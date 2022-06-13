Пестрые и эффектные цветники дают возможность преобразить придомовую территорию почти волшебным образом. Ими украшают газоны, садовые дорожки, изгороди, палисадники и т. д. Одним из самых популярных «изобретений» ландшафтных дизайнеров является клумба из хвойников. Эта композиция остается привлекательной в любое время года. Кроме того, вечнозеленые растения отлично сочетаются с любым другим декором: и с живым, и с неживым. Однако «хвойное благоустройство» сада требует изучения особенностей хвойных композиций, правил размещения и сочетания культур, а также ухода за ними.

Клумба с хвойными растениями: их преимущества и недостатки

Сначала нужно разобраться с тем, какую композицию можно отнести к хвойным цветникам? Хвойной клумбой называют любой живой декор, основу которого составляют хвойные растения. Их доля должна быть не менее 30% от общего количества высаженных культур.

Плюсы

Композиции из хвойников часто становятся «желанными гостями» садов, и этому есть объяснение. Цветники и клумбы из хвойных растений считаются оптимальным выбором, так как они:

терпко, но приятно пахнут;

обещают минимальные расходы и усилия;

неприхотливы, и нуждаются в минимальном уходе;

не очень привлекательны для патогенов и вредителей;

остаются эффектными всегда, независимо от времени года;

прекрасно сочетаются практически со всеми видами растений;

способны подчеркнуть достоинства других «жильцов композиции»;

выделяют фитонциды — натуральные антибиотики, подавляющие рост патогенных микроорганизмов.

Цветники с вечнозелеными культурами способны без труда вписаться практически в любой ландшафт. Например, очень популярны миксбордеры из хвойников. Эти растительные ансамбли украшают стены зданий, заборы, газоны, их располагают в палисаднике, в парадной части сада и т. д.

Претензии

Идеалов нет, поэтому тем, кто рассматривает возможность оформления цветника из хвойников, лучше заранее узнать о недостатках таких вечнозеленых композиций.

Например, многие садоводы говорят, что аккуратный, безукоризненный вид клумбы с хвойными растениями сохраняют от силы два-три года. Потом культуры очень сильно разрастаются, буквально «съедая» свободное пространство. Кроме того, хвойники не так неприхотливы, как принято считать. Им необходимо удобрение, своевременная обрезка и регулярная обработка от болезней и вредителей.

Правила оформления хвойной клумбы

Если сравнивать создание этих цветников с разработкой нехвойных композиций, то этапы работ ничем не отличаются: сначала выбирают кандидатуры, занимаются созданием эскиза, подготавливают участок, лунки, затем высаживают растения. Отличие одно: в первую очередь выбирают именно хвойники, на клумбы их также высаживают самыми первыми.

На выбор претендентов влияет тип почвы, расположение будущего цветника, а также оптимальные условия, необходимые для роста и развития конкретной культуры. Например, для клумб, находящихся на солнце (в тени, полутени), нужен ансамбль, состоящий только из солнцелюбивых (тенелюбивых, теневыносливых) кандидатов.

Принципы ландшафтного дизайна

При создании клумб с хвойными растениями руководствуются следующими правилами:

Перед посадкой всю площадь цветника делят на несколько сегментов. Главный критерий — высота хвойных растений. В первую очередь высаживают самые высокие деревья или кустарники, потом средние, а последними сажают низкорослые хвойники. Уплотненная посадка для них — противопоказание: в этом случае необходимо учитывать размеры взрослых кустов и деревьев. Например, на 1 м2 рекомендуют высаживать одно растение среднего размера, или два хвойника-карлика. Пустоты заполняют эффектными временными жильцами — однолетниками или зеленью. Если на территории есть естественный или искусственный водоем, то недалеко от него можно организовать клумбу с лиственницей, можжевельником, пихтой или туей. Эти хвойные кандидаты будут идеально сочетаться с астильбами, хостами, папоротниками, осокой и другими культурами, которыми декорируют «участковые» пруды.

Очень большие композиции (миксбордеры) обычно оформляют вдали от зоны отдыха и жилой зоны. Цветники из вечнозеленых деревьев и кустарников нужно располагать таким образом, чтобы они «смотрели» на восток. В этом случае культуры получат достаточно света, но солнце не навредит им.

Популярные хвойные растения

Подбор кандидатов для создания клумбы из хвойных — этап, который не создаст особых проблем.

Для сложных, смешанных композиций советуют выбирать карликовые сорта, а также культуры, отличающиеся эффектным видом. Исключительно хвойный цветник предъявляет другие требования: его «жильцы» должны быть яркими, составлять контраст с соседями. Один (или группа из 2-3 культур) хвойник является акцентом. Остальные играют роль фона в композиции.

Популярные растения для цветников с хвойными — эффектные виды елей, можжевельников, пихт, сосен, туй. К признанным фаворитам относятся:

можжевельники (горизонтальный, казацкий, обыкновенный);

голубые карликовые ели;

сосна Бергмана (горная);

плакучие лиственницы;

кипарисовик Лавсона;

корейская пихта;

тсуга канадская;

туя западная;

тис ягодный.

Если садоводов больше интересуют смешанные композиции, то отличными партнерами хвойникам станут кустарники: барбарисы, буддлея, верески, дазифора кустарниковая, рододендроны, розы, спиреи, форзиции.

Из многолетников для хвойных композиций подойдут анемоны, астры, бадан, вербейник, ирисы, лилии и лилейники, примулы, флоксы и хосты. Компанию хвойникам составят почвопокровные культуры — алиссум, арабис, барвинок, гвоздика, гейхера, камнеломка, мшанка, тимьян. Пустоты, неизбежные на клумбе в первые годы после высадки растений, закроют бархатцы, лаватеры, маргаритки, нарциссы, петунии и циннии.

Возможные варианты хвойных цветников

Выбор кандидатов, их количество и особенности композиции зависят от места, выделенного под живой декор.

Миксбордер из хвойных растений

Это один из самых востребованных цветников, его название переводится с английского как «смешанный бордюр». Миксбордер — сложная, ярусная композиция непрерывного цветения, чаще вытянутой формы. Главное его отличие — максимальная естественность, отсутствие строгой геометрии. Ширина такого цветника не превышает высоту самого крупного растения. Самые высокие культуры располагают на заднем плане, самые низкие играют роль живого обрамления.

Миксбордеры создают из хвойников, многолетников, одно- и двулетников, из кустарников и трав (декоративных злаков). Все растения его могут различаться по размерам, высоте, форме и расцветке. Есть несколько видов таких композиций.

Миксбордер с хвойными растениями

Высокие деревья для таких смешанных цветников не подходят. Лучшими кандидатами для них признаны стелющиеся можжевельники, карликовые ели, пихты, сосны и туи. Хвойный миксбордер требует соблюдения правил, касающихся его «зеленых одежд»:

если в композиции будут три вечнозеленых растения, то можно использовать культуры только двух оттенков;

когда хвойников в цветнике больше, максимум — три разных оттенка.

Исключение из правил есть: это «супермиксбордер», включающий несколько десятков хвойных растений. В таком случае допускается более богатая «палитра цветов».

Лучшее место для миксбордера из хвойников — полутень. Участок не должен быть ни сухим, ни слишком влажным, поскольку сырость станет причиной гибели «питомцев». Поскольку хвойники не любят плодородной земли, перед посадкой рекомендуют добавить в садовый грунт смесь песка и торфа.

Миксбордер из хвойных и кустарников

Сочетание лиственных кустарников и вечнозеленых растений можно считать классическим вариантом. Такие миксбордеры оформляют у стен дома или хозяйственных строений, у глухих заборов. Нередко хвойный палисадник служит не только украшением территории, но и защитой от любопытных глаз.

Вечнозеленые растения в хвойных миксбордерах определяют высоту и контуры цветников. Их располагают в центре композиции, если она находится на открытом пространстве, и сзади, если декор служит украшением стены или ограждения. Нижним ярусом смогут стать следующие кустарники: барбарис, бересклет, бузина, гибискус, магнолия, рябинник, спирея и сирень.

Миксбордер с хвойниками и многолетниками

Данное сочетание — еще один вариант, заслуживающий внимания по нескольким причинам:

вечнозеленые растения являются отличным фоном для цветущих многолетников;

такие комбинированные цветники будут привлекательными в любое время года.

Сочетая культуры, необходимо учитывать высоту растений миксбордера: важно, чтобы хвойники возвышались над многолетними соседями.

Для создания таких «смешанных бордюров» используют ели, микробиоты, можжевельники, пихты, сосны, тсуги и туи. Из многолетников наиболее востребованы гейхеры, гортензии, дельфиниумы, аюги (живучки ползучие), ландыши, лилейники и лилии, папоротники, примулы, седумы и флоксы.

Миксбордер с розами и хвойниками

Это еще одна эффектная комбинация, которая будет выглядеть выигрышно практически в любом саду. Плюс данного «союза» еще и в том, что у настолько разных растений одинаковые требования к почве.

Для хвойно-розовых миксбордеров подходят гибридные и чайно-гибридные, почвопокровные, плетистые, кустовые и ремонтантные розы. Потенциальные кандидаты из хвойников — голубая ель, сизая ель (канадская), карликовая сосна, можжевельник, пихта, тис и туя. Лучшими из них считают вертикальные и низкорослые растения. Примеры — туя западная (Брабант, Смарагд) и туя шаровидная.

Главное условие для таких композиций — достаточные расстояния между растениями. Розы и хвойники нужно располагать как минимум в 1,5 м друг от друга, только в этом случае можно обеспечить культурам свободное развитие.

Чтобы такие миксбордеры выглядели привлекательно, а розы не чахли, рост вечнозеленых агрессоров необходимо строго контролировать. Поэтому своевременная подрезка хвойников обязательна.

Композиции из хвойных и однолетних растений

Ежегодное преображение миксбордера возможно с помощью однолетников. В этом случае можно посадить один вид, или выбрать композицию из нескольких растений. К потенциальным претендентам, которые смогут стать временным украшением садового ансамбля, относится агератум, астры, бальзамин, бархатцы, вербена гибридная, виола, иберис, мальва, немофила, табак Сандер.

Миксбордеры из кустарников, хвойников и многолетников

Эти композиции по праву считаются самыми сложными: такой цветник состоит из 3 ярусов, а роль его основы могут играть как хвойники, так и кустарники. В этом случае все решает высота кандидатов. Правила оформления таких клумб насчитывает несколько пунктов:

В центре сажают самые высокие, «выдающиеся» растения, если миксбордер находится на открытом участке. Или на заднем плане, если декор прижимается к стене или к забору. Второй уровень композиции состоит из растений средней высоты, они обеспечивают плавный переход к самому нижнему ярусу. Обрамлением таких цветников становятся яркие, эффектные многолетники, придающие композиции завершенность.

Чтобы создать безукоризненный миксбордер с хвойными растениями, нужно располагать культуры так, чтобы они не загораживали друг друга. С другой стороны, в смешанном цветнике не должно быть пустот, а также резких перепадов между верхними и нижними «ступенями».

Цветники из хвойных и злаковых

Обычные и декоративные злаки считаются отличными кандидатами для композиций с хвойными растениями. Такие миксбордеры получаются оригинальными и изысканными, поэтому эти композиции очень популярны среди ландшафтных дизайнеров. Из хвойников наиболее востребованы следующие кустарники и деревья:

пихта корейская;

ели с зеленой хвоей;

карликовая горная сосна;

туи западная, тсуга канадская;

различные сорта можжевельника (обыкновенный, горизонтальный, казацкий, прибрежный и т. д.).

Злаковых культур, которые могут гармонично сочетаться с хвойниками, довольно много. В список входит:

аланг-аланг (императа цилиндрическая);

бор развесистый;

вейник;

ковыль;

колосняк;

кортадерия (пампасная трава);

мискантус;

молиния;

овсяница;

осока;

просо;

ячмень гривастый.

Далеко не все декоративные растения в состоянии зимовать в наших условиях, поэтом лучше отдавать предпочтение самым морозостойким злакам. Еще один важный момент — их высота. Некоторые экземпляры могут достигать нескольких метров. Такие претенденты комбинированным цветникам противопоказаны: они оставят хвойники в тени, причем и в буквальном, и в переносном смысле.

Альпийские горки, рокарии

Можно сказать, что хвойные растения и композиции из камней — самая популярная комбинация, потому что такой горный пейзаж выглядит привлекательно в любой сезон. Разнообразие хвойников (окраска, форма кроны и т. д.) дает шанс создать уникальную композицию практически любому автору.

Теперь о том, какие претенденты считаются подходящими для создания горных пейзажей в миниатюре. Они не должны быть высокими, максимум — 150 см. Если альпийские горки или каменные сады имеют очень скромные размеры, то лучшим выбором будут хвойники высотой до 80 см. Самые востребованные из них — карликовые виды ели, кипарисовика, лиственницы, можжевельника, пихты, сосны, канадской тсуги и западной туи.

Хвойные растения в имитациях горных пейзажей компонуют, играя на контрасте форм, оттенков и т. д. Самые высокие из «карликов» становятся главными акцентами композиций, а более низкие и стелющиеся превращаются в их обрамление. Хвойники средней высоты играют роль переходных элементов.

Нередко для оформления рокариев выбирают пышно цветущие, яркие растения. Некоторые из них остаются декоративными и после цветения. Для альпийских пейзажей подойдет:

акантолимон вьющийся;

флокс шиловидный;

ауриния скальная;

цимбалярия;

камнеломка;

эдельвейс;

горечавка;

ветреница;

морозник;

армерия;

обриета;

гейхера;

адонис;

тимьян;

вереск;

флокс;

седум.

Лиственные растения в рокариях и альпинариях используют нечасто. К компактным и наиболее неприхотливым кандидатам можно отнести карликовый барбарис, дафну, кизильник, лапчатку, магонию, миндаль, самшит, спирею и стефанандру.

Правила создания цветников с хвойными растениями, уход за ними

Оформление «вечнозеленых» композиций считается несложной задачей, однако некоторые нюансы такая операция имеет. Все «участники» цветника должны чувствовать себя хорошо, поэтому очень важно подбирать претендентов с одинаковыми требованиями к почве, влажности и освещенности.

«Главные герои» клумбы из хвойников — хвойники, поэтому при выборе места для нее ориентируются на предпочтения именно этих культур. Участок для цветника должен прогреваться солнцем, но легкая затененность приветствуется. Идеальный вариант — клумба, созданная в полутени яблони. Хвойные растения не очень требовательны, летом их поливают по мере необходимости. В идеале им требуется не только полив под корень, но и дождевание. Хвойники довольно морозостойки, однако в первый год их рекомендуют укрывать на зиму мешковиной, марлей, агроволокном или чехлами-колпаками. Некоторые садоводы ежегодно используют «крышу из лапника». Ветки хвойных деревьев не только уберегут растения от низкой температуры, но и защитят их от яркого весеннего солнца.

После схода снега хвойные растения обильно поливают, чтобы исключить их обезвоживание. Эта операция не нужна, если грунтовые воды на участке находятся близко к поверхности.

Создание простой клумбы из хвойников состоит из нескольких этапов:

Сначала разрабатывают схему. Периметр цветника оформляют кирпичами, камнями, галькой, гравием и т. д. Внутри обозначают места под посадку хвойников. Расстояние между культурами — 50-100 см. Затем выкапывают лунки для растений. Глубина ямок — от 50 до 75 см, их ширина — около 50 см. На дно каждой из них сначала засыпают щебень, за ним — слой крупнофракционного песка. Данные материалы будут играть роль простейшей дренажной системы.

Дно ям засыпают слоем почвогрунта, состоящего из садовой земли, песка и торфа. Затем в лунки помещают саженцы, корневую систему которых засыпают почвой. Потом прикорневые круги мульчируют сосновой хвоей.

Клумба из хвойников — возможность создать на участке эффектный и стильный элемент ландшафтного дизайна. Такие композиции не потребуют очень сложного ухода, но будут украшать придомовую территорию и летом, и зимой.

В завершение «хвойной темы» — видео, изобилующее прекрасными примерами: