Клумба вдоль забора: особенности композиции и эффектные растения

Загородный участок для большинства домовладельцев — отличная возможность создать идеальное место, «почти рай», в котором красота соседствует с комфортом. Последнее условие обеспечивает дом и многочисленные вспомогательные строения, делающие жизнь приятной, полноценной и необременительной. А за эстетику на придомовой территории «отвечают» разнообразные цветники. К одной из самых запоминающихся композиций относится клумба вдоль забора. Однако этот вид живого декора будет радовать только в том случае, если он будет грамотно организован. Поэтому сначала садоводам и начинающим дизайнерам не помешает узнать о правилах ландшафтного дизайна, о принципах создания подобных цветников, а также о растениях, которые на этих «призаборных клумбах» будут выглядеть особенно выигрышно.

Разновидности композиций

Вариантов у дизайнеров сравнительно много, но выбор в большей степени зависит от их предпочтений.

Регулярные и нерегулярные клумбы

Главное отличие первых цветников — одновременное цветение их «жителей». Для них характерны строгие формы, четкий (повторяющийся) рисунок, симметричность. Такие композиции редко можно увидеть в садах загородных участков. Они в большей степени городской декор.

Нерегулярные клумбы отличает отсутствие какой-либо системы, максимально естественный вид. Чаще в цветочных грядках используют только многолетние растения, которые сильно упрощают уход и не требуют обновления композиции каждый год. Их подбирают так, чтобы они цвели поочередно, чтобы цветник был нарядным в течение всего сезона.

Моноклумбы

Это еще один интересный вариант, который можно рассмотреть начинающим ландшафтным дизайнерам. Да, такие композиции, состоящие всего из одного вида растений, встречаются не очень часто. Однако и они способны стать украшением двора и симпатичного ограждения. Плюс этого решения — простота ухода за цветами, которые имеют одинаковые предпочтения.

Миксбордеры

Эти цветники не являются клумбами, так как они не приподняты над землей и не имеют бордюров. Но именно их очень часто можно увидеть около различных ограждений. Это многоярусные композиции. На заднем фоне находятся самые рослые культуры. Средний уровень отдают среднерослым представителям флоры. Живыми бордюрами миксбордеров становятся карликовые и почвопокровные растения.

Приподнятые клумбы

Конструкции с высокими бортиками универсальны. Подобные грядки используют для выращивания овощных культур, а клумбы идеальны для украшения садов декоративными растениями. Это популярные цветники: их можно увидеть в парках и скверах, на дачах и во дворах «райских загородных уголков». Приподнятые клумбы могут быть максимально простыми, или состоящими из нескольких уровней.

Цветники из многолетников

Как уже было отмечено, такой живой декор состоит из многолетних растений. Но нередко им в помощь высаживают однолетние культуры, которые способны каждый год преображать цветник своими эффектными соцветиями. Главное для садоводов — правильный выбор растений, потому что они обязаны идеально сочетаться друг с другом. Есть и второе, самое простое решение: это использование для организации цветников готовых, уже проверенных схем. На виртуальных просторах их «величайшее множество».

Клумбы из хвойных и кустарников

Если площадь участка не слишком велика, то именно свободное место у заборов становится домом для этих средних и крупных представителей растительного мира. Хвойные деревья идеально подходят для декорирования глухих, высоких ограждений. На клумбах вдоль заборов их часто сажают вместе с лиственными кустарниками.

Цветники вдоль забора: правила оформления и подбора растений

Просторный загородный участок дает возможность пожертвовать довольно большую территорию для создания различных оригинальных композиций. Поэтому их может быть много, и располагать их можно в центре газона, у ограждения, около здания, в зоне отдыха и т. д.

Однако на дачах большая часть пространства нередко отдана сельскохозяйственным культурам. И в этом случае настоящим спасением становятся «бесхозные метры» у заборов. Но не все так просто: наличие рядом ограждения — условие, которое надо иметь в виду. Поэтому сначала садоводам-дизайнерам нужно узнать, какие особенности имеет оформление клумб вдоль заборов.

Особенности создания цветников рядом с ограждениями

Важных моментов несколько:

Ярусность. Высокие растения сажают у самого забора, низкие — на переднем плане. Цветы средней высоты располагают между ними, получая плавный, гармоничный переход. Растения. В идеале на одной клумбе должны располагаться цветы (кустарники и т. д.), которые имеют одинаковые требования к грунту, поливу, подкормкам, количеству солнечного света. В этом случае ухаживать за живым украшением будет очень легко. Предназначение цветника вдоль забора. Если ограждение выглядит привлекательно, то растения выбирают не очень крупные, но эффектные, способные подчеркнуть его вид. Если же, наоборот, хотят максимально скрыть изгородь, то сажают высокие культуры, вьющиеся, лазящие растения. Особенности ограждения. Редкие и невысокие конструкции не ограничивают садовода: сажать около них можно любые культуры. Высокие и сплошные заборы — повод для выбора неприхотливых растений. Сильно нагревающиеся ограждения из металла требуют осторожности. Чтобы растения не получили ожоги, сажать их надо на некотором расстоянии. Расположение цветника относительно сторон света. Это один из важных факторов, так как именно от него зависит комфорт посаженных растений. Восточная и северная сторона предполагает, что в таком месте будут прекрасно себя чувствовать тенелюбивые и теневыносливые растения, которые способны переносить холод. Юг и запад требует посадки светолюбивых и теплолюбивых культур, стойких к засухе.

Еще один важнейший фактор — декоративность цветника. Если необходимо, чтобы она сохранялась на протяжении всего теплого сезона, то кандидатов нужно подбирать по времени их цветения.

Неприхотливые, нетребовательные растения — оптимальный выбор для владельцев дачных участков, если они приезжают туда лишь на выходные. Когда загородный дом «обитаем» всегда, в этом случае культуры для украшения клумбы возле забора могут быть и достаточно капризными. Но они потребуют особого, более тщательного ухода.

Выбор растений для клумб у заборов

В этом случае многое зависит от размеров композиций.

Количество живых украшений

Если растения будут располагаться на узкой полосе земли, то рекомендуют выбрать всего одну декоративную культуру, причем небольшой высоты. Длинная и сравнительно широкая (1 м) клумба дает возможность «поселить» от 2 до 3 видов растений (цветы, декоративные кустарники, деревья).

Большой миксбордер дает больший простор для озеленительной деятельности. Чтобы избежать неухоженного вида такого цветника, его «жителей» подбирают по высоте. На 1 м2 должны располагаться:

не более 10 низкорослых растений;

от 6 до 7 среднерослых культур;

максимум 3 высокорослых.

Многих начинающих садоводов интересует, какие растения подходят для подобных «подзаборных» композиций. Нужно сказать, что цветники у забора практически ничем не отличаются от других видов живого декора. Но тем, кто пока не имеет достаточного опыта, лучше начинать с небольших клумб, состоящих всего из 2-4 видов растений. Альтернатива — большая композиция с повторяющимся рисунком, но из того же небольшого количества культур.

Для украшения таких клумб используют однолетники и многолетники, хвойные растения, кустарники и небольшие деревья. Не являются исключениями даже декоративные цветы, растущие в вазонах или контейнерах. Использование емкостей — один из самых простых способов, позволяющих временно «облагородить» забор, а на зиму убрать декор в теплое помещение.

Потенциальные растения для цветников

Красивые клумбы вдоль забора можно создать с помощью многих культур. Наиболее востребованными остаются:

агератумы, астры, аквилегии, баданы, бруннеры, водосбор;

гейхеры, герани (садовые), гладиолусы, глицинии;

горошек душистый, дицентры, ирис (сибирский);

клематисы, лилии и лилейники, лобелии;

львиный зев, маки, мальвы, незабудки;

петунии, пионы, плющи, подсолнухи;

розы (плетистые, почвопокровные);

рудбекии, тюльпаны, фиалки, хосты.

К популярным кустарникам и декоративным деревьям можно с полным правом отнести:

барбарис Тунберга;

бересклет, буддлею, бузину;

гортензию, ежевику, жасмин;

жимолость, калину, кизил (дерен);

ели (колючая голубая, сизая канадская);

можжевельники (горизонтальный, китайский, чешуйчатый и т. д.).

Другие симпатичные кандидаты — боярышник, кедр и кипарисовик, крыжовник и малина, пузыреплодник, самшит, сирень амурская, смородина (красная и черная), спирея, сосна горная, тамариск (тамарикс, гребенщик), тис и туя (западная).

Совершенно скрыть забор с глаз поможет дикий, или девичий виноград. Колючие кустарники способны стать полноценной живой изгородью, если на дачном участке нет забора, или он не слишком высок.

Они неприхотливы, не нуждаются в особом уходе, хорошо переносят мороз и жару. Среди популярных растений барбарис, боярышник, карагана древовидная (или акация желтая, потребует стрижки), крыжовник, магония, малина, облепиха, розы кустовые, терновник и шиповник. Для создания живой изгороди из хвойных растений подходят ели, кипарисовики, можжевельники, пихты, тисы и туи.

Светолюбивые и тенелюбивые (теневыносливые) растения

Невысокое и редкое ограждение дает возможность украсить клумбу, разбитую вдоль забора, любыми растениями. Более «коварной» является сплошная и высокая конструкция. Для такого цветника подходят только неприхотливые культуры.

Однолетники

Среди теневыносливых однолетних растений бархатцы, космея, лобелия, настурция, табак душистый. Любят тень бегонии и камнеломки. К светолюбивым культурам относится агератум, алиссум, бальзамин, вербена, георгин, петуния.

Многолетники

Могут расти в тени следующие многолетние растения: аквилегии, анемоны, астильбы, гейхеры, ирисы, ландыши, незабудки, папоротники, примулы, фиалки и хосты. Достаточное количество света необходимо астрам, гвоздикам, многолетним георгинам и гладиолусам, макам, пионам, рудбекиям, флоксам.

Претенденты для вертикального озеленения

Такой метод дает возможность скрыть не самые привлекательные элементы участка. К ним относятся заборы и глухие стены домов.

Одни растения могут забираться на опоры самостоятельно, другим требуется подвязывание. Претендентов для этого вида оформления не слишком много, поэтому почти всех вьющихся и лазающих «декораторов» можно перечислить. Для вертикального озеленения используют:

актинидию коломикту;

брионию (переступень белый);

виноград (амурский, девичий);

глицинию китайскую;

горошек душистый;

гортензию черешковую;

ипомею (пурпурная, квамоклит, мина лобата);

кампсис укореняющийся;

каприфоль (жимолость душистая);

клематис, кобею лазающую;

лимонник китайский;

настурцию (плетистую);

розы плетистые;

эхиноцистис лопастный («бешеный огурец»).

Другие, не менее популярные растения — долихос (кокорник, гиацинтовые или египетские бобы), калистегия (повой), тунбергия крылатая, тыква декоративная (лагенария или тыква-горлянка), фасоль декоративная и хмель (обыкновенный или японский, лазающий).

Оформление клумб возле заборов

В этом случае садоводам придется найти оптимальный вариант. Им предстоит определить расположение этого элемента ландшафтного дизайна и его размер, выбрать материал для обрамления цветника, а также подобрать растения.

Материалы для создания бордюра

Поскольку данный вид композиций всегда имеет хотя бы невысокое ограждение, то сначала нужно определиться, из какого материала его сделать. Относительно выбора есть несколько рекомендаций:

Если большая клумба находится в месте, надежно защищенном от палящих солнечных лучей, то для ее обрамления подойдет натуральный либо искусственный камень. Первый вариант предпочтительнее, поскольку он почти вечен. Дерево выглядит красиво, оно способно вписаться в любое окружение. Однако такое оформление клумбы не вечно, потому что у него много врагов. Деревянное мини-ограждение пострадает от «атак» влаги, насекомых и плесени. Скорее рано, чем поздно, деревянный бордюр придется менять.

Лучшими кандидатами для ограждений клумб считают изделия из ДПК, и полностью заслуженно. Древесно-полимерный композит почти неотличим от своего натурального соперника, однако он максимально защищен, прочен и долговечен.

Другие претенденты на роль ограждения для клумб — кирпичи (настоящие или пластиковые), полимерпесчаные изделия (садовые бордюры), а также материалы, которые использовались для строительства «подшефного» забора. Первый из примеров — обрамление цветника из аналогичного профнастила. Самым простым и бюджетным решением будет приобретение садовых бордюрных лент.

Клумба около забора: важные моменты организации

Чтобы создать красивый цветник, к которому в будущем не возникнет никаких претензий:

определяют площадь клумбы: для небольшого участка подойдет такой же скромный декор;

для создания цветника обязательно подбирают те культуры, которые отлично растут в конкретной климатической зоне;

определяют участок, который идеально подходит для оформления клумбы у ограждения: первый пример — «ненужное» место в углу участка, у забора;

принимают во внимание особенности придомовой территории: например, для сложного рельефа подойдут эффектные композиции, состоящие из нескольких уровней;

решают, каким именно клумбам отдать предпочтение — обычным, низким или приподнятым: в последнем случае цветникам потребуются более высокие ограждения и частый полив.

При организации любой композиции учитывают время цветения всех «представителей декора», а также необходимость оставить достаточное расстояние между культурами. Свободное место необходимо, чтобы молодые растения не помешали росту друг друга. Если садоводы не в состоянии уделять уходу за культурами слишком много времени, то лучшим вариантом для них будет выбор самых неприхотливых растений.

Еще об одном моменте нужно помнить, если выбор владельцев пал на высокие растения. В этом случае сначала необходимо поинтересоваться у соседей, не будет ли им мешать частичное затенение их придомовой территории.

Особенность забора и растений

Выбор живого декора целиком зависит от ограждения и условий:

Если нужно посадить растения по другую сторону забора, то в данном случае культуры просто обязаны быть неприхотливыми, способными переносить недостаточный полив. Несплошные ограждения из штакетника или сетки-рабицы украшают либо хвойными, либо вьющимися растениями. Они смогут преобразить забор, или даже полностью скрыть его. Почти монументальные конструкции, состоящие из бетонных секций, можно облагородить лиственными и хвойными деревьями — каштанами, липами, пихтами, рябинами. Для строгих, глухих ограждений, созданных из профнастила или кирпича, идеально подойдут хвойные растения: например, ели, туи или кипарисовики. На небольшом расстоянии от деревянных заборов можно посадить плодовые деревья: лучшими кандидатурами считают груши, сливы и яблони. Кованые заборы долговечны, изящны и ажурны, а их прозрачность могут «победить» хвойные деревья и вечнозеленые кустарники. Чтобы защитить культуры от ожогов (перегрева), их сажают, отступив от металлической конструкции 50-80 см.

Есть вьющиеся растения, которые могут декорировать (озеленять) металлический забор даже на солнечной стороне. К таким «героям» относят глицинию, клематис и плющ.

Большая площадь участка позволяет использовать для оформления клумбы вдоль забора даже сравнительно высокие деревья. Если придомовая территория не поражает размерами, то имеет смысл ограничиться только цветами и компактными кустарниками.

Древесные растения с мощными корневыми системами рекомендуют сажать на значительном расстоянии от ограждений (3-4 м). В противном случае не исключено, что деревья смогут «выкорчевать» эти защитные элементы.

Что сажают вдоль забора, но со стороны улицы?

Многие хозяева используют растения снаружи и внутри. Первые в большинстве случаев только украшают придомовую территорию. Вторые растения способны выполнить сразу две функции:

они защитят двор и дом от пыли, летящей с улицы (дороги);

укроют придомовую территорию от посторонних глаз, если ограждение сквозное, сделано из штакетника, сетки-рабицы или из металлического прута.

С внешней стороны участка советуют сажать невысокие деревья и кустарники: азалию, березу, ель, жасмин, иргу, калину, карагану, каштан, клен, можжевельник, сирень, сосну, рябину или шиповник. Те, кто больше любит красивые цветы, смогут выбрать крупные, «нарядные» растения. Для этой цели подойдут амаранты, георгины, дельфиниумы, мальвы (шток-розы), монарды, флоксы.

На самом деле, на важную роль защитников сада подходит большое количество растений. Но одно из самых необычных и практичных решений — посадка перед ограждением топинамбура. В этом случае плюса сразу два: и большие симпатичные цветы, и вкусные, полезные плоды.

Клумба вдоль забора может украшать пространство между ним и домом, а может находиться с его внешней стороны. Но в любом из случаев ландшафтным дизайнерам (садовникам) нужно сначала правильно подобрать растения для цветника, а потом обеспечить им надлежащий уход.

В завершение темы «Клумба у забора» — популярное видео: