Если красота спасает мир, то яркие, необычные клумбы преображают дачный участок или придомовую территорию, притягивают взгляд хозяев, их гостей и просто прохожих, делают сад праздничным и неповторимым. Тем, кто еще находится в поиске идей для украшения участка, не помешает познакомиться с разнообразными видами живого декора. Создание эффектного и живописного цветника подвластно практически любому садоводу. Однако не все так элементарно: чтобы работа принесла плоды, и радовала владельцев, будущим авторам нужно узнать о принципах формирования клумб, о видах цветников, а также об особенностях и правилах оформления «живых украшений».

Разновидности цветников

Вариантов цветочного декора существует большое множество. На выбор способа оформления клумбы может повлиять размер участка, климат, освещенность, тип почвы и личные предпочтения владельцев. Но если рассматривать возможные живые композиции, то строгих ограничений для садоводов нет.

Цветником считается любой участок, декорированный растениями и имеющий четко очерченные границы. Он может быть большим или маленьким, классическим или оригинальным, сезонным или праздничным. К основным или базовым относятся несколько разновидностей декора из растений.

Клумбы

Их можно назвать классическими цветниками. Это небольшие грядки, засаженные цветами. Они имеют правильную геометрическую форму и традиционную плоскую, или слегка приподнятую поверхность. Эти цветники отличаются геометрией, стилем, плотностью высадки растений, их подбором и т. д. Они делятся на регулярные и нерегулярные.

Регулярные

Так называют клумбы, растения в которых цветут одновременно. Эти цветники нуждаются в максимальной освещенности, тень им противопоказана. Их отличает строгий геометрический рисунок, требующий точной схемы и постоянного, тщательнейшего ухода. По этим причинам такие клумбы на даче встречаются редко.

Нерегулярные

Эти цветники — менее капризный декор, они выглядят более естественно. В них растения высаживают в произвольном порядке. В этом случае для подбора кандидатов нет строгих правил. Как правило, «жителями» нерегулярных клумб становятся многолетние растения. Культуры подбирают таким образом, чтобы цветник выглядел празднично на протяжении всего дачного сезона.

Разновидности клумб

Среди всех цветников можно особо выделить:

Вертикальные композиции — одни из самых красивых клумб. Сначала создают каркас, который заполняют грунтом. Затем высаживают растения, как правило, с яркими цветами. Зимние клумбы — украшения, которые выглядят привлекательно даже после наступления морозов. Для них используют вечнозеленые культуры (можжевельник, туя), травянистые многолетники и т. д. Ковровые цветники — «место жительства» карликовых растений. Орнамент может быть сложным, однако начинающему садоводу для дебюта лучше выбрать простой геометрический узор. Приподнятые виды цветников и клумб. Они располагаются на расстоянии 15-100 см от поверхности земли, поэтому максимально удобны в уходе. Ограждением для них служат бревна, камни, кирпичи, бетонные блоки, а также габионы. Последние элементы — металлические сетчатые короба, заполненные камнями. Приподнятые цветники обычно располагают на самом важном месте — перед входом в дом, либо вдоль стен здания.

Особняком стоят моноклумбы, или монохромные композиции. Это чисто декоративные элементы ландшафтного дизайна, их размещают на самом видном, ухоженном месте придомовой территории. Для монохромных цветников подбирают растения с яркими соцветиями, одного цвета или оттенка.

Моноклумба чаще состоит из культур одного вида или сорта. Идеальный способ оформления для таких элементов — обрамление правильной геометрической формы.

Арабески

Это один из самых старинных вариантов создания эффектных клумб. Однако сейчас арабеска снова становится популярным способом формирования живого декора на дачных и приусадебных участках. Узор может быть простым или сложным, чаще он несимметричен. В роли дополнения в таких цветниках используют другие элементы — опилки, гранитную или мраморную крошку.

Как правило, эффектный «живой рисунок» нуждается в большой территории. Арабески требовательны: на протяжении всего сезона им требуется формирующая обрезка, удаление сорняков, сломанных и засохших листьев. Владельцам приходится следить за тем, чтобы растения не выходили за рамки узора. Для создания арабесок используют алиссум, агератум, барвинок, бархатцы, гацанию, низкорослую гвоздику, петунию и т. д.

Рабатки

Эти красивые клумбы имеют форму прямоугольника. Ширина рабатки — 0,5-3 метра. Ее минимальная длина — ширина, умноженная на 3. Такие декоративные полосы устраивают вдоль аллей, заборов, садовых дорожек. Исключением из правил считаются плавно изгибающиеся клумбы, которые «вынуждены» повторять траекторию пешеходной зоны.

Рабатки бывают одно- и двухсторонними. Их главная особенность — повторение узора. Обычно такие цветники наполняют низкорослыми растениями, но в некоторых случаях используют более высокорослые цветы. Их высаживают в центральной части клумбы, на максимальном расстоянии от дорожки, ближе к ограде и т. д. В такие цветники высаживают однолетние и многолетние растения, пряные травы, вечнозеленые кустарнички.

Миксбордеры, или смешанные бордюры

Это украшения, в которых растения высажены ступенями. Форма миксбордеров вытянутая, их длина превышает ширину как минимум в 2 раза: обычно она соответствует длине пешеходной зоны. Средняя ширина смешанных бордюров — 1,5-2 м. Растения комбинируют так, чтобы обеспечить непрерывное цветение на протяжении всего сезона. Высокие элементы бордюра высаживают сзади, низкие — спереди. В миксбордерах, располагающихся в центре участка, низкорослые культуры окружают высокорослые растения.

Цветники-ленты, или растительные бордюры

В отличие от рабаток и миксбордеров, такие вытянутые украшения могут быть очень узкими. Ими декорируют клумбы с многолетниками, пешеходные дорожки, а также деревья и кустарники. Такие бордюры превращаются в нижний ярус разноуровневых клумб. Растения в цветочных лентах высаживают в ряд, или смешивают, создавая эффект «красивого беспорядка». Как правило, растительные бордюры создают из многолетников, либо из карликовых хвойных кустарников.

Цветники-острова, цветники-пятна

Такие одиночные клумбы — довольно популярный способ ландшафтного оформления сада. Эти композиции, как правило, располагают в центре газона. В качестве акцента используют гортензии, кусты сирени, пионы, гейхеры или рододендроны (обе культуры — для тенистых мест), георгины, мискантус.

Такие цветники-острова могут быть стационарными или мобильными. В последнем случае достичь цели помогут кадочные растения. Например, эффектным и запоминающимся «декоративным пятном» на участке сможет стать бругмансия («ангельская труба») либо гибискус.

Пейзажные цветники

Эти украшения называют натуралистичными или природными, так как они:

имитируют дикие посадки, к которым не прикасалась рука человека;

имеют возможность расти и развиваться естественным образом.

Данный вид живого декора прекрасно вписывается в ландшафт, он — полная противоположность цветникам, имеющим строгие геометрические формы и планировку.

К пейзажным композициям относятся:

«опушки», находящиеся в пространстве между деревьями и кустарниками;

палисадники, которые располагаются между внешней границей участка и домом;

водные или болотные клумбы, они имитируют прибрежную или водную растительность;

клумбы-грядки — элементы, в которых декоративные культуры соседствуют с овощами и зеленью;

альпийские горки и рокарии, имитирующие горные пейзажи с помощью камней, растений-литофитов (петрофитов), альпийских и субальпийских культур.

К этой же пейзажной категории относятся красивые клумбы, предназначенные только для одного вида растений или их коллекций: это астрарии, иридарии, примулярии, розарии, сиренгарии, веснарии (весенние клумбы для культур, цветущих в мае).

Пейзажные цветники могут располагаться около кустарников и деревьев, у стен дома, рядом с забором, на возвышенности, рядом с естественным или искусственным водоемом. Главная роль в таком мини-саду отводится самым высоким, самым ярким или самым необычным (по форме) растениям. Один акцент заменяется другим по мере роста и цветения «диких питомцев».

Модульные цветники

Это еще одно оригинальное решение, которое имеет второе название — цветник-мозаика. Такой элемент ландшафтного дизайна — большой участок, разделенный на секции, которые имеют четко очерченную границу. Каждый модуль может быть предназначен для определенного вида растений. Секции мозаики могут располагаться на небольшом расстоянии друг от друга, или примыкать, образуя вместе красочное полотно.

Ячейки могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными, треугольными или многоугольными. Такие цветники используют для высадки однолетников и луковичных растений, которые становятся яркими украшениями оригинальной мозаики. Модули-ограждения изготавливают из полос металла, пластиковых или тротуарных бордюров, из досок, бетона или камней.

Для небольших квадратных секций используют монохромный вариант. Для такого декора подходят:

однолетники (алиссум, агератум, сальвия, целозия);

многолетники (астильбы, бегонии, георгины, гейхеры);

луковичные культуры (гиацинты, крокусы, нарциссы, тюльпаны);

пряные растения (душица, иссоп, лаванда, петрушка, розмарин, тимьян).

В модули крупных размеров высаживают небольшие кустарники, карликовые вечнозеленые растения, рододендроны, розы. Нередко секции с растительностью чередуют с элементами, заполненными гравием — белым либо цветным.

Оформление клумбы на даче

Главный вопрос при самостоятельном создании различных цветников касается выбора ограждения для них. Для дачного участка подходит довольно много вариантов обрамления клумб.

Натуральный камень

Это одно из лучших решений, поскольку камень долговечен, выглядит привлекательно, без особого труда вписывается в любой ландшафт. Конечно, мрамор или гранит на эту роль чаще не рассматривают, но даже галька или обычные булыжники позволят создать плавные линии ограждения. Для оформления клумб и цветников используют:

базальт;

известняк (туф);

кварц (песчаник);

рваный камень (плитняк);

сланец и т. д.

Природные материалы дают возможность оформить низкие и высокие ограждения. Из камней и металлической сетки получаются оригинальные габионы, которые не слишком сложно сделать своими руками.

Дерево

Низкие и сравнительно высокие заборчики для защиты и обрамления цветов создают из прутьев, веток, лозы, небольших пней, деревянных реек, которые покрывают белой краской, досок. Поскольку натуральный материал боится влаги и живой угрозы, все заготовки несколько раз обрабатывают антисептиком.

Чтобы предотвратить преждевременное разрушение древесины, ее покрывают маслом, воском, лаком, краской и т. д. Однако такая защита спасет материал ненадолго: через несколько сезонов такое ограждение все-таки придется менять.

Пластиковая тара, посуда

Полимер (полиэтилентерефталат) — третий популярный материал, если рассматривать варианты обрамление клумб на даче. К этой категории относятся востребованные пластиковые бутылки. Второй возможный вариант для ограждения цветников — одноразовые тарелки. Элементы таких небольших заборчиков или оставляют «как есть», или красят.

Есть и другие варианты. В ограждения для цветочной клумбы способен превратиться готовый бордюр, пластиковый или металлический, ажурные кованые элементы, кирпичи (настоящие или пластиковые) и отрезки труб (металлических, полимерных, асбестоцементных).

Красивые клумбы своими руками: правила создания «растительных декораций»

Перед тем как переходить к разработке проекта, будущему автору не помешает познакомиться с общими правилами ландшафтного дизайна.

Картина должна быть целостной

Сад — это коллекция композиций, поэтому она должны выглядеть гармонично. Простое рассаживание растений на придомовой территории, скорее всего, не даст шанса с первой попытки создать идеальный ансамбль. Поэтому лучше начинать с малого. Сначала имеет смысл попытаться оформить растительностью небольшой участок, но композицию сделать законченной, завершенной.

Расположение растений разной высоты

Первое правило гласит, что на переднем плане должны находиться самые низкорослые (как вариант — почвопокровные) культуры. Они будут идеальным обрамлением для растений среднего роста. Самые высокорослые цветы высаживают в центре клумбы, или на заднем плане односторонних цветников. Естественным, живым бордюром нередко становятся стелющиеся растения.

Для многолетних, раскидистых культур, отводят довольно много пространства. В промежутки сажают однолетники, но в этом случае учитывают скорость роста кандидатов. Плотность посадки – еще один важный момент. В центре цветника растения высаживают сравнительно редко, оставляя довольно большие промежутки. Растительность, превращенная в обрамление, наоборот, обычно закрывает всю почву.

Схемы рассаживания цветов

Чтобы создать красивые клумбы на даче, недостаточно соорудить бордюр и посадить те культуры, которые понравились владельцам. Чтобы создать эффектную композицию, автору нужно подобрать растения по цвету и срокам их цветения. Схем посадки цветов существует несколько.

Монохромная, одноцветная. Данная схема предполагает, что все кандидаты будут разного оттенка, но только в границах одного сектора цветового круга. Контрастная. Здесь все сравнительно просто. В этом случае используют цвета, располагающиеся в цветовом круге напротив друг друга. Идеальный вариант — чистые тона, без каких-либо оттенков. Схема сближенных цветов. Это композиция из цветов, расположенных в цветовом круге рядом. В этом случае у автора появляется множество вариантов. Чтобы разнообразить палитру, в схему можно включать культуры с белыми цветками.

Схема сближенных цветов является универсальной: ее можно использовать для создания любой композиции.

Каждому претенденту — оптимальные условия

Любая культура имеет свои предпочтения: ей нужна идеальная почва, степень освещенности (затененности) и влажности. Поэтому в одной клумбе рекомендуют высаживать растения, имеющие более-менее одинаковые требования.

Дизайн клумбы

Эта часть подготовки — занятие увлекательное, но крайне сложное, поэтому многие решают воспользоваться готовыми макетами. Если проект разрабатывают самостоятельно, то сначала придумывают узор, а потом подбирают места для посадки определенных растений.

На этапе создания плана клумбы советуют использовать цветные карандаши. Главная задача цветов — дополнять друг друга. Возможные ошибки можно исправить еще на бумаге: оттенки, которые были подобраны некорректно, способны вызывать неприятие, дискомфорт, раздражение.

Как сделать красивую клумбу? Можно постараться изучить правила ландшафтного дизайна, а потом приступить к самостоятельному созданию проекта цветника. Однако данный подход основателен и поэтому сложен: знание теории еще не гарантирует, что начинающий дизайнер не совершит ошибок.

Второй потенциальный путь немного проще: это знакомство с самыми удачными вариантами, которые уже испробованы другими. В этом случае будущим создателям оригинальных клумб можно познакомиться с одним из популярных видео: