Многочисленная бытовая техника помогает экономить время и силы хозяев, однако и она иногда перестает радовать владельцев. Причина неприятных сюрпризов понятна: детали и узлы тех приборов, которыми пользуются регулярно, изнашиваются гораздо быстрее. Итогом такой постоянной эксплуатации агрегатов становятся неисправности и сбои в работе. Чаще всего неприятности случаются с крупной техникой. Одна из главных незаменимых помощниц — посудомоечная машина, значительно облегчающая жизнь хозяев. При возникновении неисправностей в работе агрегата происходит «самый популярный сбой»: посудомоечная машина не сливает воду, потому что автоматический слив не может запуститься. Чтобы исправить ситуацию, надо знать все причины, ее вызвавшие, так как многие из неполадок владельцы смогут устранить самостоятельно. В большинстве случаев такая операция не требует хорошего знания техники и не отнимает слишком много времени. Однако и здесь есть исключения из правил.

Посудомойка и принцип ее работы

Посудомоечные машины (посудомойки, или ПММ) давно нашли себе место на большинстве кухонь домов и квартир. Они позволяют избавить хозяев от самой неприятной работы, но иногда эти незаменимые помощники по каким-то причинам устраивают «забастовку». Чтобы иметь возможность разобраться, почему посудомоечная машина не сливает воду, сначала надо узнать, как она работает, где могут скрываться источники данной проблемы.

Функционирует эта техника почти так же, как и ее «коллеги» — стиральные агрегаты, однако отличия есть. В процессе работы посудомойка прогоняет жидкость через систему очистки два раза. После начала процесса мойки насос качает воду в замкнутом цикле. После прохождения разбрызгивателей вода попадает на посуду, а после ее очистки стекает на дно камеры. Там она с помощью фильтров (грубой, тонкой очистки) очищается, потом отводится — всасывается, чтобы опять попасть в распылители, но уже полностью подготовленной для второго этапа.

Такой цикл повторяется два раза. После завершения операции происходит включение режима слива. Во время этого этапа жидкость вновь проходит через фильтры, а потом следует в канализацию по сливному шлангу. Если посудомоечная машина не сливает воду, то вывод однозначен: какой-то из элементов системы слива отказывается корректно работать. Это частая причина, однако провокаторами проблемы могут быть и другие детали агрегата. Некоторые из них могут потребовать ремонта или даже замены.

Причины нарушения работы

Если посудомоечная машина не сливает воду, то можно сделать несколько логичных выводов. Существует несколько причин подобных неисправностей.

Засорились фильтрующие элементы. Эту неисправность можно заподозрить в первую очередь. Главное условие для беспроблемной работы агрегатов хозяевами зачастую игнорируется: они забывают, либо просто не хотят очищать посуду от остатков пищи, не ухаживают за фильтрами. Вышел из строя прессостат, другое его название — датчик уровня воды. Он не относится к системе слива, но способен нарушить ее работу из-за некорректной информации, посылаемой блоку управления. Иногда модуль получает от сенсора неправильные данные об уровне воды в камере. Перегнувшийся дренажный шланг. Такая неприятность-затор может возникнуть в том случае, если в кухне была проведена перестановка мебели, а прибор передвигали на новое место. Засор дренажной системы, насоса. Это случается, если фильтры пропустили какой-либо мусор, который попал в дренажную систему, где стал причиной невозможности слива жидкости.

Еще одна вероятная «аварийная ситуация» — неисправность блока управления или насоса. Обе поломки провоцируют ту же неприятность — невозможный слив отработанной жидкости.

Простые проблемы и их устранение

Если посудомоечная машина не сливает воду, то первое желание хозяев понятно: им хочется в кратчайшие сроки устранить поломку собственными силами. Некоторые неполадки исправляются довольно просто, однако с другими невозможно «разделаться» без помощи мастера. Вариантов «лечения» существует два: это устранение физической помехи, либо замена детали, которая вышла из строя.

Засор или перегиб сливного шланга

Перегиб дренажного шланга — проблема, с которой хозяева встречаются не очень часто. В этом случае решение задачи максимально просто. Сначала проверяют, как располагается данный элемент. Если есть проблемные участки, то нельзя исключить образование в них помехи — пробки. Проблему устраняют снятием и прочисткой этой делали.

Сначала посудомоечную машину отключают от сети. Это первый этап при устранении любого ЧП. Затем снимают нижнюю панель, которая находится под дверцей. Пользуясь плоскогубцами для удаления зажима, от канализации отсоединяют шланг. Один конец его опускают в подходящую емкость (ведро, большую кастрюлю), потом включают режим слива. В том случае, если вода течет, проблема находится в сифоне или канализации. Когда жидкость уходить отказывается, можно предположить, что ее источник находится внутри посудомоечной машины. Сначала из шланга выбивают накопленный мусор. Для этого обычно используют садовый шланг и мощный напор воды. Или действуют иначе: берут длинный кусок относительно толстой проволоки, конец ее загибают, прочищают этим приспособлением дренажный шланг.

Если в данном элементе обнаруживают какие-либо повреждения, то покупают новый сливной шланг. После завершения прочистки старого его фиксируют, устанавливают на место хомут, потом закрепляют нижнюю панель.

Если проблема кроется не в приборе

Иногда агрегат работает нормально, но жидкость уходить отказывается. Если после отсоединения сливного шланга из него тут же потекла вода, то вывод следует один: проблема находится не в приборе, а в канализации. Причина — пробка, образовавшаяся из-за коррозии, примесей в воде, грязи и жира, который смывается с посуды и оседает на стенках труб.

От незначительного количества скоплений можно избавиться промывкой канализации горячим кипятком. Серьезные засоры требуют таких же мер. В первую очередь хозяева используют те продукты и средства, которые есть практически в любом доме.

Вантуз. Это первый помощник, если его диаметр подходит для «проблематичного отверстия». Использование соды и соли. Оба продукта растворят в стакане крутого кипятка, потом заливают в канализацию. Спустя 10-15 минут ее промывают мощной струей воды. Помощь «шипучки» — соды и уксуса. В этом случае сначала в канализацию засыпают стакан соды, затем выливают такое же количество уксуса. Чтобы избежать «извержения», отверстие закрывают крышкой, либо затыкают тряпкой. Металлический трос. Его вставляют в сливное отверстие, потом углубляют, одновременно проворачивая изделие. Для пластиковых трубопроводов такой способ применять не рекомендуют, поскольку существует риск повредить стенки труб.

Если с помощью подручных средств избавиться от проблемы не получается, то остается один вариант. Это использование специальных химических препаратов: порошков, гелей или жидкостей. Главный их действующий компонент — каустическая сода, поэтому чистка ими требует защиты: необходимы перчатки, респиратор — защита, которая не помешает.

Чистка засорившихся фильтров

Когда посудомоечная машина не сливает воду, первыми подозреваемыми чаще становятся фильтры. Нередко проблема у некоторых моделей посудомоечных машин возникает из-за заклинившей шестеренки. Причина ЧП банальна: это попадание в узел мелкого мусора. Чтобы очистить фильтры, выполняют несколько этапов:

Первым делом открывают дверцу машины и вытаскивают все корзинки для посуды. Затем выкручивают крышку фильтра, расположенного на дне камеры. Вытаскивают стакан, затем сетку. Оба элемента промывают под струей воды. Если необходимо, то чистку серьезных загрязнений проводят с помощью моющего средства и зубной щетки.

В последнюю очередь снимают крышку сливного насоса, который также проверяют на наличие мусора. Если все в порядке, то крышку возвращают на место, затем устанавливают обратно фильтр.

Когда нужна прочистка насоса

Некоторые модели посудомоечных машин позволяют хозяевам самостоятельно снять крышку насоса, чтобы проверить и почистить этот прибор. Сначала его отсоединяют: в некоторых моделях нужно открутить всего один саморез, в других для этого предусмотрен специальный фиксатор.

После устранения засоров проверяют работу крыльчатки. Данный этап требует помощи одного из простых инструментов — тонкой деревянной палочки, карандаша или ручки зубной щетки. Тестировать работу прибора руками не рекомендуется. После избавления от возможных помех прибор возвращают на место, затем его работу проверяют, запустив агрегат в тестовом режиме.

Серьезные неисправности и способы их устранения

Надо понимать, что такое вмешательство владельцы могут позволить себе только при одном условии: когда прибор уже отработал свой гарантийный срок. В противном случае им надо вызывать мастера сервисного центра. Вызов его на дом бесплатный, но за ремонт деньги не потребуют, если замена элемента входит в список гарантийных случаев. Иначе хозяевам придется платить.

Неисправность сливного насоса

Если посудомоечная машина не сливает воду, то потенциальным виновником является сливной насос, выполняющий эту работу. Определить, что именно он стал причиной, довольно легко: когда начинается слив жидкости, насос издает характерный звук. Если его нет, то можно говорить о выходе прибора из строя.

Приборы в посудомоечных машинах имеют не совсем стандартную конструкцию, которая обеспечивает отсутствие угрозы для катушек со стороны жидкости. Элементы статора расположены за крыльчаткой и магнитом. Когда первая забивается грязью, для катушек возникает чрезвычайная ситуация: им не хватает мощности, необходимой для вращения ротора. Устранение проблемы заключается в разборке и чистке насоса. Операция начинается традиционно: сначала прибор отключают от питания.

Из посудомоечной машины сливают воду. Для этого ее наклоняют вперед. Затем вытаскивают фильтр, а прибор аккуратно укладывают на заднюю панель. Снимают поддон, выкручивая саморезы. Если на нем находится датчик Аква-стоп, то его сначала отсоединяют. Потом снимают шланги. Извлекают насос, после чего тестируют работу крыльчатки. Если нет прерывистого вращения, то этому элементу точно требуется замена. Определяют сопротивление: к контактам прибора подсоединяют щупы мультиметра. Норма находится в пределах 200 Ом.

В случае устранения неисправности узла чисткой насос собирают, обработав детали термостойкой смазкой, заменив резиновую прокладку, или защитив конструкцию силиконовым герметиком. Когда обнаружена «неисправимая неисправность», выход один: это заказ нового прибора у производителя и последующая установка насоса.

Отказ датчика уровня воды

Когда провокатором проблемы является прессостат, становится невозможной корректная работа агрегата. Датчик уровня воды в посудомоечной машине может быть электронным или механическим, его главная задача — определение давления воды в камере. Если он неисправен, то жидкость скапливается на поддоне, но не уходит из-за неверной информации, которую получает модуль управления.

Возможные причины неисправности датчика — дефект какой-либо детали устройства (засор, прокол), износ элемента, либо окисление контактов. В этом случае посудомоечную машину отключают от всех коммуникаций, затем устилают пол тряпками и укладывают агрегат набок. В некоторых моделях необходимо снять крышку, находящуюся на дне прибора, в других она располагается на задней панели.

Прессостат определяют по трубке, которая отводится от него к пластиковому коробу. Он — резервуар давления, закрепленный двумя болтами. Его, как и трубку, снимают с помощью плоскогубцев. Затем элементы чистят от грязи. Проверку прессостата проводят продуванием: он исправен, если через некоторое время (секунды) раздается щелчок. Затем мультиметром проверяют электрическую проводимость датчика. При плавном снижении сопротивления до нуля можно говорить об исправности сенсора давления воды.

Если обнаружена проблема, деталь оказалось сломана, то исправить положение незамедлительно не получится. В этом случае также потребуется замена детали оригинальным элементом, заказанным у производителя посудомойки.

Поломка блока управления

Это самая сложная неисправность, потому что модуль управления отвечает за корректную работу всего прибора, контролирует все процессы, все этапы мытья посуды. Сломавшийся БУ не сможет отдавать команды ТЭНу, насосу, впускному клапану и т. д. Функционировать без него посудомоечная машина, как и любой «умный» агрегат, не в состоянии.

Возможные причины поломки электронного блока управления (или ЭБУ) — ошибки, возникшие в прошивке устройства, естественный износ элементов. Исправление — перепрограммирование, либо замена платы новым модулем. Поскольку этот элемент требует максимально осторожного обращения, любые самостоятельные манипуляции проводить не рекомендуется.

Нарушения файлов программы требуют использования специального адаптера для перепрошивки ПЗУ (ППЗУ). Причем каждая модель ПММ нуждается в «своем» приборе. Если операция не привела к восстановлению работоспособности управляющего модуля, то это означает, что есть какая-то физическая поломка БУ. В большинстве случаев данный элемент не подлежит ремонту. Поскольку его стоимость сопоставима с ценой новой посудомоечной машины, бывает проще подобрать и купить новый агрегат, чем пытаться отремонтировать сложнейший элемент старой посудомоечной машины.

Как продлить жизнь ПММ?

Корректный уход и правильная эксплуатация посудомоечной машины помогут максимально отодвинуть дату знакомства со всеми возможными проблемами. Никто не поспорит с тем, что неприятностей лучше избегать, чем потом искать причины неисправностей, а затем устранять их.

Общие правила

Срок эксплуатации ПММ можно продлить, если хозяева возьмут на «вооружение» несколько простых правил.

Любую посуду до помещения ее в машину надо тщательно очищать от остатков пищи. Вибрация для техники противопоказана, поэтому ровный, прочный пол — условие, обязательное для любого оборудования. Тщательное изучение и неукоснительное следование инструкции производителя — требование, а не рекомендация. Например, столовые приборы, изготовленные из дерева, пластика, олова нужно мыть только вручную. Перегруженности агрегата посудой рекомендуют избегать: оба коромысла должны свободно поворачиваться. Когда элементов много, их гораздо проще разбить. Мелкие осколки почти неминуемо окажутся в узлах агрегата, поэтому проблемы не заставят себя долго ждать. Правильное расположение предметов также важно. На верхней полке размещают чашки и стаканы. Посуда в нижних корзинах интенсивнее обрабатывается водой. Поэтому нижняя часть камеры — «законное» место для «больших грязнуль» — для тарелок, кастрюль, сотейников и сковородок.

Правильное использование режимов мытья значительно продлит жизнь посудомоечной машины. Для повседневной мойки лучше использовать «экономный» режим. «Интенсивная» программа, наоборот, не рассчитана на постоянное включение. Она требуется только сильно загрязненной посуде: например, накопившейся после праздников.

Рекомендации для ежедневной эксплуатации

Любая техника, работающая с грязью и водой, без должного ухода обязательно преподнесет сюрприз. Чтобы избежать большинства неприятных неожиданностей, владельцам нужно знать, что:

после мытья посуды дверцу камеры оставляют открытой;

уплотнительную резинку обязательно протирают сухой губкой;

внешнюю поверхность агрегата регулярно очищают влажной тканью, альтернатива воде — жидкость для стекол.

Как минимум раз в неделю чистят входной и сливной фильтр, разбрызгиватели, внутренние поверхности бункера, корзины, держатели. Для этого губку смачивают не водой, а чистящим средством. Обязательно осматривают и очищают шланги. Не забывают следить за чистотой отсека для моющего препарата. Для посудомоечных машин используют только те средства, которые предназначены именно для них. Чтобы предотвратить скорое появление накипи, рекомендуют покупать специальную соль для смягчения воды.

Если посудомоечная машина не сливает воду, то в первую очередь необходимо проверить самые распространенные, простые причины, которые могут привести к неисправности подобной техники. В этом случае у владельцев есть шанс исправить ситуацию самостоятельно. Если же вышел из строя более серьезный элемент, то без вмешательства квалифицированного мастера решить проблему получится вряд ли. Выход из строя блока управления — худший вариант, поскольку даже опытный специалист не сможет гарантировать, что ремонт будет успешным.

О причинах, почему посудомоечная машина не сливает воду, а также о способах их устранения, расскажет следующее видео: