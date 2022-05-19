Оформление двора частного дома — этап обязательный. Это же справедливо и для дач: время, когда эти участки предназначались только для выращивания сельскохозяйственных культур, давно кануло в Лету. Теперь часть любой придомовой территории занимают цветники: большие или маленькие, высокие или низкие. Большинство владельцев предпочитает создавать клумбы из многолетников. Такой живой декор преображает сад, радует и вдохновляет хозяев на протяжении всего сезона. Если соблюдать правила создания цветников, знать особенности размещения растений, то можно получить клумбу с многолетниками, которые будут цвести непрерывно. Однако до начала работы будущим дизайнерам предстоит узнать много полезной информации, а также познакомиться со схемами эффектных клумб из многолетников.

Цветники из многолетников: их плюсы и минусы

Популярность такие композиции завоевали по праву, так как посадка многолетних цветочных культур гарантирует:

декоративность клумб на протяжении всего сезона;

возможность выращивать на участке лекарственные растения;

неприхотливость растений из-за способности переносить низкую температуру;

простоту ухода: при корректной посадке борьба с сорняками сводится к минимуму;

экономию: садоводам не придется ежегодно тратиться на семена или покупать рассаду;

шанс создать цветник практически в любой части участка: многолетники не так капризны, поэтому могут расти в тени, на песчаном грунте, в низине и т. д.

Самое главное преимущество таких композиций — их динамичность за счет смены цветущих растений. За клумбами из эффектных многолетников очень интересно наблюдать. Это занятие вряд ли кому-то наскучит, ведь на протяжении всего сезона цветочная картина будет постоянно изменяться. Удачная схема клумбы из многолетников дает возможность не вносить коррективы в порядок рассадки культур долгое время. С другой стороны, такой цветник можно разнообразить яркими однолетними растениями.

Недостатки у невероятно красочных композиций найти трудно. Относительным минусом можно считать сниженную декоративность цветников после посадки. Причина объяснима: сначала интенсивно развивается корневая система растений. Однако уже на следующий год клумбы из многолетников поразят своих хозяев буйным цветением.

Клумбы с многолетниками: выбор подходящих растений

При поиске идеальных претендентов учитывают расположение участка под цветник, а также:

тип почвы;

степень освещенности;

сочетаемость растений по цвету и виду.

Одна из главных задач для создателя клумбы из многолетних цветов — подбор кандидатов по их предпочтениям, так как всем растениям в цветнике должно быть комфортно. Например, болотистая почва подойдет для арункуса (волжанки), аира болотного и вербейника, калужницы, молочая болотного, садовой ромашки (нивяника) и тысячелистника.

Плодородную землю любит колокольчик, лиатрис, лилия, люпин, мальва. Сухая почва не станет угрозой для гайлардии, гвоздики, космеи (мексиканской астры), лаванды, флоксов, энотеры. Глина и суглинок не будет проблемой для роста и цветения аквилегии (водосбора), астр, лилейников, пионов и тюльпанов.

Степень освещенности цветников с многолетниками — второй важный фактор. Тень и полутень — подходящие условия для аквилегии, анемоны, астильбы, бадана, гейхеры (с темной листвой), ландыша, манжетки, примулы, а также для папоротников и хост. К солнцелюбивым «питомцам» относится:

адонис;

гелениум;

гелиопсис;

дельфиниум;

книфофия;

колокольчик;

лаванда;

лилейник и лилия;

монарда;

хризантема;

рудбекия;

тысячелистник;

луговой шалфей.

Что касается сочетаемости кандидатов, все выбранные растения должны подходить по требованиям к почве, освещенности, поливу и питанию. Обязательно принимают во внимание размеры культур, и скорость их роста. Подбирают их и по цветовой гамме. В этом случае сочетание выбирает дизайнер: цвета могут быть как контрастными, так и взаимодополняющими.

Особенности создания многолетних композиций

Разработка схемы клумб и создание цветника непрерывного цветения приравнивается к искусству, и не зря. При его проектировании обязательно принимают во внимание то, как будет выглядеть композиция в определенный период времени. Идеал в этом случае один — клумба, которая цветет на протяжении всего лета: отцветающие растения заменяют те, бутоны которых только начинают распускаться.

Планировку цветников из многолетников начинают после завершения зонирования территории. При создании живого украшения обращают внимание на несколько важных моментов:

Растения подбирают под климатические условия в местности. Всем «жильцам» клумбы должно быть комфортно. Сложный рельеф дает возможность грамотно вписать цветник, недостаток участка превратить в его достоинство. Растения лучше высаживать реже, чем обычно. Если большинство семян прорастут, то культуры могут мешать друг другу.

Не всем цветам подходит обилие солнца. Те растения, которые любят тень, лучше посадить в цветник рядом с кустарником, у забора и т. д.

Составление плана и схемы клумб из многолетников

Самостоятельная разработка цветника из многолетников — непростая задача, поскольку эскизов потребуется много. Автору нужно представить и запечатлеть на бумаге, как будет выглядеть клумба на каждом коротком временном отрезке. В идеале он должен составлять месяц.

О чем нельзя забывать?

Начинающим дизайнерам нужно помнить и о том, что некоторые культуры после цветения выглядят не лучшим образом. В качестве примера можно привести луковичные сорта. Чтобы цветник не потерял привлекательность в этот период, вянущую листву должны закрыть другие растения. В качестве кандидатов на эту роль рассматривают однолетние или двулетние растения.

Есть и еще один важный момент — впечатление, которое должна производить композиция. Цветник, находящийся в центре участка, обязан выглядеть эффектно с любого ракурса. Та клумба, которая располагается у забора или стены здания, должна быть привлекательной для зрителей, находящихся в доме, или гуляющих по садовым дорожкам.

Подбирают претендентов и по росту. Растения не должны загораживать друг друга на протяжении всего сезона. Простой уход за ними — еще одно важное условие. Идеальный вариант — клумба, дающая возможность легкого доступа до каждой культуры. Только в этом случае их полив, обрезка или подвязка не станет серьезной проблемой.

Опробованные, готовые схемы цветников

Создание эффектной клумбы для начинающего садовода часто становится крайне сложной задачей. Поэтому им можно начать изучать это искусство по удачным примерам. Таковыми можно назвать следующие схемы цветников из многолетников.

Виды цветников из многолетников

Первая задача владельцев участка — подобрать форму, размер и вид будущей композиции. Вариантов для выбора существует очень много.

Моноклумбы или монохромные цветники

Это самые простые варианты клумб. Моноклумбы — «одноцветные цветники», которые состоят только из одного вида растений, иногда — одного сорта. Популярные цветы для них — азалии, астры, бархатцы, ирисы, канны, лаватеры, лилейники, петунии и сальвии. Типичной, самодостаточной моноклумбой является розарий. Для него можно использовать как одноцветные, так и разноцветные сорта роз.

Монохромный декор — клумба, в которой находятся культуры одного цвета либо оттенка. Обе композиции могут иметь любую форму. Наиболее популярны квадратные, ромбовидные, круглые и овальные клумбы. В монохромном случае важно подбирать растения так, чтобы цветник был декоративным весь сезон.

Кольцевые

Такие цветники опоясывают какой-либо объект или предмет. Примеры — дерево, скульптура, беседка и т. д. В этом случае культуры высаживают традиционно, подбирая их по высоте. Внутри клумбы располагают самые высокие, по внешнему радиусу — самые низкорослые растения.

Ковровые

Этот необычный и эффектный декор отличается очень плотной посадкой. Идеальные кандидаты для ковровых клумб — карликовые растения, имеющие разноцветную листву. Подходящие кандидаты:

карликовый (шиловидный) флокс;

кислица (оксалис, клевер счастья);

очереднопыльник (альтернантера);

обриета (аубреция), очиток (седум);

сушеница (гнафалиум), сантолина.

Ковровые цветники из многолетников не самый простой декор, поэтому на загородных участках его можно увидеть редко. Такие композиции очень сложно создать, а уход за ними — крайне трудоемкая работа, потому что живой ковер должен выглядеть безукоризненно всегда.

Приподнятые

Так называют цветники, возвышающиеся над поверхностью земли. Их высота — 50-100 см, ширина — максимум 150 см. Эти параметры гарантируют, что уход за растениями не вызовет трудностей. Приподнятые клумбы универсальны. Они могут быть круглыми и овальными, квадратными, прямоугольными, многоугольными или многоуровневыми.

Такие цветники идеальны для любого места придомовой территории: выбор в большей степени зависит от особенностей конкретного участка. Ограждения для «возвышенных композиций» изготавливают из различных материалов. Короба сооружают из:

камня, кирпича;

бетона, бетонных блоков;

прутьев, бревен, досок, реек;

из металлической сетки (габионы) и т. д.

Для посадки в цветники, находящиеся в полутени или в тени, подходит агератум, бархатцы, вербена, львиный зев, петуния и хосты. На приподнятых клумбах нередко находят пристанище декоративные злаки. Примеры эффектных «жильцов»:

сизая овсянница;

гигантский ковыль;

мискантус (веерник);

голубая молиния (синий злак);

вечнозеленый овсец (геликтотрихон);

пеннисетум (перистощетинник щетинистый или мохнатый);

пампасная трава (кортадерия).

Приподнятые композиции, обрамленные натуральными камнями, могут превратиться в необычную альтернативу альпинариям. Роль акцента в таких клумбах исполняют карликовые хвойные растения — сосна, ель, можжевельник, тис, туя. Чтобы нивелировать «суровость» камня, около ограждения сажают низкорослые альпийские культуры.

Вертикальные

Это трехмерные композиции, которые создают с помощью жесткого каркаса. На нем фиксируют вазы с цветами. Такие цветники могут быть объемной фигурой, ширмой или аркой. Вертикальные клумбы-стены нередко используют для зонирования участка.

Плавающие

Это импровизированные островки, которые или дрейфуют по водной глади, или постоянно находятся в определенном месте водоема. Такие плавающие клумбы с многолетниками создать не слишком сложно. Для посадки растений используют легкую, плавучую основу — контейнер с ячейками. Среди возможных кандидатов конструкции из дерева, пластика или пенопласта. Перед созданием ящика из пиломатериалов все заготовки обязательно обрабатывают водоотталкивающей пропиткой.

Если используют обычную тару, то сначала в дне просверливают небольшие отверстия. Затем контейнер застилают геотекстилем, чтобы засыпанная почва оставалась в плавающем цветнике. Плавучесть такому яркому островку сможет придать монтажная пена, нанесенная на дно, или несколько кусков пенопласта. Самый оригинальный вариант — использование нудлов (акванудлов, «палок для плавания»).

В контейнеры высаживают растения с поверхностной корневой системой, или влаголюбивые культуры. Потенциальные «водоплавающие» кандидаты для аква-клумбы:

аир болотный;

астильба;

гейхера;

ирис болотный;

калла;

камыш;

купальница;

лилейник;

мятлик;

осока;

пушица;

росянка;

формиум;

хоста;

яснотка (глухая крапива).

Для фиксации плавучей клумбы на каком-либо месте используют трос и якорь. Чтобы спрятать непривлекательные бортики, их декорируют мхом, который без проблем переносит повышенную влажность. Очень необычное, эффектное решение — цветники-острова, украшенные светодиодными светильниками.

Другие виды живого декора

Клумбы из многолетников могут иметь разные размеры, формы и площадь. Живые украшения бывают нескольких видов.

Горные композиции

В эту категорию входят альпинарии и рокарии. В таких элементах ландшафтного дизайна принимают участие литофиты (петрофиты) и представители неживой природы — камни. Главная роль в альпинариях (альпийских горках) отводится скальным растениям. В более пологих рокариях (каменных садах) они лишь дополнение к композиции из горных пород.

Бордюры

Цветники-ленты — очень узкие клумбы, которые становятся ярким обрамлением для пешеходных и садовых дорожек, для больших клумб, грядок и т. д. Лучшие кандидаты для создания «живой каймы» — низкорослые, неприхотливые и выносливые многолетники. Классические параметры таких бордюрных лент: ширина — до 50 см, высота — до 40 см.

Рабатки

Это «узкие цветочные грядки или клумбы». У нас рабатками называют прямоугольные длинные цветники, или широкие волнистые ленты. Их разбивают вдоль стен, ограждений или садовых дорожек. Они могут быть односторонними и двухсторонними. Растения в такой правильной «грядке» высаживают в определенном порядке, фрагменты узора чаще повторяются. Максимальная ширина рабатки — 3 м. Длина ее как минимум в 3 раза превышает ширину, но этот параметр не ограничивается.

Модульные цветники

Такие четко очерченные композиции состоят из повторяющихся секторов, каждый из них получает свое ограждение. Преимущества модульного декора — возможность сочетания однолетников и многолетников, кустарников, а также «участие» декоративной крошки (например, мраморной или гранитной). Каждый сектор может предназначаться только для одного сорта растений или декора. Главный минус таких модульных «картин» — большая площадь, которую они отнимают у участка.

Миксбордеры

«Смешанные бордюры» — сложные цветники, которые состоят из нескольких рядов и ярусов. Они могут располагаться у дома, у забора, или в центре газона. Декоративные многолетние растения в них гарантируют непрерывное цветение с весны до осени. Их дополняют однолетними и двулетними культурами. Симметрии, упорядоченности в миксбордере нет, их особенность — естественность. Однако соблюдение ярусности обязательно. На заднем плане находятся самые высокие растения, а низкорослые цветы служат им обрамлением. Пространство между «великанами» и «карликами» отдают среднерослым культурам.

«Одинокие» солитеры

Самое простое решение — создание небольшого, но эффектного цветника-солитера. Такой декор состоит всего из одного декоративного растения. Эти композиции располагают на самых видных местах участков, чтобы они отлично просматривались со всех сторон. Данное решение выбирают, если планируют создать клумбу на небольшом дачном участке, или в саду, где не слишком много свободного пространства. Этот вариант, скорее всего, понравится тем владельцам, кто предпочитает лаконичность и сдержанность в ландшафтном дизайне.

Роль солитера смогут исполнить деревья, многолетние высокорослые претенденты. К «одиночкам» относится:

арункус (волжанка, дармера);

бересклет;

василистник;

вероника;

дельфиниум;

канна;

люпин;

мальва;

роджерсия;

рудбекия;

цимицифуга (клопогон);

пион;

посконник пурпурный;

флокс.

Другие достойные кандидаты для одинокого цветника — декоративные злаки и травы. Например, украшением-солистом способен стать вейник остроцветковый, лисохвост луговой, мискантус, молиния, мюленбергия волосовидная, элимус песчаный (пырейник), ячмень гривастый.

Подбор растений

Для красивых клумб из многолетников можно использовать многолетние, однолетние и двулетние растения. Другие популярные кандидаты — травянистые растения и декоративные злаки, которым по силам стать главным акцентом композиции.

Культуры, цветущие весной

Как правило, это луковичные растения. Лучший вариант — те культуры, которые не потребуют выкапывания после цветения. Для украшения клумб подойдут габрантусы, крокусы, мускари (гадючий лук), нарциссы, хионодоксы, цикламены. Клубневые и корневищные многолетники — анемона, бруннера, калужница, морозник, эрантис (весенник). Украшением цветника могут стать вероники, ирисы, примулы, флоксы шиловидные.

Растения, цветущие летом

Список этих цветов очень обширен, поэтому можно привести лишь малую часть кандидатов. К летнецветущим растениям относятся астильбы, вербейники, гвоздики, колокольчики, лилии и лилейники, нивяники, очитки и рудбекии.

Нельзя не упомянуть о ярких однолетниках, без которых не обходится ни одна нарядная цветочная грядка. В перечень входит алиссум, амарант и летние сорта астр, бархатцы, лобелии, настурции, петунии, циннии. Разбавить многолетние растения смогут и двулетники: виолы, гвоздики, мальвы, маргаритки, наперстянки.

Культуры, цветущие осенью

В это время уже не хватает летних, ярких красок, но осеннецветущие многолетники способны преобразить поблекший сад. Яркую осень хозяевам подарят анемоны (ветреницы), безвременники, дубровники гирканские, гелениумы, георгины, золотарники, кровохлебки, октябринки (многолетние осенние астры), рудбекии, хризантемы и фуксии, цимицифуги.

Клумбы из многолетников способны преобразить сад, привнести ощущение праздника и воодушевить владельцев на «новые подвиги». О том, какими цветниками можно украсить территорию, расскажет следующее видео: