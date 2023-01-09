Миксбордер: особенности и варианты создания смешанного цветника

Способов украшения загородного участка существует довольно много. Однако первое место в списке таких «замечательностей» занимают красивые цветники. Одной из самых впечатляющих композиций по праву считается очень эффектный миксбордер. Создать такой оригинальный цветочный ансамбль можно из разных видов растений и их сортов. Но сначала начинающему ландшафтному дизайнеру нужно узнать об особенностях таких цветников и о правилах расположения в них живого декора, а также познакомиться с готовыми схемами миксбордеров. Совсем не исключено, что увиденные примеры смогут «подстегнуть» фантазию будущего автора смешанной растительной композиции.

Миксбордер непрерывного цветения и его особенности

Это относительная новинка вызывает живой интерес начинающих садоводов, но некоторые из них пока только знакомятся с этим видом эффектных украшений. Если воспользоваться точным переводом с английского языка, то миксбордер это «смешанный бордюр» либо «смешанная граница». И на самом деле, в данном цветнике находят место растения разной высоты, сорта, иногда с различными требованиями к почве, к месту расположения и т. д.

Эта цветочная композиция отличается от остальных видов живого декора многоярусностью (ступенчатостью) и многорядностью. Растения в таких цветниках радуют глаз с начала весны до конца осени. Сажают их не только многоярусно, но и с учетом их сезонности, поэтому одни растения в цветнике-бордюре отцветают, а другие только распускаются, приходя им на смену.

Ширина такого цветочного оформления — 1,5-2 м. Основное правило миксбордера гласит, что самые высокие растения находятся на заднем плане, самые низкие цветы на переднем, а между ними находятся среднерослые культуры. В живом декоре (овальном, круглом), который хорошо просматривается со всех сторон сада, самые высокие растения располагают в центре, чтобы они не мешали любоваться менее рослыми представителями растительной комбинации.

В смешанных цветниках легко «уживаются» травянистые растения, деревья и кустарники, многолетники и однолетние культуры. Большой популярностью пользуется миксбордер из роз (и их партнеров). Секреты привлекательности цветника с «царицей цветов» — невероятная красота и такой же аромат. Растения в таких крупных композициях сочетают по размеру, форме, цветовой гамме и периоду цветения.

Нужно сказать, что этот цветник нередко сравнивают с рабаткой, которая тоже чаще имеет впечатляющую ширину. На этом сходство данных элементов ландшафтного дизайна заканчивается: при создании последнего всегда используют геометрические фигуры — квадраты, круги, прямоугольники, треугольники, и т. д.

Расположение смешанного бордюра

На выбор места для создания миксбордера может повлиять размер придомовой территории, а также особенности ее освещения в разное время суток. Идеальным вариантом для его обустройства считают тот участок, который утром и днем хорошо освещается, а потом (к вечеру) «уходит в тень».

Смешанные цветники можно расположить:

в центре газона;

около фасада дома;

у края садовых дорожек;

у террасы (ее обрамление);

возле забора (или вместо ограждения);

на возвышенности, на небольшом склоне.

К другим подходящим местам вполне можно отнести угол придомовой территории, затененный участок у стены хозяйственной постройки и т. д. Если рассматривать самые популярные варианты, то к ним относится миксбордер у забора, а также «смешанный бордюр», украшающий садовые дорожки.

Главное условие для размещения такой цветочной композиции — необходимость найти место, которое всегда на виду. Для миксбордеров в центре газона идеален обзор, возможный с любого ракурса. Кроме того, такой «компании» противопоказана чрезмерная освещенность или, наоборот, постоянная затененность, если растения не приемлют таких условий. Каждому из «жителей» этого цветника необходимо обеспечить достаточное количество свободного места.

Миксбордер из кустарников и многолетников

Это сравнительно сложные композиции, потому что растения для них подбирают по:

окраске;

форме куста;

высоте растений;

времени, срокам цветения.

На выбор кандидатов для такого цветника повлияет и трудоемкость выращивания культур.

Состав миксбордера

Для обустройства небольшого миксбордера используют около 8-10 видов растений. Для 1 м2 необходимо приобрести:

от 1 до 5 штук высоких культур;

5-9 среднерослых растений:

от 8 до 10 низкорослых.

Последние растения, которые часто превращаются в живые «бордюры бордюров», — почвопокровники. Их нужно от 30 до 50 штук.

Растения для смешанного цветника

Среди возможных претендентов для миксбордера из кустарников и многолетников можно отметить несколько групп.

Луковичные растения

Почти любой миксбордер (готовые схемы) включает эти культуры. Чаще их высаживают небольшими группками. Лучшими луковичными «украшениями» считают:

морозники, нарциссы;

лилии, тюльпаны, хосты;

аллиумы (декоративный лук);

галантусы (подснежники), крокусы;

гиацинты и мышиные гиацинты (мускари).

Украсить сад способны и другие луковичные растения. К ним относят бегонию, безвременник, ветреницу, голубоглазку, георгину и т. д.

Почвопокровные представители

Бордюрные растения могут вырастать до 25-30 см. Среди популярных почвопокровных культур для обрамления миксбордера:

арабис;

карпатский колокольчик;

кошачья лапка (антеннария);

обриета и плющ;

тимьян ползучий;

флокс шиловидный;

ясколка;

яснотка.

Другие востребованные бордюрные растения — армерия, барвинок, виола, гвоздика травянка, камнеломка и стахис шерстистый (чистец византийский).

Карликовые хвойники

Их высота — от 1 до 1,5 метров. В этот список миниатюрных хвойных растений входят:

пихты (бриллиант, нана, оберон);

туи (даника, литл чемпион, тини тим);

горные сосны (гном, минима, мопс, офир);

тсуги канадские, западные (нана, пендула, коника);

можжевельники (айс блю, репанда, грин/голден карпет);

ели обыкновенные (канадская, нидиформис, пуш, форманек).

Чуть ли не самые популярные претенденты из миниатюрных хвойников — кипарисовики. Среди интересных сортов — гном, брегеон, для тенистого участка идеален «тупой» сорт (например, голден спрайт).

Низкие кустарники и злаки

В эту группу отправляют растения высотой от 25 см. В нее входит:

альпийская астра;

арундинария;

бадан;

вереск;

гортензия;

зверобой кустарниковый;

камелия;

рододендрон;

роза;

цеанотус.

Не менее привлекательны и другие низкорослые претенденты для смешанных цветников: украсит композицию гвоздика, медуница, очиток (седум), рябчик (фритиллярия), корейская хризантема.

Среднерослые и высокорослые растения

К первым кандидатам относят:

гейхеры;

гортензии;

кореопсисы;

лаватеры;

манжетки;

пионы;

тунбергии;

цинерарии;

эхинацеи.

Среди этого яруса могут стать украшением злаки — зайцехвост, ожика, луговик и перловник.

К высокорослым культурам (100-200 см), которые участвуют в создании миксбордеров, причисляют вероникоаструмы (виргинский, сибирский), георгины, девясил, дельфиниумы ежовники и ирисы.

Нередко частью смешанных цветников становятся люпины, маки восточные (малолистные), посконники, мискантусы и подсолнечники.

Цветники из многолетних растений

Посадка и минимальный уход — сочетание, которое привлекает большинство садоводов. В этом случае идеалом начинающего ландшафтного дизайнера можно считать миксбордеры из многолетников. Такие композиции будут радовать хозяев на протяжении нескольких лет, но они не станут сильно «капризничать» и требовать постоянного внимания.

Эти цветники дают возможность выбора из 2 вариантов:

Композиция, полностью состоящая только из многолетних растений. Цветник, который каждый год украшается новыми эффектными однолетниками.

К многолетним цветущим культурам относится горошек душистый, ирис и лилия, люпин, нарцисс, нивяник, пион, флокс, примула и хризантема. Любой цветник способны украсить аквилегии, астильбы, барвинки, герани, гортензии, мальвы, хосты и т. д.

Обновить миксбордеры из многолетников смогут:

анютины глазки;

астры, бальзамины;

бархатцы, лобелии, незабудки;

немофилы, пеларгонии и петунии.

Есть еще одни достойные кандидаты для декорирования миксбордеров с многолетниками: это однолетние декоративные злаки. Цветочную композицию преобразят бризы (большие, малые), пеннисетум, полипогон горный, фалярис канарский, просо (обыкновенное, волосовидное), овес (песчаный, стерильный) и ячмень гривастый.

Другие разновидности миксбордеров

В этом случае композиции классифицируют по расположению культур и схемам посадки, а также по тем растениям, которые выбирают для цветника.

Английский миксбордер

Это классическая композиция, в которой нашли место и луговые дикие травянистые растения, и пышные, нарядные садовые цветы.

Основа английского миксбордера — луговые травы. Выбор довольно широк: на эту роль подойдет вероника, герань, колокольчик, манжетка, наперстянка, полынь, ромашка и фиалка. Яркими акцентами становятся ирисы, котовники, люпины и маки, пионы, флоксы, а также розы (кустовые, плетистые). Ансамбль дополняют скромные однолетники. Большие соцветия могут соседствовать с мелкими цветами. В качестве дополнения ландшафтные дизайнеры используют вереск и/или декоративные злаки.

Для традиционных английских цветников характерен выбор простых растений, сдержанность цветовой гаммы, а также некоторая строгость оформления, но особая изысканность.

Такие «чопорные» композиции не допускают ярких пятен, поэтому при их создании не используют «кричащие» ( чересчур яркие желтые, красные и оранжевые) краски. Цветы могут быть белыми, розовыми, малиновыми, фиолетовыми, синими либо голубыми.

Считается, что английские миксбордеры выигрышнее смотрятся на газонах, около садовых дорожек и у стен «деревенских» домов.

Огородный цветник

Это пока не очень популярная композиция, которую редко можно встретить на дачных участках. Как правило, такие украшения занимают относительно большую площадь, а свободных метров на дачах обычно и без того не хватает. В огородном миксбордере помимо цветов может «жить и благоденствовать»:

лук;

салат;

томаты;

свекла;

щавель;

капуста;

морковь;

подсолнечник.

Здесь же находит себе «пристанище» укроп, петрушка, кинза, базилик, руккола, тимьян и мята, а также другие полезные и вкусные растения. Есть и иные претенденты на роль участников большого огородного цветника: это лекарственные растения и ягодные кустарники.

Луговой и лесной миксбордер

В основе первой композиции — луговые цветы, хорошо знакомые всем. К самым популярным «жильцам» миксбордеров относятся:

бессмертники;

васильки;

венидиумы;

вьюнки (трехцветные);

гвоздики;

дельфиниумы (живокость);

лаванда;

линарии (льнянки);

маки;

мелкие маргаритки;

немофилы;

одуванчики;

тюльпаны (мелкоцветковые сорта);

фиалки.

Не обходятся луговые композиции и без декоративных трав. В таких миксбордерах можно увидеть низкорослые злаки-однолетники — фалярис (канареечник), лагурас (зайцехвост), ламаркию золотистую, ячмень гривастый.

Другие декоративные кандидатки — молинии, овсяницы, осоки и т. д. Луговым цветникам противопоказаны чересчур эффектные, броские растения. К ним можно отнести бархатцы, бегонии, георгины, левкои, петунии. Такие миксбордеры нередко дополняют камнями.

Лесной смешанный цветник — отличное решение для тех участков, на которых есть затененные места, где растут хвойные деревья, березы и т. д. В этом случае его жителями становятся растения из леса. Для создания данного природного миксбордера подойдут:

аквилегии (орлики);

волжанки (арункусы);

гравилаты;

девясилы;

колокольчики;

нивяники;

папоротники;

примулы;

классические зеленолистные хосты.

Эти цветники выбирают те владельцы, кто желает сохранить на участке природный ландшафт (лесной пейзаж). Главное условие для этого цветочного ансамбля — отсутствие контраста между древесными растениями и культурами, растущими в лесном миксбордере.

Деревенский цветник, или миксбордер в стиле кантри

Это живое украшение идеально подходит для придомовых территорий, оформленных в деревенском стиле (плетни, телеги и т. п.). Для таких миксбордеров преимущественно используют садовые растения. Из самых востребованных можно упомянуть:

дельфиниумы;

люпины;

иргу;

наперстянки;

нивяники;

подсолнечники;

розы (плетистые, шток-розы);

смородину;

тиареллы;

флоксы;

фиалки;

седумы;

хосты.

Деревенскому миксбордеру требуется тщательный и регулярный уход. В противном случае он может очень быстро потерять привлекательность. Поэтому большого количества травянистых растений в таких цветниках не сажают.

Теневой миксбордер

Данная композиция — хорошее решение для участков, находящихся преимущественно в тени. Список потенциальных «жильцов» такого цветника довольно широк. В него входят и древесные и травянистые растения. Без обилия солнца вполне могут обойтись:

небольшие кипарисовики;

можжевельники;

волчеягодники;

рододендроны;

микробиота;

ели, сосны;

багульник.

В затененных местах прекрасно чувствуют себя:

орхидеи-башмачки;

колокольчики;

трициртисы;

маргаритки;

морозники;

незабудки;

астильбы;

шалфей;

хосты.

Оживить и преобразить смешанный цветник смогут клубневые бегонии. Их нередко сочетают с симпатичными кальцеоляриями. Миксбордеры, создаваемые в тени, нередко украшают папоротниками (адиантум, осмунда, щитовники), а также растениями из семейства ландышевых (смилацины, купены, диспорумы).

Композиция из кустарников

Этот цветник хорош тем, что он не требует особого ухода, если не считать обязательную обрезку кустов. В таких миксбордерах растут и «процветают» крупные кустарники и карликовые культуры. Нередко в них можно увидеть настоящих великанов — хвойные деревья. Часто они становятся центральными элементами композиций, располагающихся на газоне.

В этих цветниках находит свое место:

барбарис;

гортензия;

калина;

магнолия;

рододендрон;

рябина;

форзиция.

Другие популярные растения для цветников с кустарниками — карликовая ель или сосна, лавр, магония, падуб, самшит.

Миксбордер с розами: королевы и их свита

Этот вариант смешанных цветников можно рассмотреть отдельно, так как главными героинями в них являются «цветущие красавицы», которые требуют подходящих компаньонов. Задача этой «свиты» — подчеркивание великолепия солирующего растения. Кандидатов на роль окружения для «цариц цветов» есть несколько:

Весной компанию эффектным цветам составят гейхеры, крокусы, морозники, нарциссы, тиареллы и тюльпаны. Из декоративных кустарников, оптимальных для миксбордеров с розами, многие ландшафтные дизайнеры отмечают сирень и спирею. Их цветение хоть и яркое, но не очень долгое. Летом (и поздней весной) подчеркнуть красоту цветов и оживить цветник смогут алиссумы, гортензии, дельфиниумы, ирисы, клематисы, колокольчики, лаванда, манжетки, пионы и шалфеи. Другие отличные компаньоны — злаки и полынь. Осенью миксбордер с розами преобразят астры (многолетники), злаки, кровохлебки и хризантемы.

К самым эффектным сочетаниям относят комбинации «розы и лилии (особенно белые)». Заменой последним растениям в таких композициях способны стать их «родственники» — замечательные лилейники.

Если у хозяев есть желание посадить рядом с розами хвойные растения, то им нужно обратить внимание на кипарисовики и сорта западной туи (брабант, глобоза, смарагд). На роль эффектного фона подойдут и можжевельники, но только те, что растут не очень быстро.

Пустоты после разреженной посадки растений закрывают однолетниками. Среди удачных кандидатов — вербена, космея, лобелия, львиный зев, немофила, петуния и цинерария.

Миксбордер своими руками: правила создания

Первым делом дизайнер определяет вид цветника, затем он занимается разработкой композиции. Нередко эта часть подготовки становится самым сложным этапом. В данном случае важно не только выбрать место, но и правильно распределить растения в миксбордере.

Чтобы получить возможность всесторонне оценить будущий смешанный цветник, обычно создают сразу несколько эскизов. Лучший рисунок выбирают всей семьей, его и провозглашают победителем.

Выбор места, размер и форма, сочетание цветов

Для этих цветников можно выбрать центр газона. Однако не менее выигрышно они смотрятся на фоне кирпичной стены, такого же забора или у ограждения из зеленого профнастила.

Если на участке много света и недостаток влаги, то для миксбордера лучше выбирать неприхотливые цветы и засухоустойчивые кустарники и/или древесные растения. Тень и обилие влаги — веская причина для предпочтения тенелюбивых и влаголюбивых культур. Оптимальным считают место, где присутствует и тень, и свет, причем в равных количествах.

Что касается формы, то такие цветники в большинстве случаев не имеют четкой геометрии. Для них характерны плавные изгибы, которые кажутся максимально естественными, природными. Размер такой композиции зависит от размеров участка, так как здесь крайне важна гармония. Просторная придомовая территория может «позволить себе» большой смешанный цветник, небольшой участок требует такого же скромного миксбордера.

Если говорить о сочетании оттенков, то специалисты советуют ограничиться 4-5 цветами:

Теплые оттенки способны приближать предметы, поэтому они идеальны для маленьких растений, находящихся на переднем плане. Холодные цвета, наоборот, умеют отдалять: крупные культуры с такими соцветиями лучше использовать для заднего плана (фона).

Существует и другое правило: в любом цветнике должен быть один доминирующий цвет, который представлен в большей степени, чем остальные. В противном случае нельзя исключить того, что все оттенки в такой компании просто потеряются.

Создание миксбордера своими руками

Этот этап не должен стать камнем преткновения, однако некоторые нюансы у посадки растений все-таки есть:

Участок под миксбордер перекапывают, потом по периметру его оформляют камнями (хотя бы временно). Сначала занимаются посадкой скелетных культур. Как правило, ими являются самые высокие, крупные растения. Затем переходят к высаживанию среднерослых и низкорослых сортов, а за ними почвопокровных «питомцев». Расстояние между различными растениями делают неодинаковыми, потому что учитывают степень их разрастания. Чтобы в «свежезасаженном» миксбордере не было пустот, между культурами высаживают довольно большое количество однолетников.

После полного прогрева почвы (и появления всходов) смешанный цветник защищают мульчей (опилками, щепой, корой и т. д.). Этот слой сможет предотвратить «большое нашествие» сорняков, удержит влагу и преобразит «начинающий» миксбордер. Как правило, мульчирование проводят в середине-конце мая.

Любой смешанный цветник-бордюр — очень сложная композиция, которая ставит перед садоводами множество вопросов. Самый простой вариант для ландшафтных дизайнеров-новичков — использование готовых схем миксбордеров. Те, у кого уже есть опыт их создания, могут разработать оригинальный чертеж самостоятельно.

В завершение темы «Миксбордер в ландшафтном дизайне» — интересное видео от специалиста: