Клумба с пионами: особенности растений и ухода, их возможные «коллеги»

Растения и ландшафтный дизайн — понятия неразделимые, так как для украшения придомовой территории используют различные цветники и цветочные культуры. Вторые отличаются многочисленностью и удивительным разнообразием, однако есть среди садовых цветов несомненные фавориты. К главным из них можно с полным правом отнести розу и пион. Если первую называют королевой сада, то второй давно принял титул короля (или принца-консорта?). Клумба с пионами — лишь один из видов оригинального, благоухающего декора. Эти эффектные растения можно увидеть и в других цветниках. Если садоводам понравился этот цветок, то сначала им нужно узнать, какие условия необходимо создать растению, какие соседи будут для него «благожелательными», и какой уход нужен этой красивой многолетней культуре. Нельзя забыть и о выборе фаворитов-сортов.

Клумба из пионов: виды и форма бутонов

Практические все садовые цветы требуют знакомства с невероятным ассортиментом кандидатов. Все пионы делят на две большие группы — на травянистые (более 4500 видов) и древовидные растения.

Травянистые пионы

Эти цветы считаются самыми неприхотливыми. Именно они способны оставаться на одном месте долгие годы. Данная группа включает 5 основных разновидностей:

Уклоняющийся, или Марьин корень (ярко-розовые соцветия). Эти растения имеют крупные одиночные цветки и довольно толстые стебли. Цветут пионы уклоняющиеся с конца мая до начала июня. Обыкновенный (лекарственный, темно-красный). Сначала это растение выращивали как лечебное. Эти культуры цветут в разное время. Узколистный (красный, ярко-малиновый). Цветет это растение рано — в мае.

Последний вид травянистых пионов — экзотический пион Млокосевича (кавказский, золотой, «Ведьма Молли»). Он растет только в одном месте — в Кахетии, в Лагодехском ущелье, которое является заповедником. Период его цветения также приходится на май. Особенность этого растения — медленное раскрывание бутонов. Пион Млокосевича золотой, но выведенные гибриды растения имеют белый, кремовый и розовый цвет.

Древовидные растения

В отличие от травянистых, эти пионы делятся всего на 3 группы:

европейские, имеющие махровые цветки и различные оттенки красного;

японские: эти культуры морозостойки, имеют махровые или полумахровые бутоны.

Самой молодой является группа, которую назвали «гибридами пиона Делавея и Желтого». В нее вошли все растения, имеющие желтые соцветия.

ИТО-гибридами называют гибриды, полученные путем скрещивания древовидных и травянистых пионов. Они вобрали в себя лучшие качества обоих видов. Для них характерен мощный рост, обильное цветение, сохранение формы куста, морозостойкость, простота размножения делением, отмирание листвы после похолодания.

Форма цветков

Форма бутонов — еще одна классификация. В этом случае групп пять:

Немахровые. Это соцветия, которые имеют простые лепестки. Японские. Цветки этой группы имеют пушистую середину, созданную видоизмененными тычинками. Полумахровые. В этих бутонах может быть от 5 до 7 рядов лепестков и большое количество тычинок. Махровые. Невероятно привлекательный вид таким соцветиям придают полностью видоизмененные тычинки. В некоторых сортах середина цветка прячется под «настоящими» лепестками. Махровые пионы делятся на корончатые, полурозовидные, полушаровидные, розовидные и шаровидные растения.

Анемоновидные пионы — группа, которую называют звеном между японскими и махровыми цветами. Их нижние лепестки большие и широкие. В центре находятся маленькие лепестки, которые образуют пушистый шар.

Пионы на клумбе: особенности и предпочтения цветов

Принято считать, что эти растения вполне «самостоятельны»: они способны расти без пересадки несколько лет, вернее, даже несколько десятков. Да, это так, однако все же такие условия для культуры нежелательны. Со временем пионовые кусты начинают чахнуть, а их соцветия становятся мелкими.

По этим причинам место их «жительства» рекомендуют менять, но не очень часто, потому что пионы не слишком любят «перемены». Раз в 8-10 лет растение нужно откапывать, делить и высаживать деленки на другие участки. Если говорить о лучшем возрасте для деления кустов, то им считается «среднее детство» пионов — промежуток между 5 и 8 годами.

Место для цветников с пионами

Идеальным будет участок, освещенный солнцем. Второй вариант — место частично затененное (на 5-6 часов, до и после полудня). Такой участок как нельзя лучше подходит для южных широт. Оптимален он для темноокрашенных цветов, которые могут выгореть под беспощадными солнечными лучами. Постоянная тень или полутень пионам совершенно не годится. В таких условиях они могут даже не зацвести, или зацветут, но пышных «королевских» соцветий садоводы, скорее всего, не увидят.

Второе обязательное условие — защищенность растений клумбы (цветника) от ветра. Особенно опасен для них северный ветер, который может привести даже к гибели кустов. Оптимальный вариант для посадки пионов — участок, находящийся в укромном, защищенном месте (у забора, дома или другого строения, у кустарников), идеал — южная сторона. Однако от любой сплошной преграды-защиты кусты должен отделять как минимум 1 м.

Последним, но не последним по значимости, фактором является уровень грунтовых вод в местности. Если они располагаются на расстоянии больше метра от поверхности земли, то представителей семейства пионовых выращивать можно. Если ближе, то не исключено, что из-за изобилия влаги корневая система растений очень быстро сгниет. Тем не менее выход у садоводов есть: этот создание высоких клумб для пионов с эффективным дренажом.

Подготовка почвы и посадка

Пион — растение не слишком капризное. Этот цветок может расти практически в любой почве. Исключением являются только сырые, заболоченные участки, так как его корни не перенесут избытка влаги. Однако лучшим вариантом для них считается окультуренная, воздухопроницаемая, нейтральная (слабощелочная, слабокислая) суглинистая почва, которая хорошо дренирована.

Изготовление почвы

Чтобы создать идеальные условия для развития пионов, готовят почвосмесь. Она состоит из садовой земли и компоста (перегноя), соотношение этих компонентов — 1:1. В одно ведро такой плодородной смеси добавляют сульфат калия (стакан) и суперфосфат (полтора стакана).

Другое качественное удобрение для пионов — костная мука, содержащая кальций (около 45%) и фосфор (около 35%). Ее главное преимущество — очень медленное разложение, поэтому удобрение способно «работать» на протяжении 3 лет. Готовят «костяной раствор» так:

в литре горячей воды разводят 50 г порошка или гранул, удобрение тщательно размешивают;

затем жидкость оставляют настаиваться в течение 3-5 часов, но периодически ее перемешивают.

Готовый концентрат разводят водой, получая 20 литров жидкого удобрения. Подкармливают пионы утром либо вечером. Порошок можно использовать без разведения водой: в этом случае для 1 м2 отмеряют примерно 200 граммов средства.

Подготовка клумбы и посадка

Сажают это растение в августе–сентябре (в период с 15 до 15 числа). Клумбы для пионов начинают готовить заранее, примерно за месяц до высадки растений. Цель такого перерыва — дать почве осесть и напитаться. Подготавливают будущий цветник так:

Первым делом на участке, выбранном для создания клумбы, выкапывают яму. Ее глубина и диаметр — 70 и 100 см для гибридов (соответственно), 50 и 60 см для древовидных, и 40 и 45 см для травянистых растений. Затем клумбе с пионами обеспечивают качественный дренаж. На дно углубления насыпают бой кирпича, щебень, крупнозернистый песок. Толщина такого слоя как минимум 6 см, лучше — 8-10 см.

После завершения подготовки в яму засыпают почвосмесь. Спустя месяц переходят к высадке пионов. Расстояние между ними зависит от их вида: около 100-120 см нужно оставить между травянистыми пионами или гибридами.

Большая дистанция потребуется древовидным растениям: в данном случае «гигантов» лучше отделить друг от друга 150-180 см.

Посадка корневищами

Для травянистых пионов выкапывают ямки глубиной 3-4 см, для саженцев гибридов и древовидных лунки делают на 2-3 см глубже. Каждое корневище засыпают почвосмесью, которую аккуратно уплотняют.

Сверху по периметру создают не очень высокую земляную «стенку» (валик) для защиты молодых растений от порывов ветра. После посадки пионы поливают. Затем их мульчируют перегноем, песком или торфом. Альтернативный вариант полива — использование раствора Корневина. Для его приготовления берут 10 г препарата, это количество разводят в 10 л воды.

Размножение семенами

Это не очень популярный способ, поскольку ждать появления всходов и цветения пионов придется очень долго: первые появятся спустя 3-4 года, а соцветия только через 5-6 лет. В данном случае семена высевают в плодородную почву в конце августа. Их засыпают в лунки глубиной 5-6 см, поливают, а землю цветника мульчируют (например, опилками).

Цветники, клумбы с пионами: композиции, сорта, предшественники и компаньоны

Считается, что эти многолетние крупные растения идеально подходят для больших цветников.

Потенциальный живой декор

Одним из лучших живых украшений признан английский миксбордер с пионами. Однако ландшафтные дизайнеры используют эти цветочные культуры и для создания других композиций. Симпатично выглядят:

рабатки с пионами, они больше напоминают цветущий луг;

альпийские горки и каменные сады с этими кустами;

красивые клумбы с пионами и другими растениями;

сравнительно широкие бордюры вдоль дорожек.

Отдельного рассмотрения требуют моноклумбы, в которых «участвуют» исключительно пионы. Сорта для создания этих цветников подбирают таким образом, чтобы они выглядели празднично на протяжении всего летнего сезона. Такую «вечноцветущую» композицию гарантирует сочетание ранних, среднепоздних и поздних сортов.

Эффектные пионарии чаще располагают в самом просматриваемом месте участка: например, на месте для растения-солитера, в центре газона. Другие возможные варианты:

обрамление пионами садовых дорожек;

клумбы около необычных вечнозеленых деревьев (голубых, синих елей);

оформление цветами входной группы, беседки, перголы, центра (или угла) замощенной площадки.

У любого представителя флоры есть друзья и недруги. Поэтому будущим цветоводам нужно разобраться в том, как создать для этой многолетней культуры отличные условия для роста и развития. Но сначала им нужно познакомиться с возможными «декораторами» участка.

Красивые сорта пионов

В этом случае практически невозможно выделить всего несколько фаворитов, так как «селекционеры не спят», и каждый год появляются новинки, которые мгновенно смещают «с трона» прежних любимцев.

К самым прекрасным представителям монотипного семейства пионовых по праву относят сорта и гибриды Auguste Dessert, Black Purple, Coral Charm, Green Halo, Julia Rose, Kopper Kettle, оригинальные Lemon Dream и Lollipop (лепестки разного цвета), Walter Mains, Жемчужная россыпь, Мираж.

Если садоводов привлекает сильный, яркий аромат, то им лучше обратить внимание не на новичков, а на старые сорта. К «вкусным» цветам относят пион Clemenceau, Enchantresse, General Bertrand, Dr. H. Barnsby, Livingstone, Sarah Bernhardt.

Предшественники: хорошие и не очень

Каких-то серьезных врагов у этих кустов нет. В этом случае лучшим вариантом будет целина, в худшем — участки, где раньше росли деревья, крупные многолетники (в том числе и пионы) или кустарники. Причина — сильное истощение почвы этими растениями. Поскольку пионы предпочитают плодородную почву, то к лучшим их предшественникам относят бобовые и люпин.

Компаньоны

Нужно сказать, что хороших соседей у пионов значительно больше, чем плохих. Однако начинающим садоводам не помешает познакомиться и с теми, и с другими.

Идеальные соседи

Пионы образуют отличные сочетания со многими цветами, деревьями и кустарниками, с листопадными и вечнозелеными. Для того чтобы создать красивые клумбы с пионами, на роль компаньона можно выбрать одно или несколько растений. К их «потенциальным друзьям» относится:

астильбы, астры, гвоздики;

герани, гортензии (метельчатые);

дейции, дельфиниумы;

жасмин, жимолость;

ирисы, колокольчики;

клематисы, лилии и лилейники;

маки, маргаритки, мускари;

нарциссы, нивяники;

папоротники, пеларгонии;

примулы, подснежники;

шнитт-лук, фиалки, флоксы;

хосты, хионодоксы;

хризантемы, циннии.

Идеальными компаньонами для пионов считают можжевельники, самшиты и туи. В качестве «самого простого» окружения активно используют лекарственные травы. Среди возможных «ассистентов» — бадан, манжетка и ромашка аптечная, пустырник, чистец (стахис) и шалфей.

Нежелательные растения

Клумбы из пионов не должны соседствовать с большими деревьями, имеющими густые кроны. Такое соседство нежелательно по двум причинам: древесное растение будет отбирать у кустов питательные вещества, в тени пионы не будут цвести.

Не лучшие компаньоны

Есть у семейства пионовых и другие неприятели. К ним относится:

абрикос, боярышник;

василек, вишня, голубика;

крыжовник, ландыш;

лютик (лютиковые);

малина, полынь;

сирень, слива;

смородина;

фалярис;

черемуха;

черника.

Растения-плохиши не рекомендуется сажать вместе с главными героями по разным причинам. Одни из них выделяют вещества, угнетающие рост пионов. Другие соседи отличаются быстрым появлением большого количества поросли, а значит, они будут соперничать с кустами за место. Кроме того, при их удалении можно случайно повредить корни «королей сада». Некоторым растениям необходима кислая почва, которая никак не подходит пионам.

Сочетание двух «королевских особ»

Пионы и розы на одной клумбе смотрятся очень эффектно и гармонично. Среди самых удачных соседей плетистые, полуплетистые (шрабы), почвопокровные розы и флорибунды. Однако и к этому сочетанию специалисты относятся не очень хорошо.

Дело в том, что у обоих растений очень мощная и глубокая корневая система: корни пионов способны найти влагу на глубине около 70 см, корневая система роз уходит на чуть меньшую глубину (до 50 см).

Поскольку первые кусты растут быстрее, именно они становятся «душителями». Это значит, что через некоторое время компаньоны-соперники начнут бороться за внимание и за «место под солнцем». Последствием станет ухудшение их вида и здоровья.

Пионы в миксбордере, клумбе: цветовые сочетания

Чтобы получить гармоничную композицию, для главных растений подбирают подходящую «свиту». Есть несколько популярных цветовых решений:

барбарис, можжевельник и туя — отличный фон для розовых пионов;

ярко-красные цветы (бордовые) будут великолепно выглядеть рядом с хостами, декоративным луком;

коралловые и белые соцветия — повод соединить их с гейхерами, лилейниками, темно-красными гвоздиками;

желтые пионы идеально сочетаются с голубыми, красными, синими и фиолетовыми цветами, с ирисами и колокольчиками.

«Королей» с белыми соцветиями можно назвать универсальными. Они сочетаются с розовыми и красными цветами, создают идеальные композиции с ирисами, колокольчиками, с лилиями и лилейниками, с маками и тюльпанами.

Уход за клумбой с кустами пионов

Практически каждое растение имеет свои предпочтения, которые касаются «разных сторон жизни». Если говорить о пионах, то эти создания нельзя отнести к очень капризным питомцам, но внимания они все же потребуют.

Полив

Пионы отличаются достаточно мощной корневой системой, которая способна добывать воду даже на большой глубине. Поэтому если лето стоит дождливое, то поливать кусты дополнительно, скорее всего, не придется. Однако такой уход обязательно потребуется, когда на улице стоит сильная жара. Поливают растения раз в неделю, выливая под каждый куст по 2-3 ведра.

Особенно важно обеспечить достаточный полив во время формирования соцветий (начало июня) и в период закладывания почек возобновления на следующий год (конец июля — конец августа). Поливать растения все-таки рекомендуют вечером, перед закатом. Только в этом случае вода полностью впитается. Если проводить эту процедуру утром, то часть жидкости почти неизбежно испарится.

Эта операция для пионов имеет свои особенности. Дело в том, что крупные корневища, расположенные в самом центре кустов, накапливают питательные вещества для их зимовки, но они не способны впитывать и воду. Эту «работу» выполняют небольшие, более тонкие корешки, находящиеся дальше, практически на периферии.

По этой причине поливают растения не под куст, а делают отступ на 30-40 см. Дистанция эта в большей степени зависит от их возраста. Чем старше единственный представитель семейства пионовых, тем большее расстояние требуется отмерить. Оптимальным вариантом для полива пионов считают использование канавки, выкопанной по внешнему диаметру куста. Ее глубина — около 10-15 см. Данная борозда исключит разбрызгивание жидкости.

Рыхление

Поскольку пионы предпочитают структурированную — легкую, рыхлую — почву, это часть ухода за культурами обязательно. Рыхлением ее занимаются после каждого полива (дождя). Благодаря ему:

исчезает корка, образовавшаяся на поверхности земли, она препятствует влаго- и воздухообмену;

корни получают максимум кислорода, а значит, хорошо развиваются, поглощают воду и впитывают удобрения;

в этот же период удаляют сорняки, которые не только забирают часть питательных веществ, но и могут стать причиной появления у пионов грибковых заболеваний.

Рыхление проводят по всему периметру растения. У стебля почву рыхлят на небольшую глубину (3-5 см), так как есть риск повредить корневую систему. На расстоянии 25 см от него инструмент заглубляют на 10-15 см.

Подкормка

Этот этап ухода за пионами проводят ежегодно, причем не менее 4 раз за сезон:

После появления ростков растения поливают раствором аммиачной селитры. На ведро воды отмеряют одну столовую ложку. Для полива каждого куста используют не менее 10 л такого удобрения. Почву после подкормки мульчируют, идеальным кандидатом считают перегной. После образования бутонов и во время цветения для подкормки каждого куста применяют комплекс, состоящий из аммиачной селитры (2 чайных ложки), суперфосфата (такое же количество) и калийной соли (одна чайная ложка).

После завершения цветения пионовые кусты обязательно подкармливают калийной солью и суперфосфатом: для одного растения отмеряют по одной чайной ложке каждого удобрения. Для трех последних подкормок все компоненты смешивают, затем разбрасывают под кустами, после чего равномерно распределяют граблями. Если для этой цели используют растворы, то их вносят только после полива растений, либо после «прохождения» дождя.

Удаление бутонов, деление и пересадка кустов

Чтобы пионы радовали хозяев более долгим цветением, обычно обрывают мелкие боковые бутоны, которые будут отбирать питательные вещества у крупных, самых эффектных цветков. Однако и главные соцветия после цветения тоже обрезают, так как опадающие лепестки (например, после дождя) будут оставаться на земле, на листьях растений, а значит, могут стать «невольными провокаторами» серой гнили, которая любит повышенную влажность.

Существует и другой способ, который даст возможность корневой системе максимально быстро развиться. В первые годы (1-2) рекомендуют удалять абсолютно все бутоны, в последующие — только некоторые из них, боковые. Плюс данного варианта в том, что молодому растению не придется формировать цветки в период развития корней, тратить на них силы, которых пока не слишком много. Да, это можно назвать большой жертвой со стороны садоводов, однако в этом случае через несколько лет растения очень дружно перейдут к активному цветению.

В последнюю очередь нужно упомянуть об омолаживании кустов пионов. Оно потребуется не слишком скоро, так как эту операцию советуют проводить раз в десятилетие. Как и для посадки, для пересадки «поживших» растений лучше всего подходит период с середины августа и до середины сентября. На каждом новом растении-деленке должно быть 4-5 почек и молодой корень, длина которого не менее 10 см.

Профилактика

Только здоровые цветы могут подарить хозяевам пышное цветение. Поэтому весной обязательно проводят профилактическую обработку. Самым опасным заболеванием пионов считается серая гниль, которая поражает абсолютно все части растения.

Чтобы защитить кусты от грибковых заболеваний, их опрыскивают фунгицидами, содержащими медь. К самым популярным средствам относится бордосская жидкость, медный купорос, ОксиХОМ и ХОМ. Профилактику проводят еще до распускания листьев.

Безусловно, красивые клумбы с пионами смогут стать главным декоративным элементом ландшафтного дизайна. Однако сначала садоводам нужно познакомиться с предпочтениями этих цветов, выбрать «королей-фаворитов» и компаньонов, которые смогут обеспечить им максимальный комфорт.

В завершение темы «Клумбы с пионами» — популярное видео: