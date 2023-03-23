Любой цветник на загородном участке становится местом притяжения всех взоров, но среди них есть «высочайшая королева» — многоярусная клумба. Эта композиция, состоящая из нескольких уровней, выглядит презентабельно и празднично практически в любом месте придомовой территории, дает возможность при небольшой площади использовать ее рационально. Однако и многоярусная клумба требует от начинающих дизайнеров знания основ создания таких живых украшений и знакомства с некоторыми правилами. Кроме того, сначала им предстоит найти «образец для подражания», приобрести материалы для создания ограждения и подобрать зеленых питомцев.

Особенности и преимущества многоуровневых клумб

Любой эффектный элемент ландшафтного дизайна заслуживает только лестных слов, однако наиболее выигрышно на загородных участках смотрится живой декор. Ярусный цветник может состоять из двух, трех, четырех или более уровней, но самыми популярными остаются конструкции, состоящие из 2 или 3 «этажей». Надо сказать, что первые композиции изготовить самостоятельно значительно проще. Однако такую, не совсем впечатляющую конструкцию нельзя назвать многоуровневой с полным правом.

Главное достоинство многоярусного цветника в том, что вертикальная композиция подойдет для придомовой территории даже очень скромной площади. В этом случае хозяева смогут создать небольшой декоративный элемент на маленьком участке земли, однако он будет красивым, оригинальным и элегантным.

Классическим вариантом считается трехъярусная клумба, но на выбор типа живого украшения могут повлиять предпочтения его будущего автора.

Ярусные клумбы для цветов: правила создания

Незнание главных требований может привести к тому, что автор композиции получит совершенно не тот результат, на который он рассчитывал в начале работы. Поэтому первым делом нужно познакомиться с несколькими правилами, позволяющими избежать очень грубых ошибок:

Эффектному цветнику требуется подходящее окружение, поскольку он должен быть виден со всех сторон, причем с каждой из них цветочная композиция просто обязана выглядеть максимально выигрышно. Возможное место расположения многоярусных клумб — газон, зона отдыха, свободное пространство у живых изгородей, участок у водоема, крыльца, забора и т. д. Клумба ярусами должна иметь небольшие размеры: идеальный вариант — композиция, чьи размеры пропорциональны размерам участка и его другим декоративным элементам. На очень просторной территории можно создать относительно большую конструкцию, поскольку маленький декор на ней рискует попросту «потеряться». Для сравнительно скромного участка имеет смысл соорудить несколько небольших многоярусных клумб.

Последнее обязательное условие — удобство для ухода за растениями. Оптимальное решение — свободный доступ ко всем ярусам живого украшения. В этом случае полив, прополка, рыхление и внесение удобрений не станут для садовода серьезной проблемой.

Достоинства и недостатки ярусных сооружений

Как правило, для оформления обрамления таких цветников используют разнообразные материалы, иногда весьма неожиданные. Эта универсальность — их большой плюс, так как широкий «подручный ассортимент» — отличный шанс обойтись без серьезных трат. Другие преимущества многоярусных клумб:

практичность: уровни дают возможность посадить больше растений, чем на обычном «плоском» декоре;

оптимальные условия для развития культур, так как почва в таких цветниках лучше прогревается;

максимальная защищенность от «любопытствующих» домашних животных и вредителей;

возможность спрятать за ступенями несовершенный рельеф придомовой территории;

невероятно эффектный вид многоярусного живого украшения;

реальный шанс для удачного зонирования сада;

экономия воды для полива.

Двух- и трехъярусные клумбы вполне достойны называться универсалами и по другой причине. Такие практичные конструкции многие огородники используют для выращивания клубники.

Если попробовать отыскать недостатки у этих цветников, то сюда можно отправить трудоемкость их создания, трату времени и сил. На этом список слабых мест эффектных украшений-сооружений начинается и заканчивается.

Многоуровневая клумба и «компаньоны»: разновидности цветников

На самом деле, под этим названием скрывается несколько видов элементов ландшафтного дизайна. В список претендентов для выбора входит приподнятая многоярусная клумба, подпорная стенка и террасированный цветник. Разновидностью последнего декора является архитектурный рокарий.

Приподнятая клумба

Это не очень большая композиция, значительно возвышающаяся над поверхностью земли. Чаще она геометрической формы. Ее высота — от 50 до 100 см, диаметр (ширина, длина) — до 150 см. Большие размеры приподнятых цветников не лучшее решение: они попросту усложнят уход за культурами.

Такие многоярусные клумбы можно увидеть на площадках около домов, в зонах отдыха, на газонах и т. д. К приподнятым композициям относятся и спиральные цветники (улитки). Их основные преимущества — четкие границы, эффектный вид, возможность высадки растений с разными требованиями к почве, поливу и т. д.

Если будущим оформителям понравился этот вариант, то они должны иметь в виду, что:

Растения одного уровня должны иметь одну высоту. Цветникам маленьких размеров противопоказаны очень крупные цветы. Верхние ярусы отдают засухоустойчивым цветам (многолетникам), у которых мелкие соцветия. На нижних уровнях высаживают влаголюбивые растения (одно-, многолетники) с довольно крупными цветками.

Чтобы композиция оставалась декоративной в течение всего сезона, для многоярусной клумбы подбирают сорта с разным сроком цветения.

Подпорная стенка

Ее прежнее предназначение — предотвращение сползания грунта, с целью создания террас, пригодных для высадки культур. Если раньше такие сооружения были спасением, то сейчас их в большей степени используют в качестве эффектных декоративных элементов.

Подпорные стенки сооружают у искусственных насыпей и у естественных склонов. Ярусов может быть два или три. Высота таких конструкции — 30-200 см. При создании довольно высоких ограждений используют раствор. Низкие подпорные стенки помощи строительной смеси нередко не требуют.

В высоких клумбах можно увидеть декоративные кустарники, невысокие хвойники и крупные многолетние растения. Для низких конструкций чаще выбирают вечнозеленые кустарники, стелющиеся хвойные растения, почвопокровные культуры и карликовые (плакучие) деревья.

Возможные кандидаты для высадки в подпорных стенках — алиссумы, арабисы, гвоздики, колокольчики, обриеты, папоротники и флоксы с хостами.

Террасированный цветник

Эта композиция идеально подходит для местностей со сложным рельефом. Ее отличие от предыдущего вида — довольно узкие террасы–ступени. Чаще на всех уровнях высаживают одинаковые растения, так как ярусы композиции должны выглядеть гармонично, как единый ансамбль. Для ухода за растениями между уровнями делают лестницы и удобные дорожки.

Как уже было отмечено, террасированным цветником является и «знаменитый» рокарий. Обязательные его элементы — натуральные камни, различные хвойники, альпийские растения, декоративные кустарнички, почвопокровники и «некультурные» злаки.

Террасированные композиции идеально подходят для больших придомовых территорий, но только в том случае, если они грамотно вписаны в природный ландшафт.

Ступени, спирали и каскады

Ярусные клумбы делятся и на эти разновидности. У каждой из них есть свои особенности:

Как правило, ступенчатые композиции чаще располагают у стен, заборов и т. д. Так они выглядят наиболее эффектно и гармонично. Спирали или «винты» не позволяют использовать короба или иные контейнеры. Их обычно изготавливают из камней, или из различных строительных блоков. Пирамидальные (каскадные) цветники отличаются от «коллег» очень широким разнообразием. Они могут быть высокими, средними или низкими, состоящими всего из 2 уровней, или из 5-7 полноценных посадочных мест.

Прямоугольные или квадратные этажи-пирамиды можно располагать разными способами. Ориентиром для установки следующих ярусов может быть центр, угол, середина стенки или одна из сторон нижней (и средней) части конструкции.

Материалы для сооружения цветника

Многоярусные клумбы для цветов располагают в разных местах придомовой территории, однако каких-то строгих правил, касающихся выбора материала, все же нет. Хозяева вольны использовать то, что нравится им. Ограждения для многоярусных украшений изготавливают из различных материалов — из дерева, камней, кирпичей и других строительных блоков. Обрамлением уровней смогут стать покрышки, пластиковые элементы и т. д.

Пиломатериалы

Древесина по-прежнему любима теми, кто обустраивает дом и оформляет придомовую территорию самостоятельно. Она легко поддается обработке, поэтому распил, шлифовка и соединение элементов не создадут серьезных проблем. К тому же дерево экологично и красиво, а изделия из него выглядят органично практически на любом участке, причем независимо от стиля его оформления.

Поскольку древесина считается одним их самых недолговечных материалов, все заготовки для мини-заборов сначала обрабатывают антисептиком и антипиреном. Затем деревянные элементы покрывают лаком или краской.

Чаще на роль многоуровневой клумбы берут доски, из которых изготавливают «бездонные» короба разных размеров. Но есть и другие кандидаты для сооружения ярусной конструкции: это брус и бревна (поленья). Самые оригинальные кандидаты для создания «ступеней» — ивовые прутья.

Кирпичи, бетонные блоки

Эти строительные материалы идеально подходят для создания ограждений для любых видов клумб. Ценят такие параллелепипеды за точную геометрию, небольшой размер и вес, за способность (правда, с разным успехом) противостоять влаге. Чтобы защитить от нее изделия, готовые конструкции обрабатывают гидрофобизаторами.

Большие и маленькие многоярусные композиции изготавливают из обычных (красных), декоративных и старых кирпичей. Последних претендентов чаще выбирают для оформления цветников на дачных участках. Нередко блоки выкладывают даже без раствора, что позволяет менять «надоевшую» конфигурацию многоярусных клумб.

Натуральные камни

Они, как и строительные блоки, относятся к «любимчикам» оформителей придомовых территорий. Горные породы максимально долговечны, они экологичны, не боятся влаги, способны противостоять перепадам температур, удобрениям и агрессивным соединениям.

В эту же категорию с полным правом можно отнести габионы — металлические сетчатые короба-контейнеры, заполненные камнями. Такие «полунатуральные» композиции нередко делают довольно скромных размеров, однако террасированные конструкции могут поразить воображение.

Автомобильные покрышки

Несмотря на предостережения, эти изделия до сих пор не потеряли популярности. Причин тому довольно много. Шины:

имеют точную, «круглую геометрию» и подходящие размеры;

они дают возможность очень быстро сделать многоуровневые цветники;

способны создавать разнообразные сочетания: многоярусная клумба может состоять из 3-8 покрышек, или включать в себя 10-15 изделий.

Кроме того шины довольно легко преобразить. Для этого их нужно всего лишь очистить, обезжирить, прогрунтовать и покрасить. Чтобы почва оставалась внутри частей такой многоярусной резиновой клумбы, на дно покрышек укладывают плотный картон.

Изделия из пластика и металла

Первый кандидат на роль обрамления многоуровневой клумбы для цветов — полимерный или металлический бордюр (лента), который даст возможность справиться с работой очень быстро. Такие изделия приобретают для создания круглого или овального ограждения.

Готовые многоярусные клумбы

Приобретение небольшой многоуровневой (каскадной) конструкции-пирамиды — самое простое решение, которое довольно быстро нашло большую армию «приверженцев». И не зря, ведь каждому участку хозяева смогут подобрать ярусное мини-сооружение «по душе».

Ассортимент каскадных изделий очень широк. Изготавливают их из различных материалов: можно купить цветник из дерева (сосна, лиственница), из оцинкованного металла и древесно-полимерного композита (ДПК).

Максимально надежными и неуязвимыми будут металлические многоярусные клумбы с полимерным покрытием, которое защитит их элементы от всех негативных воздействий.

Другие подручные материалы

Человечество на выдумки хитро. Трехъярусный декор и многоуровневые клумбы создают из:

листов шифера;

старой черепицы;

деревянных бочек;

прохудившихся тазов;

пластиковых контейнеров;

старых мебельных ящиков;

пустотелых бетонных блоков;

металлических листов и бетона;

цветочных горшков разных размеров;

балконных ящиков (для рассады, цветов).

Чемпионка среди самых бюджетных «изобретений» — многоярусная клумба, сооруженная из пластиковых или стеклянных бутылок.

Кандидаты для украшения ярусных композиций

Для таких высоких цветников используют различные растения. Поскольку вода стекает с верхних «этажей» в нижние, то надо подбирать культуры тщательно. Влаголюбивые цветы нужно располагать в самом низу, а засухоустойчивые сажать в верхних уровнях клумбы.

Для «жизни на высокогорье» подойдут астры, бархатцы, иберисы, космеи и настурции. В нижних частях сооружения, в условиях повышенной влажности смогут «благоденствовать» астильбы, герани, лютики, незабудки, примулы и фиалки.

К самым популярным «жителям» цветников относятся анютины глазки, бегонии, виолы, гвоздики, гейхеры, лобелии и ноготки (календула), петунии, сутеры и шиловидные флоксы.

Многоуровневые клумбы для цветов своими руками

Форма и размер сооружения зависит от размеров участка, от выбранных материалов, а также от предпочтений ландшафтных дизайнеров. Самое простое решение — создание уровней из готовых бордюров-лент, более интересное — изготовление деревянной конструкции своими руками.

Сборка деревянных ярусов

Перед тем как приступить к работе, подготавливают все, что потребуется для нее. В список входят:

доски (и, возможно, бруски);

электролобзик (ножовка по дереву);

карандаш, рулетка, угольник, уровень;

шлифовальная машина (наждачная бумага).

Для сборки деревянных элементов понадобится шуруповерт, металлические уголки и саморезы (клей). Чтобы защитить материал от «недругов», приобретают антисептик, антипирен, морилку, лак или краску. Еще один потенциальный вариант «спасения» дерева — обжиг заготовок (коробов) паяльной лампой или горелкой.

Первым делом определяют, какой именно будет многоярусная конструкция. Простейшим решением станет набор из двух-трех квадратных или прямоугольных ограждений. Размер и высота — те параметры, которые в большей степени зависят от количества питомцев и размеров корневой системы культур, выбранных для цветника.

Операция «Многоуровневая клумба своими руками» состоит из нескольких этапов:

Сначала изготавливают заготовки для деревянных коробов. Для этого доски разрезают на куски (100 см, 80 см и 60 см, 100 см, 60 см и 40 см и т. д.). Если в качестве крепежных элементов будут использоваться бруски, то их тоже разрезают. Длину кусков делают равной высоте ярусов. Потом все поверхности деревянных деталей шлифуют, не забывая об обработке торцов. Заготовки защищают антисептиком и антипиреном, оставляют их сохнуть.

После завершения подготовительного этапа из деревянных деталей собирают короба разных размеров. Для этого используют бруски и саморезы или саморезы и уголки. Затем части ярусной клумбы защищают лаком (колерованным, прозрачным), морилкой, краской, маслом или воском.

Создание многоярусной клумбы

Эта работа не требует особых знаний, но минимальные навыки придутся кстати. Операция «Многоярусная клумба своими руками» состоит из нескольких этапов:

Первым делом выкапывают неглубокий котлован (от 20 до 30 см). С его дна убирают мусор, корни и крупные камни. Затем его застилают геотекстилем, он защитит растения от врагов. Потом сооружают стенки нижнего уровня. Внутрь ограждения засыпают дренажную подушку толщиной 150-200 мм. Она может состоять из песка, щебня, гальки, боя кирпича, керамзита или строительного мусора. Затем в клумбу засыпают плодородную почву, которую тут же уплотняют. Потом приступают к созданию стенок следующего яруса, уже меньших размеров. В него тоже засыпают землю, потом ее трамбуют. После этого переходят к следующему этапу — сооружают ограждение для третьего уровня.

Последний этап — высадка растений. Для нижнего яруса подбирают самые крупные экземпляры, для самого верхнего — культуры с мелкими соцветиями. Что касается почвы, то она должна быть рыхлой и плодородной. Оптимальным вариантом считают смесь, состоящую из садовой земли, компоста (перегноя) и песка (перлита), пропорции — 1:1:0,5.

Многоярусная клумба — декоративный элемент, который не очень сложно создать самостоятельно, но самым большим камнем преткновения для начинающих дизайнеров все же остается выбор ее формы, размеров и материалов.

Авторам в сомненьях советуют посмотреть (подсмотреть), какие конструкции предпочитают создавать другие. Например, с одним симпатичным многоуровневым цветником можно познакомиться, если уделить немного времени просмотру следующего видео: