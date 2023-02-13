Рокарий своими руками: особенности композиции, кандидаты и ее создание

Способов декорировать и преобразить придомовую территорию очень много, но одними из самых красивых элементов ландшафтного дизайна являются живые украшения — разнообразные цветники. Их разновидностей почти не счесть, и нет предела человеческой фантазии: садоводы каждый год придумывают новые комбинации из растений. Сортов их тоже появляется все больше и больше. Однако есть особенные композиции, это рокарии. Их ближайшими конкурентами являются альпинарии. Эти каменистые сады выглядят необычно и оригинально, поэтому при поиске идеи для оформления своего участка хозяева нередко выбирают такой горный пейзаж. Рокарий своими руками — операция вполне возможная, однако сначала будущему творцу нужно узнать об особенностях создания комбинаций из представителей живой и неживой природы.

Рокарий и альпинарий: сходство и различие

Та и другая композиция — каменистый участок. Он может быть как почти плоским, так и возвышенным. В обоих мини-садах располагают камни разных размеров и высаживают растения, неприхотливые или альпийские. Однако помимо общих черт у таких акцентных горных пейзажей есть и существенные различия.

Рокарий — именно каменистый (скалистый) сад. Камни в нем солисты, а растения являются только идеальным фоном для необычных образцов, подчеркивают их красоту (символичность). В альпинариях (или альпийских горках) все наоборот. В них главными героями являются разнообразные представители флоры, а камни (валуны) используют для создания их окружения.

Для первых, каменистых композиций можно выбирать любые карликовые растения, а не только альпийские. Для рокариев, которые также нередко становятся главным элементом ландшафтного дизайна, характерна небольшая высота. Их чаще делают плоскими.

Альпинарии — Альпы в миниатюре. Поэтому такие горные пейзажи должны находиться или на естественных холмах, или на искусственных возвышенностях. Нередко альпийские горки создают довольно высокими.

Устройство рокария: основные правила

Любой элемент ландшафтного дизайна имеет свои особенности. Не является исключением и рокарий на даче или на загородном участке.

Плюс такого каменного сада — сравнительная легкость его оформления. Однако, несмотря на относительно небольшие размеры и кажущуюся простоту, скалистые и горные композиции все-таки требуют знания некоторых нюансов их создания:

В рокарии (альпинарии) должны «участвовать» крупные камни. В идеале композиция должна включать 2-4 доминантных элемента. Остальные камни обязаны быть средними и маленькими. Почти обязательной частью скалистого пейзажа является галька или гравий. Функция мелкофракционного материала — маскировка грунта. Еще один симпатичный кандидат на роль отсыпки — декоративный (белый или цветной) керамзит. Поскольку такая скалистая композиция представляет собой природный пейзаж, ее максимальная естественность — требование обязательное. Для каменного цветника идеален «художественный беспорядок», а симметрии в рокарии быть не должно.

Кроме того, начинающему ландшафтному дизайнеру придется грамотно подобрать низкорослые растения.

Разновидности рокариев

Выбор живых и «не совсем» живых претендентов для украшения этой акцентной композиции зависит от ее стиля и предназначения.

Стили каменных садов

Видов рокариев существует несколько:

Самым распространенным у нас является европейский рокарий. В таких эффектных элементах ландшафтного дизайна используют те культуры, которые растут (и цветут) в средней полосе. «Европейцами» становятся цветы, невысокие лиственные кустарники и хвойные растения. Первые кандидаты могут быть как многолетниками, так и летниками. Для английского рокария характерны спокойные, сдержанные краски, карликовые (стелющиеся) хвойные растения и камни острой формы. Такие цветники с камнями нередко дополняют группами из злаков и/или трав. Эти красивые, но неброские растения идеально подчеркивают их естественность.

Очень сильно от «коллег» отличаются японские скалистые композиции. В них очень большое количество камней, гравия или каменной крошки, но минимум растений. Как правило, такие рокарии создают на изолированных участках.

Главное для японских садов камней — лаконичность и умеренность, так как именно они более всего предрасполагают к размышлению, созерцанию и умиротворению.

Есть еще одна интересная разновидность каменного сада, она появилась сравнительно недавно. Это мини-рокарий, который нередко называют мобильным. Для него выбирают небольшие камни и миниатюрные растения.

Такую композицию создают в какой-либо емкости — в контейнере, в большом вазоне, в выдолбленном бревне и т. п. Для этой же цели подойдут разнообразные вместительные каменные емкости, но такая тяжелая композиция уже может не быть мобильной.

Главный плюс относительно легкой конструкции — возможность перемещения рокария на даче, если участок владельцам понадобится использовать для других задач. Кроме того, такой декоративный элемент можно держать в доме в холодное время года, а выставлять на улицу только после наступления весны.

Особенности декоративных элементов

Однако стиль далеко не единственное, что нужно определить будущему автору, потому что рокарии бывают постоянными и временными:

Первые композиции создают из крупных камней, из хвойных и многолетних неприхотливых растений, которым не требуется тщательный уход. В дальнейшем никаких изменений в них не делают. Для оформления вторых каменных садов тоже используют любые камни и культуры. Однако в данных элементах ландшафтного дизайна обычно заменяют не очень тяжелые камни, отсыпку и растения.

Временные каменные цветники подойдут тем хозяевам, которые не против экспериментов. Постоянный декор будет украшать придомовую территорию на протяжении 10-15 лет.

Потенциальные претенденты для создания каменной композиции

Перед началом ее разработки (оформления) автору нужно решить, что именно будет незыблемой частью рокария, а какие кандидаты подойдут на роли его живых украшений.

Камни

В первую очередь ландшафтному дизайнеру нужно определить, какие камни можно использовать в этих элементах ландшафтного дизайна, поскольку именно горные породы являются их основой.

Потенциальные претенденты

Для создания рокариев обычно выбирают не очень яркие, «успокаивающие» образцы. Для каменных цветников подойдет:

базальт;

гранит;

доломит;

известняки;

песчаник;

порфир;

сланец (закисляет почву);

туф.

Частью такой композиции смогут быть огромные валуны, средние и маленькие камни. Еще одни подходящие кандидаты — голыши (базальты, граниты). Они будут замечательно смотреться рядом со стелющимися растениями, а также с различными низкорослыми хвойниками. Слишком крупные и яркие претенденты не лучший выбор, поскольку такие валуны сразу же затмят неброские растения рокария.

Что касается внешнего вида камней-кандидатов, то предпочтение чаще отдают старым, расколотым образцам. Не приветствуются на них и следы механической обработки. Оптимальный вариант — образцы одной породы и похожей окраски.

Идеалом же считают камни, заросшие мхом, обветренные, те, которые имеют максимально натуральную «внешность». «Ноздреватые» претенденты хороши тем, что они могут стать природными вазонами для компактных растений.

Еще одна возможная кандидатура — искусственный камень, изготовленный из архитектурного бетона (полимербетона, фибробетона). Особенностью этого сравнительно нового материала является умение имитировать практически любую фактуру и текстуру. Минус этих «ненатуралов» — их относительная недолговечность из-за неспособности сопротивляться влаге.

Их форма

Это еще один важный момент, потому что от камней зависит очень многое. Например, на Востоке камни наделяют магической силой. Самыми «сильными» считают необработанные образцы. Что касается их форм, то каждая из них влияет на человека по-разному:

гладкие и округлые камни действуют успокаивающе;

грубые и острые предметы раздражают, становятся причиной беспокойства.

Говорят, что недавно обработанные образцы с острыми гранями способны вызвать возбуждение. Если рассматривать сочетание камней разных форм в одном рокарии, то данный прием все же не приветствуется. Такие разнородные элементы не смогут сделать ансамбль гармоничным, а значит, композиция будет выглядеть искусственной, рукотворной.

Не все начинающие дизайнеры точно знают, как создать рокарий, какие камни для него выбрать. В этом случае есть несколько правил и советов:

Плоские слоистые образцы нередко выбирают для рокариев (альпинариев), которые расположены ступенями. Гладкие валуны чаще используют для создания более или менее плоских композиций. Острые большие камни больше подойдут горному либо скалистому ландшафту.

Обязательное условие для рокария — все камни разных размеров. В противном случае не исключено, что созданная композиция будет причиной возникновения неясного чувства тревоги.

Цветовая гамма

Чтобы каменный цветник выглядел гармонично и естественно, рекомендуют использовать бежевые, желтые и коричневые горные породы. Причина предпочтения в том, что они хорошо сочетаются с зелеными растениями. Если же выбраны большие серые камни, то их необходимо «разбавить»: например, для отсыпки рокария приобрести светлый гравий (гальку, керамзит).

Растения

Список «живых» претендентов довольно большой, однако одно исключение есть. Это те растения, которые очень быстро разрастаются, а значит, могут вскоре испортить всю композицию. Элементом-украшением рокария сможет стать:

алиссум;

барбарис;

гвоздика травянка;

горец змеиный;

душица (орегано);

зверобой;

камнеломка;

можжевельник;

молодило (каменная роза);

очиток (седум);

роза (почвопокровная);

самшит;

спирея;

стахис (чистец);

тимьян (чабрец);

хоста;

эдельвейс.

Будущим авторам советуют использовать луковичные культуры, имеющие короткий вегетационный период. К фаворитам рокариев относят гиацинт мышиный, подснежники, фиалки и хионодоксы. Их сажают так, чтобы их листву после цветения закрыли другие растения.

Из хвойников рекомендуют обратить внимание на:

ель канадскую;

кипарисовики;

можжевельники;

сосну горную;

тую западную.

Как и любой цветник, каменная композиция предполагает, что все ее растения должны иметь одинаковые требования к освещению, поливу, питанию, теплу и т. д. В остальном культуры располагают по тому же принципу, который используется в обычных «чистых» цветниках.

Высокорослых кандидатов отправляют либо в центр, либо на задний план. Самые маленькие экземпляры высаживают ближе к «зрителям». Для оформления переходов между элементами рокария используют газонную траву или почвопокровные растения. Представителей флоры нередко заменяют галькой или мелкими камнями.

Как сделать рокарий своими руками?

Многие ландшафтные дизайнеры говорят о том, что создать обычные цветники гораздо легче, чем каменные мини-сады. Однако это совсем не мешает таким композициям оставаться по-прежнему популярными. Как сделать рокарий, с чего начать? В этом случае первый этап тот же, что и в случае цветников без камней. Это поиск идеального участка для «каменной равнины» и определения размера «комбинированного ансамбля».

Лучшее место для композиции

Требований к территории под рокарий несколько:

Оптимальный вариант — отсутствие поблизости предметов, сильно затеняющих участок. Идеальным будет то место, на котором каменный цветник будет виден с любой точки придомовой территории. Первый пример — газон. Любому рокарию противопоказано близкое соседство с большими деревьями, поскольку на их фоне композиция будет смотреться искусственной, почти игрушечной. Эта площадка обязана быть хорошо освещенной или, наоборот, затененной, поскольку этого требуют живые представители рокария. Большинство из них любит солнечный свет, но есть и другие растения, которые не терпят прямых солнечных лучей.

Лучшим фоном для такого элемента ландшафтного дизайна будут невысокие кустарники. Участок у стены здания (если нет системы водоотвода) не будет лучшим местом для создания каменного сада. В этом случае его растениям будет грозить влага, стекающая с крыши, а также падающий с нее снег.

Существует довольно много удачных площадок для устройства каменного цветника. К ним относится:

участок около искусственного или естественного водоема;

входная зона (палисадник) либо задний двор;

угол придомовой территории;

место у забора;

зона отдыха.

Если на участке есть небольшой холм, склон или иная неровность, то можно считать, что идеальное место для рокария найдено. В таких «родных локациях» каменный цветник будет выглядеть максимально естественно.

Размер рокария

Площадь этого элемента ландшафтного дизайна в большей степени зависит от участка и от его владельцев. Например:

На территории скромной площади большой каменистый сад будет смотреться не лучшим образом. Кроме того, он будет занимать довольно много места. И наоборот, чересчур маленький рокарий в большом владении может попросту «потеряться». Однако почти в любом правиле есть «симпатичные» исключения.

Главное условие в этом случае — гармоничное сочетание рокария с другими декоративными элементами участка, поэтому от него и нужно отталкиваться при выборе размеров «цветника-новичка».

Почва для растений

Те, кто задумал самостоятельное устройство рокария, интересуются, каким образом можно обеспечить оптимальные условия для разных растений.

В данном случае специалисты рекомендуют использовать обычный (универсальный) почвогрунт, но не очень плодородный, потому что высаживаться будут преимущественно горные растения. Такая смесь состоит из садовой земли, песка, мелкофракционного щебня и торфа (2:1:1:1). Первые компоненты смешивают, а последний высыпают сверху.

Чтобы защитить композицию от «нашествия» сорняков, участок избавляют от остатков растений. Некоторые садоводы дополнительно просеивают грунт. Второй возможный вариант — его застилание агроволокном (спанбонд, лутрасил) или геотекстилем. Чтобы задекорировать полотно по краям, используют мелкие камни (гальку).

Рокарий своими руками

Этапы работы зависят от того, какой будет композиция.

Сад камней на ровной площадке

Нельзя сказать, что создание рокария своими руками операция сверхсложная. Действуют так:

Первым делом участок избавляют от растительности, удаляя верхний слой земли (около 150-200 мм). Затем его засыпают слоем щебня, на нем распределяют слой песка. Этот материал проливают водой и тщательно трамбуют. Потом основание застилают геотекстилем (агроволокном). По краям и возле будущих элементов (камней/растений) полотно фиксируют шпильками. Их делают из жесткой проволоки. На подготовленной площадке расставляют большие и средние камни. После этого в рокарий слоями засыпают почву, ее хорошо увлажняют и трамбуют. Затем переходят к посадке растений.

Пространство, оставшееся свободным, засыпают слоем мелких камней. Они могут быть как однотонными, так и разноцветными. Толщина каменной отсыпки — примерно 200 мм.

«Возвышенный» рокарий

Для такого элемента ландшафтного дизайна первым делом создают не очень высокую горку. Ею сможет стать основание из щебня или гравия. В этом случае сначала:

На очищенную от растительности площадку насыпают мелкофракционный материал. Его слои уплотняют, создавая аккуратную, максимально естественную возвышенность. После небольшого перерыва, необходимого для усадки, на участке располагают камни. Затем насыпают и распределяют почву, которую также утрамбовывают. Потом переходят к высадке растений.

Иногда для создания возвышений берут то, что есть в наличии: например, ПЩС, бой кирпича, небольшие куски бетона, грунт, крупные и мелкие камни, строительный мусор. Чтобы скрыть с глаз грунт, свободные участки рокария, закрывают мелкими камнями, галькой и т. п.

Сложен ли уход за рокарием?

Если для создания композиции с камнями автор выбрал растения, которые к тому же идеально подходят для выращивания в конкретной местности, то больших проблем ее «жильцы» не доставят. В этом случае:

В очень жаркие дни рокарии обязательно увлажняют, используют для этой цели опрыскиватель. Перед началом сезона проверяют все растения. Если есть потери, то высаживают новые культуры, подсыпают песок (и грунт). При увеличении объема растений побеги прищипывают, засохшие листья и стебли удаляют. Обязательно проверяют на усадку крупные камни. При необходимости добавляют новые элементы.

Летом несколько раз делают прополку, избавляются от сорняков. Спустя 3-4 года после создания композиции в грунт вносят удобрения. Для тех культур, что требуют нейтральной либо щелочной почвы, добавляют известь.

Для защиты рокария в холодное время года его дополнительно закрывают лапником, мешковиной или нетканым «дышащим» материалом. Если после наступления зимы над цветником образовался снежный покров недостаточной толщины (менее 50 мм), то в качестве укрытия используют опавшую листву или опилки. Ранней весной хвойные растения защищают от выгорания, прикрывая их фасадной сеткой или легким тентом.

Создать рокарий своими руками на даче или на придомовой территории совсем не трудно. Гораздо сложнее сделать композицию абсолютно естественной, гармонично вписывающейся в окружение. И в этом случае начинающим садоводам могут стать невероятно полезными советы оформителей-специалистов. Например, будущим ландшафтным дизайнерам вполне может понравиться и пригодиться следующее интересное, познавательное видео: