Альпийская горка: правила создания каменного цветника и ухода за ним

Создание неповторимого, оригинального ландшафта на придомовой территории или на даче — мечта, которая вполне осуществима. Например, одним из самых необыкновенно востребованных украшений является альпийская горка, или альпинарий. Это относительно сложный цветник, элементами которого становятся камни и растения-литофиты (или петрофиты). Такую клумбу хозяевам поможет соорудить ландшафтный дизайнер, однако те, кто предпочитает действовать самостоятельно, смогут создать альпинарий без помощи специалиста. Но сначала им предстоит знакомство с будущим декоративным элементом, а также с правилами подбора растений и камней для него. В противном случае автор пейзажного цветника не застрахован от грубейших ошибок.

Альпийская горка: знакомство с каменным украшением

Прежде чем пристально рассматривать объект повышенного интереса, нужно дать ему определение. Альпийской горкой называют возвышенный каменистый участок, на котором посажены горные растения. Главное отличие альпинария — максимальная приближенность к естественному пейзажу: к горному рельефу, участку, на котором растут альпийские и субальпийские культуры.

С момента появления этот декоративный элемент видоизменялся. Раньше альпийские горки представляли собой группы камней, они были почти лишены растительности. Позже альпинарии превратились в горный рельеф, на котором растут растения-«альпийцы». Сейчас каменные цветники снова изменились: на первый план вышли растения. Живыми элементами альпийских горок могут быть не только представители альпийской или субальпийской флоры, но и те культуры, которые можно выращивать в камнях.

Как правило, при обустройстве альпийской горки используют один из двух методов:

Для альпинария на ровном участке искусственно создают возвышенность. Для обустройства живописного каменистого участка используют имеющиеся перепады высот.

Если выбирают первый способ, то для работы находят подходящие камни, для создания неровностей приобретают грунт, щебень, песок и т. п. Альтернатива или дополнение — использование строительных отходов.

Примеры альпийских горок, виды альпинариев

Хозяевам, запланировавшим операцию «Альпийская горка своими руками», первым делом нужно задуматься над тем, каким будет этот запоминающийся элемент ландшафтного дизайна. Обычно альпинарий (любой) называют альпийской горкой, однако последний цветник является лишь одной из разновидностей каменистых участков.

Альпийская горка

Это самый популярный вид альпинария. Такой ансамбль очень легко вписывается в ландшафт, однако он требователен к авторам. Как правило, такая конструкция объемна, данный декор включает нескольких уровней. Размер камней зависит от площади цветника: чем он масштабнее, тем больше должны быть его части.

Контейнерный альпинарий

Этот элемент ландшафтного дизайна миниатюрен и мобилен. Для создания контейнерной разновидности используют плоские емкости из бетона или керамики, небольшие камни и миниатюрные (карликовые, суперкарликовые) растения. Альтернативный вариант — маленький альпинарий, устроенный в пне, камне, дупле, расщелине и т. п. Главный минус контейнерных композиций — необходимость их регулярного полива: почва в таких мини-цветниках очень быстро высыхает.

Альпийская подпорная стенка

Это стена из натуральных камней, или вертикальный альпинарий. В процессе его кладки специально оставляют ниши, щели и выемки, предназначенные для посадки неприхотливых растений, которые нуждаются в минимальном количестве почвы для жизни. Для таких альпинариев используют разнообразный живой декор. Чем больше растений задействовано, тем более эффектной выглядит альпийская стенка.

Террасный альпинарий

Это следующий ответ на вопрос, как (и каким) сделать альпинарий своими руками. Данный вариант идеален для участков, находящихся на склоне. Террасная разновидность — конструкция, состоящая из плоских площадок, расположенных ступенями. Как правило, такой альпинарий совмещают с подпорными стенками.

Рокарий, сад камней

Первая композиция отличается от альпинария тем, что она, как правило, плоская. Размер рокария ничем не ограничен. Помимо крупных камней в таком рисунке используют гравийную подсыпку, гальку и т. д. Основой композиций нередко становятся миниатюрные представители карликовых пород деревьев и кустарников.

Сады камней («каменные сады») — вид декора, в котором главная роль отведена камням. Растения в таких композициях «могут быть», но они не главные «действующие лица». Плюсы этого варианта — оригинальность, минимум затрат на обустройство лаконичного элемента ландшафтного дизайна, простейший уход за садом камней.

Есть и другие разновидности этих пейзажных цветников, которые имитируют тот или иной ландшафт. К альпинариям относится:

долина — украшение для сравнительно ровных участков;

горный склон, овраг — вариант для территории с таким же рельефом;

скала — декоративный элемент, состоящий из крупных камней, валунов;

горный ручей — альпийская горка рядом с естественным или искусственным водоемом.

Альпийская лужайка — идеальный вариант, если хозяева планируют устроить сравнительно компактную альпийскую горку на даче. В этом случае используют небольшие камни и такие же растения.

Как создать альпийскую горку своими руками?

Сооружение любого альпинария состоит из нескольких последовательных этапов.

Проектирование. На этой стадии создают схему будущего декоративного элемента, продумывают дизайн альпийской горки, выбирают камни и виды растений. Выбор оптимального места для альпинария, его разметка. Подготовка участка под альпинарий.

Последние этапы — размещение камней и высаживание растений. Потенциальная дополнительная операция — создание искусственного водоема, если владельцы готовы к дополнительным тратам и более трудоемким работам.

Выбор места для альпийской горки

Оптимальный вариант для создания цветника — западная или восточная сторона участка. Однако возможны и другие варианты. При выборе места для альпийской горки учитывают несколько моментов.

Особенности участка. Идеальный вариант для пейзажных цветников — натуральные неровности: например, склоны, овраги и т. д. Лучшее место для элемента ландшафтного дизайна — открытый участок, который хорошо видно из каждого уголка придомовой территории. Высокие растения рядом с альпинарием не приветствуются: в этом случае живописную картину будет портить опавшая листва.

Высокогорные альпийские растения любят солнечный свет, поэтому такие композиции не размещают у забора, стен дома и у иных высоких препятствий.

Сооружение дренажной системы и подготовка грунта

Чтобы «жителям» альпийской горки было комфортно, сначала нужно позаботиться о сооружении эффективной дренажной системы. Она обязана выполнять две задачи: предотвратить застой влаги у корней растений и препятствовать оседанию грунта (и вытеснению растений) под тяжестью камней.

Для организации дренажа для альпинария выкапывают котлован. Его глубина в большей степени зависит от размера будущей альпийской горки. Например, для цветника 2,5х2,5 м потребуется углубление около 1 м. Для небольших горок достаточно ямок глубиной до 400 мм. На дно засыпают дренажный материал. Им может стать песок, щебень, гравий, бой кирпича, черепки, оставшиеся стройматериалы.

Дальнейшие действия зависят от вида декора. Если делают рокарий или иной цветник плоской формы, то укладывают и разравнивают слой почвы. Если альпинарий будет возвышенностью, то формируют холм, засыпая на дренаж послойно крупнофракционный песок, щебень, перегной и грунт. Каждый слой обязательно увлажняют и тщательно утрамбовывают. Чтобы проверить эффективность дренажной системы, будущий альпинарий обильно поливают. Если вода застаивается, то слой дренажа увеличивают.

Основных пласта три:

Первый из них состоит из песка, гальки или битого кирпича. Его общая толщина — 200 мм. Второй слой — смесь песка и грунта. Его толщина как минимум 80 мм. Песок должен быть чистым, без солей. Для создания верхнего слоя (80-100 мм) готовят смесь из мелкой гальки, торфа, перегноя, почвогрунта. Все компоненты берут в равных пропорциях.

В роли дополнительного удобрения можно использовать компост либо навоз. Однако в этом случае важна умеренность, поскольку в естественной среде альпийские и субальпийские растения находятся в суровых условиях.

Что касается грунта для альпинариев, оптимален состав для выращивания неприхотливых растений. Возможный вариант — смесь, состоящая из торфа (1 часть) и любой почвы (2 части). На 5 частей такого почвогрунта добавляют одну часть гравия. Готовую смесь тщательно очищают от сорняков.

Оформление участка камнями

После завершения формирования альпинария переходят к укладке камней. Правил, касающихся их подбора, есть несколько:

Маленькая альпийская горка — повод для выбора нескольких, не очень крупных камней. Их замена большим количеством маленьких элементов считается ошибкой. Камни с острыми краями — оптимальный материал для создания альпийской горки. Валуны округлой формы идеальны для оформления рокария. Основой альпийской композиции являются крупные камни, мелкие камешки предназначены для придания ей естественного вида. Элементы, имеющие необычную форму и интересную фактуру, располагают на самом видном месте альпинария.

Камни выбирают по цвету, размеру, структуре и форме. Для плоских рокариев идеально подходят гладкие материалы, для альпийских горок — валуны и крупные обломки пород. Если зелени на участке много, то камни берут разноцветные. И наоборот: если в саду очень много цветов, то выбирают образцы нейтральных оттенков. Для создания композиции используют камни одной породы, одного оттенка. Пространство между ними засыпают галькой. Естественный вид альпийской горке придают с помощью обветренных валунов.

Чаще для устройства альпийской горки используют скальные породы: базальт, гранит, песчаник, сланец. Пористые породы (доломит, ракушечник, туф) не самые лучшие кандидаты. Такие камни будут впитывать влагу, поэтому покроются мхом, лишайником, быстро разрушатся. С другой стороны, в засушливое лето они станут источником воды, необходимой для растений.

Камни большого размера утапливают в грунт примерно на треть высоты. После завершения этого этапа альпинарий оставляют на 2-3 недели, для усадки цветника. После паузы переходят к высадке растений. Если есть необходимость, то на дне лунок организуют дополнительный дренаж.

Подбор и высадка растений

Создание альпийской горки — операция довольно сложная: помимо камней идеального сочетания требуют и растения. Комбинация культур по свойствам и размерам дает возможность добиться необходимого эффекта. Слишком пестрая, «разномастная» компания может выглядеть негармонично, даже неряшливо. Есть несколько рекомендаций, которые нужно придерживаться.

Создание альпийской горки отличается от устройства традиционной клумбы. В альпинарии высаживают 5-6 видов растений, не более. Максимальная высота растений для небольших альпийских горок — 50-70 см, для больших цветников подходят более высокорослые культуры, до 1,5 м. Солнцелюбивые культуры высаживают на южном склоне, на серверном склоне — тенелюбивые растения. В нижней части сажают влаголюбивые и почвопокровные виды, в средней — многолетники, устойчивые к засухе. В верхней части селят однолетники и многолетники, которые «благосклонно» относятся к сухому грунту.

При выборе растений обязательно учитывают условия, при которых растениям будет максимально комфортно. Например, рядом с кактусами не высаживают рододендроны, которые не переносят сухость и солнце. Растения не должны затенять друг друга, но композиция обязана быть компактной, без островков голой земли.

Потенциальные «жильцы» альпинария

Кандидаты, предназначенные для оформления альпийской горки, обязаны быть эффектными, теплолюбивыми, не должны требовать регулярного ухода. Кустарники и деревца для оформления каменных цветников не могут быть очень высокорослыми.

Для создания альпийских композиций используют:

низкорослые растения: антеннарию (кошачью лапку), крупку, манжетку, обриету, флокс;

почвопокровные культуры: арабис, гвоздику, живучку, ясколку, флокс раздвоенный или шиловидный;

низкорослые кустарники и древесные растения — айву японскую, карликовые сосны, кизильник горизонтальный (стелющийся), можжевельники.

Крокусы, мускари, сциллы, хионодоксы сажают у основания альпинария. Для украшения каменистых участков подходит алиссум, армерия, барвинок, горечавка, камнеломка, лаванда, примула, седум (очиток), тюльпаны и эдельвейсы.

Правила оформления альпийской горки на участке

При создании элементов ландшафтного дизайна любители нередко допускают серьезные ошибки. Одна из них — увлечение очищением земли от любой растительности и предметов. Результатом борьбы с сорняками или камнями становится голый грунт, лишенный всякой защиты. Последствия такой «открытости» — быстрая потеря почвой влаги, а с ней и идеальной «воздушной» структуры, необходимой для роста растений.

Чтобы предотвратить такую неблагоприятную ситуацию, пространство между цветами, травами и кустарниками мульчируют. Или закрывают черной полиэтиленовой пленкой, которую декорируют галькой, щепками или сосновой корой. Скученности элементов цветника избегают: растения не должны закрывать живописные камни и валуны.

Устройство альпийской горки и других альпинариев

Некоторые каменные цветники имеют особенности, с которыми лучше познакомиться заблаговременно.

Любой декор должен был пропорционален площади участка. Симметрии и упорядоченности в этом случае необходимо избегать. Переходы между зонами сада и альпинарием обязаны быть плавными. Ограждений вокруг композиций не делают. Лучший вариант оформления — обрамление стелющимися растениями.

Сад камней может занимать очень большую территорию. Каждый его элемент является отдельной, завершенной композицией. Дополнением такого пейзажа может стать пересохший ручей, фонари, карликовые деревья, вечнозеленые кустарники и т. д.

Как правильно ухаживать за альпинарием, альпийской горкой?

Альпинарий будет безупречным украшением сада только в одном случае: если за каменистым цветником его хозяева будут ухаживать. Правил ухода за альпийской горкой есть несколько. Все они довольно просты.

Полив растений. После посадки они нуждаются в обильном поливе, который даст им возможность быстро укорениться. Потом «жителей» цветника поливают не очень часто — только в сухую погоду. Для увлажнения используют насадку-распылитель. Регулярный осмотр элементов альпинария. В этом случае пристальное внимание уделяют камням. Поврежденные материалы своевременно удаляют, заменяя их новыми кандидатами. Пустоты и расщелины засыпают мелкими камнями, землей или просеянным песком, затем их мульчируют. Прополка. Это еще одна важная часть ухода за альпийской горкой. Главные условия для нее — осторожность и аккуратность.

Весной с альпинария снимают зимнее укрытие. Затем, до начала активного роста, обновляют мульчу и вносят подкормку. Летом каменный цветник нуждается в поливе, стрижке, удалении сухих частей и прополке, в борьбе с болезнями альпийских растений и с грызунами.

Осенью убирают на хранение клубни и луковицы культур, которые не зимуют в открытом грунте. В этот период в альпинарий сажают новые многолетники. На роль укрывных материалов выбирают листья, ветки хвойных деревьев или полиэтиленовую пленку. Зимой над альпинарием создают снежное укрытие. Если используют полиэтилен, то края пленки весной приоткрывают, чтобы избежать выпревания растений.

Обустройство альпийской горки в саду или на дачном участке — тема интересная и довольно сложная. Чтобы избежать ошибок, нужно соблюдать все правила, следовать советам профессионалов. О создании одной из возможных композиций расскажет специалист из интересного видео: