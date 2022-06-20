Клумбы из кирпича: виды цветников и способы использования блоков

Владельцы любого загородного участка мечтают сделать его уютным, привлекательным, функциональным и непохожим на другие. С этой целью на территории организовывают разнообразные цветники. Очень популярными остаются клумбы из кирпича. Этот прочный материал можно назвать универсалом. Из него сооружают разнообразные строительные конструкции, он же помогает создать на придомовой территории и классический декор, и более оригинальную композицию. Однако перед началом операции авторам будущей кирпичной клумбы имеет смысл познакомиться с возможными живыми украшениями в обрамлении из кирпича. Также им не помешает узнать, из каких этапов состоит организация этого декора.

Плюсы и минусы кирпичных клумб

Прекрасные цветники создают с помощью большого количества материалов, однако и кирпич не может пожаловаться на недостаток внимания со стороны садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров. Причин у его популярности несколько.

Создателей привлекают небольшие размеры, точная геометрия и гладкая поверхность строительных блоков. Они позволяют создавать почти безукоризненные клумбы разных форм и конфигураций. Кирпич обладает способностью «жить в гармонии» с большинством материалов. Он отлично сочетается с деревом, камнем, металлом, пластиком, стеклом и т. д. Прочность строительных блоков дает шанс обустраивать высокие цветники, сооружать многоступенчатые конструкции на участках со сложным рельефом. Работа с материалом гарантирует относительную простоту кладки, если владельцы запланировали высокую или многоярусную клумбу из кирпича. Строители и оформители выбирают эти блоки из-за их безопасности, экологичности и долговечности материала-универсала.

Еще одно преимущество кирпичей — их доступность. Во многих хозяйствах их излишки остаются после завершения строительства дома, бани, гаража и т. д. Кирпич или его обломки можно найти на свалках, а «побитый материал» продают по вполне приемлемой цене. Недостатков у цветников из небольших строительных блоков практически нет.

К минусам можно отнести невозможность переноса таких клумб. Да, при большом желании владельцы смогут разобрать конструкцию. Однако в этом случае не исключено, что при «насильственном» демонтаже некоторые (или многие) блоки разрушатся.

Разновидности строительного материала

У некоторых начинающих дизайнеров может появиться вопрос о том, какой кирпич подходит для оформления клумб. Оригинальные и красивые композиции получаются из красного и белого кирпича, однако последние кандидаты не лучший выбор. Силикатным блокам противопоказан контакт с агрессивными веществами, которые содержатся в грунтовых водах. Однако существует альтернативный вариант: это кладка белых стенок на фундамент.

Самым прочным, долговечным и привлекательным материалом является клинкер, который имеет широкий ассортимент текстур и цветов. Этими износостойкими блоками оформляют дорожки, площадки и цветники. Минус в том, что такие элитные кирпичи дороже других изделий из обожженной глины. Кроме того, для создания клумбы из клинкера потребуется специальный кладочный раствор.

Для оформления клумб используют только полнотелые блоки, так как пустотелые изделия не могут похвастаться долгим сроком службы. Чтобы превратить цветники в эффектные элементы ландшафтного дизайна, некоторые хозяева участков покупают декоративные кирпичи, которыми облицовывают «непрезентабельные» кирпичные стенки.

Потенциальные клумбы из кирпичей

Существует довольно много вариантов оформления клумбы из кирпича. С самыми популярными из конструкций будущим создателям можно познакомиться, чтобы потом выбрать более привлекательный вариант.

Что касается формы и размеров строительных блоков, то они очень подходят для создания разнообразных цветочных клумб. Простейший вариант кирпичного ограждения — прямоугольник или квадрат. Обрамление может состоять из изделий, вкопанных вертикально, горизонтально или диагонально. В последнем случае получается необычный зубчатый бордюр.

Кирпич — материал «благоданный»: небольшие и геометрически правильные блоки дают возможность без особого труда соорудить круглые и овальные, треугольные и многоугольные цветники. Очень популярны спиралевидные (или спиральные) конструкции. Есть несколько разновидностей кирпичных украшений для участка.

Угловые клумбы

Эти конструкции выбирают, чтобы оригинально оформить не самые привлекательные участки — углы, без которых не обходится ни одна придомовая территория. Две стенки такого декора образуют прямой угол, третья может быть или ровной, или закругленной. В последнем случае для кладки лицевой стенки используют половинки кирпича.

Угловой клумбой можно назвать и другую конструкцию, состоящую из прямых углов. Такие цветники могут располагаться в любом месте, где достаточно свободного пространства.

Круглые, овальные цветники

Эти клумбы отлично смотрятся в центре сада, около дома, возле беседки, у зоны отдыха и т. д. Они же могут быть декоративными ограждениями вокруг стволов деревьев.

Круглые или овальные элементы нередко также сооружают из половинок кирпича. Но чтобы не портить целые блоки, имеет смысл использовать старый строительный материал. Для цветочных композиций больших размеров идеальными будут именно целые кирпичи.

Одноуровневые и многоуровневые конструкции

Первые элементы ландшафтного дизайна сравнительно просты: это кирпичные ограждения, защищающие растения, которые высажены в грунт на одном уровне.

Такие клумбы могут быть почти плоскими, низкими или приподнятыми, высокими (до 1000 мм). Последние конструкции самые требовательные: для их обустройства нужно большее количество строительных блоков, раствора, усилий и времени.

Цветник с несколькими ярусами — самый сложный и очень эффектный, праздничный вид живого декора. Многоуровневая клумба упрощает посадку и уход за растениями. Она позволяет найти приют для «питомцев» разной высоты. Например, высокие культуры высаживают на нижних уровнях, а низкие, наоборот, отправляют в верхнюю часть многоярусного цветника.

В этом случае гиганты не будут создавать тень для низкорослых цветов, а владельцы участка смогут рационально использовать свободную площадь участка. Классическими, самыми популярными многоуровневыми конструкциями считают трехъярусные клумбы. Однако ступеней может быть больше, так как на выбор конструкции способен повлиять рельеф участка.

Как сделать клумбу из кирпича своими руками?

Для сооружения этого элемента ландшафтного дизайна потребуется подготовить кирпичи и раствор (песок, цемент), а также:

колышки, шнур;

лопату, уровень (отвес);

песок, щебень или гравий;

молоток, мастерок, емкость для раствора.

Для того чтобы защитить внутреннюю часть кирпичного «забора» от влаги, мастеру потребуется битумная мастика.

Создание простейшего ограждения

К самым простым конструкциям относится узкий бордюр, выложенный из кирпича. Организовывают его так:

сначала по периметру будущего цветника выкапывают узкую и неглубокую траншею;

потом в нее укладывают кирпичи так, чтобы один из их углов располагался сверху.

После установки блоков пространство около бордюра и зазоры между ними засыпают грунтом.

Организация традиционной кирпичной клумбы

Сооружение полноценного, сравнительно высокого ограждения — работа более трудоемкая. Но и данная операция не может считаться сверхсложной: цветник, огороженный кирпичами, по силам сделать любому ландшафтному дизайнеру-дебютанту. Обустройство кирпичной клумбы выглядит так:

На очищенном участке, предназначенном для организации цветника, «рисуют» контур будущего элемента. Для разметки используют белый мел, известь или песок. Потом выкапывают траншею, ее примерная глубина — 300 мм. На дно насыпают слой песка (фракция — 4 мм). Его разравнивают, проливают водой и трамбуют. Затем укладывают слой гравия (щебня), который также тщательно уплотняют. После завершения создания дренажа приступают к кладке кирпича. Первые 2 ряда укладывают насухо, чтобы после полива лишняя вода беспрепятственно покидала клумбу. Затем начинают использовать раствор (1 часть цемента, 5 песка). Чтобы была возможность контролировать уровень бордюра, используют шнуры, натянутые между колышками. При кладке используют уровень и отвес, чтобы следить за горизонтальностью рядов и вертикальностью бордюра. Исключение здесь — приподнятая кирпичная клумба. В этом случае кладку делают с небольшим наклоном внутрь, чтобы предотвратить распирание стенок почвой. Излишки раствора сразу же убирают. Если нет инструмента, то расшивку делают куском садового шланга.

После завершения работы ограждение клумбы оставляют в покое на 5-6 суток. Эта пауза необходима для полного схватывания раствора. После его затвердевания внутреннюю поверхность стен обрабатывают битумной мастикой, чтобы максимально защитить конструкцию от влаги. После засыхания состава в клумбу насыпают почву, ее поливают и оставляют как минимум на неделю, чтобы грунт дал усадку.

Некоторые особенности имеет создание овальных или круглых цветочных клумб из кирпича. Для их сооружения используют половинки кирпича, или укладывают целые блоки поперек. В последнем случае пустоты, образовавшиеся между разведенными параллелепипедами, заполняют раствором.

Многоярусные клумбы из кирпича

Это конструкции выглядят очень оригинально, но нередко такие цветники дополнительно отделывают камнем, натуральным или искусственным. В таких декорированных клумбах сложное кирпичное ограждение играет роль основы. Его сооружение включает несколько этапов.

После разметки участка роют котлован глубиной 400 мм. На его дно засыпают слой песка (100 мм) и щебня (100-150 мм). Эту подушку разравнивают, затем дренаж хорошо уплотняют. Сначала занимаются созданием нижнего, основного ограждение. Во время его кладки внутри сооружают стенки-перемычки, они станут основаниями для следующих уровней. Потом выкладывают второй кирпичный ярус. На этом этапе также «поднимают» перегородку, предназначенную для сооружения самой верхней ступени клумбы. Потом переходят к кладке 3 яруса.

После высыхания раствора нижний уровень цветника заполняют почвой, а следующие ярусы — сначала смесью песка со щебнем, потом плодородным грунтом. Первый, дренажный слой должен иметь толщину, равную высоте нижнего яруса. Последний потенциальный этап — облицовка клумбы из кирпича декоративным материалом.

Облагораживание территории «спиралью»

Такие декоративные элементы красивы и компактны, они будут удачным «приобретением» даже для участков скромной площади. Спиральные цветники идеально подходят для выращивания цветов, пряных и лекарственных трав. Для создания необычной клумбы авторы проходят несколько простых этапов.

После очистки участка от мусора и растительности роют неглубокий котлован. На его дно по очереди засыпают песок и гравий, потом поверхность разравнивают и трамбуют. Для предварительного создания контура спирали используют мелкие камешки или гальку. Затем начинают выкладывать кирпичи. У самого начала «объемной кривой» ограждение делают максимально низким, к центру — самым высоким (4-5 блоков).

В готовую клумбу засыпают почву. Для этого этапа действует то же правило: в начале спирали — тонкий слой грунта, в ее центре — самый толстый.

Обрамление из старого и битого кирпича

Это ответ на вопрос о том, как можно использовать «пожилой» материал, который обычно служит добавкой в цемент, или принимает участие в оформлении садовых дорожек. Вариантов избавления от старых кирпичей (например, на даче) существует несколько.

Из крупных, «живописных» обломков очень легко создать оригинальное ограждение: например, для растения-солитера. Кирпичный бой (мелкой, средней фракции) способен превратиться в яркое обрамление клумбы, стать достойной заменой дорогому декоративному гравию.

Клумбы из красного или белого кирпича выглядят привлекательно, хотя их создание не вызывает серьезных затруднений даже у начинающих садоводов. Такие цветники отлично впишутся практически в любой садовый ансамбль, и прослужат эти «композиции в композиции» владельцам и участку долго.

В завершение темы «Цветочные клумбы из кирпича» — популярное видео с замечательными примерами: