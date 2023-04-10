Клумба с розами: претенденты, сочетания и оформление цветника

Элементов ландшафтного дизайна довольно много, поэтому владельцам участков бывает трудно подобрать их самостоятельно. На помощь им приходится звать специалиста. Однако без одного вида декора не может обойтись ни один загородный участок. Речь, конечно, идет о цветнике. Отдельно следует «отдать дань» эффектным клумбам, которые имеют такое же обрамление. И нельзя не отметить одну из самых «обаятельных и привлекательных» композиций — суперпопулярный розарий. Клумба с розами разных сортов украшает практически каждую придомовую территорию. Создать такие цветники не слишком сложно, но гораздо труднее подобрать для королевы цветов достойных компаньонов. Чтобы получить гармоничный цветочный ансамбль, автору нужно знать несколько «премудростей», касающихся его оформления.

Особенности цветников с красивыми цветами

Роза — растение эффектное и абсолютно «самодостаточное», поэтому она нередко становится украшением моноклумб. Однако у таких композиций есть несколько недостатков. К ним относят ограниченный период их декоративности, уязвимость растений, а также необходимость очень тщательного ухода за монокультурой.

По этим причинам к королевам сада очень часто подсаживают растения-сателлиты. Такие соседи нисколько не затруднят уход, но они дадут шанс создать очень интересные композиции. Да, яркие, пышные розы на клумбе практически всегда становятся акцентными растениями. Казалось бы, все достаточно просто, однако это не совсем так.

Ландшафтному дизайнеру очень важно максимально корректно подобрать спутников для эффектных цветов, чтобы они лишь оттеняли нежную красоту главных «звезд» своей мягкостью, а не перетягивали все внимание на себя. В противном случае у роз появятся достойные соперники, а клумба потеряет значительную часть своего очарования. К тому же агрессивные компаньоны могут начать соперничать с ними за воду, питание и солнечный свет.

Как и в других цветниках, в розариях и мини-розариях действуют аналогичные правила: самые высокорослые растения высаживают на заднем плане либо в центре композиции. За ними располагают среднерослые сорта, а в своеобразное обрамление превращают почвопокровных и карликовых представителей «розового царства».

Клумба из роз: идеальный участок для цветника

Как правило, для «первых красавиц» выбирают место, которое хорошо видно со всех сторон придомовой территории. Им может быть центр газона, зона отдыха, либо участок перед домом.

Идеальный вариант в последнем случае — южная сторона здания, западная либо юго-западная. Но существует мнение, что для розариев подходит и «восточная направленность». Что касается рельефа, то эти кусты способны отлично чувствовать себя на склонах (от 8° до 10°).

Расположение на придомовой территории

Розарий — цветник, которому нужны определенные условия:

Эти цветы очень любят солнечный свет, поэтому в любое время светового дня клумба должна быть хорошо освещена. Для растений важно гарантировать хорошую циркуляцию воздуха, однако им противопоказан холодный ветер и сильные сквозняки. Цветник должен быть удален от деревьев на значительное расстояние. Иначе корневая система древесных растений будет забирать у роз питательные вещества и воду. Тень для этих цветочных культур губительна: их побеги начинают вытягиваться, а листья бледнеют, бутоны становятся мелкими. Однако притенение необходимо розам в период укоренения.

Если у владельцев участка нет возможности отдать под цветы площадку, которая будет освещена в течение всего дня, то у них все же есть другой вариант. Это место, находящееся под солнцем в первой его половине. Вечером розы смогут «смириться» с полутенью.

Требования к участку и клумбе

Прежде чем оформить клумбу с розами, нужно познакомиться с несколькими особенностями таких цветников. Участок, отданный этим растениям, должен иметь качественный дренаж. Оптимальное решение — клумба, приподнятая над поверхностью земли на 30-40 см, имеющая небольшой уклон на юг. Низина не лучшее место для этих культур: им противопоказан как застой влаги, так и холодный воздух.

Для выращивания роз используют легкую, плодородную почву. Хороший дренаж (гравий и песок) — условие обязательное, исключением будет только песчаный дренированный грунт. Почвенную смесь для посадки готовят из плодородной земли, компоста (перепревшего навоза), песка и торфа. Рекомендуемое соотношение компонентов — 2:3:2:1.

Что касается конфигурации клумб с розами, в этом случае рекомендуют отдать предпочтение не очень большим квадратным или прямоугольным композициям, которые значительно облегчат уход за растениями. Второе возможное решение — розы, высаженные на круглой клумбе. Однако оно предполагает, что к каждому кусту будет беспрепятственный доступ.

Есть и еще один важный момент: это шипы роз, которые значительно усложняют «общение» с ними, их подкормку и обрезку. По этой причине «подопечных» рекомендуют сажать только в два ряда и так, чтобы между ними оставалось достаточное расстояние. Оно даст возможность создать идеальный микроклимат с качественным проветриванием. Оптимальное расстояние зависит от разновидности растений:

Между низкорослыми (карликовыми) сортами оставляют от 25 до 45 см. Среднерослым парковым и чайно-гибридным требуются 65-100 см. Плетистым слаборослым сортам — от 50 до 100 мм. Высокорослым розам — от 150 до 200 см.

Кроме того, свободное пространство потребуется и осенью для пригибания, укладки и укрывания кустов для зимовки.

Разновидности роз: группы

Классификаций этих растений очень много, но они сложны, поэтому остаются «уделом» селекционеров. Для цветоводов-любителей может быть интересно более простое разделение этих растений. Их объединяют в несколько основных садовых групп.

Парковые

Этот класс отличает зимостойкость и неприхотливость. Их можно увидеть на городских клумбах. Парковые розы зацветают быстро, но цветение их не слишком продолжительно, к тому же всего раз в сезон.

Чайно-гибридные

Это цветы, произошедшие от китайских чайных роз, которые были скрещены с ремонтантными. Представители этой группы зацветают в июне, во второй половине месяца. Их преимущества — повторное цветение, удивительный аромат и широкая цветовая гамма. Чайно-гибридные розы устойчивы к болезням.

Полиантовые и флорибунда (клумбовые)

Первые растения были выведены в 19 веке. Флорибунда стала результатом скрещивания — гибридом полиантовых и чайно-гибридных роз. Эти растения цветут обильно и продолжительно. Большинство сортов данных групп превосходит предыдущую по яркости соцветий и разнообразию их окрасок.

Плетистые розы

В эту группу входят растения разного происхождения, но все представители имеют гибкие и длинные побеги, которые нуждаются в опорах. По этой причине их используют для вертикального озеленения. Плетистые растения делят на два вида — на рамблеры и клаймберы. У первых небольшие цветки, не имеющие запаха. Цветут они всего один раз в сезон. Клаймберы отличаются более крупными соцветиями, они могут цвести повторно.

Шрабы, или кустарниковые

Эти растения мощные, имеющие высокий рост. Их отличает однократное, но продолжительное цветение, морозостойкость, стойкость к неблагоприятным условиям и заболеваниям. В данную группу входят дикорастущие виды, старинные садовые растения, а также известные, «королевские» розы Остина.

Миниатюрные (карликовые, бордюрные)

Это одни из самых близких родственников чайно-гибридных, а также полиантовых роз. Как понятно из названия, главное отличие миниатюрных растений — их небольшой рост. Он ограничивается 40 см. Зато эти розы радуют обильным, продолжительным цветением и устойчивостью к неблагоприятным условиям.

Почвопокровные

Относительно новая группа этих цветов отличается способностью противостоять капризам природы, продолжительным цветением и густотой. Почвопокровные розы могут быть очень компактными или, наоборот, раскидистыми. Этот класс растений считается достаточно морозостойким, однако в нашем климате они чаще нуждаются в укрытии.

Канадские

«Заокеанские» растения на российском рынке пока новички. Эта группа, полученная благодаря сложной гибридизации, имеет невероятно высокую зимостойкость. Канадские кусты даже без укрытия способны выдерживать температуру -35°, -40°. Другие преимущества этих роз — обильное и продолжительное цветение, высокая устойчивость к болезням.

Выбор растений для клумбы из роз

Розарий своими руками — операция, которую начинают с выбора культур и цветовой гаммы. Если автор хочет в результате получить изысканную композицию, то кандидатов «по случаю» в ней быть не должно. Цветники с розами требуют очень тщательного подбора растений.

Один из удачных и простых вариантов — клумба, включающая культуры одного цвета или сорта. Вторая композиция — комбинация растений разных оттенков. Однако все розы должны создавать гармоничное сочетание. В противном случае такой элемент ландшафтного дизайна будет поражать, но не красотой, а своей пестротой.

Для подбора растений есть несколько рекомендаций:

Белые цветы можно назвать настоящими универсалами. Они способны создать отличную композицию практически со всеми компаньонами. Хорошими соседями для них станут голубые, зеленые, розовые, пурпурные (бордовые) и двухцветные цветы. Красные розы отделяют от розовых кремовыми или белыми цветами. Они создадут симпатичный ансамбль с растениями с голубыми, зелеными и сиреневыми соцветиями. Для фиолетовых роз подойдут голубые, желтые и розовые компаньоны, для розовых — пурпурные.

Если садоводов привлекают контрастные цветовые сочетания, то им можно обратить внимание на несколько вариантов — белый с желтым, белый с розовым, белый и красный, фиолетовый (лиловый, пурпурный) и желтый или оранжевый, оранжевый и синий. Двухцветные розы гарантируют отличную комбинацию с растениями, окрашенными в один из их цветов.

Красивые розарии: выбор кандидатов на роль компаньонов

Как правило, в таких цветниках основой является сама царица цветов, однако в данных композициях нередко можно увидеть и другие растения. Выбор претендентов на роль «дополнений» достаточно велик. Кроме того, есть культуры, невероятно выигрышно подчеркивающие главные цветы клумбы.

Хвойники и вечнозеленые растения

Если говорить о классических сочетаниях, то отличными компаньонами для «фонирования» или защиты роз признаны:

самшиты (обрамление);

карликовые горные сосны;

маленькие ели (универсал — коника);

костровидные и стелющиеся можжевельники;

карликовые кипарисовики и туи (брабант, смарагд, шаровидные).

Не лучшими соседями для роз будут агрессивные хвойные растения. К «персонам нон грата» относят сорта Blue Alps, Blue Carpet и Grey Owl (можжевельники).

Чтобы не совершить почти непоправимой ошибки, дизайнеру нужно точно знать, какие размеры будут у взрослого хвойного растения. Некоторые хвойники способны полностью «затмить» розовые кусты, а пересадить «вымахавшее» дерево может быть затруднительно.

Многолетники

Эти культуры оказываются полезными королеве сада, так как они отпугивают насекомых-вредителей, становятся для нее идеальным фоном. Хорошими спутниками для розовых кустов смогут стать:

анютины глазки;

астры, астильбы;

вероники, гейхеры;

гипсофилы, герани;

гвоздики (невысокие);

дельфиниумы и колокольчики;

клематисы, лаванда, лилии (ориентали), лилейники;

наперстянки, примулы, рудбекии, фиалки, флоксы и хосты.

Последние растения (их сорта, которые терпимы к солнцу) смогут быть живым обрамлением клумб с розами. Второй вариант — высадка хост между кустами. В последнем случае очень важно оставить достаточное расстояние между культурами.

Некоторые растения относятся к так называемым угнетателям, поэтому их сажают к розовым кустам, когда корневая система роз окончательно сформируется. Такими «мучителями», например, считают клематисы. Чтобы устранить возможные последствия при одновременной посадке, между растениями оставляют довольно большое расстояние: идеально-минимальная дистанция — 80 см.

Одно- и двулетники

Небольшой розарий даст возможность добавить в композицию такие культуры. Если клумба имеет впечатляющие размеры, то это решение нерационально. Хорошими, «мирными» соседями розам станут агератумы, алиссумы, бальзамины и вербены, годеции, лаватеры, лобелии, маргаритки, петунии, портулаки и цинерарии.

Почвопокровники

Красивые клумбы с розами можно создать, используя стелющиеся растения. Они не только служат идеальным фоном, но и частично защищают розарии от сорняков, сохраняют влагу в почве клумб. Авторы цветочных композиций с розами выбирают:

арабисы, обриеты;

барвинки, вербенники;

гвоздику травянку;

дюшенею, камнеломки;

лобулярии (газонницы);

мшанки, манжетки;

очитки (седумы);

полынь серебристую;

ясколки и яснотки.

Плюсом и минусом многих почвопокровников является их агрессивность, поэтому их не рекомендуют сажать в приствольном круге. Альтернатива им — обыкновенный салат, который называют стимулятором для растений. Его засевают вокруг розовых кустов весной. Преимущество этого варианта в том, что салат будут съедать, постепенно освобождая приствольный круг.

Злаки, декоративные и пряные травы

Древнейшие культурные растения используют для украшения различных видов цветников. Если рассматривать только оформление розария, то достойных кандидатов довольно много:

Великолепным фоном для эффектных роз станут травы нейтральных тонов — вейник остроцветковый, мискантус китайский и просо (прутьевидное). Центром цветочной композиции способна быть молиния, овсец вечнозеленый, осока повислая, перловник, схизахириум метельчатый и элимус песчаный (колосняк, пырейник). Невысокие растения смогут превратиться в обрамления своих замечательных компаньонов-кустов. На эту роль претендует овсяница, осоки (Морроу и косматая), хаконехлоа большая и луговик (щучка дернистая, дешампсия).

Другие кандидаты-компаньоны для роз:

гривастый ячмень;

ковыль перистый;

костер (кострец);

котовник или овес;

райграс луковичный;

фалярис (канареечник).

Чтобы некоторые агрессивные растения не превратились со временем в серьезных конкурентов роз, их высаживают в контейнерах. В этом случае потенциально опасный живой декор станет не только «миролюбивым», но и мобильным.

Компанию розам смогут составить и популярные пряные травы:

анис, базилик;

душица (орегано);

майоран и мята;

розмарин, рута;

тимьян (чабрец);

шалфей, эстрагон.

Эти растения-сателлиты не только подчеркнут красоту королевы цветов, но и будут отпугивать от нее насекомых-вредителей.

Соперники и нежелательные соседи для роз

В этих категориях довольно большое количество разнообразных растений. Одни из них способны затмить розы, другие не подходят из-за разных условий для роста. В розариях и мини-розариях не рекомендуют сажать:

анемоны, бруннеры;

верески, галантусы;

гортензии, гиацинты;

крокусы, мускари;

нарциссы, примулы;

рододендроны, тюльпаны;

хионодоксы, энотеры.

Среди эффектных «личных врагов королевы» — астры махровые и бегонии (клубневые), георгины, гладиолусы, пионы и хризантемы. Нежелательными соседями считают ирисы, ландыши, люпины, маки, нивяники, эхинацеи. Опасность для роз могут представлять агрессивные вербейники (ландышевый, точечный), которые в состоянии «задушить» не только розы, но и другие растения цветника.

Некоторые специалисты не советуют сажать с ними и ароматные лилии. Эти цветы не переносят навоз, часто используемый в качестве мульчи. Исключение есть: это восточные гибриды.

Как сделать розарий: самые важные моменты

Красивые клумбы с розами привлекают большинство начинающих садоводов, поэтому сначала им нужно познакомиться с особенностями создания таких великолепных цветников. Высаживать розы можно весной (в мае и позже) и осенью (начиная с сентября и до прихода заморозков). Однако сажать растения рекомендуют весной, потому что:

древесная их часть вызреет еще до наступления холодов;

окрепшие побеги не испугаются даже сильных морозов.

В течение лета кусты разовьют большую корневую систему, которая позволит им перезимовать без каких-либо проблем. Однако слишком рано сажать розы очень опасно, так как возвратные заморозки нанесут вред молодым и еще слабым растениям. Идеал — почва, температура которой достигла как минимум 10°.

Лето не лучшее время для высадки этих культур, однако такая операция возможна, но только в июне, когда солнечная активность еще не достигла максимума. В данном случае крайне важен хороший полив (но не перелив, который может стать причиной загнивания корневой системы). Иначе розы не приживутся.

Уход за растениями после посадки

Регулярный полив в этот период — условие необходимое. Для него используют отстоянную воду, температура которой 20-30°. В первое время розовые кусты поливают дважды каждый день, утром и вечером. Однако постепенно переходят к другому режиму — к поливу 1-2 раза в неделю.

Для мульчирования растений используют компост, мох, навоз, опилки, солому, скошенную траву или хвою. Низкий pH — веская причина для выбора на роль мульчи навоза. Если почва на участке щелочная, то рекомендуют использовать торф.

Для подкормки кустов применяют органику — навоз (конский, коровий), птичий помет, древесную золу, компост либо настой свежей травы. Его делают из горчицы полевой, клевера и крапивы, пижмы, полыни, ромашки, хвоща и т. д. Отвар из осота применяют для борьбы с мучнистой росой.

Поскольку весной и в начале лета растения нуждаются в азоте, для подкормки используют аммиачную, калийную селитру, мочевину, азофоску или нитроаммофоску. Приобретают для роз и комплексные удобрения. К эффективным препаратам относится Агрикола-аква, Глория, Калимагензия, Кемира, Bona Forte, Fertika Kristalon, Pokon.

Для защиты розовых кустов от вредителей используют специальные растворы и народные средства. В числе последних древесная зола, настои трав (календула, лук, тысячелистник, чеснок). Рядом с розарием сажают ароматные растения — бархатцы, лук, шалфей и т. д.

Подготовка роз к зимовке

Зимостойкие растения могут пережить зиму без каких-либо последствий. К ним относятся:

парковые розы;

разновидности шиповника;

морозостойкие (суперморозостойкие) сорта;

некоторые гибриды роз (альба, ругоза, спин или спинозиссима).

Для укрытия кустов перед наступлением холодов используют агроволокно (лутрасил, спанбонд), геотекстиль или мешковину. Неукрывные растения на зиму в обязательном порядке мульчируют.

Помимо защиты от холода растения, готовящиеся к зимовке, подкармливают. В этом случае используют калийно-фосфорные удобрения:

Для внекорневой подкормки роз применяют раствор древесной золы (200 г на 10 л воды). Для корневой подкормки используют удобрение из суперфосфата (15 г) и монофосфата калия (15 г), их разводят в теплой воде (10 л). Альтернативный вариант — комплексный продукт из борной кислоты (2,5 г), суперфосфата (25 г) и сернокислого калия (10 г). Их растворяют в том же количестве жидкости.

Некоторые садоводы используют народные средства. К самым популярным можно отнести:

банановую кожуру, которую закапывают около кустов;

и дрожжевой напиток, изготовленный из дрожжей (10 г), двух столовых ложек сахара и 10 л воды.

Для приготовления последнего удобрения спустя 2 часа в этот настой доливают 50 л воды. После полива вокруг роз рассыпают большое количество гречневой или подсолнечной золы (3 л на 1 м2). Она восполнит недостаток калия, выведенного дрожжевым удобрением. Или используют «элементарную» банановую кожуру.

Перед укрытием кустов их обрабатывают фунгицидами. Самый простой вариант — раствор медного (железного) купороса (3%), другие кандидаты — профи-препараты. К самым эффективным средствам относят Бактофит, Топаз и Хорус.

Клумба с розами — желанная гостья практически на любом загородном участке, однако создание этого эффектного цветника требует от его автора знания множества нюансов. Поэтому тем, кто планирует посадку королевы садов, можно посмотреть интересное видео: