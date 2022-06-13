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Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

13.06.2022
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Ландшафтный дизайн
Содержание1. Клумба с хвойными растениями: их преимущества и недостатки1.1. Плюсы1.2. Претензии2. Правила оформления хвойной клумбы2.1. Принципы ландшафтного дизайна2.2. Популярные хвойные растения3. Возможные варианты хвойных цветников3.1. Миксбордер из хвойных растений3.2. Альпийские горки, рокарии4. Правила создания цветников с хвойными растениями, уход за ними

Пестрые и эффектные цветники дают возможность преобразить придомовую территорию почти волшебным образом. Ими украшают газоны, садовые дорожки, изгороди, палисадники и т. д. Одним из самых популярных «изобретений» ландшафтных дизайнеров является клумба из хвойников. Эта композиция остается привлекательной в любое время года. Кроме того, вечнозеленые растения отлично сочетаются с любым другим декором: и с живым, и с неживым. Однако «хвойное благоустройство» сада требует изучения особенностей хвойных композиций, правил размещения и сочетания культур, а также ухода за ними.

Клумба с хвойными растениями: их преимущества и недостатки

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Сначала нужно разобраться с тем, какую композицию можно отнести к хвойным цветникам? Хвойной клумбой называют любой живой декор, основу которого составляют хвойные растения. Их доля должна быть не менее 30% от общего количества высаженных культур.

Плюсы

Композиции из хвойников часто становятся «желанными гостями» садов, и этому есть объяснение. Цветники и клумбы из хвойных растений считаются оптимальным выбором, так как они:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  • терпко, но приятно пахнут;
  • обещают минимальные расходы и усилия;
  • неприхотливы, и нуждаются в минимальном уходе;
  • не очень привлекательны для патогенов и вредителей;
  • остаются эффектными всегда, независимо от времени года;
  • прекрасно сочетаются практически со всеми видами растений;
  • способны подчеркнуть достоинства других «жильцов композиции»;
  • выделяют фитонциды — натуральные антибиотики, подавляющие рост патогенных микроорганизмов.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Цветники с вечнозелеными культурами способны без труда вписаться практически в любой ландшафт. Например, очень популярны миксбордеры из хвойников. Эти растительные ансамбли украшают стены зданий, заборы, газоны, их располагают в палисаднике, в парадной части сада и т. д.

Претензии

Идеалов нет, поэтому тем, кто рассматривает возможность оформления цветника из хвойников, лучше заранее узнать о недостатках таких вечнозеленых композиций.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Например, многие садоводы говорят, что аккуратный, безукоризненный вид клумбы с хвойными растениями сохраняют от силы два-три года. Потом культуры очень сильно разрастаются, буквально «съедая» свободное пространство. Кроме того, хвойники не так неприхотливы, как принято считать. Им необходимо удобрение, своевременная обрезка и регулярная обработка от болезней и вредителей.

Правила оформления хвойной клумбы

Если сравнивать создание этих цветников с разработкой нехвойных композиций, то этапы работ ничем не отличаются: сначала выбирают кандидатуры, занимаются созданием эскиза, подготавливают участок, лунки, затем высаживают растения. Отличие одно: в первую очередь выбирают именно хвойники, на клумбы их также высаживают самыми первыми.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

На выбор претендентов влияет тип почвы, расположение будущего цветника, а также оптимальные условия, необходимые для роста и развития конкретной культуры. Например, для клумб, находящихся на солнце (в тени, полутени), нужен ансамбль, состоящий только из солнцелюбивых (тенелюбивых, теневыносливых) кандидатов.

Принципы ландшафтного дизайна

При создании клумб с хвойными растениями руководствуются следующими правилами:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  1. Перед посадкой всю площадь цветника делят на несколько сегментов. Главный критерий — высота хвойных растений. В первую очередь высаживают самые высокие деревья или кустарники, потом средние, а последними сажают низкорослые хвойники.
  2. Уплотненная посадка для них — противопоказание: в этом случае необходимо учитывать размеры взрослых кустов и деревьев. Например, на 1 м2 рекомендуют высаживать одно растение среднего размера, или два хвойника-карлика. Пустоты заполняют эффектными временными жильцами — однолетниками или зеленью.
  3. Если на территории есть естественный или искусственный водоем, то недалеко от него можно организовать клумбу с лиственницей, можжевельником, пихтой или туей. Эти хвойные кандидаты будут идеально сочетаться с астильбами, хостами, папоротниками, осокой и другими культурами, которыми декорируют «участковые» пруды.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Очень большие композиции (миксбордеры) обычно оформляют вдали от зоны отдыха и жилой зоны. Цветники из вечнозеленых деревьев и кустарников нужно располагать таким образом, чтобы они «смотрели» на восток. В этом случае культуры получат достаточно света, но солнце не навредит им.

Популярные хвойные растения

Подбор кандидатов для создания клумбы из хвойных — этап, который не создаст особых проблем.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  1. Для сложных, смешанных композиций советуют выбирать карликовые сорта, а также культуры, отличающиеся эффектным видом.
  2. Исключительно хвойный цветник предъявляет другие требования: его «жильцы» должны быть яркими, составлять контраст с соседями. Один (или группа из 2-3 культур) хвойник является акцентом. Остальные играют роль фона в композиции.

Популярные растения для цветников с хвойными — эффектные виды елей, можжевельников, пихт, сосен, туй. К признанным фаворитам относятся:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  • можжевельники (горизонтальный, казацкий, обыкновенный);
  • голубые карликовые ели;
  • сосна Бергмана (горная);
  • плакучие лиственницы;
  • кипарисовик Лавсона;
  • корейская пихта;
  • тсуга канадская;
  • туя западная;
  • тис ягодный.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Если садоводов больше интересуют смешанные композиции, то отличными партнерами хвойникам станут кустарники: барбарисы, буддлея, верески, дазифора кустарниковая, рододендроны, розы, спиреи, форзиции.

Из многолетников для хвойных композиций подойдут анемоны, астры, бадан, вербейник, ирисы, лилии и лилейники, примулы, флоксы и хосты. Компанию хвойникам составят почвопокровные культуры — алиссум, арабис, барвинок, гвоздика, гейхера, камнеломка, мшанка, тимьян. Пустоты, неизбежные на клумбе в первые годы после высадки растений, закроют бархатцы, лаватеры, маргаритки, нарциссы, петунии и циннии.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Возможные варианты хвойных цветников

Выбор кандидатов, их количество и особенности композиции зависят от места, выделенного под живой декор.

Миксбордер из хвойных растений

Это один из самых востребованных цветников, его название переводится с английского как «смешанный бордюр». Миксбордер — сложная, ярусная композиция непрерывного цветения, чаще вытянутой формы. Главное его отличие — максимальная естественность, отсутствие строгой геометрии. Ширина такого цветника не превышает высоту самого крупного растения. Самые высокие культуры располагают на заднем плане, самые низкие играют роль живого обрамления.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Миксбордеры создают из хвойников, многолетников, одно- и двулетников, из кустарников и трав (декоративных злаков). Все растения его могут различаться по размерам, высоте, форме и расцветке. Есть несколько видов таких композиций.

Миксбордер с хвойными растениями

Высокие деревья для таких смешанных цветников не подходят. Лучшими кандидатами для них признаны стелющиеся можжевельники, карликовые ели, пихты, сосны и туи. Хвойный миксбордер требует соблюдения правил, касающихся его «зеленых одежд»:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  • если в композиции будут три вечнозеленых растения, то можно использовать культуры только двух оттенков;
  • когда хвойников в цветнике больше, максимум — три разных оттенка.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Исключение из правил есть: это «супермиксбордер», включающий несколько десятков хвойных растений. В таком случае допускается более богатая «палитра цветов».

Лучшее место для миксбордера из хвойников — полутень. Участок не должен быть ни сухим, ни слишком влажным, поскольку сырость станет причиной гибели «питомцев». Поскольку хвойники не любят плодородной земли, перед посадкой рекомендуют добавить в садовый грунт смесь песка и торфа.

Миксбордер из хвойных и кустарников

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Сочетание лиственных кустарников и вечнозеленых растений можно считать классическим вариантом. Такие миксбордеры оформляют у стен дома или хозяйственных строений, у глухих заборов. Нередко хвойный палисадник служит не только украшением территории, но и защитой от любопытных глаз.

Вечнозеленые растения в хвойных миксбордерах определяют высоту и контуры цветников. Их располагают в центре композиции, если она находится на открытом пространстве, и сзади, если декор служит украшением стены или ограждения. Нижним ярусом смогут стать следующие кустарники: барбарис, бересклет, бузина, гибискус, магнолия, рябинник, спирея и сирень.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Миксбордер с хвойниками и многолетниками

Данное сочетание — еще один вариант, заслуживающий внимания по нескольким причинам:

  • вечнозеленые растения являются отличным фоном для цветущих многолетников;
  • такие комбинированные цветники будут привлекательными в любое время года.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Сочетая культуры, необходимо учитывать высоту растений миксбордера: важно, чтобы хвойники возвышались над многолетними соседями.

Для создания таких «смешанных бордюров» используют ели, микробиоты, можжевельники, пихты, сосны, тсуги и туи. Из многолетников наиболее востребованы гейхеры, гортензии, дельфиниумы, аюги (живучки ползучие), ландыши, лилейники и лилии, папоротники, примулы, седумы и флоксы.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Миксбордер с розами и хвойниками

Это еще одна эффектная комбинация, которая будет выглядеть выигрышно практически в любом саду. Плюс данного «союза» еще и в том, что у настолько разных растений одинаковые требования к почве.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Для хвойно-розовых миксбордеров подходят гибридные и чайно-гибридные, почвопокровные, плетистые, кустовые и ремонтантные розы. Потенциальные кандидаты из хвойников — голубая ель, сизая ель (канадская), карликовая сосна, можжевельник, пихта, тис и туя. Лучшими из них считают вертикальные и низкорослые растения. Примеры — туя западная (Брабант, Смарагд) и туя шаровидная.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Главное условие для таких композиций — достаточные расстояния между растениями. Розы и хвойники нужно располагать как минимум в 1,5 м друг от друга, только в этом случае можно обеспечить культурам свободное развитие.

Чтобы такие миксбордеры выглядели привлекательно, а розы не чахли, рост вечнозеленых агрессоров необходимо строго контролировать. Поэтому своевременная подрезка хвойников обязательна.

Композиции из хвойных и однолетних растений

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Ежегодное преображение миксбордера возможно с помощью однолетников. В этом случае можно посадить один вид, или выбрать композицию из нескольких растений. К потенциальным претендентам, которые смогут стать временным украшением садового ансамбля, относится агератум, астры, бальзамин, бархатцы, вербена гибридная, виола, иберис, мальва, немофила, табак Сандер.

Миксбордеры из кустарников, хвойников и многолетников

Эти композиции по праву считаются самыми сложными: такой цветник состоит из 3 ярусов, а роль его основы могут играть как хвойники, так и кустарники. В этом случае все решает высота кандидатов. Правила оформления таких клумб насчитывает несколько пунктов:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  1. В центре сажают самые высокие, «выдающиеся» растения, если миксбордер находится на открытом участке. Или на заднем плане, если декор прижимается к стене или к забору.
  2. Второй уровень композиции состоит из растений средней высоты, они обеспечивают плавный переход к самому нижнему ярусу.
  3. Обрамлением таких цветников становятся яркие, эффектные многолетники, придающие композиции завершенность.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Чтобы создать безукоризненный миксбордер с хвойными растениями, нужно располагать культуры так, чтобы они не загораживали друг друга. С другой стороны, в смешанном цветнике не должно быть пустот, а также резких перепадов между верхними и нижними «ступенями».

Цветники из хвойных и злаковых

Обычные и декоративные злаки считаются отличными кандидатами для композиций с хвойными растениями. Такие миксбордеры получаются оригинальными и изысканными, поэтому эти композиции очень популярны среди ландшафтных дизайнеров. Из хвойников наиболее востребованы следующие кустарники и деревья:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  • пихта корейская;
  • ели с зеленой хвоей;
  • карликовая горная сосна;
  • туи западная, тсуга канадская;
  • различные сорта можжевельника (обыкновенный, горизонтальный, казацкий, прибрежный и т. д.).

Злаковых культур, которые могут гармонично сочетаться с хвойниками, довольно много. В список входит:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  • аланг-аланг (императа цилиндрическая);
  • бор развесистый;
  • вейник;
  • ковыль;
  • колосняк;
  • кортадерия (пампасная трава);
  • мискантус;
  • молиния;
  • овсяница;
  • осока;
  • просо;
  • ячмень гривастый.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Далеко не все декоративные растения в состоянии зимовать в наших условиях, поэтом лучше отдавать предпочтение самым морозостойким злакам. Еще один важный момент — их высота. Некоторые экземпляры могут достигать нескольких метров. Такие претенденты комбинированным цветникам противопоказаны: они оставят хвойники в тени, причем и в буквальном, и в переносном смысле.

Альпийские горки, рокарии

Можно сказать, что хвойные растения и композиции из камней — самая популярная комбинация, потому что такой горный пейзаж выглядит привлекательно в любой сезон. Разнообразие хвойников (окраска, форма кроны и т. д.) дает шанс создать уникальную композицию практически любому автору.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Теперь о том, какие претенденты считаются подходящими для создания горных пейзажей в миниатюре. Они не должны быть высокими, максимум — 150 см. Если альпийские горки или каменные сады имеют очень скромные размеры, то лучшим выбором будут хвойники высотой до 80 см. Самые востребованные из них — карликовые виды ели, кипарисовика, лиственницы, можжевельника, пихты, сосны, канадской тсуги и западной туи.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Хвойные растения в имитациях горных пейзажей компонуют, играя на контрасте форм, оттенков и т. д. Самые высокие из «карликов» становятся главными акцентами композиций, а более низкие и стелющиеся превращаются в их обрамление. Хвойники средней высоты играют роль переходных элементов.

Нередко для оформления рокариев выбирают пышно цветущие, яркие растения. Некоторые из них остаются декоративными и после цветения. Для альпийских пейзажей подойдет:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  • акантолимон вьющийся;
  • флокс шиловидный;
  • ауриния скальная;
  • цимбалярия;
  • камнеломка;
  • эдельвейс;
  • горечавка;
  • ветреница;
  • морозник;
  • армерия;
  • обриета;
  • гейхера;
  • адонис;
  • тимьян;
  • вереск;
  • флокс;
  • седум.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Лиственные растения в рокариях и альпинариях используют нечасто. К компактным и наиболее неприхотливым кандидатам можно отнести карликовый барбарис, дафну, кизильник, лапчатку, магонию, миндаль, самшит, спирею и стефанандру.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Правила создания цветников с хвойными растениями, уход за ними

Оформление «вечнозеленых» композиций считается несложной задачей, однако некоторые нюансы такая операция имеет. Все «участники» цветника должны чувствовать себя хорошо, поэтому очень важно подбирать претендентов с одинаковыми требованиями к почве, влажности и освещенности.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  1. «Главные герои» клумбы из хвойников — хвойники, поэтому при выборе места для нее ориентируются на предпочтения именно этих культур.
  2. Участок для цветника должен прогреваться солнцем, но легкая затененность приветствуется. Идеальный вариант — клумба, созданная в полутени яблони.
  3. Хвойные растения не очень требовательны, летом их поливают по мере необходимости. В идеале им требуется не только полив под корень, но и дождевание.
  4. Хвойники довольно морозостойки, однако в первый год их рекомендуют укрывать на зиму мешковиной, марлей, агроволокном или чехлами-колпаками. Некоторые садоводы ежегодно используют «крышу из лапника». Ветки хвойных деревьев не только уберегут растения от низкой температуры, но и защитят их от яркого весеннего солнца.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

После схода снега хвойные растения обильно поливают, чтобы исключить их обезвоживание. Эта операция не нужна, если грунтовые воды на участке находятся близко к поверхности.

Создание простой клумбы из хвойников состоит из нескольких этапов:

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

  1. Сначала разрабатывают схему.
  2. Периметр цветника оформляют кирпичами, камнями, галькой, гравием и т. д.
  3. Внутри обозначают места под посадку хвойников. Расстояние между культурами — 50-100 см.
  4. Затем выкапывают лунки для растений. Глубина ямок — от 50 до 75 см, их ширина — около 50 см.
  5. На дно каждой из них сначала засыпают щебень, за ним — слой крупнофракционного песка. Данные материалы будут играть роль простейшей дренажной системы.

Клумба из хвойников: варианты композиций и особенности их создания

Дно ям засыпают слоем почвогрунта, состоящего из садовой земли, песка и торфа. Затем в лунки помещают саженцы, корневую систему которых засыпают почвой. Потом прикорневые круги мульчируют сосновой хвоей.

Клумба из хвойников — возможность создать на участке эффектный и стильный элемент ландшафтного дизайна. Такие композиции не потребуют очень сложного ухода, но будут украшать придомовую территорию и летом, и зимой.

В завершение «хвойной темы» — видео, изобилующее прекрасными примерами:

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