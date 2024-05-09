Загородный участок для многих владельцев очень быстро превращается в райское местечко. Там появляются удобные и красивые зоны отдыха, «вырастают» стационарные очаги или «приезжают» небольшие, мобильные, но функциональные грили-барбекю. Однако есть еще один вид украшения, и именно его можно «лицезреть» на каждом участке. И не важно, на даче или в загородном имении. Это разнообразные эффектные композиции из живых растений. Многие хозяева, которые только начинают свой путь в ландшафтном дизайне, не могут решить, каким будет их цветник в саду. И это понятно, так как ассортимент этого живого декора не нуждается в расширении. Помимо классических клумб у создателей есть довольно много других вариантов. Поэтому с возможными решениями сначала нужно познакомиться. А потом можно выбрать тот, что придется по душе. Или сразу несколько цветников.

Садовые цветники: выбор кандидатуры из «великого множества»

В первую очередь, эти цветочные композиции — украшения. Но они позволяют выделить тот или иной объект, оживить территорию ранней весной и осенью, когда ярких красок в любимом саду явно недостаточно.

Растения и формы

Для создания таких украшений выбирают однолетники, двухлетние (двулетние) и многолетние растения, травы, злаки, кустарники, не очень высокие хвойные деревья и т. д. При организации садового цветника все культуры обязательно подбирают по размеру и высоте, по времени цветения и условиям. Что касается форм таких декоративных элементов, то они разнообразны. Украшение из растений может быть квадратным, прямоугольным, круглым, овальным, произвольным и т. д.

Типы и виды цветников

Все цветочные композиции можно разделить на 2 большие группы. Это цветники регулярные и пейзажные:

Первые декоративные элементы представляют собой правильные геометрические фигуры — круг, овал, квадрат, треугольник, восьмиугольник, ромб и т. д. Пейзажные цветники производят впечатление естественных украшений. Растения в них ничем не ограничены, поэтому «вольны» развиваться свободно.

Последний вариант идеально подойдет тем хозяевам, которые очень хотят, чтобы их придомовая территория оставалась (казалась) «кусочком» дикой природы.

Регулярные композиции

В эту категорию входят хорошо известные клумбы, рабатки, бордюры и партеры, а также оригинальные модульные цветники и почти обязательные палисадники.

Клумбы

Редкий загородный участок обходится без этих симпатичных элементов ландшафтного дизайна. Располагают клумбы у входа в дом, у его стен, у забора, в центре газона, у деревьев, дорожек и т. д. Они могут быть большими и крохотными, приподнятыми, традиционными (плоскими) или многоуровневыми. Проще всего создать квадратную или прямоугольную клумбу.

Эти цветники чаще имеют строгие геометрические формы и ограждения. Такие бордюры создают из дерева, камня (включая бордюрные) и кирпича. Их огораживают покупными пластиковыми либо древесно-композитными изделиями, готовыми мини-заборчиками и т. п. Нередко на роль каймы выбирают стелющиеся растения.

Центр клумб несколько приподнимают, чтобы там не скапливалась вода. Именно там высаживают самые высокие растения, чтобы они не загораживали более низкие культуры. Как правило, растения для них подбирают с разными сроками цветения. Данный способ дает цветникам возможность оставаться декоративными, праздничными на протяжении всего сезона.

Рабатки

Это прямоугольные односторонние или двухсторонние композиции, ширина которых составляет от 0,5 до 4 метров. Такой декор организуют вдоль садовых дорожек, у ограждений. В нем может быть одно растение, либо сразу несколько видов цветов.

Если рабатка односторонняя, то ближе к зрителям располагают самые низкорослые растения, а на заднем плане — самые рослые культуры. Рисунок может быть любым — строгим геометрическим, повторяющимся и т. д. Главное правило при создании этих композиций — соблюдение пропорций. Длина этого декора обязана быть в 4 раза больше его ширины.

Бордюры

От предыдущего вида живого украшения они отличаются шириной. Она находится в пределах 0,1-0,5 м. В этих композициях чаще используют низкорослые цветы. Декоративные бордюры становятся ограждением для клумб, рабаток, украшением дорожек, площадок и т. д. Нередко в них «участвует» всего один вид растений.

Партеры

Такие эффектные живые украшения — парадные цветники. В них может быть несколько элементов — рабатки, клумбы, бордюры, скульптуры, декоративные водоемы, фонтаны. Эти композиции невероятно притягательны, однако у них есть существенный недостаток именно для загородных владений. Такой цветник отнимет у придомовой территории очень большую площадь.

Модульные цветники

Это композиции, состоящие из большого количества отдельных декорированных участков. Их делают квадратными, прямоугольными, треугольными. Все модули (или только часть) заполняют растениями. Они могут быть одинаковыми или разными. Расстояние между мини-цветниками чаще небольшое.

Рядом с растениями нередко располагают секции с газонной травой, или с представителями неживой природы — с гравием, каменной крошкой. Как правило, для модульных композиций используют невысокие культуры. Минус у этого декора тот же, что и у предыдущего вида: модули занимают в саду очень много места.

Палисадники

Их можно назвать «садиками в саду». Палисадник — «законченная» композиция. Она состоит из небольшого цветника, который находится между улицей (дорогой) и домом, и имеет ограждение. Такой забор может быть сравнительно высоким или низким. Заменить его способна живая изгородь из невысоких кустарников.

Главная задача такого мини-сада — подчеркнуть красоту дома, служить визитной карточкой его хозяев. Поэтому именно уходу за ним уделяют максимум внимания. В палисадниках можно увидеть эффектные цветы, кустарники, а также невысокие плодовые и хвойные деревья.

Большое свободное пространство перед домом дает возможность расположить там полноценную зону отдыха: установить в палисаднике садовую мебель, скамейки, качели, скульптуры и т. п.

Пейзажные цветники

Сюда с полным правом относят эффектные альпинарии и рокарии, а также невероятно востребованные миксбордеры, в переводе с английского — «смешанные границы, бордюры». Нельзя не упомянуть еще один вид цветочных ансамблей — цветники в контейнерах. Некоторым может понравиться другой декор: сейчас очень популярны солитеры.

Альпинарии и рокарии

Эти цветники можно отправить в одну группу, поскольку и в тех и в других принимают участие одинаковые виды декора — неприхотливые горные растения и камни разных размеров. Обе композиции «избегают» четких, геометрических форм, но есть у них и различия:

Второе название альпинария — альпийская горка. Данный цветник всегда располагается на возвышении. В нем главные роли играют именно растения. Не очень многочисленные горные породы разных размеров выступают фоном цветущему горному великолепию. Рокарий — сад камней. Поэтому в нем как раз крупные и мелкие камни «главные герои». Растений в таком саду небольшое количество, и они не слишком броские. В отличие от альпинария, каменные композиции могут быть совершенно плоскими, либо немного возвышаться над землей.

Для альпийских горок всегда выбирают место, которое хорошо освещается, так как их растениям нужен свет. Для рокариев подойдет любой уголок сада. Последние, каменные композиции могут занимать очень впечатляющую площадь. Альпинарии, напротив, обычно небольшие.

Миксбордеры

Эти смешанные бордюры требуют максимального внимания к подбору растений, но выглядят так, как будто их не касалась рука человека. Именно это и является целью ландшафтных дизайнеров: им важно сделать цветник абсолютно естественным, «дико-природным».

В большинстве случаев миксбордеры занимают достаточно большую площадь. Ими декорируют стены домов, беседки, заборы, газоны, садовые дорожки, углы придомовой территории. Они бывают односторонними, двухсторонними, круглыми, прямоугольными, или свободной формы.

Если цветники разбивают у ограждений, то на заднем фоне высаживают самые высокие растения. У края располагают самые низкие культуры (например, почвопокровные). В «средней полосе» миксбордеров сажают среднерослые цветы.

Такие композиции бывают маленькими и большими. В последних цветниках могут «жить» до 25-30 разных культур. Этот вариант хорош тем, что дает возможность сделать миксбордеры постоянно декоративными, цветущими. Потенциальная сложность в «многочисленном случае» — составление проекта такого цветника.

В смешанных композициях, располагающихся в середине газона, вдоль садовых дорожек, схема ярусов другая. В этом случае самые рослые растения высаживают в середине миксбордера, следующие ступени делают ниже, а на роль последней из них выбирают почвопокровные растения.

Мини-цветники в контейнерах, вазонах

Такой вариант декора может прийтись по нраву тем, у кого не слишком много свободного места, и тем, кто любит разнообразие. Растения в небольших емкостях тоже имеют право на жизнь. Части сборного цветника можно добавлять и удалять, а также переставлять, получая разные композиции из тех же составляющих-цветов.

Солитеры

Это «растения-одиночки». Их используют в роли акцентов. В отличие от других цветников, солитер всегда располагается на открытом участке сада, там, где он хорошо виден со всех сторон. Отдельно стоящие растения — идеальные солисты, их располагают в центре газона, у входа в здание, около садовых дорожек. На роль солитера берут травы, злаки, высокие цветы, кустарники с броскими соцветиями, плодовые и хвойные деревья.

Правила создания цветников

Любая деятельность предполагает, что мастер точно знает об особенностях работы. При разработке плана цветника ландшафтный дизайнер опирается на основные правила. Их несколько:

Практически любая цветочная композиция подразумевает каскадное расположение растений. Чем дальше они от наблюдателя, тем выше. Конечно, исключения есть: например, одинаковая высота у культур, растущих в ковровых клумбах. Единственно верное решение для любой цветочной композиции — выбор растений, которые имеют одинаковые требования к поливу и условиям (солнце, тень). Если не соблюсти это правило, то культуры, посаженные в неподходящем для них месте, могут погибнуть. При подборе кандидатов всегда учитывают размеры взрослых растений. Идеальный вариант — композиция, в которой цветы не угнетают друг друга, но и не имеющая больших «проплешин». Хотя последнюю проблему можно решить посадкой однолетников либо почвопокровных растений. «Соседей» для цветников выбирают по времени цветения и скорости роста. Здесь есть два варианта. Можно создать клумбу непрерывного цветения. Она будет декоративной весь сезон, поскольку одни растения будут отцветать, но им на смену будут приходить другие. Иное решение — цветник, все «жители» которого цветут одновременно.

Чуть ли не главная задача автора — выбор цветовой гаммы. Она зависит от места, где расположена клумба, а также от ее стиля. Очень интересно смотрятся монохромные композиции, с растениями одного цвета. Второй вариант — использование контраста. В этом случае выбирают растения двух цветов, но избегают смешивания теплых и холодных оттенков.

Яркие соцветия требуют присутствия нейтральных цветов — белого, зеленого, серебристого. Большой миксбордер может быть сложным, многоцветным — «пестрым».

Выбор растений для садового цветника

Каких-то серьезных ограничений нет. Для таких декоративных композиций используют однолетние и многолетние растения, травы (декоративные злаки), кустарники, а также не слишком высокие деревья.

Многолетники

Как правило, именно они становятся основой любого цветника. Плюс в том, что уход за ними требуется минимальный. Многолетним растениям необходим полив, подкормка, рыхление почвы, мульчирование, обрезка. К самым популярным многолетникам относится:

анемона (ветреница), астильба;

бегония, гейхера, георгин;

герань, кореопсис, лилейник;

наперстянка, маргаритка;

очиток, рудбекия, флокс.

Среди других востребованных многолетников барвинок, гиацинт, крокус, ландыш, мускари, нарцисс, пушкиния, тюльпан, шалфей (сальвия).

Однолетники, двулетники

Эти культуры отличаются яркой красотой, к тому же цветут они дольше. Их используют для посадки с многолетними растениями. Плюс этого сочетания — возможность каждое лето преображать цветочную композицию. Симпатичные однолетние/двулетние культуры:

агератум, адонис, алиссум;

анютины глазки, астра, бархатцы;

гвоздика турецкая, календула, космея;

лаватера, лакфиоль, лобелия, львиный зев;

мальва (шток-роза), маргаритка, наперстянка;

настурция, петуния, подсолнечник, рудбекия черри;

сальвия (шалфей) сверкающая, тунбергия, цинерария, цинния.

Есть и другие популярные кандидаты — бальзамины, вербены, гелиотропы перуанские, ипомеи, каллистефусы китайские (астры), клеомы, табак.

Почвопокровные растения

Некоторые из этих культур уже упоминались. Однако они практически незаменимы, поэтому вполне заслуживают отдельного рассмотрения. Почвопокровные растения становятся помощниками, когда нужно закрыть пустое пространство, декорировать участки, на которых другие растения растут крайне неохотно. Почвопокровники универсалы. Их не зря сравнивают с мульчей: они также защищают почву от сорняков, не дают испаряться влаге.

Если цель хозяев разбить цветник, то им можно обратить внимание на нескольких кандидатов. Владельцев сада не подведет:

арабис:

армерия;

дюшенея;

гвоздика-травянка;

живучка;

колокольчик карпатский;

кошачья лапка;

ясколка;

яснотка.

Другие востребованные почвопокровные растения — вероника, камнеломка, копытень, лапчатка (почвопокровная), молодило, обриета, очиток, сныть, тимьян ползучий, флокс шиловидный.

Травы

Поскольку в последнее время невероятно популярны максимально натуральные композиции, именно травы выходят на первые позиции рейтинга ландшафтных дизайнеров. Особым почетом пользуются травянистые растения семейство злаков.

Такой необычный декор используют для альпийских горок, рокариев и миксбордеров. Декоративными травами украшают берега водоемов и дорожки сада. Они же нередко становятся эффектными солитерами. Среди симпатичных претендентов:

вейник остроцветный;

ковыль;

лисохвост луговой;

манник большой (водный);

овсец вечнозеленый;

овсяница голубая;

пеннисетум щетинистый;

просо прутьевидное;

щучка дернистая.

Не менее привлекательны другие злаки — мискантус, молиния голубая, ожика лесная, филярис, хаконехлоа (хаконехлоя, плачущая трава), элимус голубой (колосняк песчаный).

Кустарники

Эти растения способны взять на себя несколько функций. Они могут:

стать растениями-солитерами;

наполнить сад чудесными ароматами;

исполнить роль главного акцента композиции;

служить замечательным фоном для невысоких «соседей»;

стать обрамлением какой-либо зоны участка, быть живой изгородью.

Если решено создавать композицию, в которой найдется место и для этих растений, то можно обратить внимание на следующих кандидатов:

акация, барбарис, бересклет, бузина;

вереск, гортензия, дейция, дерен, жасмин;

магония, пузыреплодник, рододендрон, роза;

самшит, сирень, снежноягодник, форзиция, шиповник.

Тем, кто собирается использовать данный вид живого декора, в качестве претендента можно рассмотреть боярышник, буддлею, вейгелу, лапчатку кустарниковую, розмарин, чубушник, эрику дарленскую.

Древесные растения

В этом случае самыми лучшими украшениями «ансамблей» будут хвойные деревья, которые осенью и зимой не теряют красоты. Если говорить о миксбордерах, то такие цветники и вовсе могут состоять только из хвойных растений.

В декоративных композициях могут принять участие:

кипарисы и кипарисовики, либо их гибрид (купрессоципарис);

можжевельники (китайский, обыкновенный, чешуйчатый);

пихты (кавказская, корейская, Компакта, одноцветная);

сосны (горная, мелкоцветковая, обыкновенная).

Другие декоративные древесные растения — тисы (канадский, остроконечный), туи (восточная, западная — Брабант, Смарагд), ели (обыкновенная, плакучая, канадская сизая, голубая колючая, сербская).

Как разбить цветник: рекомендации

Человеку неосведомленному кажется, что это очень просто. Однако создание такого декора требует внимания к малейшим деталям:

Первым делом находят идеальное место для композиции. Потом определяют ее форму и размер. На этом этапе изучают многочисленные схемы, которыми просто «кишит» интернет. После этого на листке бумаги рисуют эскиз цветника. На нем отмечают, где будут находиться растения (либо их группы). Каждый такой участок закрашивают цветом, который соответствует окраске соцветий культур. Задний план или центр отдают самым высокорослым растениям. Среднюю часть — среднерослым, а передний план — низкорослым. Идеальным вариантом будет композиция с плавными переходами и без больших пустот.

Если свободное пространство в цветнике все же есть, то «пробелы» решают заполнить почвопокровниками, однолетниками, цветами в вазонах либо овощными культурами.

Если цель создание цветника непрерывного цветения, то в этом случае выбирают весенних, летних, осенних кандидатов, а также те растения, которые цветут непрерывно. В этом случае для каждого месяца рисуют свой эскиз, чтобы понять, как будет выглядеть композиция на протяжении всего весенне-осеннего сезона.

Разбивка клумбы включает еще один этап: это определение материала, который станет ее ограждением. Возможные кандидаты — камень, кирпич, плитка, готовые изделия, декоративная отсыпка или почвопокровные культуры.

Цветник в саду может быть единственным украшением, или только частью незабываемой картины. Зависит выбор от нескольких факторов. Среди них — площадь придомовой территории, наличие на ней свободного места, а также желание или нежелание уделять слишком много времени созданию декора и уходу за растениями.

В завершение «цветочной» темы — популярное видео: