Трудно найти владельцев загородных резиденций и дачных участков, которые бы не хотели превратить их в почти райское место. Поэтому все садоводы и овощеводы стараются использовать различные виды декора. Одним из самых эффектных элементов ландшафтного дизайна был и остается естественный или искусственный водоем. В первом случае хозяевам практически не нужно ничего делать, во втором его надо грамотно вписать в окружающую природу, а также найти идеальный вариант его оформления. И именно с этой целью ландшафтные дизайнеры подбирают растения для пруда. Кандидатур у садоводов (и начинающих прудоводов) существует довольно много. Поэтому сначала им нужно познакомиться с популярными живыми украшениями, а потом выбрать те, что придутся по душе владельцам, членам семьи, водоему и участку в целом.

Водные растения для пруда: особенности их и выбора

Любой водоем на территории — отдельная экосистема, поэтому очень важно соблюдать баланс, постараться не разрушить это равновесие. Будущим оформителям предстоит выбрать культуры, узнать, как их посадить, и какими способами можно ограничить их рост. В противном случае важнейшему элементу ландшафтного дизайна грозит зарастание.

Выбирая растения для декоративного пруда, необходимо учитывать не только климат в местности, но и то, как и где на участке водоем располагается, его размер, а также тип почвы. Кроме того, на подбор водных культур может повлиять и степень благоустроенности «прибрежной зоны». Например, если этот участок будет освещаться в вечернее время суток, то претендентов нужно подбирать более тщательно. В этом случае предпочтение лучше отдать кандидатам с высокой декоративностью.

В отличие от своих «сухопутных» коллег, водные растения выполняют сразу несколько функций. Они:

не дают воде перегреться (плавающие виды прудовой флоры);

держат берега «в форме», не дают им осыпаться благодаря корням;

защищают пруд от ила, поскольку гарантируют быструю переработку органического мусора;

насыщают воду кислородом, который необходим для существования другой прудовой «живности»: например, рыбкам.

Этот список еще не полон, потому что есть водные растения, которые могут разнообразить рацион. Первый пример — водяной кресс, или жеруха обыкновенная. Благодаря терпкому горьковатому вкусу он стал очень популярен: листья и стебли этого представителя семейства капустных добавляют в салаты, соусы и супы. Бланшированный водяной кресс становится полноценным гарниром, а свежие его листья используют при приготовлении различных сэндвичей.

Несмотря на то, что главной задачей дизайнеров является декорирования искусственного водоема, ему необходимы и другие растения — санитары, или оксигенаторы. Они не настолько эффектно выглядят, но насыщают воду кислородом, а также отвечают за ее чистоту и прозрачность.

Растения пруда и зоны водоема

Все водные культуры делят на 5 групп. Для каждой из них предназначена своя зона, в которой они будут чувствовать себя «как дома». И наоборот, если культуры посадить не на свое место, то эта ошибка вполне может привести к их гибели. Да, есть водные растения, которые способны развиваться на разной глубине, однако их довольно мало. «Ступени» водоемов делятся по глубине. Обеспечить их плавные переходы необходимо. В любом более или менее глубоком пруде выделяют как минимум 4 зоны:

глубоководную;

мелководную;

заболоченную;

береговую (влажная почва).

Единственная зоной, которая может отсутствовать, является заболоченная. Существуют следующие категории живого водного декора:

Прибрежные. В эту группу входят растения, предпочитающие влажный грунт, но без застоя влаги. Главная их задача — обеспечение плавного, естественного перехода от суши к воде. Мелководные. Эти культуры почти универсалы. Они привыкли находиться в воде (5-20 см), но могут пережить временное отсутствие влаги, если почва остается увлажненной. Плавающие. Данные зеленые претенденты совершенно не привязаны к грунту, поэтому они в состоянии свободно «дрейфовать» практически по всей глади водоема. Оксигенаторы, большей частью они подводные растения. Главная их функция — очистка и защита воды от развития в ней патогенных микроорганизмов.

Глубоководные растения — еще один вид, который способен обитать в толще воды. Однако их листья и цветы или находятся на поверхности воды, или несколько возвышаются над водным зеркалом.

Прибрежные кандидаты

Растения для берегов прудов практически не имеют контакта с водой, поэтому вокруг водоемов можно «поселить» разные декоративные культуры. Однако из-за влажности почвы и воздуха лучше выбрать те, которые без труда перенесут такой особенный микроклимат.

В список прибрежных культур входят декоративные злаки, папоротники, лилейники, луговая герань и ирис. Если есть желание окружить пруд симпатичными кустарниками, то можно присмотреться к азалиям и гортензиям. Другие интересные варианты — карликовые березы компактные ивы и цветущий кизил.

Для декорирования подойдут декоративные злаки и кандидаты, относящиеся к «водохлебам». На влажной почве будет хорошо себя чувствовать лисохвост, манник и мискантус, мята водная, овсяница сизая, ожика лесная, осоки, пампасная трава (кортадерия), рогоз и тростник.

Для оформления береговой линии используют астильбу, вербейник монетный, ирис болотный (сибирский), калужницу болотную, посконник пятнистый, таволгу вязолистную. Украсить берега искусственного или естественного водоема способно обрамление из бруннеры, горца змеиного, живучки ползучей и хосты.

Мелководные, влаголюбивые растения

Эти кандидаты требуют большего внимания, поскольку они уже вынуждены существовать в воде. На глубине до 10 см научились выживать и те растения, которые обычно растут на суше. Их называют гигрофитами или земноводными. Кандидатов для заселения зоны мелководья есть сравнительно много.

Дербенник иволистный (плакун-трава)

Это травянистое растение относят к самым «надежным» обитателям садов и прудов. Дербенник любит солнце, но спокойно переносит полутень, длительное время сохраняет декоративность. Плакун-трава неприхотлива, долговечна и зимостойка.

Поскольку она не любит плотных, скудных и сухих почв, ее обычно и высаживают на берегах водоемов. Дербенник может выдержать погружение в воду (до 30 см), а также застойное переувлажнение в самый жаркий период лета.

Калужница болотная

Это неприхотливое растение способно жить на берегу, но все же предпочитает небольшую глубину (до 5 см). Симпатичный многолетник не нуждается в особом уходе, он зимостоек, предпочитает солнце, но сможет вынести полутень и тень (от лиственных деревьев).

Калужница — растение влаголюбивое, однако оно способно расти даже в сухих местах. Главным требованием в этом случае будет ее регулярный и достаточно щедрый полив. Минус данной кандидатки в том, что зелень ее ядовита.

Ситник развесистый (расходящийся)

Не слишком эффектный вид не мешает этому декоративному претенденту быть востребованным у ландшафтных дизайнеров. Понятно, что его излюбленные места там, где влажно, вернее, даже сыро. Ситник можно встретить на болотах, заболоченных лугах, на берегах водоемов и в «мокрых» канавах.

Это растение зимостойко и неприхотливо. Однако ему нужно обеспечить обилие влаги: ему необходимы «идеальные болотные условия». Самым оригинальным созданием является сорт развесистого ситника — Spiralis (Спиралис). Листья у него «лихо» закрученные, поэтому выглядит этот злак необычно.

Другие любители мелководья — аир, ежеголовник, оронтиум («золотая дубинка»), понтедерия, рогоз, стрелолист злаковый, сусак зонтичный, хвостник (водяная сосенка).

Хвощ камышовый

Данное невысокое растение считают отличным выбором для небольших, мелких прудов, лучшая глубина для него — 5 см. Высота камышового хвоща не превышает 25 см, но, несмотря на миниатюрность, растение неприхотливо и зимостойко. Разрастается этот многолетник довольно медленно. Он предпочитает открытые, солнечные места, но может смириться с полутенью.

Оксигенаторы

Эти подводные растения выделяют кислород и очищают воду от органики, поэтому их рекомендуют использовать в каждом пруду, без исключения. Для «мокрого» элемента ландшафтного дизайна очень скромной площади хватит всего нескольких оксигенаторов (1-2), но для больших водоемов их потребуется гораздо больше.

Минус данного вида растений в том, что большая их часть невероятно быстро разрастается. Чтобы не допустить такого неконтролируемого роста «чистильщиков», их регулярно проверяют и обрезают (прореживают).

Болотник (водяная звездочка)

Данный кандидат идеален для обитания в небольших прудах. Высаживают это неприхотливое растение на мелководье, сможет жить оно и в заболоченном месте. Болотник любит хорошо освещенные участки, но будет расти в полутени.

Используют его и для аквариумов. Там это травянистое растение одновременно становится и украшением, и кормом. Плюс водяной звездочки в том, что она замечательно выглядит даже без какого-либо ухода.

Риччия или водяной мох

Это еще одно растение, которое можно назвать универсалом. Водяной мох «благоденствует» в прудах и в аквариумах. Этот оксигенатор, выглядящий как ярко-зеленая кочка на поверхности воды, смотрится очень оригинально. Он неприхотлив и невероятно вынослив.

Водяной мох растет на солнце и в полутени. Для прудовых (аквариумных) рыб он тоже становится кормом и убежищем. Поскольку для риччии характерен очень быстрый рост, то плавающим кочкам требуется регулярное прореживание.

Рдест плавающий (водяная капуста)

Это водное растение тоже является домом для рыб, разных водных животных. Рдест плавающий очень быстро разрастается, особенно на мелководье. Как и его «коллеги», он растет и на солнце, и в тени. Подходит водяная капуста для маленьких и больших водоемов. Кроме того, рдест плавающий занесен в список лекарственных растений. Водный настой этой травы используют при ранах, при зуде, кожной сыпи и язвах.

Роголистник светло-зеленый (подводный)

Это еще одно полезное растение для пруда. Роголистник очень неприхотлив, поэтому его используют для водоемов любой площади. Ухода этот кандидат практически не требует, если не считать его прореживание. Темно-зеленый его вид способен обитать даже на глубине 9 м. Водное растение может расти в полутени и на солнце, но слишком яркий свет оно все же не переносит.

Уруть водная (прозерпинковая, перистолистник)

Этих симпатичных обитательниц пруда и жительниц прибрежной зоны можно назвать «космополитками»: их можно встретить практически в любом уголке земного шара. Уруть — светолюбивое растение, некоторые ее виды (колосистая, мутовчатая) способны пережить морозы, поэтому они зимуют в прудах. Перистолистник неприхотлив, ему не требуется особый уход.

Турча болотная (водяной курослеп, водяная фиалка, плавушник)

Этот многолетник растет на мелководьях, на болотах, в заводях, прудах, канавах, в низинах. При временном пересыхании водоема турча может «переквалифицироваться» в наземное растение. В мелких прудах она выдерживает промерзание. Большим плюсом водяной фиалки считают ее неагрессивность. В отличие от следующей кандидатки, она не сразу заполняет собой весь водоем.

Элодея (водяная чума)

Как и большинство «чистильщиков», эта «уроженка Канады» тоже крайне неприхотлива. Она может расти на солнце и в тени, легко адаптируется к низким и высоким температурам. Элодея очень быстро разрастается, становясь уютным и надежным убежищем для различных водных обитателей. Поэтому, как и многие другие оксигенаторы, эта «чумовая трава» нуждается в частом прореживании.

Глубоководные претенденты (гидрофиты)

Эта самая интересная, необычная группа, их побеги — подводные или плавающие. Глубоководные растения способны обитать на глубине, превышающей 50-300 см. Их листья располагаются на поверхности воды, соцветия находятся над ними, а корни — в донном грунте или в контейнерах, установленных на дне. Задача данной категории прудовых «жителей» — защита от перегрева, притенение и очищение воды.

Кувшинка (нимфея, водяная лилия)

Эта самая известная представительница глубоководных растений, «королева пруда». Некоторые владельцы садов считают, что разводить нимфеи очень сложно. Однако специалисты утверждают, что это занятие доступно для всех желающих. Плюсы кувшинок — высокая декоративность, чудесный аромат, долгое цветение, простой уход, зимостойкость, огромный ассортимент сортов.

Кубышка (желтая водяная лилия, желтая кувшинка)

Эти глубоководные жительницы — близкие родственницы кувшинок. Они также просты в уходе, достаточно неприхотливы и морозостойки. Желтые водяные лилии зимуют на небольшой глубине, могут пережить временное высыхание пруда. Кроме того, мясистые корневища кубышек употребляют в пищу. Их варят, солят, жарят, из них готовят каши, котлеты и т. д.

Лотос — единственный из семейства лотосовых

Выращивание этого экзотического гостя придется по душе тем, кто очень любит эксперименты. Лотос предпочитает чистую воду, тепло и отличную освещенность, поэтому пруд для него должен хорошо прогреваться, всегда находиться на солнце. В отличие от кувшинок и кубышек, его цветы и некоторые листья находятся на большом расстоянии от воды.

Болотноцветник щитолистный (нимфейник, водяная бахрома)

Данный претендент не требует специального ухода и условий, однако его лучше выращивать в водоемах, которые хорошо освещены. У этого растения есть одна особенность: нимфейник очень быстро разрастается. Из-за этой «агрессивности» его не рекомендуют использовать для небольших прудов. Даже регулярная обрезка не гарантирует, что получится ограничить рост болотноцветника.

Апоногетон двуколосый (двуколосник, водный боярышник)

Родина этого «глубоководника» — Южная Африка, поэтому он не относится к зимостойким растениям, его клубням противопоказано промораживание. Идеальное место для этого растения — просторный, но не слишком глубокий пруд. Водный боярышник почти не поражают болезни, «обходят стороной» вредители. Крахмалистые корневища апоногетона тоже используют для приготовления блюд: их варят, запекают, а клубни солят.

Плавающие растения

Необычность этих «декораторов» в том, что их «ничего не держит». Корней, находящихся в донном грунте, у них попросту нет. По этой причине они, в отличие от предыдущих глубоководных «красот», могут перемещаться на любые расстояния.

Плавающие растения питаются органикой, которую находят в воде. Их главное достоинство — защита обитателей от слишком высокой температуры. Их большой минус — очень быстрый рост. К счастью, с этим их недостатком владельцы прудов и других водоемов успешно борются:

разрастающиеся растения регулярно обрезают;

для «пловцов» покупают пластиковые плавающие корзины.

К самым распространенным плавающим «растеньицам» относится:

азолла, водокрас обыкновенный (лягушачий);

пистия (водная роза, водная капуста или салат);

рогульник (водяной орех, чилим);

сальвиния плавающая (папоротник);

телорез (водная пальма или алоэ);

эйхорния толстоножковая (или водяной гиацинт).

Еще один потенциальный «декоратор» пруда — водный орех. Разрастаясь на поверхности воды, он образует причудливую мозаику. Его плоды («рогатые орехи») тоже употребляют в пищу.

Подбор растений для садового пруда

Как правило, на загородных участках можно увидеть маленькие и средние водоемы. Для них площадь, которую занимает растительность, составляет 30-60% (от их площади). Большинство водных «украшений» очень быстро разрастается. По этой причине лучше ограничиться несколькими неприхотливыми растениями. Для прудиков идеальный вариант — 2-3 растения, для средних водоемов — 3-5. Через пару лет рекомендуют добавить несколько более капризных кандидатов из экзотических стран.

Растения для пруда — тема непростая, потому что достойных претендентов очень и очень много. Поэтому владельцам участка, сада и водоема предстоит:

найти почти идеальных кандидатов;

а других, не менее достойных, хотя бы взять на заметку.

В завершение темы «Выбор влаголюбивых и водных растений для декоративного пруда» — видео, посвященное ей: