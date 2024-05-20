Загородные участки дают владельцам «карт-бланш», и те данными им «полномочиями» с удовольствием пользуются. С легкой руки хозяев загородной недвижимости на придомовых территориях вырастают бани, беседки, террасы, навесы и разные строения хозяйственного назначения. Однако даже такая большая и «разношерстная компания» не всегда может устроить членов семьи. Поэтому часто важнейшими атрибутами сада/огорода становятся максимально комфортные зоны отдыха. И именно в этих райских уголках владельцы нередко обустраивают искусственные водоемы, просторные или маленькие. Пруд на участке может выполнять различные функции, но в большинстве случаев его создание проходит по схожему сценарию. Но сначала хозяевам предстоит знакомство с этим «мокрым» элементом ландшафтного дизайна, с требованиями к нему, а также с возможными «материалами-строителями» и с вариантами его оформления.

Искусственный пруд на участке — несомненное благо

Нет придомовой территории, на которой не красовались бы эффектные цветники — красивые строгие клумбы, альпинарии, рокарии, миксбордеры и т. д. Пруды являются еще одним видом популярных украшений участков. Одна из причин их востребованности — удивительные свойства воды. Неспешное наблюдение за этой удивительной стихией приносит людям радость, успокоение, снижает уровень кортизола, гормона стресса.

Даже небольшой водоем способен стать не только замечательным украшением, но и отличным «помощником» саду и растениям в нем. Влага, которая испаряется с его поверхности в жаркие дни, увлажняет воздух, а значит, защищает растения от палящего солнца. В такое «непростое время» пруд превращается в место притяжения всех обитателей дома и придомовой территории — людей, домашних питомцев, лягушек, насекомых и т. д.

Этот водный объект способен выполнять разные функции:

Искусственный водоем может быть только декоративным. В данном случае «мокрую часть» зоны отдыха украшают глубоководными, мелководными и прибрежными растениями, а ее зеркало — красивыми плавающими культурами. Для декорирования берегов этого элемента ландшафтного дизайна используют крупные и мелкие камни, вазоны с цветами, скульптуры, светильники, водопады, фонтаны, мостики и островки. «Рукотворный» пруд способен стать уютным домом для разнообразных водных животных. В естественных и искусственных водоемах разводят рыбу и раков. Для их зарыбления выбирают амура, карася, карпа, линя, толстолобика. На роль живого декора «берут» гольянов, золотых рыбок, карпов кои, радужную, озерную форель (при искусственном содержании она не размножается). Еще один практичный вариант для рассмотрения — плавательный водоем. Идеальное решение — пруд в роли купальни, вода в которой будет очищаться «сама», с помощью водных растений. Это самый требовательный вариант, если такой водоем владельцы загородного участка планируют обустроить самостоятельно.

Наконец, пруд на даче может служить исключительно для хозяйственных нужд. Например, сравнительно большие водоемы смогут стать источниками воды для тушения «теоретического» пожара. Они нередко используются для полива огорода, или помогают в ее отводе на тех участках, где очень высок уровень грунтовых вод. В последнем случае их можно назвать бассейнами-накопителями.

Искусственный пруд: выбор оптимального места

Естественная низменность станет хорошим вариантом, но в любом случае участку необходимо обеспечить все «правильные» условия:

Открытое место не лучший выбор, потому что в теплой воде интенсивно развивается водная растительность. Результатом такой «бурной деятельности» станет постоянное цветение воды. Кроме того, жидкость из водохранилища на открытом участке будет быстро испаряться. Поэтому идеалом можно назвать место, прячущееся в тень в полуденную жару, которое солнце освещает всего 5-6 часов в день. Около пруда не должно быть высоких деревьев. В противном случае искусственный водоем будет буквально засыпан листвой, которую «охотно» срывает ветер. Причем «вредит» он людям не только осенью. К тому же опасность будут представлять мощные корни такого древесного растения. Говорят, что они способны повредить защитный, гидроизоляционный материал.

Как найти оптимальное место для создания искусственного водоема? Многие считают, что так можно назвать участок, который виден со всех точек придомовой территории, или как минимум с крыльца или террасы. Второе решение — место в глубине двора, скрытое от посторонних глаз. Например, около бани, беседки, рядом с отдельно расположенной террасой и т. п.

Что касается ориентации, то специалисты рекомендуют располагать продольную ось пруда по направлению преобладающего ветра. В этом случае он будет «гнать» мусор только к одному берегу мини-водохранилища, туда, где его будет проще выловить.

Форма, размер пруда на участке, его глубина

Выбор во многом зависит от предпочтений хозяев участка, а также от наличия свободного места в саду.

Стили водоемов

Все садовые водоемы делятся на две группы.

Регулярные или формальные

Такие водохранилища имеют правильную форму. Потенциальные варианты — круги, овалы, квадраты и прямоугольники, шестиугольники, восьмиугольники. Водных растений в регулярных прудах может и не быть.

Данные водоемы обрамляют материалом, который будет гармонировать со стилем сада. Для создания бортов пруда используют дерево, влагостойкий кирпич, плоские натуральные камни, тротуарную плитку, брусчатку, плиты из керамики, бетона и т. д.

Пейзажные

Для них характерны плавные, естественные формы. В декорировании пейзажных прудов различные растения принимают участие всегда. Обязательны культуры, украшающие прибрежную зону. Обрамление для таких водоемов чаще состоит из представителей неживого мира — из больших, средних и маленьких камней.

В природе крайне редко встречаются водоемы со строгой геометрией. Поэтому ориентирами чаще становятся естественные образцы, имеющие плавные очертания, приятные глазу, идеально «подходящие» природному ландшафту. Для небольших прудов оптимальна круглая или овальная форма, для крупных она может быть более сложной. Для увеличения береговой линии больших водохранилищ советуют устраивать бухты либо мысы.

Размеры

Считается, что площадь пруда на участке должна быть пропорциональна его площади. Согласно существующим нормам, водоем должен занимать не более 3%. Однако встречается и другое мнение: этот элемент может «отнять» у придомовой территории до 20%.

Существуют следующие рекомендации, касающиеся таких декоративных объектов ландшафта:

Прудик для небольшого участка может иметь скромные размеры — 2-5 м2. Сад среднего размера позволяет увеличить площадь водоема до 25 или 30 м2. Большая придомовая территория дает шанс соорудить пруд площадью 50 м2,, или более.

Однако владельцы могут поступить по-своему. Например, обустроить большое водохранилище в небольшом саду. Или создать несколько маленьких водоемов на просторном участке. Но хозяева должны понимать, что за «почти озером» и за большим количеством декоративных прудиков намного сложнее ухаживать.

Глубина водоема — величина, которая в большей степени зависит от его функций:

Если в пруду планируют разводить рыбу, то минимумом будет 1,5 м, а максимумом — 2 м. В этом случае вода зимой не промерзнет, к тому же она будет приемлемой температуры (выше 4-5°). Участки с мелководьем обязательны. Они необходимы для кормления рыб и для размножения. Оптимальная их глубина — 300-500 мм. Для водных растений большая глубина не настолько важна. Но она обязана быть не менее 1000 мм. Иначе вся прудовая флора зимой погибнет.

Для растений необходимо обеспечить пологие стенки, сделать так, чтобы глубина менялась постепенно. Еще одно популярное решение — водоем с ярусами, на которых будут размещаться разные водные культуры. Ширина таких террас — 400-500 мм, глубина — 300-800 мм. Минимальный угол наклона стенок составляет 45°. Если не обеспечить этого условия, то их придется дополнительно укреплять.

Для разведения рыбы в не очень глубоких водоемах их хозяевам придется сделать зимовальную яму. Это убежище может быть круглым, овальным, или произвольной формы. «Глубина углубления» — 1,5-3 м. Для того чтобы животные не испытывали кислородного голодания, в таком пруду устанавливают аэраторы.

Водоем на участке: способы создания и материалы

Многие еще не нашли ответ на вопрос, как сделать пруд своими руками. Однако у владельцев сада или дачи есть несколько вариантов. Некоторые из них просты. Другие потребуют много времени, средств и усилий. К первым относится создание «частного водохранилища» с использованием пленки (геомембраны), либо с помощью пластиковой чаши. Максимального внимания и, вполне возможно, помощи потребует невероятно надежная железобетонная конструкция.

Пленочный пруд

Пленка довольно часто становится гидроизоляционной защитой водоема. Преимущество ее в том, что такое обустройство пруда не станет невыполнимой задачей. После выкапывания котлована и формирования пологих (или «террасных») стенок его дно засыпают песком, толщина слоя — до 150 мм. Потом расстилают пленочный материал, чья главная цель гидроизоляция будущего водоема.

Для обустройства искусственного пруда используют несколько видов этих изделий:

Пленки из ПНД (полиэтилен низкого давления) подходят для гидроизоляции небольших водоемов. Геомембраны из ПВД (полиэтилен высокого давления) приобретают для создания прудов большой площади (глубины). Бутилкаучуковые пленки (EPDM-мембраны) эластичны, невероятно прочны и максимально надежны, экологичны. Эти материалы подходят для гидроизоляции любых водохранилищ. Их используют для защиты детских бассейнов, для прудов, где выращивается рыба, для резервуаров, в которых хранится питьевая вода. Главный минус мембраны из бутилкаучука — ее высокая цена.

Существует еще один претендент: это пленка ПВХ. Однако для гидроизоляции водоемов она не лучший выбор. Ее срок службы не впечатляет: менять материал придется спустя 10 лет.

Плюсов у использования пленки (геомембраны) много. Она:

имеет вполне демократичную цену (большинство изделий);

универсальна: подойдет для водоема любой формы и размера;

гарантирует простое создание пруда, не требует участия специалистов;

экологична: пленка безопасна для людей, животных, растений (в том числе и для водных).

Пленка, как и готовая пластиковая чаша, дает возможность провести операцию «быстро и чисто». Поэтому именно данные варианты нередко предпочитают заливке железобетонного резервуара. Что касается цвета, то для «искусственных естественных» водоемов чаще используют черные полимерные материалы, реже — голубые изделия.

Среди минусов удобных пластиковых мембран-пленок — их возможное повреждение. От него не застрахован практически любой материал. Кроме того, недорогие изделия могут потрескаться из-за перепадов температур.

Готовые пластиковые чаши

Эти «формочки» избавят владельцев от достаточно трудоемкой операции с полимерной пленкой. Данные изделия поражают разнообразием конфигураций и размеров. Владельцы просторного загородного имения могут купить большую чашу, а хозяева скромной дачи — сравнительно маленькое изделие. Есть садовые пластиковые пруды черного, синего, зеленого, изумрудного и темно-зеленого цвета.

Достоинства полимерных чаш:

простой монтаж;

высокое качество изделий;

возможность их зимовки с водой;

безопасность для водной флоры и фауны.

В этот же список отправляется элементарный уход за дном и стенками такого резервуара.

Минусы у готовых водоемов тоже есть:

их глубина не дает шанса для зимовки водных позвоночных обитателей;

резервуары очень трудно замаскировать: выглядят эти чаши неестественно;

обеспечить биологическое равновесие в синтетических прудах достаточно сложно.

К тому же рано или поздно пластиковую чашу придется менять. Например, срок эксплуатации изделий из ПВД — 15 лет.

Железобетонный резервуар

Чаши из армированного бетона не имеют недостатков своих соперников. Они невероятно прочные и долговечные. Да, бетон не защищен от воды, но сейчас в любых строительных материалах нет недостатка. Скорее, наоборот: покупатели страдают от их избытка, поскольку найти оптимальный вариант среди такого изобилия бывает крайне трудно. К самым простым, но надежным гидроизоляторам бетона относится жидкое стекло и жидкая резина.

Сначала копают котлован с пологими стенами, или многоуровневый, чьи уступы напоминают ступени лестницы. На его дне обязательно устраивают подушку из щебня и песка (глины). Последний сыпучий материал засыпают в пространство между грунтом и стенками резервуара, для создания которого использовали опалубку.

Преимущества пруда из бетона:

простота обслуживания;

максимальная надежность, долговечность;

возможность выбрать самую необычную форму чаши;

способность бетона выдерживать напор воды и давление грунта;

широкий ассортимент материалов для защиты (оформления) дна и стенок чаши.

Минусов у железобетонной конструкции много, если мастера пока не сталкивались с подобным видом работ:

заливка такой чаши сложна и трудоемка;

бетонный резервуар обойдется довольно дорого;

не каждый тип почвы позволит создать такое водохранилище.

Для небольших водоемов с пологими стенками может не потребоваться опалубка и очень толстый слой бетона, поэтому работа будет более простой.

Идеальный вариант для заливки железобетонной чаши — глинистая, суглинистая почва. В этом случае деформации конструкции с большим объемом воды можно не бояться.

Искусственный водоем на даче своими руками

Поскольку способов обустройства пруда на участке сразу три, то со всеми вариантами имеет смысл познакомиться.

Создание пруда своими руками с помощью пленки

Первым делом на бумаге рисуют план пруда. Если водоем будет ступенчатым, то на нем размечают ярусы. В идеале на этом же этапе распределяют растения: каждому из них выделяют свое место. Если в пруду будет зимовальная яма, то ее обязательно отмечают. Потом приступают к основной работе:

Согласно плану делают разметку участка. Потом роют котлован. После завершения формирования верхнего яруса приступают к созданию следующего и т. д. Если нужно, то в центре выкапывают углубление для зимовальной ямы. По периметру формируют неглубокую траншею. Она предназначена для фиксации пленочной гидроизоляции. Котлован избавляют от всех предметов, которые способны повредить пленку. Затем на дно чаши засыпают песок (100-150 мм). Его разравнивают, проливают водой, трамбуют. Дно застилают геотекстилем, он защитит мембрану. Затем укладывают пленку. Фиксируют материал с помощью камней или щебня. Геомембрану заводят на берег так, чтобы края ее оказались в выкопанной на берегу траншее. Будущий пруд оставляют на сутки. На следующий день лишнюю пленку отрезают.

Для маскировки материала вокруг водоема используют крупные и мелкие камни. Возможные кандидаты — галька, гранит, известняк, мрамор, песчаник, плитняк и т. д. Еще одно интересное решение — оформление берегов с помощью геотекстиля. Для этого на полотно силиконом приклеивают гравий (гальку). Лучшим же «камуфляжем» пленки и пластиковой формы пруда можно назвать обрамление из долговечной (композитной) террасной доски.

Использование готовой пластиковой формы

Обустроить пруд своими руками с помощью заводского изделия немного проще. Однако в этом случае главным, самым сложным этапом станет рытье котлована. Многоуровневые формы потребуют максимальной точности. Чтобы создать искусственный водоем на участке, действуют так:

Сначала занимаются рисунком чаши. Потом его переносят на участок. Котлован выкапывают так, чтобы он был больше формы на 300-400 мм с каждой стороны. Его глубина тоже отличается от размера чаши на 100-300 мм, так как этой конструкции тоже понадобится песчаная подушка. После завершения земляных работ уровнем проверяют горизонтальность дна. Потом туда засыпают, разравнивают и уплотняют песок. Затем в котлован опускают пластиковую форму. Ее выравнивают и примерно на треть заполняют водой. Пространство между стенками формы и грунтом засыпают песком, его проливают водой.

Спустя сутки небольшими порциями добавляют песок, и снова его увлажняют. Так же постепенно в пластиковую чашу заливают воду. После завершения операции приступают к оформлению берегов водоема.

Садовый пруд из бетона

Это самая сложная операция, поэтому ее выполняют несколько человек. Исключением станет сравнительно небольшая бетонная чаша. Для обустройства пруда на участке, действуют так:

Как и в предыдущих случаях, выкапывают котлован, добавляя к его размеру «припуск», равный примерно 200-300 мм. Дно его выравнивают, потом проверяют уровнем и трамбуют. Затем засыпают песок, толщина этого слоя 50-100 мм. Его проливают водой, выравнивают и тщательно уплотняют. Дно и стенки будущего водоема гидроизолируют двумя слоями рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. После завершения подготовки переходят к бетонированию. На стенки и дно укладывают песчано-цементный раствор (100-150 мм). Не дожидаясь застывания смеси, в нее вдавливают армирующую сетку. Затем арматуру закрывают вторым, более тонким слоем бетона (50-100 мм).

Спустя 3 дня на затвердевший и увлажненный бетон кистью наносят гидроизоляцию — безопасное жидкое стекло, слой этого материала составляет 2-3 мм. Однако есть еще один надежный вариант: это использование для защиты резервуара жидкой резины. Этот гидроизолятор также можно применять для любого водоема. Даже для того, который предназначен для разведения «живности».

Растительность для искусственного пруда

Для сравнительно большого декоративного элемента ландшафтного дизайна создают как минимум 3 зоны. В каждой из них высаживают свои растения:

Прибрежная зона. Ее глубина — до 100 мм. Здесь растет астильба, бадан, вейник, ирис (влаголюбивые виды), калужница, осока, хоста. Мелководная зона. Она располагается на глубине 100-400 мм. На мелководье сажают аир, ирис, камыш, оронтиум, рогоз, шелковник (водяной лютик). Глубоководная зона. Потенциальные кандидаты для нее — апоногетон, болотноцветник, кубышка, кувшинка, рдест, стрелолист, элодея. Корни этих растений находятся на дне, а листья, часть стеблей и соцветия — на поверхности.

Главное для декоративного пруда — исключить его перенаселение растениями. Почти идеальным можно считать водоем, на каждый квадратный метр которого приходится по два-три представителя водной флоры.

Водную гладь нередко декорируют «самостоятельными» плавающими растениями, корни которых не нуждаются в земле. Среди популярных «дрейфующих» культур азолла, водокрас, пистия (водяной салат), рогульник (водяной орех или чилим), ряска, эйхорния (водяной гиацинт). Однако есть у них недостаток: некоторые из них невероятно быстро разрастаются. Поэтому за популяцией плавающих растений необходимо тщательно следить.

Оборудование и уход за прудом

Для насыщения воды кислородом приобретают аэратор. Это устройство способствует нормализации микроклимата в водоеме, предотвращает застой воды.

Моют искусственные водохранилища раз в год, чистят их дно и стенки. Это мероприятие проводят или в середине лета, или осенью. Мусор с поверхности воды убирают поздней осенью, когда уже опала вся листва.

Пруд на участке может быть его украшением, водоемом для купания или пристанищем для раков или рыб. Каким он будет, решать хозяевам участка, так как многое зависит от размеров придомовой территории, от стиля ландшафтного дизайна участка, а также от его предназначения.

В завершение темы «Способы обустройства пруда» — популярное видео: