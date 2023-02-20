Заборчик для клумбы своими руками: обзор простых и интересных решений

Оригинальное, эффектное ограждение для клумбы — элемент почти обязательный. Оно одновременно является декором и традиционной частью ландшафтного дизайна, а также защитой почвы и растений. Особенно нуждаются в нем среднерослые и высокорослые культуры, однако и низким растениям необходимо достойное обрамление. Соорудить невысокий заборчик для клумбы своими руками не очень сложно. Однако сначала будущий автор цветочной композиции должен познакомиться с материалами, которые используют для оформления таких цветников на участках. Потом ему предстоит выбрать самое привлекательное мини-ограждение, и узнать, как его можно создать самостоятельно.

Забор для цветника: его предназначение и высота

Главная задача садовода — определить назначение ограждения клумбы. Функций у этого вспомогательного элемента несколько:

защита от разрастания цветов, от размытия почвы, от сорняков;

придание завершенности композиции;

зонирование участка.

Если обрамление будет служить только украшением клумбы, то в этом случае такой заборчик можно сделать невысоким. Когда этот элемент должен быть защитой цветов от маленьких детей и любопытных животных, оптимальным решением будет высота не менее 40 см. У высокого ограждения есть еще один весомый плюс: он станет забором, который будет способен защитить молодые неокрепшие растения от порывов ветра.

Иногда предназначение ограждения для клумбы — ее надежная фиксация. Она обязательно понадобится высоким цветникам, которые приподняты над поверхностью земли. Чтобы защитить растения и почву от осыпания, такие мини-конструкции делают максимально прочными. В том случае если ограждение будет выполнять исключительно декоративную функцию, его можно сделать очень низким. Первый кандидат для такого оформления — простейшая бордюрная лента.

Потенциальные ограждения для клумб

На самом деле, достойных вариантов для рассмотрения очень много. Одни решения можно назвать традиционными, другие, наоборот, могут показаться не совсем обычными.

Деревянные заборчики

Это один из самых популярных вариантов, поскольку древесина доступна, экологична, красива и податлива. Кроме того, ограждение для клумбы из дерева — гарантия того, что этот элемент идеально впишется практически в любой ландшафт.

Красивые деревянные заборчики для цветников изготавливают из различных видов материалов. Ограждением для клумбы сможет стать:

брус;

доски;

рейки;

спилы;

горбыль;

колышки;

штакетник;

полубревна;

«пожилой» паркет;

бревна: толстые и тонкие.

Самый большой минус дерева — его беззащитность. Древесина боится влаги и плесени, грызунов и насекомых-вредителей. Поэтому все заготовки для ограждения предварительно пропитывают антисептиком как минимум дважды. Части ограждения (либо готовые конструкции) обрабатывают морилкой, воском, или покрывают краской, лаком и т. д.

Пластиковые декоративные ограждения

Полимеры (полипропилен, ПВХ) тоже очень популярные материалы для ограждений клумб. Любой пластик не боится влаги, солнечных лучей, жары и холода, ему нипочем перепады температур. Такие заборчики состоят из секций, поэтому их установка не отнимет много времени и усилий. Кроме того, их легко демонтировать и перенести в другое подходящее место, либо убрать в помещение на зимовку.

К минусам заборчиков из пластика относится как раз их декоративность. Такая легкая секционная конструкция не сможет удержать грунт цветника. Большая проблема обязательно возникнет с обрамлением приподнятой клумбы. Поэтому не исключено, что пластиковое ограждение придется время от времени поправлять, а эта корректировка может оказаться неудобной для многих владельцев садов.

Заборчики из ДПК

Относительный «новичок» древесно-полимерный композит лишен почти всех серьезных недостатков предыдущих кандидатов. Этот материал с легкостью выдерживает сильные перепады температур, противостоит влаге и ультрафиолету. Ограждения из ДПК негорючи, неинтересны плесени, грызунам и насекомым. Композитные изделия имеют очень симпатичный вид, они легко устанавливаются и так же быстро демонтируются. Срок их эксплуатации — 30 лет и более.

Обрамление-плетень

Данный вариант ограждения для цветников можно рассмотреть хозяевам участков, оформленных в деревенском или природном (лесном) стиле. Заборчик-плетень экологичен, невероятно эффектен, доступен и относительно прост в изготовлении.

Среди возможных «поставщиков» ветвей для него верба, виноград, ива, орешник, фруктовые деревья. Весь материал срезают осенью и хорошо сушат. Перед началом изготовления плетеной изгороди для клумбы все ее элементы обрабатывают антисептиком. Нижнюю часть деревянных опор обмазывают горячим битумом или пропитывают отработкой.

Такую легкую конструкцию также можно быстро разобрать и перенести в другое место. Кроме того, для этого красивого ограждения для клумб можно использовать различный натуральный материал. К недостаткам эффектных заборчиков-«плетенок» относят их недолговечность и недостаточную прочность, которая особенно важна для приподнятых цветников.

Каменные ограждения и их искусственные конкуренты

Разнообразные каменные «сооружения» также относятся к очень популярным решениям.

Горные породы

Такие бордюры нередко создают из натуральных камней. На роль ограждения для клумбы подходит:

базальт;

вулканический туф;

галька;

гранит;

известняк;

кварцит;

мрамор;

песчаник;

сланец (гнейс).

Высота каменного ограждения клумбы зависит от рельефа участка, размеров композиции, а также от высоты цветника. Если используют крупные камни разной формы, то для создания такого обрамления приобретают песчано-цементный раствор.

Плоские, сравнительно тяжелые образцы нередко фиксируют без помощи строительной смеси. Их просто укладывают вокруг клумбы в несколько рядов.

Кирпичи и изделия из бетона

К искусственным универсалам относится красный кирпич. Если говорить только о ландшафтном дизайне, то здесь его используют для возведения стенок клумб, а также для создания дренажа для каменистых разновидностей живого декора — для альпинариев и рокариев. В последнем случае используют бой кирпича. Не очень большие и невысокие каменные заборчики нередко выкладывают на сухую. Для более впечатляющих композиций обязательно применяют раствор.

Есть еще один востребованный претендент: это изделие из бетона. Для этой цели подходит брусчатка и более тонкая тротуарная плитка. Ее можно фиксировать в два ряда — вертикально и горизонтально.

Металлические конструкции

Такие ограждения отличаются от конкурентов максимальной надежностью, прочностью и долговечностью. Изделия из металла бывают нескольких видов.

Невысокие заборчики

Их нередко изготавливают с коваными элементами, которые придают небольшой конструкции ажурность и «невыносимую привлекательность». Однако такие ограждения чаще используют для защиты газонов, их можно рассматривать в роли претендентов для оформления цветников на просторных придомовых территориях.

Металлические клумбы

Это полностью готовые обрамления для клумб. Они могут быть как максимально простыми, так и невероятно изящными. Надо сказать, что цена последних, ажурных кованых изделий все же «оправданно высока». Последние конструкции чаще требуют от владельцев минимум усилий: такие цветочные оградки привозят на участок и сразу же устанавливают.

Профлист — еще один кандидат на звание материала забора для клумбы. Он хорош тем, что позволяет за приемлемую сумму получить довольно симпатичную, долговечную конструкцию. Такой цветник может быть низким, высоким, либо иметь несколько уровней.

Для высаживания низкорослых растений можно приобрести надежную трехъярусную клумбу, изготовленную из металла с полимерным покрытием. Этот материал с честью противостоит всем внешним воздействиям, к тому же изделие имеет идеальный вид.

Садовые бордюры и бордюрные ленты

Ассортимент таких изделий сравнительно широк. Их изготавливают из бетона, металла и пластика:

Для больших композиций идеальным вариантом смогут стать садовые бетонные бордюры, изготовленные методом вибропрессования. Такие изделия прочны и долговечны. Металлические бордюры подойдут участкам, оформленным в минималистичном стиле. Эти ленты изготавливают из алюминия, меди и нержавеющей стали. Данные ограждения надежны, устойчивы, они совсем не деформируются. К тому же изделия из металла будут защитой клумбы от сорняков.

Самыми практичными и недорогими являются низкие ограждения из пластика. Несмотря на легкий вес, они хорошо держат геометрию цветочной композиции.

Благодаря небольшому размеру пластиковые бордюры не создадут проблем даже при оформлении цветника, имеющего резкие изгибы. Одно из симпатичных решений — яркие полимерные бордюры-кирпичики.

Клумбы из габионов

Эта конструкция — каркас, который состоит из двух рядов стальной оцинкованной сетки. В роли его наполнителя выступает щебень, гравий или другие камни. Габионы могут быть прямоугольными, круглыми, овальными, шарообразными, спиральными и ступенчатыми.

Благодаря надежным стенкам эти конструкции смогут предотвратить смещение почвы. Кроме того, габионы с камнями, как и изделия из древесины, легко вписываются практически в любое окружение.

Заборчики из бутылок

Фаворитами в этом случае являются самые «терпеливые» и почти незаменимые пластиковые емкости (1,5 или 2 л). Чтобы создать такую простую изгородь для клумбы, чаще выбирают бутылки одного цвета и объема.

В них насыпают песок, потом наливают воду, чтобы сделать пластиковые элементы заборчика максимально тяжелыми. Закапывают эти сосуды наполовину, на треть либо практически полностью.

Чтобы ограждение было максимально надежным, все его элементы скрепляют между собой. Точно такое же обрамление легко сделать из пивных или винных бутылок. Емкости можно предварительно покрасить, или нарисовать на них узоры. В этом случае можно использовать и разноцветные изделия.

Другие необычные решения

Человеческая фантазия не знает границ, поэтому в заборчики для цветников иногда превращаются довольно интересные или странные предметы. Например, ограждением для клумбы становится:

пластиковая садовая сетка;

трава (декоративная, бордюрная);

велосипедные колеса и покрышки;

низкорослые многолетние растения;

горшки с «сидящими» в них цветами;

полосы, сделанные из старого линолеума;

тарелки (фарфоровые, керамические, одноразовые и т. д.).

Другие потенциальные претенденты на роль заборчика цветника — шары для боулинга, крупные морские раковины, тюки сена либо соломы, старые трубы (пластиковые, металлические) и арматурные прутья.

Как создать ограждения для клумб своими руками?

Популярных конструкций довольно много. Проще всего купить готовые изделия, однако такое решение некоторых владельцев не привлекает. Поэтому им можно познакомиться с несколькими вариантами изготовления самодельного заборчика.

Ограждение-плетень

Среди фаворитов для создания такого деревянного ограждения орешник и ива, поскольку их ветки отличаются хорошей гибкостью. В этом случае действуют так:

После завершения разметки по периметру будущей клумбы вбивают деревянные (неочищенные) колышки. Расстояние между ними — 20-30 см. Все прутья обрезают так, чтобы они были одной длины. Оптимальны следующие значения: для расстояния между «стойками» 20 см — 50 см, для 30 см — 70 см. Начинают оплетать колья, пропуская прутья поочередно с наружной и внутренней стороны ограждения. Концы веток протягивают внутрь плетня, потом их прибивают к колышкам маленькими гвоздями.

После завершения 3-4 ряда лозу уплотняют с помощью киянки. Действуя таким образом, доходят почти до верха опор плетня. Для высокого и большого ограждения через 6-8 рядов конструкцию дополнительно укрепляют проволокой.

Чтобы защитить плетеный заборчик от влаги и грязи, его обрабатывают морилкой или гидрофобизатором. Этот завершающий этап проводят с помощью пульверизатора.

Заборчик для клумбы из колышков

Естественные и красивые ограждения для клумб получаются из колышков. Для такой мини-стены используют покупные пиломатериалы, или делают их из стволов молодых деревьев или из старых прямых веток. Они могут быть разной толщины и длины, а могут быть одинаковыми. Для создания ограждения:

Колышки избавляют от коры, затем нижние их концы затесывают. Все заготовки погружают в емкость с антисептиком, или обрабатывают их вручную. Выкапывают траншею глубиной от 10 до 15 см. В ее дно колышки вбивают с помощью молотка или резиновой киянки.

Элементы заборчика или располагают вплотную, или на некотором расстоянии друг от друга. После завершения изготовления ограждения траншею засыпают землей, потом ее трамбуют.

Каменное ограждение для клумбы своими руками

Как правило, любая «рукотворная» работа со стационарной конструкцией начинается с разметки. Простой прямоугольный цветник позволяет сделать ее быстро, используя колышки и веревку. Если форма будущей композиции сложная, то сначала делают чертеж, который потом переносят на землю в нормальном масштабе. После этого приступают к созданию каменного ограждения для клумбы:

По периметру цветника выкапывают траншею. Ее ширина зависит от ширины будущего заборчика, а глубина от массивности каменного сооружения. Чем оно больше (выше, шире), тем более глубокой должна быть канавка. На дно траншеи засыпают песок. Оптимальная толщина этого слоя — половина высоты углубления. Песок проливают водой и тщательно уплотняют. Основание выравнивают, затем начинают выкладывать камни. Их подбирают так, чтобы не было больших зазоров между элементами ограждения. Для фиксации камней высокой стенки используют песчано-цементный раствор.

Существует две технологии такой кладки:

при первом методе все пустоты щедро заполняются раствором;

при втором способе камни скрепляют только с внутренней стороны.

В последнем случае ограждение клумбы кажется более естественным, созданным природой. Однако минус у варианта с «частичным участием» раствора есть. Это незащищенность такой стенки от влаги. Между камнями будет попадать вода, а в холодную погоду она будет замерзать. Поэтому вскоре целостность цементно-каменной конструкции окажется под угрозой.

Обрамление из камней протирают влажной тканью, чтобы избавить его от остатков раствора. Чтобы защитить готовое ограждение клумбы от влаги и грязи, его обрабатывают гидрофобизатором. Например, водоотталкивающая пропитка с «мокрым эффектом» сможет не только защитить мини-сооружение, но и сделать его камни более эффектными.

Кирпичный мини-забор

Сооружение такого ограждения не сильно отличается от создания кирпичной конструкции. Чтобы создать ограждение из камня, проходят несколько этапов:

После разметки выкапывают траншею, ее глубина — 20 см. В углах фиксируют колышки, с помощью которых натягивают шнур, горизонтальность его проверяют уровнем. На дно засыпают подушку из щебня или гравия, высота этого слоя — около 10 см. Затем в траншею заливают песчано-цементный раствор (3:1, 4:1). Чтобы этот фундамент оставался невидимым, его делают примерно на 3 см ниже поверхности земли. После этого переходят к кладке кирпича. Чтобы сделать ее идеальной, используют натянутый шнур. Каждый ряд проверяют уровнем.

Первые два ряда выкладывают на сухую, чтобы вода после полива уходила из клумбы беспрепятственно. Потом стены возводят с раствором. При этом следят, чтобы на внешней стороне кирпичного короба не оставалось следов строительной смеси. Если конструкция высокая, то кладку делают с небольшим наклоном внутрь. Такой прием позволит ей противостоять давлению грунта.

После завершения основной работы кирпичи протирают влажной тканью. Для расшивки швов используют кусок шланга. Чтобы защитить кирпичную конструкцию, ее тщательно обрабатывают гидрофобной пропиткой (снаружи) и битумной мастикой (изнутри).

Низкие обрамления могут не не нуждаться в растворе. В этом случае элементы нередко укладывают на выровненный и тщательно утрамбованный щебень, и кладку производят тоже на сухую. Для высоких ограждений приподнятых клумб раствор «жизненно» необходим.

Ограждение для клумбы своими руками: интересные приемы

Этот этап обустройства придомовой территории кажется простым, но вопросы практически неминуемы. Как сделать ограждение для клумбы своими руками, какой из вариантов предпочесть? Сложность выбора — достаточный повод для того, чтобы познакомиться с мнением профессионалов:

Например, один из ландшафтных дизайнеров рекомендует брать для оформления клумб (высоких грядок) тот же материал, который был использован для отделки фасада дома. В данном случае гармония гарантирована, так как здание и сад (огород) превратятся в одно целое. Некоторые специалисты советуют обратить внимание на второй вариант: это изготовление бордюров из того же материала, из которого выложены садовые дорожки. Цвет тротуарной плитки (брусчатки) для клумбы может быть таким же, как и у дорожного покрытия. Второй интересный прием — использование для оформления пешеходной зоны и заборчика цветника одинаковых, но контрастных изделий.

Красивых ограждений для оформления клумб существует великое множество, поэтому перед садовниками встает крайне сложная задача — выбрать для своего участка идеальное обрамление. Может быть, такую непростую «головоломку» поможет решить следующее интересное видео: