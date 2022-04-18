Палисадник: важные моменты, правила создания и стили оформления

Палисадником называют небольшой цветник, расположившийся между ограждением и фасадом дома. Именно этот садик считают визитной карточкой дома, так как небольшой декоративный элемент — первое, что привлекает взгляд гостей, соседей и просто прохожих. По этой причине палисадник стараются оформить красиво, потому что данный участок придомовой территории должен быть уникальным, эффектным и запоминающимся. Каких-то серьезных ограничений, касающийся его благоустройства, нет. Однако владельцам, которые решили выполнить эту работу самостоятельно, без сомнения, пригодятся подсказки и рекомендации дизайнеров-профессионалов.

Особенности и возможные функции «нарядного» участка

Палисадник это лишь один из приемов ландшафтного дизайна, но данный декоративный элемент крайне важен, поэтому он заслуживает «самого лучшего». Это небольшая (иногда крохотная) огороженная территория, занимающая пространство между ограждением (палисадом) и домом. В первую очередь он украшение участка. Однако палисадник — почти универсальная площадка, на которую можно возложить и другие функции:

на этом участке организуют мини-огороды, например, для выращивания зелени;

чаще он становится «уютным пристанищем» для эффектных цветов, красивых кустарников и небольших деревьев;

палисадник может быть местом для разведения плодово-ягодных культур, а также мастерской на свежем воздухе.

Благоустроенный небольшой сад способен стать защитой от любопытных глаз, или площадкой для творчества начинающего дизайнера. Кроме того, красивый палисадник может играть роль зоны отдыха, превратиться в игровую площадку.

Разновидности палисадников

Эти элементы ландшафтного дизайна бывают открытыми, закрытыми, прикрытыми и формальными. Поэтому виды палисадников — первая тема для изучения, если хозяева намерены устроить садик под окном своими силами.

Открытые, или европейские

Такие палисадники перед домом чаще бывают небольших размеров, ограждения отсутствуют. Если эти элементы имеют большую площадь, то из части огораживают отдельно, разделяя сад на зоны. Открытые цветники — картины, которые можно увидеть издалека, или рассматривать с близкого расстояния. Со стороны дороги такие композиции обязаны выглядеть безукоризненно. Открытые садики — традиционные элементы ландшафтного дизайна для европейских стран.

Закрытые

Эти композиции — российский вариант, поскольку у нас без надежного ограждения не обходится ни один участок. При обустройстве таких палисадников требования иные. В этом случае декоративный элемент тоже должен выглядеть нарядно и празднично, но только со стороны дома. Закрытый вариант мини-сада рекомендуют выбирать в том случае, если участок находится на небольшом расстоянии от автомагистрали с интенсивным движением. Глухой забор даст возможность максимально защитить палисадник и придомовую территорию от пыли.

Прикрытые и формальные

Первый вид палисадников — газоны, которые защищены только живой изгородью: колючими кустарниками, высаженными по периметру. Возможные кандидаты на роль ограждения — барбарис или боярышник, ежевика и крыжовник, терновник, шиповник или роза.

Формальный палисадник — потенциальное решение для тех участков, где места под живой декор попросту не хватает. Задачу дефицита площади решают, устраивая многоуровневые композиции, картины, созданные с помощью контейнеров. Еще один популярный вариант «формального декора» — узкая полоска (бордюр) растений вдоль забора, либо параллельно фасаду здания.

Популярные стили оформления палисадников

Сад, расположенный рядом с домом, требует функциональности и сдержанности, а также следования единому стилю. Поэтому начинающим дизайнерам имеет смысл познакомиться с самыми популярными вариантами оформления палисадников.

Кантри, или деревенский стиль. Для него характерна простота, использование большого количества изделий из необработанного дерева: это могут быть ограждения для клумб, резные заборы, ящики и т. п. Идеальные растения для палисадников в стиле кантри — многолетние, неприхотливые культуры. Романтический стиль. Красивые палисадники, оформленные в этом стиле, отличаются нежной, светлой цветовой гаммой, в которой преобладают белые или розовые тона. Такие цветники отделены деревянными или металлическими заборчиками, декорированы арками, шпалерами, садовыми фигурками. Средиземноморский стиль отличает то, что все растения такого сада высаживают в небольшие контейнеры. Такая мобильность дает шанс удалить элементы, быстро изменить композицию, внести в нее что-то новое. Как правило, в таких садах присутствует мебель, изготовленная из натуральных материалов: например, плетеная, деревянная. Восточный, в частности — японский стиль. Для него характерна сдержанность и многоярусность. Растения в таких палисадниках не отличаются броскостью. Популярные варианты — злаковые (овсяница, райграс), многолетники (ирисы, лилейники) и хвойные карликовые деревья. Обязательные элементы восточного стиля — натуральные камни.

Главные отличия палисадников в классическом стиле — четкие геометрические формы, сдержанные тона, некоторая небрежность. В таких садиках обычно высаживают неприхотливые культуры, которые нуждаются только в поливе и прополке. В качестве фона в классических палисадниках используют декоративную отсыпку.

Эффектное оформление придомовой территории

Как оформить палисадник перед домом? Если ограждение уже есть, то можно приступать к знакомству с имеющимися вариантами. Если его еще нет, то перед тем как переходить к украшению территории, нужно решить, каким будет забор. Эта конструкции относительно проста, поэтому ее можно сделать самостоятельно, но перед началом создания ограждения нужно выбрать его вид, а также:

материал;

форму, высоту;

цвет будущей конструкции.

Забор не должен отвлекать внимание от палисадника у дома, однако он обязан быть не только защитой, но и украшением придомовой территории в зимнее время года.

Материалы для строительства забора

Есть несколько популярных вариантов, которые используются для создания красивых и надежных ограждений.

Дерево. Можно сказать, что этот натуральный материал всегда в моде, несмотря на появление большого количества конкурентов. Древесина дает шанс создать конструкцию любой сложности. Главное в этом случае — обеспечить материалу защиту от влаги и живой угрозы: от плесени, насекомых, грызунов и т. д. Фиброцементный сайдинг. Данный материал используют для строительства заборов и отделки зданий. Он не подвержен коррозии, не боится влаги, без проблем переносит морозы и серьезные перепады температур. Недостаток фиброцементного сайдинга — его высокая цена. Кирпич или камень. Эти материалы дают возможность создать самые прочные, надежные и долговечные ограждения. Минус основательных, практически нерушимых конструкций — необходимость заливки фундамента. Металл. Такие заборы долговечны, максимально прочны и привлекательны. Наиболее эффектно выглядят ограждения с коваными элементами. Забор из профнастила называют конструкцией, у которой нет недостатков.

Сетка-рабица — самый бюджетный вариант, который чаще рассматривают в роли временного решения. Наиболее выигрышно смотрятся заборы из полимерного материала. К тому же такие ограждения максимально защищены от влияния внешней среды, так как покрыты пластиком.

Палисадник своими руками: важные моменты

Несмотря на небольшие размеры этого участка придомовой территории, к его благоустройству необходимо подойти основательно. Поэтому максимального внимания потребуют все этапы операции «Оформление палисадника перед домом».

Разработка проекта

Создание любого элемента ландшафтного дизайна подразумевает, что сначала будущий автор ответит на несколько вопросов.

Какими будут его размеры? Именно они повлияют на то, какие композиции подойдут для палисадника. Расположение будущего цветника. Для участков, находящихся на солнечной или теневой стороне, необходимы свои виды растений. Сложность или простота композиций. Первые палисадники выглядят более эффектно, однако именно они будут более требовательными в уходе. Внешний вид палисадника. Каждому автору предстоит решить, какие элементы войдут в цветник, какими будут преобладающие цвета, дорожки и возможные дополнения.

Не последний момент — грядущие расходы. Палисадник перед домом требует значительных трат. Хозяевам необходимо приобрести не только материалы для дорожек и ограждений, но и семена, саженцы растений. Заслуживают внимания и другие моменты, касающиеся оформления будущего палисадника.

Правила обустройства сада перед домом

Дизайн палисадника в большей степени зависит от размеров и особенностей этого участка придомовой территории. Однако чтобы композиция имела ухоженный вид, выглядела законченной и гармоничной, дизайнеру нужно придерживаться нескольких правил.

Палисадник — элемент декоративный: он должен подчеркнуть достоинства здания или, наоборот, скрыть его недостатки. Смелые эксперименты для этого садика неуместны, так как он является визитной карточкой дома, парадной зоной. Надежность растений, постоянная декоративность «жильцов» — условия обязательные. Игра на контрасте — идеальный вариант для палисадника любого участка. Если фасад дома темный, то между ним и ограждением высаживают пестрые, светлые растения. Когда стены дома светлые, садик украшают насыщенно-зелеными, яркими культурами. Размеры палисадника и его растений должны соответствовать размерам здания. Идеальной считают композицию, которая располагается на участке, который равен 2/3 высоты дома. Если кустарники высажены у цоколя, то они должны его закрывать, но не быть выше. Палисадник — декоративный элемент, который не может быть плоским. Его общий рельеф обязан плавно понижаться к дорожке. У глухой стены здания рекомендуют сажать самые высокие растения. Объема помогут достигнуть хвойные или древесные кустарники. Если владельцы хотят посадить деревья, то они выбирают карликовые виды. Эти древесные растения имеют корневую систему, которая не повредит фундамент дома.

Любой палисадник обязан иметь «фокусную точку». Это растение-акцент, его задачи — привлечение внимания, визуальное расширение территории. Такой точкой сможет стать растительная композиция, контейнер с цветами, или неодушевленный предмет: например, оригинальная скульптура.

Другое привлекательное решение — самостоятельное создание контейнера-акцента. Его можно сделать из спила, пня, части ствола, старой бочки или таза, обрезков труб и т. д. Вокруг главного элемента палисада высаживают менее выделяющиеся растения, они будут служить идеальным фоном для «фокуса».

Этапы обустройства палисадника и потенциальный декор

После составления плана можно переходить к реализации идеи. Вся работа по оформлению палисадника перед домом условно делится на несколько этапов:

выбор и покупка материалов и растений;

обустройство дорожек, сооружение забора, ограждений;

высадка культур и оформление композиций (газонов, клумб);

добавление декоративных элементов, создание зоны для отдыха, творчества и т. д.

Красиво оформленный палисадник-садик — композиция, главная роль в которой отводится растениям. Однако их могут дополнить другие оригинальные элементы. Например:

маленький фонтан;

искусственный водоем;

горшки и вазы, амфоры;

небольшие скамейки, столики;

фигурки из металла или керамики;

поделки, созданные своими руками;

группы камней необычной формы и структуры.

Чтобы избавить себя от частого рыхления, избежать войны с сорняками, и сохранить влагу, между посадками укладывают декоративную мульчу. Она даст возможность привнести в композицию яркие цвета. При подборе культур для оформления палисадника обязательно учитывают размеры садика. Чем он меньше, тем более яркими должны быть в нем растения. Правильное их расположение также позволит визуально увеличить пространство.

Что касается растений, то лучший вариант — стойкие культуры, имеющие длительный период декоративности, способные простоять до наступления морозов. Плодовые кустарники не лучший вариант для открытых палисадников, потому что урожай потребует «вмешательства» в композицию для его сбора. Кроме того, ягоды могут стать привлекательной мишенью для «непрошеных гостей».

Красивый палисадник перед домом — мечта, которая может стать реальностью. Композицию можно придумать самостоятельно, или воспользоваться чужими идеями, рассмотреть самые интересные варианты, чтобы выбрать лучший из них.

В завершение темы «Палисадник своими руками» — полезное и познавательное видео, которое продемонстрирует множество привлекательных композиций: