Загородный участок — идеальное место для того, чтобы почувствовать себя настоящим творцом. Поэтому многие владельцы и владелицы примеряют на себя роли строителей, оформителей или ландшафтных дизайнеров. Если говорить о последней специальности, то главными декоративными элементами на придомовой территории становятся разнообразные цветники. Некоторые хозяева создают ограждения из традиционных материалов: например, из дерева, камня, кирпича, металла или из пластика. Другие, наоборот, совмещают полезное занятие с приятным: они избавляются от старых шин, одновременно получая оригинальные клумбы из покрышек. Идея это здравая, поэтому созидателям, ищущим необычные варианты украшения загородного участка, можно познакомиться с видами не совсем привычного декора.

Клумбы из покрышек: их особенности и интересные приемы

Другие виды цветников не имеют четких очертаний, поэтому обрамлением для них нередко становятся растения, чаще низкорослые экземпляры. Однако клумбы в обязательном порядке имеют ограждения.

Предназначение шин

Они необходимы для того, чтобы:

исключить возможность осыпания, размывания почвосмеси;

придать композиции законченный, гармоничный (праздничный) вид;

защитить высаженные культуры от «нападок» домашних животных, грызунов, кротов.

Если рассуждать о невероятной популярности клумб из покрышек (и не только у нас), то «симпатия» к ним владельцев участков вполне объяснима. Такие изделия позволят не тратить лишних денег на обустройство придомовой территории. Кроме того, шины достаточно объемны, чтобы превратиться в надежное, высокое обрамление. Они симпатичны внешне, имеют практически «совершенную форму», которую без особого труда сохраняют. Часто их красят, что дает возможность создать яркую, эффектную композицию с такими же красивыми растениями.

Клумбы из автомобильных шин можно использовать так, как «заблагорассудится» владельцам участка. Из покрышек легко сделать обычный цветник, состоящий всего из одного изделия. Однако есть и более интересные, большие конструкции. Например:

клумба, в которую входит 2-3 колеса;

цветник, состоящий из 5-6 обрезанных изделий, создающих довольно впечатляющий ансамбль;

большое количество покрышек, установленных друг на дружку: в этом случае у дизайнера есть очень много необычных решений.

Такие живые украшения могут располагаться в любом месте участка: в центре газона, у самого забора, в палисаднике, в зоне отдыха, у беседки, у входа в дом и т. д.

Выбор декора для обрамления и уход за ним

При оформлении «резиновых клумб» обязательно учитывают цветы, которые в них будут выращивать. Правило, касающееся сочетаний, гласит:

для ярких растений ограждение должно быть неброским: в этом случае для него идеальна светлая либо «нейтральная» краска;

культуры с небольшими пастельными соцветиями можно посадить в клумбу, окрашенную в яркие цвета: для шины можно выбрать как один, так и несколько оттенков.

Вполне допускают и еще один вариант — цветы и их резиновое обрамление одного (похожего) оттенка. Если хозяева хотят получить оригинальный и безупречный орнамент, то им лучше использовать понравившиеся трафареты. Как правило, их делают из картона.

Многих владельцев загородных участков интересует вопрос о том, как ухаживать за такими клумбами. Данные изделия неприхотливы, поэтому они не требуют какого-то особого обращения. Чтобы композиции выглядели нарядно, покрышки время от времени моют мыльным раствором, затем чистой водой. Однако если с самодельных ограждений облупилась краска, то этот защитный слой требуется в ближайшее время восстановить.

Плюсы и минусы клумб из шин

Любое изобретение человечества помимо достоинств имеет и некоторые недостатки. Если говорить о преимуществах «клумбы из колес», то она завоевала «место под солнцем» по нескольким причинам:

Такие цветники из шин выглядят необычно. Покрашенные изделия придают территории праздничный вид. Многих покрышки привлекают своей податливостью и легкостью. Их совсем не сложно резать, очень просто перемещать из-за небольшого веса. Шины можно назвать универсалами. Некоторые хозяева оставляют эти изделия «как есть». Другие покрышки красят, третьи оформители рисуют на них узоры, цветы и т. д.

Кроме того, шины — гибкие изделия, дающие большой простор для деятельности. Из них можно создать оригинальные ограждения и различные фигуры. Последнее достоинство такого декора — его долгий срок службы. Клумба из шин будет почти вечным украшением, на изготовление которого будет потрачено рекордно малое количество средств.

Главным недостатком таких украшений считают их небезопасность, поскольку в их составе очень много вредных веществ. Эти компоненты со временем начнут разлагаться. При нагревании покрышки выделяют неприятный запах, из них испаряются другие токсичные соединения. Да, краска может стать защитой, однако велик риск, что она облупится, а значит, реальной угрозой для людей станет воздействие канцерогенных веществ. Поэтому старые резиновые изделия на придомовой территории могут стать причиной штрафа.

Некоторые владельцы загородных участков считают клумбы из старых покрышек недостаточно декоративными. К тому же они полагают, что экономить на оформлении придомовой территории не самое лучшее из решений.

Как покрасить покрышки для клумб?

Это один из самых важных вопросов, потому что только красящий состав может защитить людей от не очень «благожелательных» шин. Если говорить об особенностях операции, то краску рекомендуют наносить и на внутренние поверхности резиновых изделий: как минимум на верхнюю их четверть.

Чтобы состав в будущем не осыпался, шины чистят, обезжиривают (ацетон, Уайт-спирит и т. п.) и покрывают грунтовкой. Для того чтобы добиться максимально яркого, чистого цвета, сначала наносят тонкий слой белой краски, и только потом приступают к покраске выбранной смесью (иного цвета).

Идеальный вариант — краски-аэрозоли. Они подойдут даже для нанесения узоров с помощью трафаретов. Среди фаворитов резиновая (универсальная) краска, акриловая, масляная, нитрокраска. Важное требование всего одно: это совместимость грунтовки и красящей смеси.

Клумбы из старых шин: возможные варианты декора

Из данных изделий придумано довольно много разнообразных цветников, поэтому каждый обязательно найдет для себя и участка оптимальное решение. Дело останется за малым: дизайнеру потребуется узнать о том, как сделать клумбу из покрышек своими руками. Каждый из видов декора не отличается большой сложностью, поэтому изготовление такого обрамления не отнимет чересчур много времени.

Ограждение-бордюр

Этот вариант отлично подойдет для обрамления и защиты очень больших цветников. В данном случае сначала покрышки разрезают пополам, вкапывают в грунт, потом бордюр красят. Этот вариант оформления подойдет не только для создания ограждения клумб, но и для ограждения садовых дорожек.

Многоярусная конструкция

Для того чтобы соорудить такое «пристанище» для цветов, подготавливают от 6 до 12 покрышек. В этом случае работа не представляет особой сложности, она проста и понятна каждому.

Все шины устанавливают таким образом, чтобы в каждую из них можно была посадить растения. Однако первым делом все изделия очищают от пыли, протирают влажной тканью, обезжиривают, грунтуют, сушат, затем красят. Покрышки такой «альпийской горки» могут быть одинаковыми либо разноцветными.

Большая клумба из шин: необычный «цветок»

Это ограждение — один из самых простых вариантов, однако смотрится такая композиция вполне симпатично. Чтобы создать ее своими руками, действуют так:

Подготавливают 3-4 изделия, затем каждое из них разрезают пополам. Из половинок создают обрамление, размещая их рядом, потом (или заранее) ограждение красят. После создания цветника (засыпки земли) в центре располагают еще одну, целую покрышку. Она может иметь такой же размер, или меньший диаметр.

Центральная шина элемент необязательный: ее смогут заменить высокорослые растения.

Одиночная фигурная клумба

Это второй несложный вариант, который предполагает разрезание покрышки. В данном случае:

шину разрезают с одной стороны;

потом все «лепестки» аккуратно отгибают;

готовое изделие чистят, обезжиривают, грунтуют, красят.

Такое обрамление превращают или в клумбу, или в небольшую грядку. Есть и еще один вариант цветника. Он тоже состоит из вывернутых покрышек, однако из них (как и в случае с половинками шин) составляют довольно большую композицию из 6 элементов.

Высокие клумбы из нескольких шин

Самый простой вариант создания ограждения для цветов — одна покрышка, превратившаяся в не очень высокую клумбу. Однако некоторые дизайнеры идут другим путем: они создают цветник из 2 или 3 изделий, значительно поднимая цветы над поверхностью земли.

Но и на этом интересные варианты не исчерпываются: вместо покрышек одного размера можно взять две «разнокалиберные» шины. В таком случае симпатичную двухъярусную клумбу получают так:

Первым делом на место будущего цветника укладывают большую покрышку. В нее засыпают землю, которую тщательно трамбуют. Затем на шину устанавливают изделие меньшего диаметра. В нее также засыпают почву, после чего переходят к высадке растений.

Такие приподнятые композиции могут быть максимально простыми — состоящими из колес, покрашенных и поставленных друг на друга. Но есть и другой вариант, который может прийтись по нраву многим оформителям: это «веселая посуда», превратившаяся в яркую клумбу.

Цветник-вазон

Такую емкость для цветов можно купить, а можно сделать ее собственноручно из колеса. Чтобы создать красивый вазон, находят старую покрышку с диском. Действуют по следующему сценарию:

Сначала разрезают одну боковую часть покрышки, вторую не трогают. Чтобы создать фигурное изделие, на ней чертят линию, используя мел. Подготовленную шину режут ножовкой (ножом, электролобзиком, болгаркой). Чтобы облегчить себе задачу, используют холодную воду. Затем покрышку выворачивают и устанавливают изделие на диск с вырезанными лепестками.

Готовый вазон вместе с диском очищают от пыли, протирают влажной тканью, затем его обезжиривают и грунтуют. После высыхания состава декоративный элемент красят.

Очень часто таких изделий делают несколько. Их устанавливают на площадках, на открытых верандах и террасах, у крыльца, зоны отдыха или на газонах.

Клумба-лебедь

Это один из самых сложных цветников, если рассматривать изготовление относительно простых приспособлений из покрышек. Поэтому без проведения разметки здесь тоже обойтись не получится.

Разрезают изделие максимально аккуратно, используют электролобзик или нож. Для фиксации крыльев птицы применяют жесткую проволоку. Клюв лебедя или вырезают сразу, или изготавливают его отдельно. Потом этот элемент покрывают красной краской.

Если такая птица будет не клумбой, а только декоративным элементом, то ее устанавливают на подставку. Опорой для лебедя сможет стать другая покрышка, либо любое твердое и плоское основание. Чтобы поделка выглядела привлекательно, подставку тоже красят.

Грядки или клумбы из покрышек

Нужно сказать, что и этот способ изготовления ограждения может найти своих почитателей, поскольку данный вариант разительно отличается от всех предыдущих. В этом случае:

у всех шин отрезают их боковые части, затем эти полосы склеивают и покрывают краской;

после высыхания ограждению придают необходимую форму и частично вкапывают в землю.

Еще один вариант преображения резиновых полос — изготовление больших круглых клумб либо грядок для цветов, зелени или овощных культур.

Клумба-черепаха

Это еще один «питомец», который может «поселиться» на загородном участке. Для создания этой поделки находят 2 покрышки: первая из них может быть «лысой», а вторая должна сохранить протекторы. Чтобы сделать необычный цветник, поступают таким образом:

Сначала у второй (относительно новой) покрышки отрезают протектор. Его делят на 4 равные части. Из остатков резины вырезают небольшой острый хвостик. В шине-основе делают надрезы, в которые вставляют передние и задние конечности. Потом делают разрез для хвоста, и вставляют его. Все детали фиксируют проволочными скобами. Затем переходят к созданию шеи и головы. На роль первой берут отрезок не очень длинной и широкой трубы. Чуть вытянутую голову создают из газет, затем ее крепят к шее скотчем. Напротив хвоста в покрышке делают еще один разрез.

Туда вставляют заготовку-голову, которую надежно фиксируют несколькими саморезами. Готовое «пресмыкающееся» красят, затем рисуют ему глаза, нос и рот. Вместо газеты и трубы для изготовления головы можно использовать изогнутую емкость из-под средства, предназначенного для мытья зеркал (стекол).

Что еще можно соорудить из старых покрышек?

Шины — изделия, которые могут превратиться во что угодно. Из больших покрышек и «скромных» резиновых колес делают:

банкетки, пуфики;

дорожки и заборы;

качели, песочницы;

кормушки для птиц;

подошвы для обуви;

настенные цветники;

плинтусы (для пола);

журнальные столики;

пруды, мини-бассейны;

ступеньки для крыльца (противоскользящие).

Из них же собирают необычную и практичную садовую мебель, которой не страшен дождь. «Пожилые» покрышки превращают в люстры, велосипедные стойки, детские игровые площадки, садовые лестницы, умывальники, фонтаны и мусорные бачки.

Ограждения из шин: нюансы изготовления

Поскольку эти изделия очень удобны, то популярность их пока не падает, а значит, владельцы автомобилей и загородных участков по-прежнему присматриваются к резиновому варианту. Однако у них может возникнуть несколько логичных вопросов.

Раскрой, сверление

Поскольку резина материал вязкий, для работы с ней лучше использовать сапожный нож с довольно мощной ручкой и коротким, острым лезвием. Чтобы сделать разрез, сначала на покрышку наносят линии мелом или маркером. Потом по ним проходят кончиком режущего инструмента. Чтобы обеспечить скольжение ножа, используют либо простую прохладную воду, либо мыльный раствор (некоторые его не рекомендуют). Для максимального удобства работы жидкость сначала переливают в бутылку.

Для разрезания шин вдоль или поперек используют ножовку по металлу или болгарку:

Первый инструмент также потребует постоянного смачивания резины. УШМ надо располагать так, чтобы она вращалась от мастера. Кроме того, диск не углубляют очень резко. Идеальный вариант — несколько неглубоких надрезов, которые потом относительно легко соединяют вместе.

Третий потенциальный инструмент — электролобзик (и насадка по металлу). Минус данного варианта — невозможность беспрерывного смачивания покрышки из-за опорной подошвы.

Что касается сверления, то для этой операции используют сверло по металлу. Для проделывания отверстий большого диаметра применяют ступенчатые насадки.

Выворачивание разрезанной шины

Этот этап называют самым трудоемким при создании оригинальных клумб (вазонов). Данную операцию обычно проводят вдвоем. Действуют так:

Сначала изделие поворачивают таким образом, чтобы его разрез «смотрел» вниз. Затем край аккуратно подцепляют ломом (монтировкой), и начинают выворачивать шину наизнанку. Диск колеса прочно прижимают к земле. После выворачивания половины покрышки на нее надавливают с боков, чтобы получить овал. Такой прием позволит быстро и сравнительно просто вывернуть все изделие.

Поскольку не у каждого мастера все получится с первой же попытки, ему имеет смысл сначала потренироваться, а потом уже приступать к изготовлению различных полезных поделок из резины.

Клумбы из покрышек — вариант простой и практически бесплатный, однако хозяевам нужно помнить о том, что автомобильная резина далеко не безопасна. Поэтому сначала необходимо тщательно изучить эти способы получения декоративных элементов, узнать о «резиновых» плюсах и минусах, о защите от них, а также об уходе за шинами. Только такой подход поможет принять окончательное решение, полностью обезопасить себя и своих близких.

В завершение темы «Клумба из шин» — видео, посвященное ей: