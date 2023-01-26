Загородный участок — место, которое владельцы оформляют и облагораживают с помощью разных элементов ландшафтного дизайна. Однако самыми привлекательными «изобретениями человечества» по праву считают разнообразные цветники. Одним из самых эффектных видов живого декора является клумба с тюльпанами, с цветами, которые нравятся практически всем. Вариантов создания таких композиций, как и сортов красивых луковичных растений, существует довольно много. Поэтому начинающим ландшафтным дизайнерам нужно познакомиться с правилами сочетания цветов на клумбе, а также с особенностями подбора кандидатов. Знание всех нюансов даст шанс получить украшение, от которого будет трудно оторвать глаза.

Популярные разновидности «царственных» цветов

Прежде чем рассматривать живые элементы ландшафтного дизайна, садоводам не помешает познакомиться с самыми востребованными видами тюльпанов. Надо сказать, что этот ассортимент вряд ли станет причиной их разочарования.

Простые тюльпаны — ранние и поздние

Это обычные растения, которые отличаются неприхотливостью. Простые ранние тюльпаны невысоки, такие сорта имеют не очень яркую окраску. Их соцветия некрупные. К лучшим представителям этого немногочисленного садового класса относят сорта Couler Cardinal, Christmas Marvel, Diana, Flair, Hadley, Generaal de Wet, Pink Trophy, Prins Carnaval, Prince of Austria, Ruby Red.

Для поздних цветов, наоборот, характерен высокий рост и крупные, броские соцветия. Окраска их может быть как однотонной, так и яркой, разноцветной. Среди поздних «шедевров» сорта Blushing Lady, Candy Club, Catherina, Georgette, La Courtine, Maureen, Modern Style, Золотые Россыпи, Людмила, Пламенный, Сад Счастья.

Бахромчатые сорта

Отличие этих узнаваемых растений — тонкие ажурные иглы, которые выглядят необычно и напоминают бахрому. Разные сорта имеют свою форму бутона, они могут иметь любой цвет, но за исключением «чистого черного». Соцветия могут быть обычными либо махровыми. Из-за плотности лепестков бахромчатые тюльпаны хорошо переносят непогоду. Среди фаворитов сорта Aria Card, Artichoke, Brest, Canary, Cuban Night, Davenport, Exotic Sun, Fabio, Red Hat.

Пионовидные или махровые тюльпаны

Эти растения имеют цветки, которые очень похожи на пышные соцветия пионов. Данные сорта вывели случайно в результате перекрестного опыления. Причина объемности махровых тюльпанов — дополнительные лепестки, в которые превратилась часть околоцветника растения. Пионовидные цветы можно назвать универсалами: они отлично выглядят и в букете, и в саду, на клумбах либо в других композициях. Начинающим «тюльпанофилам» рекомендуют обратить внимание на следующие популярные сорта: Double Red Riding Hood, Exotic Emperor, Humilis Tete-a-Tete, Monte Carlo, Peach Blossom.

Лилиецветные (лилиевидные) растения

Это необычные, элегантные и нежные сорта, которые превосходят по красоте и изяществу многие другие виды тюльпанов. Их соцветия напоминают лилии, поэтому они и получили такое необычное название. Есть еще несколько отличий этих растений: у лилиецветных тюльпанов удлиненные, острые лепестки, массивные стебли и крупные цветы. Нельзя не отметить окраску «почти лилий»: их цветы могут быть однотонными, двух- или трехцветными. Садоводам могут понравиться сорта Ballade Gold, Ballerina, Fire Wings, Marilyn, Maytime, Pretty Woman, Tres Chic.

Попугайные тюльпаны

Данные сорта заслужили название самых оригинальных, «загадочных» растений. Лепестки попугайных тюльпанов уникальны: они очень похожи на яркие перья экзотических птиц. Как и многие нежные пернатые «тезки», эти растения очень боятся холодного ветра и сильных сквозняков. Поэтому попугайным цветам требуется надежная защита от непогоды. К популярным сортам этих красивых тюльпанов относится Avignon Parrot, Blondine, Bright Parrot, Destiny, Green Wave, Madonna, Negrita Parrot, Parrot King, Super Parrot.

Триумфальные цветы

Этот класс тюльпанов отличается тем, что его бутоны никогда не раскрываются полностью. Вид их классический, но основание прямоугольное. Окраска этих цветов очень разнообразна — от белой до почти черной, темно-фиолетовой. Очень эффектны цветы с окаймлением на лепестках. Ценят триумф-тюльпаны за морозостойкость, интенсивный рост, крепкие стебли и способность долго стоять в букетах после срезки. В список лучших «триумфаторов» можно внести сорта Alexander Puschkin, Emmy Peeck, Gavota, Happy Generation, New Design, Olaf, Recreado, Snowboard.

Тюльпаны: предпочтения и их посадка

Перед тем как решить, какой именно будет клумба из тюльпанов, нужно познакомиться с этими луковичными культурами. Авторам будущей цветочной композиции не помешает также узнать, что любят эти «голландцы-нидерландцы», которые появились на своей второй родине примерно в 1554 году. Привезли эти «царские» луковицы из Османской империи (из нынешней Турции).

Подходящие места для оформления клумб с тюльпанами

Оптимальный вариант для этих луковичных растений — участок, который хорошо освещен в течение всего дня. Недостаток солнца негативно скажется на виде растений: цветы будут тянуться к свету, искривятся, бутоны потеряют яркость, станут бледнее.

Эти цветы совершенно не переносят сильного, холодного ветра и низин. Идеал для них — защищенная местность с низким расположением грунтовых вод (2 м от поверхности земли). Кроме того, цветник должен быть довольно высоким, приподнятым. Тюльпаны высаживают на клумбах, высота которых составляет 45-55 см.

Что касается земли, то эти растения любят плодородную почву, воздухопроницаемую и водопроницаемую, с нейтральной (рН 7,0) либо со слабощелочной (рН 7,0-7,5) реакцией. Кислая почва не по нраву большинству культур. Не в восторге от нее и луковичные растения, которые в таких условиях могут «радовать» садоводов «слепыми» бутонами («бумажными цветками»). Для нейтрализации почвенной кислотности используют доломитовую муку: на 6 м2 необходимы как минимум 2 кг удобрения.

Пару слов нужно сказать о предшественниках. Тюльпаны не сажают после других луковичных растений и представителей семейства пасленовых. Как правило, цветы возвращают на место только через 2-3 года. Выращивание их на одной клумбе возможно в течение 3-4 лет. Лучшими предшественниками для луковичных растений считают астры, бобовые культуры, землянику, капусту и картофель, огурцы, редис.

Подготовка клумбы перед посадкой цветов

Эти красивые растения крайне требовательны к почве. Для того чтобы подготовить цветник для посадки тюльпанов, под перекопку на 1 м2 вносят:

один литр древесной золы;

одно ведро лиственного перегноя, два — песка;

сульфат калия (1,5 ст. л.) и суперфосфат (2 ст. л.);

навоз (обязательно перепревший) либо компост (2 ведра).

Специалисты и опытные садоводы выступают против внесения навоза под все луковичные цветы. Причина такой «неприязни» в том, что почти все луковичные культуры не любят органическую подкормку, за исключением гиацинтов:

Свежие или плохо перепревшие отходы животноводства становятся провокаторами развития различных болезней. Такой навоз способствует загниванию подземных побегов. Особенно чувствительны к нему нарциссы.

Вносить органику в почву лучше задолго до посадки: например, за два года. Более простое решение — приобретение комплексного удобрения, предназначенного именно для луковичных растений.

Глубина посадки луковиц зависит от характеристик почвы и от их размера. В тяжелом грунте (глинистом) их заглубляют на 2 диаметра, в легком (песчаном) — на три. Крупные экземпляры закапывают на большую глубину (12-14 см), маленькие углубляют на 6-8 см. Перед посадкой почву клумбы не поливают, чтобы не допустить «пробуждения» посадочного материала.

Второй метод посадки луковичных культур предполагает использование высоких контейнеров с отверстиями, корзин или другой относительно большой (самодельной) тары. Плюсы этого способа:

защищенность посадочного материала от врагов-грызунов;

простое извлечение луковиц из почвы после завершения цветения растений.

Оптимальное расстояние между подземными побегами — 6-10 см. Тюльпаны (и все луковичные) обычно сажают группами. Каждая из них состоит из 10-20 растений. Компонуют цветы, учитывая их окраску и время цветения.

Возможные способы размещения

Вариантов расположения этих культур есть несколько. Луковичные растения сажают так, чтобы на протяжении всего короткого периода их цветения живая композиция выглядела нарядно. Например, многие садоводы используют такую схему посадки в цветники:

в глубине сажают луковицы поздних тюльпанов;

за ними — сорта со среднепоздним сроком цветения;

на роль живого обрамления такой клумбы выбирают ранние сорта.

Что делают после того как тюльпаны на клумбе отцвели? Луковицы или оставляют в грунте до весны, или выкапывают, проверяют, а осенью высаживают материал на прежнее (или на новое) место.

Время для посадки растений

Когда лучше заниматься оформлением клумбы с тюльпанами? В данном случае крайне важно правильно определить сроки, потому что иначе можно столкнуться с малоприятными сюрпризами:

Если посадить луковицы растений слишком рано, то в относительном тепле они начнут расти, а значит, зимой неминуемо погибнут. При поздней посадке луковиц цветовод и дизайнер столкнется с другими проблемами — с отставанием в росте весной, с появлением очень маленьких соцветий.

Чтобы предотвратить любое из последствий, специалисты рекомендуют ориентироваться на температуру почвы. Этот показатель не должен быть выше отметки 12-14° (7-10° на дне лунок или мини-траншей).

С другой стороны, для укоренения луковиц требуется более или менее благоприятные условия. Поскольку процесс длится около 1-1,5 месяцев, в данный период не должно быть сильных заморозков. Обычно посадкой тюльпанов занимаются со второй половины сентября до середины/конца октября. Однако определяют оптимальное время по погодным условиям и температуре грунта на небольшой глубине.

Есть и еще одно мнение, относящееся к посадке тюльпанов. Некоторые почитатели луковичных растений считают, что лучшее время для этого занятия — растущая луна, которая «даст» садоводам крупные цветы. И наоборот, убывающая луна станет причиной их измельчания.

Клумбы с тюльпанами: виды цветников

Создание любого «закоренелого» цветочного ансамбля начинается с подготовительного этапа. Первым делом все имеющиеся луковицы проверяют, чтобы сразу же отсеять некачественный посадочный материал. Затем их распределяют по группам. К важнейшим критериям относится высота растений, цветовая гамма, а также их сроки цветения.

Большое количество луковиц дает возможность создать впечатляющую клумбу. Если их не так много, то подходящим вариантом будет цветник, в котором эффектные тюльпаны соседствуют с другими, более «скромными» цветами.

Потенциальные композиции: клумбы из тюльпанов и других растений

Эффектные цветники могут состоять только из одних луковичных культур, но есть и другие решения. Например, очень популярны клумбы, в которых главными героями являются тюльпаны, «разбавленные» или окруженные другими представителями растительного мира.

Однако непродуманный ансамбль может полностью лишить такую композицию очарования. Чтобы избежать ошибок, начинающим садоводам нужно познакомиться с советами и с несколькими приемами:

«Одинокие» тюльпаны не годятся на роль солитеров. Они гораздо выигрышнее смотрятся в компании, в том числе и с другими луковичными цветами. Можно использовать необычное решение — посадку растений одной высоты, но разного окраса. Они будут создавать узор из соцветий. Эти луковичные культуры нередко обрамляют невысокими, однотонными растениями. Клумба вполне может состоять из тюльпанов разных сортов и оттенков. Возможна посадка разных цветов группами либо рядами.

Однако при разработке схемы посадки дизайнер должен помнить, что чрезмерное буйство красок цветникам противопоказано. Гармоничной будет та композиция, в которой принимают участие растения лишь трех-четырех оттенков. Очень пестрый ансамбль испортит впечатление, вместо изысканности он «поможет» создать цветовой диссонанс.

Каждый садовод должен учитывать и сроки цветения. Чтобы клумба с тюльпанами была нарядной весной и в начале лета, композиции надо составлять так, чтобы первые их растения зацветали в марте, а последние в июне.

Моноклумбы, или цветники одного растения

Это яркие композиции, в которых находит место только один вид цветов. Такие элементы ландшафтного дизайна иногда создают даже из одного сорта растений. Возможными кандидатами станут бархатцы, виолы, георгины и гладиолусы, петунии и, конечно же, яркие, праздничные тюльпаны.

Моноклумбы из наших героев часто называют классическим вариантом. В данном случае садоводы могут выбрать сразу несколько сортов растений, чтобы создать необычную разноцветную композицию. Сочетания могут быть:

контрастными: оранжевый с синим, красный с голубым, красный и зеленый, желтый и фиолетовый;

близкими по оттенку, родственными: например, розовый, красный, темно-красный, или желтый и желто-оранжевый; переходным будет белый цвет;

гармоничными, пастельными, не очень яркими — белыми и голубыми (бледно-розовыми), бледно-желтыми и светло-голубыми, или нежно-сиреневыми и белыми.

Еще один популярный прием для создания моноклумб — использование уникальных цветов. Например, невероятно эффектной будет клумба из бахромчатых, попугайных или пионовидных (махровых) тюльпанов. Такие цветы смешивать не рекомендуют, их лучше высаживать в клумбу небольшими группками («монокомпозициями»).

Монохромные, или однотонные цветники

Они тоже считаются классикой ландшафтного дизайна. В отличие от предыдущих живых декоративных элементов, эти клумбы могут включать несколько видов растений. Здесь правило иное: все члены ансамбля должны иметь один цвет (оттенок).

Большие смешанные цветники нередко выстраивают ступенями. Самые высокие растения располагают в самом центре клумбы, или на заднем плане миксбордеров. Среднерослые культуры сажают перед ними, а самые низкие превращают в оригинальное обрамление композиции. Как правило, для таких монохромных цветников используют высокорослые сорта тюльпанов.

Клумбы с различными цветами

Главным минусом этих красивых представителей флоры считается их кратковременное цветение. Нивелировать этот недостаток поможет правильный подбор компаньонов — других цветущих растений. Все претенденты обязаны иметь разные сроки цветения, чтобы клумба не оставалась без живого декора. Однако в этом случае важно обращать внимание еще на несколько моментов, касающихся совместимости кандидатов. К основным факторам выбора относят:

совпадение режимов питания;

такое же требование к освещенности;

более или менее одинаковое потребление воды.

Как и у всех садовых цветов, у тюльпанов есть «приятели» и «недруги». Композиции с первыми компаньонами смотрятся очень гармонично и эффектно, вторые соседи тут же превратятся в «угнетателей». В клумбе с тюльпанами будут отлично расти и выглядеть:

анютины глазки, астильбы;

астры, бруннеры;

вербены, виолы;

герани, гипсофилы;

гладиолусы и иберисы;

лакфиоли, маргаритки;

мускари, наперстянки;

нарциссы, незабудки;

папоротники, примулы;

рододендроны;

рябчики императорские;

самшиты и хосты;

цинии (циннии).

Обрамлением для такого цветника станут почвопокровные культуры — арабис, обриета, седум (очиток), флокс шиловидный и ясколка. Возможные сочетания «цветов цветов» — розовый и белый, белый с розовым и голубой, розовый (бордовый) и желтый, белый с красным и т. д.

Да, тюльпаны способны «жить» в мире с очень многими растениями, но есть и несколько исключений. Эти луковичные культуры нельзя сажать рядом с кустами земляники, клубники и томатов. Плохими соседями для тюльпанов считают георгины, лилии, а также растения семейства лютиковых.

Тюльпаны в ландшафтном дизайне: другие популярные композиции

Помимо разнообразных клумб эти луковичные растения можно увидеть в рабатках и миксбордерах. Тюльпанами нередко украшают берега водоемов. Эти цветы сажают узкими и широкими полосами. Они смогут стать элементами альпийской горки или рокария.

Тюльпаны могут превратиться в невероятно красивый декор рутариев (сады корней — пней, коряг). Группы этих луковичных цветов размещают в кашпо, обычных и оригинальных контейнерах, в цветочных горшках и больших вазонах.

Клумба с тюльпанами — эффектное, но кратковременное украшение участка, поэтому на помощь этим броским цветам приходят другие. Возможных сочетаний очень много, но выбор зависит от расположения цветника, от его размера, а также от предпочтений его создателя.

В завершение темы тюльпанов и клумб — интересное видео: