Существует очень много способов благоустроить и преобразить загородный (дачный) участок. Наряду с другими «достопримечательностями» многие владельцы создают симпатичные искусственные водоемы. Декоративный пруд на даче не просто эффектный элемент ландшафтного дизайна. Он способен скрыть серьезные недостатки участка, одновременно подчеркнуть его сильные стороны. Кроме того, такие водоемы гарантируют приятное времяпрепровождение и улучшение «местного микроклимата». Прелесть их в том, что такому виду декора не нужно слишком много площади. Невероятно привлекательным может быть даже небольшой пруд. Однако тем, кто планирует подобным образом обустроить свой дачный участок, необходимо познакомиться с этими элементами ландшафтного дизайна, выбрать оптимальный вариант и узнать, какие именно этапы включает его создание.

Участок для оформления пруда на даче

Перед началом знакомства с материалом будущим прудоводам не помешает узнать о том, как найти самое подходящее место для обустройства декоративного водоема. Размеры будущего водного декора в большей степени зависят от размеров участка. Согласно правилам оформления любого пруда, он должен занимать до 10% его площади. Однако никто не будет критиковать хозяев-созидателей, если размер их декоративного прудика будет меньше.

Многих владельцев больше интересует, какое место лучше выделить для этого элемента ландшафтного дизайна. Как правило, идеальным вариантом считают участок, находящийся рядом с зоной отдыха. Второе логичное решение — водоем, располагающийся около стены дома. Самым плохим вариантом называют соседство больших деревьев. Причина — в опадающей листве и могучих корнях древесных растений.

Территория для оформления пруда на участке просто обязана находиться в тени. По крайней мере, быть затененной большую часть светового дня. В противном случае теплая вода вскоре зацветет из-за интенсивного размножения в ней водорослей.

Чтобы избавиться от сине-зеленых «неугодных жителей» в водоемах, постоянно находящихся под лучами солнца, хозяевам дачи потребуется приобрести оборудование для фильтрации воды.

Разновидности и стили водоемов в саду

У владельцев дачных участков есть выбор, и он зависит от назначения будущего элемента ландшафтного дизайна.

Виды водоемов

Чаще всего на дачах встречаются небольшие водоемы, которые полностью заглублены в грунт, поэтому берега их находятся вровень с его поверхностью. Такие конструкции имеют природный, естественный вид, за что они очень ценятся.

Однако есть и другие решения: это не совсем обычные, приподнятые пруды. Подобные «возвышающиеся» водоемы похожи на неглубокие бассейны. Стенки этих конструкций возводят из кирпича, искусственного камня, бетонных блоков, бруса.

Достоинства приподнятых прудов:

большая безопасность для малышей;

более легкий уход за водоемом и их жителями;

возможность близко рассмотреть красивых обитателей;

отсутствие необходимости проводить трудоемкие земляные работы.

Пруды небольших размеров лишены каких-либо серьезных недостатков, если не считать таковыми перегрев воды летом, а также ее промерзание зимой. Приподнятый водоем впечатляющих размеров не подойдет большинству загородных участков, особенно дачам.

Стили

«Участковый» пруд является частью дизайна участка, поэтому его нельзя рассматривать отдельно. Стилевых решения всего два: регулярный (или формальный) и природный (пейзажный) водоем.

Формальные

Как правило, их размещают около дома, либо в самом центре сада. Их цель — подчеркнуть сильные места главного строения, либо украсить собой композицию. Все их окружение (клумбы, бордюры, садовые дорожки и т. д.) также имеют безукоризненную геометрическую форму. Данный вариант выбирают преимущественно для искусственных водоемов больших садов в загородных владениях.

Пейзажные

Это фавориты, если речь идет именно о декоративных прудах на дачах. Преимущества природных водоемов — их естественный вид, который позволяет им «слиться с природой», стать «законной», гармоничной частью практически любого ландшафта. Кроме того, для оформления таких прудов на дачах потребуется меньше усилий, так как их плавную береговую линию создать гораздо проще.

Декоративный пруд для дачи

Нужно сказать, что это самый популярный вариант, если рассматривать благоустройство именно дачных владений. Как правило, в глубину декоративный водоем не более 1 м. Глубже его делать нецелесообразно.

Исключением будет пруд, в котором будут обитать декоративные рыбки. Такой «приют» обязан быть более глубоким — от 1,5 до 2 м. Иначе красивые и нежные представители подводного царства не смогут пережить зиму. Что касается площади, то водоем может быть и сравнительно маленьким (10 м2), и очень просторным (20 м2). Однако и в миниатюрном прудике (до 5 м2) рыбки смогут жить. Но на зиму их необходимо забирать в теплое помещение.

Дачный пруд, предназначенный для разведения рыбы

Как и для водоемов с декоративными рыбками, самый важный параметр здесь — глубина. Чтобы пруд не промерзал зимой, он должен быть как минимум 1,2 м, но оптимальным значением считают те же 1,5-2 метра. Один из вариантов обустройства водоема для разведения рыб — выкапывание котлована с углублением в центре.

Идеальное решение для создания такого пруда — открытое место, которое равномерно освещает солнце в течение дня (свет/тень — 50/50%). В данном случае низменные участки для расположения водоема даже рассматривать нельзя. Во время проливных дождей ему будет угрожать затопление. Результатом станет значительное ухудшение качества воды и, вполне вероятно, гибель рыб. Решение, к счастью, есть: это приподнятая «водоемкость».

Какие виды водных животных разводят чаще всего? В список самых востребованных кандидатов для прудов входят верховки, гольяны, золотые рыбки, караси, карпы кои, форели.

Водоем для купания

Это еще один популярный претендент, который спасет и подарит желанную прохладу даже в сильный зной. В отличие от полноценного бассейна, такой водоем не потребует очень серьезных вложений на создание чаши и на благоустройство зоны вокруг нее, а также:

идеально впишется в ландшафт;

займет не так много места на даче;

будет водоемом летом, а катком — зимой;

даст возможность сэкономить на дорогостоящем оборудовании.

Да, у владельцев дач есть возможность купить и установить небольшой бассейн — каркасный либо надувной. Однако такой же скромный пруд будет естественным украшением, а не «чужеродным элементом». Водоемы для купания не делают чересчур глубокими, так как нужно, чтобы вода в них хорошо нагревалась. Оптимальной считают глубину от 1,2 м до 1,5 м.

Что касается формы будущего искусственного водоема, то выбор делают в зависимости от особенности ландшафта, общего стиля придомовой территории. Сады со строгой геометрией требуют квадрата, круга либо прямоугольника. Для дачных участков, оформленных в пейзажном стиле, идеалом будут пруды с плавными, максимально естественными очертаниями. Холмистый рельеф может «потребовать» каскадного элемента ландшафтного дизайна.

Тип грунта и искусственный водоем

К сожалению, далеко не все участки гарантируют, что обустройство и оформление пруда на даче будет очень простой, незатратной операцией. Многое зависит от характеристик почвы на придомовой территории:

Владельцам повезло, если на участке глинистый, суглинистый либо торфяной грунт. В этих случаях серьезных проблем не предвидится. Все этапы можно провести даже без привлечения специалистов. Все типы неустойчивых почв (особенно песчаники, супесчаники) — веская причина для их дополнительной подготовки. Иначе не исключено, что береговая линия вскоре деформируется, либо изменится сама форма водоема.

Водонасыщенные торфяники и плывуны — самые «неблагонадежные» варианты. В обоих случаях хозяевам понадобится помощь специалистов, техники, а это обещает немалые дополнительные расходы.

Обустройства водоема: главные материалы (изделия)

Красивый дачный пруд можно создать своими руками, а можно обратиться к специалистам. Но в любом случае сначала владельцам предстоит выбрать, как делать чашу. Для ее создания часто используют полимерные пленки, готовые пластиковые/стеклопластиковые емкости, бетон (железобетон), кирпич или камни. Однако список на них не заканчивается: есть еще несколько простейших претендентов.

Использование полимерных пленок

Их изготавливают из бутилкаучука и поливинилхлорида. Если выбирать фаворитов для больших водоемов, то ими можно считать первые изделия. Они прочны, долговечны (до 50 лет) и максимально надежны, к тому же толщина их больше. Однако бутилкаучуковые мембраны (EPDM) дороже, чем гидроизоляция из ПВХ, причем практически вдвое.

Есть еще один вариант, но он не лишен серьезного недостатка. Это пленка, изготовленная из полиэтилена низкого давления (ПНД). Это изделие отличается эластичностью, доступной ценой, способностью противостоять ультрафиолету и сравнительно высокой температуре. Однако полиэтиленовые пленки легко проколоть, поэтому прослужат они недолго.

Полимерной гидроизоляцией застилают дно и стенки чаши, выводя края пленки на берега. Для небольших и неглубоких (до 1 м) водоемов приобретают изделия толщиной до 1 мм. Для прудов больших размеров (и глубиной до 2 м) оптимальной будет более толстая пленка — 1-2 мм.

Готовые пластиковые емкости

Несомненное достоинство данного решения — невероятно широкий ассортимент изделий. Именно он позволяет найти идеал для любого участка. Плюсы пластиковых емкостей:

простота монтажа: сделать пруд можно самостоятельно;

богатый выбор форм и размеров чаш;

доступность, наличие ступеней.

К их минусам можно отправить необходимость тщательно маскировать бортики из пластика, недостаточную глубину изделий (например, для жизни подводных обитателей в холодное время года) и недолговечность емкостей. Справедливости ради нужно отметить, что наиболее надежными считаются чаши из стеклопластика. Этот композит невероятно стоек к механическим воздействиям, прочен, не деформируется.

Бетонные основания

Это монолитные конструкции, у которых практически нет «сильно слабых» мест. Данные чаши:

дают возможность подобрать идеальную конфигурацию водоема для хозяев и участка;

позволяют создавать большие и глубокие пруды;

максимально надежны и долговечны;

основательны, эффектно выглядят.

Недостатки железобетона в качестве чаши — необходимость его защиты от влаги, трудоемкость операции, большие расходы и длительность строительства из-за набора бетоном прочности. Если рассматривать только создание и оформление пруда на обычно небольших дачах, то этот вариант далеко не самый популярный. Главные причины — сложность, многоэтапность операции, нехватка места.

Кирпичи, бетонные блоки, камни

В отличие от предыдущего варианта, кирпичную (каменную, блочную) емкость можно соорудить быстрее. Мастеру понадобятся кирпичи (блоки, камни), а также цемент и песок для раствора. Однако чтобы такой пруд превратился в настоящее произведение искусства, нужно уделить ему немало времени, отдать много сил на его «волшебное» преображение.

Что еще может стать дном и стенками искусственного водоема?

Есть у хозяев дач еще несколько вариантов, а выбор в большей степени зависит от размеров будущего пруда.

Глиняный замок

Самым простым гидроизоляционным вариантом считается жирная глина. В этом случае работа почти элементарна: после выкапывания и подготовки котлована его обмазывают глиной, разведенной водой до состояния пасты. Толщина слоя — 150 мм. После затвердевания (не полного высыхания) первого слоя наносят второй слой, более толстый (300 мм). После высыхания глиняной гидроизоляции на дно будущего пруда сначала высыпают и трамбуют мелкофракционный щебень. Потом засыпают и уплотняют речной песок.

Подручные емкости

Если пруд будет довольно скромных габаритов, то в этом случае многие дачники считают, что не имеет смысла покупать готовые (и довольно дорогие) изделия. Они используют то, что уже есть в хозяйстве. Возможные кандидаты на роль чаши — ванны, отработавшие свой срок, большие бочки, баки, такие же тазы.

Но и это еще не все потенциальные претенденты. Миниатюрный водоем получится, если владельцы дачи решат использовать автомобильную покрышку, и пруд побольше, если они выберут тракторную шину.

Защита

Геотекстиль — очень прочный материал, однако его используют в качестве защиты потенциально уязвимой полимерной пленки. Это дренажное полотно защищает гидроизоляционный слой от острых камней, песка, корней деревьев и грызунов.

Геотекстиль — оптимальный вариант, но можно использовать и других кандидатов: предохранить пленку (мембрану) сможет старый линолеум или газеты.

Как создать и оформить декоративный водоем на участке?

Это решение завоевало популярность вполне заслуженно. Данный вариант обустройства дачного участка не настолько сложен, как строительство настоящего бассейна, или покупка и установка каркасной, надувной его разновидности.

Однако и искусственный пруд тоже потребует времени, сил и средств. Как правило, дачные водоемы обустраивают с помощью гидроизоляционной пленки или неприхотливых пластиковых конструкций.

Разметка, выкапывание и подготовка котлована

Первый этап работ — выбор оптимальных параметров будущего пруда и его проектирование (создание схемы). После его завершения переходят к разметке. Очертания водоема на земле «рисуют» традиционно — с помощью колышков и шнура. Но есть и другие варианты — использование для создания контура песка или садового шланга (для маленьких водоемов). Если была приобретена пластиковая/композитная емкость, то на грунте «повторяют» ее контуры. Для этого ее переворачивают вверх дном, затем «очерчивают», используя колышки или песок.

Первым делом выкапывают ярус прибрежной зоны, стенки делают слегка пологими. Потом проводят разметку для следующей ступени. Таким образом постепенно углубляют котлован. После завершения земляных работ террасы очищают от камней, переходы делают более плавными. Получившееся дно основания равномерно засыпают песком. Затем его проливают водой, потом тщательно утрамбовывают. Не забывают уплотнить берега будущего пруда. Подготовленное основание защищают геотекстилем.

Гидроизоляция или установка чаши, заполнение ее водой, декорирование

Если выбраны черные полимерные изделия, то этими материалами внахлест застилают дно и стенки котлована. Для соединения полотен ПВХ используют специальный клей, бутилкаучуковые мембраны соединяют с помощью самоклеящейся ленты. Для подготовки изделий и для склеивания используют праймер (клей).

Края материала выводят на берег, где для фиксации пленки выкапывают не очень глубокую траншею (до 150 мм). Фиксируют их камнями, песком, щебнем. Излишки пленки обрезают. После завершения подготовительных работ на самое дно чаши укладывают шланг, затем начинают наполнять пруд водой. Напор делают небольшим.

Если выбрана готовая полимерная конструкция, то ее устанавливают в котлован, после чего проверяют с помощью уровня корректность ее положения. Если есть необходимость, то тут же вносят коррективы. Потом заполняют чашу на одну треть водой, и снова делают проверку. Затем в пространство между емкостью и котлованом небольшими порциями начинают засыпать песок. Материал проливают, чтобы он заполнил все пустоты. По мере заполнения зазоров в чашу постепенно доливают жидкость. Спешка противопоказана, так как она может стать причиной того, что положение емкости изменится — она перекосится.

Последний этап — оформление берега декоративного пруда. Для украшения используют валуны и небольшие камни, каменные плиты, гальку, дерн. Потенциального декора для пейзажных водоемов довольно много. В него превращаются:

контейнеры с декоративными растениями;

садовые (подводные) светильники;

водопады, фонтаны;

вазы, фигурки;

мостики.

В качестве живых украшений водоемов используют следующие растения: водокрас, кувшинку и кубышку, лобелию, лотос, пистию, оронтиум, рдест, эйхорнию, элодею. В роли прибрежного (болотного) декора выступают аквилегии, астильбы, баданы, вербейники, ирисы болотные, стрелолисты, хосты.

Любой пруд будет радовать хозяев и приятно удивлять гостей только в одном случае: если к дачному водоему будут относиться внимательно.

Уход за декоративным прудом

Эта операция включает несколько этапов:

Примерно раз в год в водоеме проводят генеральную уборку. Она заключается в мытье стенок и дна. Данную процедуру проводят летом или осенью. Все воду из чаши обязательно сливают. В конце осени с водной глади убирают опавшую листву.

Для насыщения воды кислородом используют аэраторы. Плюсы применения этого оборудования — быстрая нормализация микроклимата пруда и предотвращение застаивания воды.

Декоративный пруд на даче — одно из самых эффектных ее украшений. Не очень сложно создать такой элемент ландшафтного дизайна своими руками, однако можно привлечь к этой работе специалистов. В завершение темы «Декоративный водоем на даче» — видео, посвященное ей: