соединяют не с помощью обычных площадок, а небольшими винтовыми отрезками, созданными из забежных степеней. Этот вариант более востребован мастерами на все руки, но все-таки он менее удобен, чем обычные площадки.

Как соединяют ступеньки?

В традиционных маршевых лестницах ступени «собирают вместе» несколькими способами.

Косоуры. Это балки, на которых вырезаны «зазубрины», служащие основой для крепления степеней. Элементы укладываю сверху, затем фиксируют. Если говорить о популярности, то это самый востребованный метод. Косоуров может быть несколько. Иногда делают только один, его располагают посередине марша. Тетива. Это тоже наклонная балка, но без всяких «выкрутасов» (вырезов). Ступеньки к этим элементам крепят не сверху, а между ними. Но когда речь идет о самостоятельном изготовлении металлической конструкции, чаще выбирают косоуры. Этот вариант используют только в паре, других вариантов нет. Мощная центральная опора. Она необходима для фиксации ступеней винтовых лестниц.

Еще один способ — больцы. Такие элементы используют для соединения ступеней бескаркасных лестниц, которые к тому же находятся далеко от стены. Больц состоит из втулки, длина которой равняется высоте ступеней, и двух болтов. Или из болта и верхней шпильки, она предназначена для фиксации балясины. Лестница на больцах выглядит оригинальной, необычайно воздушной, однако к металлическому каркасу она не имеет никакого отношения, поэтому не станет главной героиней этой статьи.

Рекомендации и правила

Лестница из швеллера своими руками — «масштабная операция», так как изготавливают надежный каркас, который к тому же должен стать максимально удобной основой. Что бы гарантировать комфортный подъем и спуск, необходимо учитывать рекомендации, касающиеся нескольких характеристик наклонных балок, ступеней.

Оптимальный уклон. Если говорить о жилых помещениях, то это 30-40°. Большие значения гарантируют дискомфорт. Высоту лестницы всегда меряют «от пола до пола» первого и второго этажа, с учетом финишного напольного покрытия. Для марша, в котором больше трех ступенек, установка ограждающих перил обязательна. Их высота — как минимум 900 мм. Учитывать надо и максимальное количество ступеней: для одномаршевых конструкций оно составляет 18 штук, для двухмаршевых — 16. Рекомендованная ширина лестницы — 800-900 мм. Большие значения могут потребовать усиления элементов для защиты от возможного прогиба, меньшие не рекомендуются. Высота ступеней —140-200 мм. В семьях с детьми, пожилыми людьми, инвалидами — максимум 120 мм. Ширина ступени (глубина) — 300 мм, возможно небольшое уменьшение/увеличение. Недостаточная глубина ступеней исправляется простым способом. Ее удлиняют, делая нависание верхнего элемента над нижним. Увеличивать ширину заготовок (деревянных, металлических) для ступеней можно на 40 мм. Одинаковая высота всех ступеней лестницы обязательна. Если с расчетами возникли затруднения, так как не получается обеспечить это условие, то лучше всего отнять несколько сантиметров у первой, самой нижней ступени. Ширина площадки должна соответствовать ширине маршей. Если угол между ними составляет 90°, то делают квадрат таких же размеров, как ширина пролетов. Когда выбирают 180°, то ширину маршей суммируют, потом приплюсовывают небольшое расстояние между ними: минимальное — 100 мм.

Если на лестнице вместо площадки запланирован отрезок, состоящий из забежных ступеней, то расчеты несколько усложняются. В этом случае надо учитывать, что самая узкая часть ступеньки обязана быть не менее 100 мм, средняя — 200 мм. Одинаковая высота всех элементов участка «для забега» тоже условие обязательное.

Для стыковки элементов лестницы используют сварку либо резьбовые соединения, однако для самостоятельной работы второй вариант не рекомендуется, так как межэтажные конструкции в доме будут регулярно испытывать высокие нагрузки. Крепеж придется регулярно проверять.

Как рассчитать лестницу из швеллера?

Точно так же, как и любую другую. Самый «ленивый вариант» — использование одного из многочисленных сервисов-калькуляторов. Достаточно ввести набор волшебных слов «расчет лестницы онлайн», и поисковики выдадут «кучу» бесплатных помощников. Однако даже в этом случае важную роль играет корректность измерений. Будут необходимы такие параметры:

Высота лестницы. Как уже было сказано, измеряют расстояние, которое будет верным для полностью готового дома. Поэтому обязательно учитывают возможное выравнивание чернового пола, приплюсовывают толщину уложенного отделочного материала. Длину и ширину проема. В этом случае тщательность (несколько проверок) тоже не будет помехой, поможет получить максимально точный результат. Если в разных частях значения отличаются, то выбирают минимальное из полученных.

Используя выбранный угол наклона лестницы, длину проема и высоту от пола до пола с помощью теоремы Пифагора легко получить длину косоуров для каркаса. Так как квадрат гипотенузы всегда равен сумме квадратов катетов, то останется возвести в квадрат высоту от пола до пола, прибавить к нему квадрат длины марша, а потом из результата получить искомое.

Длина косоуров

Например, высота нашего прямоугольного треугольника составляет 250 см, а длина 400 см. В этом случае квадраты катетов будут равны 62500 и 160000 соответственно, а их сумма — 222500. После извлечения корня получается 471,69905660283. Эту цифру округляют в большую сторону — 472. Именно такая длина будет у косоуров-швеллеров.

Число и размер ступеней

После получения длины лестницы можно переходить к следующему этапу — к поиску оптимальных размеров и расчету количества ступеней.

Одномаршевые конструкции

Высоту лестницы делят на высоту подступенков (ступени). Так как она может быть различной, значение подбирают опытным путем. Если лестница имеет высоту 2500 мм, то при подступенке 150 мм получается 16,7 ступеней, при 180 мм — 13,8.

Когда окончательно выбран последний вариант, его округляют, а затем длину лестницы делят на количество ступеней, получая глубину ступени (проступи). Например, 4000:14 = 286 мм. Если берут первый (16,7), то 4000:17 = 235 мм.

Двухмаршевые лестницы

Для расчетов это более сложный вариант. Самая простая конструкция — две пролета, соединенные одной площадкой. Ее ширина аналогична ширине проема (например, 2000 мм), стандартная длина — 1000 мм. Когда длина проема составляет 3000 мм, несложно определить, что на лестницы остается по 2 метра. При глубине проступи 250 мм число ступеней будет равняться 8 (2000:250), но площадка тоже является ступенью, поэтому общее количество будет 17.

Высоту подступенка получают простым делением расстояния от пола до пола на количество ступеней. При высоте лестницы 2500 мм и 17 ступеньках получается чуть больше 147 мм (147,05). Зазор между маршами выбирают самостоятельно, однако минимальное расстояние (100 мм) необходимо иметь в виду. Пол верхнего, второго этажа можно считать последней ступенькой, тогда высота каждого подступенка станет немного меньше.

Перед тем как приступать к операции «Лестница из швеллера своими руками», рекомендуют довольно простым способом убедиться в корректности выполненных расчетов, нарисовав на стене точный профиль конструкции. В этом случае можно легко обнаружить все упущения, а значит, будет шанс исправить их еще до начала работы.

Чтобы получить идеальный вариант, лучше попробовать сразу несколько разных схем, с различными размерами и количеством степеней. Такой подход позволит выбрать лучшую, более удобную конструкцию. Другой способ — поиск подходящего проекта в интернете. Понравившийся проект легко адаптировать, если изменить параметры, учесть особенности дома.

Лестница из швеллера своими руками

Чтобы соорудить мало- или средненагружаемую конструкцию, обычно используют стандартный профиль П-образного сечения №8-14, или большей высоты. В каждом конкретном случае необходим расчет нагрузки, он поможет определить тот номер швеллера, который будет оптимальным, поэтому этот этап лучше доверить профессионалам.

Материалы

Замена швеллеру — двутавр либо трубы, но последний вариант обычно используют, когда лестницу обшивать не собираются. Еще одна альтернатива — два уголка, сваренные вместе. Так как чаще выбирают лестницы на косоурах, то в дополнение к швеллеру приобретают дополнительный профиль — уголок (32х32, 35х35, 40х40 мм), который потребуется для изготовления элементов для ступеней — гребенок, их еще называют кобылками. Мастеру понадобится:

сварочный аппарат (лучше инверторный);

болгарка, дрель либо перфоратор;

карандаш, мел, рулетка, уровень;

грунтовка либо эмаль-грунтовка;

защита: маска, очки, рукавицы.

Металлический профиль обычно покупают с небольшим запасом.

Сборка лестницы

Изготовление каркаса для лестницы происходит так:

Сначала размечают место. Оптимально расположение хотя бы одного кусоура около стены. Она даст возможность максимально надежно закрепить конструкцию. Если запланирована площадка, то сначала занимаются ее сборкой. Детали разрезают, сваривают в раму, Добавляют опоры: с одной стороны или с обеих. Учитывая наклон лестницы, швеллеры размечают, потом оба элемента отрезают болгаркой, срезы обрабатывают тем же инструментом, или напильником. Ширина лестницы 1200 мм (или более) уже требует третьего швеллера, расположенного посередине. К полу, стенам швеллер можно прикрепить несколькими способами. Некоторые забивают металлические штыри, к которым приваривают элементы. Другие анкерами крепят пластины. Если сначала делают стяжку, то в ней предусматривают закладные. Крепление к монолитной стене предполагает использование арматуры и уголка (50х50 мм). Деревянные основания «разрешают» использование больших саморезов. Ячеистые бетоны — достаточная причина переноса всей нагрузки со стен на пол с помощью опор. Г-образные детали, делающие тетиву косоуром, изготавливают из цельных уголков. На месте, где находится граница между вертикальной и горизонтальной частью, на одной полке делают вырез — прямоугольный треугольник. Затем заготовку сгибают до 90° и сваривают. Монтаж гребенок-кобылок к швеллерам начинают сверху. Каждый элемент проверяют на горизонтальность. После установки первой детали переходят к монтажу противоположной. Следующие заготовки приваривают вплотную к вертикальной части предыдущих.

К углам гребенок приваривают балки из того же уголка. Если используют тяжелый материал для ступеней, то для них делают прямоугольные рамы. Если к внешним углам профиль проваривают внутрь, то к внутренним — полками наружу.

Собранный каркас тщательно обрабатывают: убирают наплывы, заусенцы, затем очищают от пыли и грязи, грунтуют, красят. Следующий этап — установка ступеней и добавление балясин и перил.

После изготовления каркаса

В роли облицовочного материала может использоваться металлический лист с насечками или толстое стекло, однако первый вариант больше подходит для наружных лестниц, второй — для безукоризненных заводских изделий. Поэтому при самостоятельных работах чаще используют дерево или древесно-стружечные материалы.

Для монтажа ступеней в кобылках делают отверстия дрелью. Фиксируют ступеньки саморезами. Балясины приваривают к косоурам (балкам или гребенкам), потом на них крепят перила. Эти элементы конструкции также нуждаются в обработке. После окончания основной работы переходят к облицовке металлической лестницы.

Нельзя сказать, что лестница из швеллера своими руками — операция невыполнимая. Однако мастер должен уметь обращаться со сварочным оборудованием. Изготовить поворотную либо винтовую конструкцию гораздо сложнее, поэтому такими сооружениями лучше нагрузить профессионалов.

Прежде чем принимать окончательное решение насчет «быть или не быть», лучше посмотреть, как другие мастера делают подобные работы, и что у них в итоге получается. Например, познавательным «может, сможет» стать это видео: