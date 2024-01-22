Опытные садоводы и те, кто только начинает свою озеленительную деятельность, облагораживают участки, используя различные цветники. Выбор вариантов их и их жильцов» — занятие, которое никак нельзя назвать простым, ведь возможных и эффектных композиций и культур почти не перечесть. Однако главной задачей для творцов остается правильный подбор растений для организации цветников. Например, многих садоводов интересуют низкорослые цветы для клумбы, цветущие все лето, либо большую его часть. Им находят место и во впечатляющих ансамблях, и в скромных цветниках. Как правило, такие декоративные культуры неприхотливы, однако есть многолетники, двулетники и однолетники, имеющие свои особенности и предпочтения. Кроме того, каждому растению необходимо обеспечить не только идеально подходящих соседей, но и такие же условия.

Преимущества низкорослых цветов для клумб и других цветников

В эту большую группу входят растения, высота стебля которых ограничивается 30-40 см. Однако низкорослыми называют и те, что вырастают до 50-70 см. Такие невысокие, но незаменимые культуры имеют множество достоинств:

они выглядят очень аккуратно;

не слишком требовательны к уходу (поливу);

используются для зонирования придомовой территории;

многие из невысоких растений хороши тем, что цветут все лето.

Большинство низкорослых цветов — настоящие универсалы. Их часто выбирают на роль красивых бордюров для дорожек и цветников. Они становятся частью альпинариев и рокариев, а также участвуют в создании больших живых орнаментов.

Низкорослые цветы для клумбы: выбор, особенности и предназначение

У ландшафтных дизайнеров–новичков часто возникает вопрос относительно того, как найти, подобрать подходящие низкорослые растения. Конечно, человеку неискушенному на первый взгляд кажется, что задача довольно проста, но это не так. Чтобы не совершить серьезных ошибок, садоводу-дебютанту придется учесть множество различных моментов.

Рекомендации

Занимаясь созданием этих элементов ландшафтного дизайна, авторы руководствуются следующими правилами:

Цветники должны быть не только красивыми, они обязаны максимально органично вписываться в общий ансамбль. Предпочтительна живая композиция, требующая минимального ухода. В этом случае клумба будет выглядеть празднично несмотря ни на что.

Как раз низкорослые растения вкупе с большими эффектными цветами и кустарниками создают неповторимые, запоминающиеся композиции. Маленькие «участники» играют большую роль: они создают красивые бордюры, а также закрывают собой не слишком привлекательные участки (пустоты) клумб. Однако для начинающих ландшафтных дизайнеров не всегда очень просто найти кандидатов, которые претендуют на звание «почти идеальных».

Что касается подбора низкорослых цветов для клумбы, то здесь немалую роль играют функции, возложенные на них. Например, если растения предназначены для декорирования голой земли вокруг дерева, то в данном случае лучше всего предпочесть культуры универсальные, неприхотливые. Если выбрано сразу несколько кандидатов ярких окрасок, то оттенки их должны сочетаться.

Особенности посадки «низкоросликов»

Нужно сказать, что эти «малыши» просто незаменимы, так как они принимают участие в создании большого количества разнообразных композиций. Низкорослые цветы красуются в:

цветочных бордюрах;

контейнерных цветниках;

многоуровневых композициях;

больших и эффектных ковровых клумбах.

Отдельного упоминания заслуживают альпинарии и рокарии. Практически ни одна альпийская горка (каменный сад) не обходится без невысоких, аккуратных и неприхотливых культур.

Как и всех высокорослых «коллег», маленьких кандидатов также подбирают по цвету, особенно важно уделить максимальное внимание контрастным сочетаниям. Например, вместе отлично смотрятся красные и голубые цветы, желтые с фиолетовыми, оранжевые с синими. Если же используют смежные цвета одной части спектра (расположенные в одной группе), то выбирают желтый и оранжевый, красный и красно-фиолетовый и т. д.

Выбор участка для создания клумбы

Даже неприхотливые растения нуждаются в подходящем месте для жизни. Если говорить о низкорослых цветах для оформления клумб, то в этом случае нужно обязательно учитывать несколько важнейших факторов:

Солнечный свет. Без этого источника энергии не обходится ни одно живое существо. Многие невысокие цветы также любят хорошую освещенность, но есть и такие, которые могут расти при недостатке света. Это бегонии, ландыши, маргаритки. Влажность. При подборе претендентов нужно понимать, что для каждой культуры важно создать в цветнике оптимальные условия. Слишком влажная почва будет серьезной угрозой для всех растений. Бегонии и ирисы предпочитают среднее увлажнение. Сухой грунт не станет проблемой для суккулентов. На такие участки можно высадить барвинки и камнеломки, переживет засуху молодило (каменная роза), очиток (седум) и т. д.

Клумбы можно украшать любыми низкорослыми растениями, которые хорошо сочетаются с большими «коллегами», с декоративными деревьями, кустарниками. Главное — обеспечить им оптимальные условия и уход.

Многолетники или однолетники?

Большое количество достойных претендентов почти всегда сильно усложняет выбор. Если говорить о растениях для организации цветников, то в этом случае садовод ограничен еще и площадью этого живого декора. На вопрос о том, что лучше предпочесть, единственно правильного ответа нет. Причина в том, что у каждого вида растений есть свои достоинства и недостатки:

Однолетники дают шанс быстро получить «законченную картину». В большинстве своем они неприхотливы, а ошибки довольно просто исправить на следующий год. Многолетники дают возможность избежать создания цветника каждый год, а значит, владельцы сада счастливо избегут лишней работы и дополнительных трат.

Что все же предпочтительнее: максимально эффектные однолетники или более «блеклые» долгожители? Многие из владельцев загородных участков выбирают «самую золотую середину». Это сочетание однолетних и многолетних культур. В этом случае композиция будет яркой, а забот-работ с клумбами значительно убавится.

Невысокие цветы для клумбы: несколько правил для новичков

Чтобы избежать серьезных ошибок, начинающим ландшафтным дизайнерам лучше взять на вооружение несколько советов:

Начиная знакомство с подобными композициями, имеет смысл ограничиться всего несколькими видами низкорослых растений. Идеалом считают 2-3 невысоких кандидатов. Такой цветник не потребует пристального внимания и постоянного ухода. В противном случае не исключена гибель растений. Любому начинающему садоводу очень поможет схема будущей клумбы. Такая подготовка дает шанс сразу оценить, как будет выглядеть цветник, а также идеально подобрать расположение всех растений и их размеры. В классических клумбах цветы принято объединять в небольшие группы. Если не придерживаться этого правила, то цветник будет выглядеть непривлекательно, даже неряшливо.

Идеальным вариантом считают растения с одинаковыми требованиями к почве и освещенности, а также к уходу.

Низкорослые многолетники для клумбы

Эти живые украшения дают возможность создать великолепную композицию, но не заниматься ее постоянным обновлением и дополнительным посадками в дальнейшем. В данном случае работа хозяев участка будет минимальной, так как в основной своей массе многолетние культуры неприхотливы. Таких претендентов у ландшафтных дизайнеров много.

Альпийская астра

Второе ее название — астра Коржинского. Это не слишком капризное, очень компактное растение, цветущее на протяжении всех 3 месяцев. Оптимальные условия для альпийских астр — почва умеренной влажности и слегка затененный участок.

Астильба

Данная культура неприхотлива, поэтому сможет расти даже в затененном месте сада. Этот многолетник знаменит тем, что очень стойко переносит низкую температуру. Красивый цветок используют в различных элементах ландшафтного дизайна.

Барвинок

Данный симпатичный кандидат — почвопокровное растение. Его используют для декорирования почвы вокруг стволов деревьев и кустарников, для оформления рабаток, рокариев и других цветников. Эту культуру выращивают и «в неволе» — в контейнерах. Барвинок отличается быстрым ростом, он очень неприхотлив, лучше всего растет в полутени.

Бархатцы

Эти «пушистые» и яркие цветы очень любимы садоводами. Их ценят за красоту, неприхотливость к почве, засухоустойчивость. Нужно отметить «долговечность» соцветий, а также активное самостоятельное размножение (выброс семян) растений. Кроме того, бархатцы отличаются сильным запахом, который успешно отпугивает от клумбы насекомых-вредителей.

Бегония

Это многолетнее растение можно увидеть на дачах, в садах, городских парках и скверах. Бегонию используют для создания живых и эффектных бордюров. Она же превращается в красивую окантовку для различных больших цветов. Однако «красавица» не слишком «великодушна»: ей не по нраву открытые солнечные участки и морозы.

Гвоздика (китайская)

Низкорослые сорта этой цветочной культуры способны «жить» в одной клумбе несколько лет. Все они подходят для украшения садовых дорожек, бордюров, клумб, альпийских горок и каменных садов. Этот многолетник отличает продолжительное цветение. Гвоздика неприхотлива, засухоустойчива, особых условий растение не требует.

Кальцеолярия

Пожалуй, это самый необычный представитель растительного мира в данном списке. Экзотическое растение с цветками в форме башмачков любит повышенную влажность, но не терпит прямых солнечных лучей. Кальцеолярии можно увидеть в бордюрах и на клумбах. Как однолетники они растут в домах на подоконниках, но только там, где достаточно прохладно.

Кореопсис

Это растение цветет за сезон несколько раз. Низкорослые его сорта можно встретить на клумбах, в бордюрах и в других цветниках. Их нередко сажают группами, на переднем плане. Кореопсис хорошо переносит засуху и мороз (укрытия не требует), любит солнечный свет. Однако переувлажнение почвы для него губительно.

Обриета (аубреция)

Эту почвопокровную кандидатку для украшения участка называют чемпионкой по обильности соцветий. Обриета гарантирует яркий сплошной ковер и очень длительное цветение (май-август). Эффектная декоративная культура предпочитает отличное освещение, питательную почву, но не приемлет высокой ее влажности.

Флокс шиловидный

Это еще один многолетник, относящийся к почвопокровникам. Вечнозеленое красивое растение образует плотный ковер, любит солнце, но может расти в полутени. Оно крайне неприхотливо, морозостойко, способно сопротивляться вредителям и болезням. Однако переувлажнение шиловидному флоксу также противопоказано.

Существуют и другие кандидаты на роль живых многолетних украшений: замечательным декором для клумб может стать аквилегия, бальзамин Уоллера, василек садовый, герань садовая, гиацинт (низкорослые сорта), горечавка, дюшенея индийская, калужница, люпин и тысячелистник обыкновенный (или ахиллея).

Низкорослые однолетние цветы, двулетники

Те, кто не любит однообразие, но любит эффектный, праздничный вид цветников, выбирают эти культуры. Такой подход дает возможность практически каждый сезон любоваться разными интересными композициями. И претендентов-однолетников у садоводов тоже немало.

Алиссум морской

Данный симпатичный кандидат относится к многолетним культурам, но у нас он становится однолетником. Среди его преимуществ долгое, очень обильное цветение, эффектность растения и просто удивительная способность к выживанию. Алиссум морской замерзает зимой, но с приходом тепла оттаивает и начинает цвести.

Иберис

Это растение универсально, если рассматривать его требования к освещенности: оно может без проблем расти в тени и на солнце. Иберис цветет все лето — с мая по август. Говорят, что данный однолетник очень неприхотлив и стрессоустойчив. Низкорослые его сорта можно увидеть на альпийский горках и в каменных садах, на газонах, клумбах и в других цветниках.

Календула

Симпатичное низкорослое растение становится эффектным обрамлением клумб. Оно «принимает участие» в создании впечатляюще больших композиций. Сажают календулу и на газонах, на балконах (лоджиях). Данная культура холодостойка, предпочитает место на солнце и увлажненную почву, которая должна быть плодородна. Цветут лекарственные ноготки с июня по октябрь.

Лаванда

Данное многолетнее растение в холодных регионах культивируют как однолетник. Горная лаванда любит солнце и тепло, а благодаря своей универсальности может украсить любые композиции — альпинарии, миксбордеры, рокарии и т. д. Эта культура прекрасно выглядит в роли солитера и бордюра, обрамляющего садовые дорожки. Низкорослые ее сорта выращивают в контейнерах.

Лобелия

Этот однолетник может превратиться в моноклумбу и быть «солистом», а может стать частью большой композиции. В ландшафтном дизайне лобелии используют для создания цветников из однолетников, бордюров, обрамления, в роли почвопокровных растений. Они же становятся частью контейнерных композиций, мини-цветников.

Маргаритка

Данный цветок известен со времен Древней Греции, где ему дали название «Око дня». Маргаритки относятся к двулетникам, поскольку сначала развиваются их листовые розетки. Эти невысокие растения неприхотливы и морозоустойчивы. Они предпочитают солнце, но растут и в тени деревьев или кустарников. Маргаритки используют в альпинариях, «берут на роли» бордюрных цветов: ими обрамляют клумбы, миксбордеры, рабатки и т. д.

Портулак

Это многолетнее растение, но у нас его тоже культивируют как однолетник. Портулак засухоустойчив, нетребователен к почве, светолюбив, теплолюбив. Если условия более или менее благоприятные, то цветет он с июня и до первых заморозков. Плюс портулака в том, что он способен жить и в небольших вазонах.

Тем, кто еще не нашел свою идеальную «цветочную команду», можно обратить внимание на агератум, альпийский мак, бальзамин садовый, вербену гибридную, карликовый георгин, львиный зев, немофилу и триллиум.

Невысокие кустарники для украшения сада

Не цветами едиными декорируют различные элементы ландшафтного дизайна. Не менее популярны у садоводов карликовые декоративные кустарники. Они красивы, компактны, неприхотливы и невысоки (до 1 м). Эти растения могут составить компанию и высоким цветам, и их «приземистым родственникам». Большинство из них — гибриды, они «малыши» от природы.

При выборе растений для своего загородного участка можно рассмотреть несколько кандидатур. К симпатичным и эффектным декоративным кустарникам (и полукустарникам) относится:

Айва японская;

Снежноягодник;

Зверобой большой;

Кизильник Даммера;

Гаультерия лежачая;

Вереск обыкновенный;

Пахизандра верхушечная;

Ель обыкновенная (низкорослые сорта);

Волчеягодник (Волчник, ядовитые плоды);

Лапчатка кустарниковая (или Курильский чай).

Среди симпатичных стелющихся представителей можно упомянуть ежевику разрезную, микробиоту перекрестнопарную и можжевельник лежачий.

Особенности ухода за низкорослыми культурами

Серьезной проблемой для цветников может стать вытягивание стеблей невысоких растений. В этом случае вид композиции, без сомнения, пострадает. Чтобы избежать таких малоприятных ситуаций, придерживаются нескольких правил:

Ни в коем случае не вносят большое количество удобрений, которые стимулируют рост стебля. Сажают низкорослые цветы на расстоянии друг от друга. В противном случае недостаточная освещенность спровоцирует их сильную «тягу к солнцу». По этой же причине солнцелюбивые растения не высаживают на затененных участках. Иначе удлинение стебля низкорослых культур практически неминуемо. Оставляя многолетние растения зимовать, их в обязательном порядке укрывают. Для этой цели применяют опилки, торф, лапник, «дышащие» укрывные материалы.

Есть сорта, которым необходимо прищипывание верхушек. Эта простая операция даст возможность развиваться боковым побегам. Еще один этап ухода за невысокими «питомцами» клумб и других композиций — обрезка цветов и листьев.

Низкорослые цветы для клумбы, цветущие все лето, — тема, мимо которой вряд ли пройдут владельцы загородных участков. Однако слишком большое количество претендентов не позволяет упомянуть каждого достойного кандидата.

В завершении темы «Невысокие растения для цветников» — интересное и полезное видео от специалиста: