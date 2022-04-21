Хозяева загородных домов и дач стараются придать своему участку ухоженный вид, сделать его уникальным, красивым, запоминающимся. С этой целью сады украшают оригинальными цветниками, маленькими или большими. Одними из самых замечательных творений дизайнеров являются клумбы из камней. Сочетание неподвижных, грубых предметов с нежной растительностью дает возможность создать неповторимую композицию, импровизировать, привносить в нее что-то новое. Клумба из камней своими руками — операция не слишком сложная. Но будущему автору не помешает познакомиться с особенностями таких каменных цветников, с разновидностями эффектных композиций и со способами их оформления.

Камни, используемые для создания клумб

Один из первых этапов при создании «живого-неживого» декора — выбор материалов, которые подходят для оформления цветника из камней. В этом случае к претендентам предъявляют довольно большое количество требований. Горные породы должны быть:

прочными, долговечными;

стойкими к влаге и влиянию внешней среды;

привлекательными, безопасными и доступными.

В этом случае безусловными фаворитами остаются природные материалы. Искусственные камни не могут соперничать с натуральными горными породами в прочности. Влажность, мороз, перепады температур — условия, при которых такие материалы сравнительно быстро разрушаются. Поэтому лучше отдать предпочтение натуральным камням. Недостатка в кандидатах нет. Клумба с камнями может быть оформлена с помощью:

базальта;

гальки;

гравия;

гранита;

известняка;

кварцита;

песчаника;

сланца;

туфа;

щебня.

Все претенденты привлекательны, но некоторые из них имеют слабые места. Однако на их недостатки многие садоводы и дизайнеры «смотрят сквозь пальцы».

Известняк

Данная горная порода относится к одной из самых популярных. Известняк ценят за декоративность и невероятную легкость. Для цветников используют камни кремового, светло-желтого, светло-серого цвета. Главный минус известняка — его пористость, однако в клумбах из камней этот недостаток превращается в преимущество. В полости, появляющиеся в материале из-за влаги, можно насыпать почвы и посадить растения.

Галька, гравий, щебень

Данные материалы практически всегда применяют при благоустройстве участков. С их помощью оформляют садовые дорожки, делают контуры цветников, создают дренажные системы. Плюс этих кандидатов — симпатичный вид вкупе с невысокой ценой. Относительный минус — необходимость использования раствора для создания обрамления цветочных композиций.

Вулканический туф

Эта осадочная горная порода привлекает высокими декоративными качествами, широкой палитрой цветов, плотностью и прочностью. Для оформления клумб из камней используют туф белого, оранжевого, розового и фиолетового цвета. Валуны становятся материалом для оформления каменных цветников около водоемов, их же используют при сооружении искусственных террас.

Песчаник

Этому натуральному камню свойственна рыхлая, пористая структура, легкость и удивительное многообразие оттенков. Однако этот материал не очень долговечен, так как он подвержен влиянию влаги. Массивные камни песчаника нередко выбирают для создания эффектных приподнятых клумб, которые являются настоящим украшением участка.

Сланец (гнейс)

Эти кандидаты заслужили симпатии садоводов за легкость работы с материалами, которые легко расслаиваются. Привлекательный ландшафтный камень применяют для оформления оригинальных садовых бордюров, террас, клумб, альпинариев и рокариев. Сланцевую (серпентинитовую) крошку используют в качестве отсыпки для цветников.

Базальт

Одна из самых распространенных магматических горных пород очень устойчива к атмосферным воздействиям, поэтому базальт можно назвать универсалом. Этот камень «принимает участие» в создании бордюров, цветников, различных элементов ландшафтного дизайна. Пример — скульптуры, которые устанавливают в саду.

Кварцит

Это невероятно красивый камень с богатой палитрой оттенков. Главная его особенность — способность переливаться на солнце, отражать свет. Данная горная порода используется реже. Причина — высокая цена минерала и, соответственно, такая же стоимость клумб с кварцевыми камнями.

Гранит

Этот камень считают одним из лучших кандидатов для декорирования участка. Его главные плюсы — влагостойкость и морозоустойчивость. Однако есть у этой горной породы и минусы: это высокая цена и способность немного закислять почву.

Искусственные материалы для создания цветников из камней

В данную категорию входит кирпич и бетон. Первые искусственные камни используют для сооружения стенок и невысоких бордюров клумб. Бетон относится к универсалам, так как он способен имитировать любой из натуральных материалов благодаря различным добавкам-наполнителям.

Разновидности цветников из камней

Традиционные каменные клумбы — альпинарии и рокарии. В первых доминирующая роль отводится альпийским растениям. Во вторых, наоборот, главенствуют представители неживой природы. Однако двумя разновидностями ассортимент не ограничивается.

Каменная клумба: отличие от альпинария и рокария

Декоративные композиции, имеющие оригинальные названия, более требовательны к подбору кандидатов.

Альпинарий, альпийская горка — настоящая картина, которая обязана полностью соответствовать горному ландшафту. Растения такого цветника должны иметь хорошо развитую корневую систему. Для красивых клумб с камнями главное — привлекательность и неприхотливость культур. Для рокария более важны объекты неживой природы, для него очень тщательно подбирают камни: как большие, так и маленькие. В отличие от альпинариев, участки для этих композиций выбирают более плоские. Второе важное условие — асимметричное, максимально естественное расположение всех элементов декора.

Каменная клумба — обычный цветник, в роли обрамления которого выступают камни разных размеров и форм. Такие бордюры могут быть круглыми, овальными, прямоугольными, почти плоскими, низкими, возвышающимися над землей, или высокими, состоящими из нескольких рядов.

Виды каменных цветников

Цветник с камнями — любой декоративный элемент, в котором последние предметы становятся обрамлением. Существует несколько видов такого декора.

Приподнятые клумбы. Это цветники, имеющие высокое ограждение. Высота — от 400 мм до 1 м. Чтобы камни парапета составляли единое целое, и не распадались, их фиксируют цементным раствором. В некоторых случаях обходятся без «привлечения» песчано-цементной смеси. Многоуровневые конструкции, террасированные склоны. Эти клумбы состоят из нескольких ступеней. Каждая из них ограждена камнями и засажена растениями. Для сооружения террасированных цветников используют гранит, известняк, кварц, песчаник, сланец. Габионы. Это относительно сложные клумбы, созданные из сетчатого каркаса, заполненного камнями. Для их декорирования используют базальт, бутовый камень, габбродолерит (габбро-диабаз), гранит, кварцит, песчаник.

Последние из вариантов — обычные клумбы с каменными бордюрами. Такое оформление клумб камнями — самое простое и популярное решение. На роль обрамления нередко выбирают большие плоские экземпляры или крупные валуны. Почва в таких цветниках находится на уровне поверхности земли, или располагается немного выше (на 100-200 мм).

Место для каменного цветника

В этом случае действуют те же правила, что и для обычных клумб. Данный элемент ландшафтного дизайна может находиться в любом месте участка. Главное условие для солнцелюбивых культур — достаточная освещенность на протяжении дня. Тенелюбивым растениям требуется защита от солнечных лучей. Теневыносливые цветы — самые толерантные «поселенцы», которые хорошо развиваются и на более-менее открытых участках. Что касается других моментов, то используют общие рекомендации, относящиеся к любым цветникам:

эти элементы не должны быть препятствием для передвижения;

сильные сквозняки живому и чувствительному декору противопоказаны;

низинные участки, где застаивается вода, не подходят для любых цветников.

Клумбы из камней располагают у крыльца, в центре газона, в палисаднике, у стен строений, на заднем дворе, около зоны отдыха, на склоне и т. д.

Как сделать клумбу из камней своими руками?

Самый простой вариант — обычная клумба, которую создают прямо на грунте. Однако более привлекателен другой цветник: это приподнятое сооружение, имеющее ограждение из камней. Его высота — 400-1000 мм. Размер декора зависит от размеров участка и от сортов растений, которые будут частью композиции.

Оформление клумбы с камнями

Как сделать клумбу из камней и цемента своими руками? Операция не предвещает каких-то сложностей. Но перед началом работ нужно познакомиться с технологией создания цветника из натуральных камней.

Первым делом выбирают, из каких камней будет возводиться ограждение. Потом составляют эскиз. С его помощью рассчитывают, сколько материалов потребуется для устройства каменной клумбы. Выбранный участок огораживают с помощью веревки и деревянных колышков. По этим линиям выкапывают неглубокую траншею. Ее глубина — около 200 мм, ширина равна ширине будущей каменной стенки. Приступают к сооружению ограждения. Для кладки нижних рядов выбирают самые крупные экземпляры. При кладке делают небольшой уклон внутрь цветника. Пространства между камнями заполняют цементным раствором: как с внешней, так и с внутренней стороны клумбы. Если есть необходимость, то в смесь добавляют щебень либо гравий. После завершения возведения каменного ограждения его оставляют в покое, так как раствор кладки должен схватиться. Затем переходят к изготовлению нижнего дренажного слоя. Для него плодородную землю смешивают с разнообразной органикой: используют измельченные ветки, сучья, опилки, стружку, старые газеты и т. п. Внутри клумбы обустраивают нижний слой дренажной системы: на дно укладывают хворост, щебень или гравий, гальку. Затем его уплотняют, проливают водой и укладывают подготовленную органическую смесь. Верхний слой также тщательно трамбуют, потом засыпают плодородный грунт, который обильно поливают.

Через несколько дней в каменную клумбы подсыпают землю, затем переходят к высадке растений. Чтобы гарантировать привлекательный вид каменного ограждения все его элементы очищают и обрабатывают:

гидрофобной пропиткой на основе латекса или силикона;

лаком: глянцевым или матовым, акриловым, силиконовым или полиуретановым.

К популярным защитным и преображающим средствам относятся силиконовые водоотталкивающие растворы, создающие эффект «мокрого камня». Называются они аналогично.

Габион: оригинальный цветник из камней и сетки

Данные цветники появились не очень давно, но уже успели завоевать симпатии дизайнеров и садоводов.

Особенности конструкций

Габионы — легкие прозрачные каркасы из жесткой (оцинкованной, гальфановой) проволоки толщиной от 2 до 6 мм. Противоположные стороны стенок одного габиона скрепляют специальными расчалками — проволочными тросами. Такие короба заполняют камнями, чаще натуральными материалами. Размеры экземпляров — 90-250 мм.

В качестве наполнителя используют базальт, гальку, гранит, диорит, известняк, мрамор и травертин. Основные цвета — белый, серый и черный, однако можно использовать красивые породы (пример — малиновый кварцит) либо изделия из цветного стекла. Альтернативные варианты — бетон, битая черепица или кирпич, брусчатка, дерево. Последний материал не лучший претендент для обрамления цветников с влажной землей.

Оформление клумбы с камнями

Участок, предназначенный для создания габиона, избавляют от мусора, затем выкапывают траншею, ширина которой равна ширине стенок контейнера. Дно ее выравнивают, трамбуют. Подготавливают чертеж будущей конструкции. Согласно ему, из сетки и проволоки собирают габион.

Готовую конструкцию устанавливают в подготовленную траншею ровно, избегая перекосов. После завершения этого этапа правильность положения металлического короба проверяют уровнем. Собранный каркас заполняют камнями примерно до половины его высоты, каждый слой обязательно уплотняют.

Экземпляры подбирают так, чтобы стенки были без явных пустот. Крупные образцы укладывают по бокам, более мелкие — в середину. Если материала не хватает, то идут на хитрость. Камни укладывают только у сетки, а середину стенок заполняют строительным мусором или щебнем. В этом случае следят, чтобы внутренняя, «неприглядная» часть была не видна снаружи.

После заполнения контейнера наполовину противоположные стенки габиона стягивают тросами. Шаг элементов — 200-400 мм, расстояние между расчалками по горизонтали — 4 или 5 ячеек. Потом ограждение заполняют камнями до самого верха. После завершения основной работы во внутреннее пространство каменного цветника засыпают почву и приступают к посадке растений.

Клумбы из кирпича

Цветники из искусственного камня — идеальное решение для такого же ограждения, или для кирпичного дома, если элемент ландшафтного дизайна планируют соорудить у его стен. В этом случае клумбы будут выглядеть продолжением здания или частью забора.

Поскольку повышенная влажность не лучшее условие и для кирпича, в такие цветники рекомендуют высаживать культуры, которым не требуется ежедневный полив. Искусственные строительные блоки сочетаются с галькой, известняком, сланцем.

Клумба из кирпича — операция, состоящая из нескольких несложных этапов.

Участок размечают с помощью колышков и шнура. Потом выкапывают мини-траншею, ее глубина — 200-300 мм. Дно канавки разравнивают и трамбуют. Затем засыпают подушку из песка и щебня (100+100 мм). Первый материал увлажняют и уплотняют, второй просто разравнивают и утрамбовывают. Приступают к созданию кирпичного ограждения. Чаще для фиксации элементов используют раствор из песка и цемента (3:1). Кладку делают с перевязкой — со смещением в половину кирпича. Горизонтальность и угол наклона стенок постоянно контролируют уровнем.

Через сутки после завершения работ приступают к засыпке почвы и высадке растений.

Каменные клумбы: советы и рекомендации

Ограждение для клумбы из камней соорудить довольно легко, но и эта операция не так элементарна, как может показаться на первый взгляд. Поэтому будущему автору необходимо познакомиться с несколькими правилами. Они касаются стиля сада, строений на участке и сооружения цветников.

Вытянутые, сравнительно узкие каменные клумбы — идеальные композиции, которые чаще разбивают у ограждения участка. Такой «декор у забора» освежит вид, но не станет препятствием для передвижения членов семьи. Лучшее место для большой и красивой клумбы из камня — центр сада. Такое эффектное, «живописное пятно» обязательно привлечет максимум внимания. Крупная, продуманная композиция сможет стать главным украшением зоны отдыха. Не очень высокая каменная кладка (400-500 мм) позволяет обойтись без раствора. В этом случае камни для клумбы подбирают очень тщательно. Небольшие пустоты между ними засыпают грунтом. Каменные клумбы простой формы смотрятся лучше цветников со сложной конфигурацией. Один большой элемент создать проще, чем несколько маленьких композиций. В некоторых случаях раствор используют только с внутренней стороны кладки. Такие бордюры выглядят более привлекательно и естественно. В каменной кладке, в ее нижних рядах обязательно оставляют несколько небольших дренажных отверстий. Они необходимы для стока воды.

Клумбы из природного камня можно считать фаворитами любого садового участка. Создать такую композицию не очень сложно, но начинающим дизайнерам, возможно, пригодятся примеры — композиции, оформленные опытными мастерами. Например, на вопрос о том, как сделать клумбу из камней, ответит следующее видео: