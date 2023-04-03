Клумба из стекла и пластика: обзор простых и оригинальных решений

Несмотря на появление новых разновидностей цветников, классические клумбы даже не думают терять своей популярности. Причин тому несколько, одна из них — эффектное обрамление, для создания которого используют множество материалов, в том числе и подручных, бросовых. Многие хозяева совсем не против того, чтобы уменьшить расходы на благоустройство загородного (дачного) участка. Поэтому самых креативных владельцев интересует тема «Клумба из стекла и пластика». Плюс этого решения в том, что из абсолютно бесплатного материала можно сделать оригинальное оформление, причем интересных вариантов у новоявленных ландшафтных дизайнеров есть сравнительно много. Однако проблемой может стать именно «коллекционирование» тары, которой чаще требуется очень много.

Клумбы из стеклянных, пластиковых бутылок: их достоинства и недостатки

Даже противникам этих отходов приходится признать, что самыми востребованными изделиями остаются удобные емкости из стекла и пластика:

Первая, более надежная тара может быть как самостоятельным ограждением, так и частью какой-либо комбинации с другими материалами. Вторую разновидность и вовсе можно считать универсальным «ПЭТ-мусором», потому что ассортимент потенциальных изделий из нее просто поражает.

Нельзя забывать и еще об одном подходящем материале: очень востребованными, иногда незаменимыми «ассистентами» для оформителей-дизайнеров становятся пластиковые трубы. Невероятно красивы другие украшения участка — цветочные композиции, созданные с помощью стеклянных декоративных камней. Такое цветное кусковое стекло называют эрклезом.

Плюсы

Сначала будущим оформителям придомовой территории нужно познакомиться с несомненными (или мнимыми для противников такого декора) достоинствами клумб из бутылок — стеклянных или пластиковых. К ним относится:

практичность: случайно поврежденный элемент обрамления можно очень легко заменить;

доступность: тару можно найти у друзей, родственников, соседей, в барах, на свалках и т. д.;

разнообразие: можно либо подобрать емкости одного цвета, либо использовать разноцветные изделия;

возможность создать оригинальное ограждение, применяя бутылки и бетон, кирпичи либо более крупные строительные блоки;

шанс уберечь растения цветников: стеклянные и пластиковые мини-заборы становятся непреодолимыми барьерами для вездесущих сорняков.

В список достоинств тары из стекла и пластика можно внести и ее повторное использование «не по назначению». Кроме того, большая часть ограждающих конструкций не очень требовательна к начинающим дизайнерам. Поэтому проблемой создание клумбы из бутылок не станет.

Минусы

Сюда можно отнести:

недостаточную привлекательность «самой бюджетнейшей» тары;

хрупкость стекла, которое может разбиться и поранить кого-то из членов семьи;

ненадежность пластикового обрамления, которое не способно противостоять натиску грунта и корневой системы растений.

Несмотря на слабые места таких «строительных материалов», они по-прежнему остаются популярными. По этой причине новые и интересные «бутылочные» конструкции для клумб появляются постоянно. Кроме того, для этой же цели используют и другие «стеклопластиковые» материалы.

Клумба из бутылок: решения традиционные и оригинальные

Несмотря на обычность такой тары, более или менее симпатичных обрамлений придумано довольно много, но первым делом будущим авторам цветников можно познакомиться с самыми простыми вариантами, а потом перейти к более необычным решениям.

Первые кандидаты — традиционные бордюры из вертикальных элементов. Для создания таких ограждений используют стеклянные или пластиковые бутылки, причем любого цвета и размера (0,75 л и 1 л, 1,5 л, 2 л и т. д.). Чаще всего выбирают обрамления для клумб следующих форм:

круглые;

квадратные;

прямоугольные.

Однако «возможности тары» такими простыми конструкциями не ограничиваются. На участках можно увидеть оригинальные клумбы из стеклянных бутылок. К ним относятся овальные, треугольные и многоугольные цветники, бабочки, сердечки, большие цветочные композиции с криволинейными бордюрами, а также двух- и многоуровневые конструкции.

Как сделать клумбу из стеклянных или пластиковых бутылок?

Оригинальное ограждение для цветника можно нарисовать и воплотить самостоятельно. Второй путь — поиски и выбор варианта из большого ассортимента готовых композиций, которые легко отыскать на просторах интернета. Однако сначала дизайнерам нужно заняться подручным материалом.

Подготовка

К первому этапу относится избавление тары от этикеток и загрязнений. Чтобы очистить стекло, действуют так:

Сначала в большую емкость наливают горячую воду. Потом в ней разводят моющее средство. При серьезных загрязнениях используют «тяжелую артиллерию» — раствор Доместоса или аналогов. В жидкость погружают бутылки. Оставляют их отмокать как минимум на час. Потом емкости очищают скребком и удаляют грязь губкой для посуды. Для мытья их «внутренностей» используют ершик.

Вымытую тару сушат. После высыхания бутылки сортируют по размеру, цвету, форме.

Как создать простейшую клумбу из стеклянной или пластиковой тары?

Обыкновенный бордюр не слишком требователен к ландшафтному дизайнеру. В этом случае сначала на участке делают разметку. Потом в эту линию вкручивают горлышками или вкапывают бутылки.

Для утяжеления почти невесомой тары из пластика в нее насыпают песок, потом закручивают крышку. После завершения фиксации элементов ограждения клумбы внутрь засыпают дренажный материал, потом распределяют грунт.

Создание многоуровневой клумбы

В этом случае идеалом будет стеклотара одного цвета. Чтобы создать ограждение для многоуровневого цветника, действуют таким образом:

Сначала на участке, выделенном под клумбу, производят разметку, после чего выкапывают мини-котлован глубиной 80-100 мм. Потом по его периметру вкручивают бутылки, которые станут обрамлением нижнего яруса. Затем внутрь ограждения засыпают песок, который разравнивают и трамбуют. После этого высыпают, распределяют и уплотняют плодородную почву, особенно там, где будет находиться ограждение второго уровня. Потом устанавливают мини-забор для этого яруса. После завершения этапа внутрь засыпают и уплотняют песок, за ним добавляют и разравнивают грунт.

Если запланирована более высокая клумба, то аналогичным образом создают обрамление для третьего (четвертого) уровня. Чтобы добиться большей прочности конструкции, в стеклянные и пластиковые бутылки засыпают песок, мелкофракционный щебень, бой кирпича и т. п.

Высокая конструкция из стекла и раствора

Пожалуй, это самое необычное украшение, которое вполне по силам соорудить своими руками большинству хозяев загородных участков. Чтобы создать такую клумбу, потребуется довольно большое количество стеклянных бутылок и круглое основание, которое будет центром будущего сооружения. Им сможет стать вместительная кастрюля с большим количеством отверстий для отвода влаги, «дырявое» ведро или такая же бочка, покрышка (или несколько шин) и т. д. В этом, более сложном случае:

Первым делом емкость-основу с внешней стороны покрывают достаточно толстым слоем песчано-цементного раствора (2:1), поскольку у него будут втыкать горлышки бутылок. Однако сначала ограничиваются только цементированием низа основания. В противном случае раствор быстро схватится, а значит, тару там закрепить не получится. После завершения этого этапа переходят к фиксации стеклянных емкостей. После создания первого ряда делают паузу. Потом стенки основы снова покрывают слоем раствора, затем добавляют второй ряд бутылок, со смещением относительно первого. Точно так же действуют до самого верха стеклянной клумбы. После завершения работы конструкцию оставляют на несколько дней, чтобы бетонная ее часть набрала прочность.

В готовую «чашу» засыпают дренаж: на эту роль подойдет песок и щебень, гравий, бой кирпича и т. д. Потом стеклянную клумбу заполняют почвой, затем замаскировывают горлышки верхнего ряда бутылок. Для этого используют мелкие камни с раствором (для их надежной фиксации), мох и т. д.

Другие способы «волшебного превращения» тары в цветник

Многие владельцы загородных участков пренебрежительно относятся к таким «шедеврам». Другие креативные хозяева, наоборот, считают, что стеклянные и пластиковые бутылки дают возможность придумать оригинальные конструкции, героически-стоически собрать строительный материал, а потом воплотить свои (порой фантастические) идеи в жизнь.

Необычные композиции из пластиковых бутылок или ложек

Для того чтобы украсить загородный участок, можно обойтись даже без «засилья» красивых, живых растений. Их способны заменить белоснежные одноразовые изделия или цветы, изготовленные из пластиковой тары, а потом покрашенные в белый цвет.

Как правило, очень большой декор создают постепенно, подсаживая «растения» по мере поступления бутылок. Плюс «непонятных» пластиковых композиций — их необычность, уникальность, невероятный вид.

Мини-клумбы из пластиковых бутылок и бутылей

Эти маленькие цветники хороши тем, что занимают минимум места, но служат украшением участка. К тому же такие крохотные декоративные элементы можно не только устанавливать, но и подвешивать.

Один из самых оригинальных вариантов — превращение пластиковой тары в различных животных. Например, на следующей фотографии изображен живописный мини-загон со «свинским трио».

Монументальное сооружение из стеклянной тары

Эта конструкция основательная. Она практически полностью закрыта бетоном, видны только донышки и горлышки, которые тоже запечатали раствором.

Данное ограждение требует не только большого количества стеклянных емкостей, но и почти титанического труда. Преимущество такой основательной конструкции — ее максимальная надежность, незыблемость.

Клумбы из декоративного кускового стекла

Такие произведения ландшафтного искусства сильно отличаются от композиций со своими «простоватыми дальними родственниками». Эрклез, или кусковое стекло (стеклянный щебень) используют для габионов, которые нередко превращают в высокие ограждения или в небольшие декоративные элементы.

Иногда стеклянным делают только не очень толстый слой, который вечером эффектно подсвечивают. Второй вариант применения цветных камней из стекла — создание уникальных клумб-габионов, контейнеров или спиралей. Для сборки сравнительно небольших композиций уже потребуется немалое количество декоративного материала.

Вертикальные клумбы из пластика

Первыми претендентами будут бутылки из ПЭТ. В этом случае их разрезают вдоль или поперек, потом фиксируют на деревянной решетке, стене здания, либо прикрепляют к пластиковой конструкции.

Трубы из полимерных материалов — еще одни подходящие кандидаты, которые дают возможность получить аккуратные вертикальные цветники или грядки. С их помощью не только пристраивают «бездомные» растения, но и украшают «неинтересные» стены дома или других строений.

Габионы из стеклянной тары

Данное решение одно из самых необычных. Чтобы бутылки выглядели наиболее эффектно, их покрывают краской (серебряной или золотой). Эту комбинацию материалов можно назвать универсальной.

Она способна стать внушительным ограждением для клумбы, бордюром для садовых дорожек или газона. Минус таких габионов — необходимость «добывания» большого количества тары.

Стеклянное ограждение для больших цветников

Для обрамления крупных цветочных композиций выбирают и другой вариант, который не потребует от авторов слишком больших усилий. В этом случае по периметру цветника в грунт углубляют стеклянную тару: ширина такой ленты — 2-3 бутылки.

Есть и другое, более оригинальное решение, которое используют и для создания интересных бордюров для садовых дорожек. Это стеклянные бутылки, полностью «утопленные» в бетон. Ширина такого обрамления зависит от наличия (отсутствия) большого количества одинаковой тары.

Садовые фигурки и композиции из пластика

В этом случае фаворитами являются пластиковые бутылки, которые относительно легко превращаются «во что угодно». Для создания украшения используют емкости разных форм и размеров.

Пластиковый декор может быть маленьким или очень большим. Впечатляющие садовые композиции становятся частью зон отдыха, украшением дорожек, естественных или искусственных водоемов. Либо их заменой.

Пластик: и клумбы, и цветы

«Вечный» пластиковый цветник станет очень практичным элементом ландшафтного дизайна. Такая клумба будет выглядеть празднично и симпатично в любое время года, но не потребует никакого ухода.

Второй вариант более оригинальный: это изготовление «почти настоящих» цветов. Они смогут стать украшением клумбы, эффектными и совсем не капризными «растениями» для ваз, вазонов или кашпо.

Бордюры-клумбы

Обрезанные пластиковые бутылки способны превратиться в обрамление, каждый элемент которого будет «самостоятельной» мини-клумбой. Данный вариант декора предполагает, что в донышках таких емкостей проделывают отверстия для удаления лишней влаги.

В этом случае в каждую обрезанную бутылку насыпают почву, а затем сажают растения. Готовыми элементами «живого» забора чаще ограничивают довольно большую цветочную композицию.

Клумба из стекла (или пластика) все же имеет право на существование, причем из такого, абсолютно ненужного, материала изготавливают не только ограждения для живого декора, но и оригинальную садовую мебель, а также необходимые предметы обихода.

Например, пластиковые емкости разных размеров превращаются в:

практичные, «неуязвимые» веники;

ловушки для вредителей;

контейнеры для мусора;

летние сумки, коврики;

разные органайзеры;

вазы и корзины;

дорожки и т. д.

Более прочную и привлекательную стеклянную тару используют для изготовления светильников, люстр и подсвечников, шезлонгов, для сооружения декоративных стен и надежных, «полноценных» заборов. Из нее делают посуду — вазы, бокалы и стаканы.

Способы преображения «унылых» бутылок

Многие изобретательные авторы уже обдумывают варианты создания клумбы из пластиковых бутылок, оценивают композиции из стекла, но их останавливает не слишком привлекательный вид такой «простецкой» тары. Однако дело поправимо: обе емкости можно преобразить почти волшебным образом.

Красящие составы

Понятно, что разный материал требует различного подхода, поэтому первым делом нужно познакомиться с видами ЛКМ, которые применяют для окрашивания стекла и пластика.

Стеклянная тара

Для стеклянных сосудов идеально подойдут акриловые краски, но не все, а только те, на которых указано, что их можно использовать для окрашивания стекла. Второй вариант — универсальные акриловые краски, подходящие для любых поверхностей.

Если необходим более жидкий состав, то акрил разводят специальным разбавителем, предназначенным для него. Еще одна кандидатура — краска-спрей: или смесь для стекла, или универсальная.

Пластиковые емкости

Пластиковые бутылки более «покладисты». Для них подойдет акриловая краска и лак, смеси в баллончиках, в том числе и автомобильные. Однако тару из пластика можно покрасить и масляными эмалями, или декорировать витражными составами.

Ассортимент у авторов достаточно большой, однако после проведения тщательной подготовки пластиковые изделия можно декорировать абсолютно любыми материалами. Ее проводят так:

Сначала бутылки моют и сушат, потом обезжиривают ацетоном, спиртом или жидкостью для снятия лака. Затем пластик всех емкостей обрабатывают наждачной бумагой, чтобы сделать шершавой поверхность. После этого тару очищают от пыли (обезжиривают), тщательно грунтуют (акриловой грунтовкой) и сушат.

После такой обработки изделия из пластика можно красить акварелью, акрилом, гуашью, темперой и т. д.

Техники окраски изделий для создания клумб

В этом случае каких-то оригинальных решений не используют, поскольку ограждения для цветников в особых изысках не нуждаются.

Окрашивание емкости изнутри

Данный метод чаще используют для декорирования прозрачных стеклянных бутылок. Чтобы подготовить будущие элементы мини-забора, действуют так:

Первым делом бутылку замачивают в горячей воде, потом ее моют губкой, освобождают от этикетки скребком (или деревянной лопаткой) и сушат. В емкость наливают краску, потом ее встряхивают, или аккуратно распределяют смесь, поворачивая бутылку под разными углами.

Потом ее фиксируют горлышком вниз, чтобы избавиться от излишков краски и высушить. Точно так же поступают со всеми емкостями.

Преображение снаружи кистью либо губкой

В этом случае к подготовительному этапу добавляется обезжиривание поверхности емкости после мытья и сушки изделия. Красящий состав наносят синтетической кистью или обычной губкой. Начинают окрашивание снизу. Частично преображенную бутылку ставят горлышком вниз. После высыхания краски тару переворачивают и докрашивают ее верхнюю часть.

Декорирование краской в баллончике

Это самый простой и быстрый способ, который состоит в распылении состава с расстояния 20-30 см. Предварительно емкости тоже подготавливают: бутылки моют, чистят, сушат и обезжиривают. Минусы этого варианта — необходимость проводить окрашивание на улице, незащищенность такого внешнего декора от влаги, мороза, жары, солнца и иных неблагоприятных условий.

Клумба из стекла или пластика — отличная возможность не только «пристроить к делу» практически вечные емкости, но и создать цветочную композицию, которая будет аккуратной, красивой и запоминающейся.

Некоторые мастера из этой «скучной» тары умудряются изготавливать настоящие шедевры. Доказательством тому послужит следующее интересное видео: