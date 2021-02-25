Ножи и приготовление пищи — понятия неразделимые, поэтому на любой кухне таких режущих инструментов «живет» немало. У одних хозяев они находятся в ящиках гарнитура, у других — там, где можно найти пространство для их хранения. Однако самый удобный вариант — подставки, которые не только позволяют держать инструмент под рукой, но и служат дополнительным декоративным элементом. Да, такие приспособления нетрудно купить в магазине, так как ассортимент позволяет сделать выбор, но это не единственное решение. Подставка для ножей своими руками — хорошая альтернатива, которая дает шанс не только изготовить удобное «пристанище»» для небезопасных столовых приборов, но сделать оригинальное украшение для кухни.

Модели и технологии изготовления

Подставка для ножей своими руками — операция простая, но и она требует знания некоторых особенностей процесса, который зависит от модели. Существует несколько разновидностей приспособлений, поэтому сначала надо выбрать то, которое будет самой подходящей конструкцией для хозяев и их орудий труда. Если рассматривать самые популярные модели, то их три.

Небольшая устойчивая емкость с наполнителем. Ножи вставляются в нее, надежно фиксируются в вертикальном положении. Ассортимент наполнителей для таких приспособлений довольно широк. Им способны стать бамбуковые палочки, бобовые, крупа или пластиковая щетина. В качестве подставки используют любую тару, которая подходит под длину ножей и их количество. Классическая деревянная конструкция, в которой вырезаны ячейки для ножей. Не так давно эта модель была единственным настольным вариантом. Теперь данные подставки делятся на подвесные, монтируемые на стену, и обычные, которые стоят на столе. Приспособления, имеющие магнитную поверхность. Это деревянная либо пластиковая панель, в которую вставлен магнит. Данный вариант позволяет освободить рабочую поверхность от дополнительных элементов, что не может не привлекать хозяев.

По большому счету, моделей, которые называются подставками всего две: это вертикальные конструкции — с наполнителем или ячейками. Те, что крепятся на стене, справедливее называть по-другому: например, планками, настенными магнитами-держателями.

Материалы для подставок

Такие приспособления изготавливают из различных материалов — из керамики, резины, металла, стекла, однако самыми популярными остаются подставки из дерева и пластика. У обоих материалов есть свои сильные стороны, но ни один из них не лишен недостатков.

Дерево

Это классика, которая идеально впишется в любой интерьер благодаря своей натуральности, привлекательному виду. В списке «добродетелей» древесины ее экологичность, простота обработки и теплота, которую ценят всегда и везде.

Плюс таких подставок — возможность хранить большое количество ножей. Помимо всего прочего, относительно большие конструкции отличаются максимальной устойчивостью. Как правило, ячейки в этих изделиях располагают под углом, что облегчает вытаскивание инструментов и возвращение их обратно.

Единственным серьезным минусом древесины считается ее боязнь влаги. Поэтому ножи перед размещением обязательно вытирают. Второй недостаток данного устройства — невозможность вычистить отверстия из-за их узости. Если у ножей одинаковые рукоятки, то хозяевам сначала придется привыкать к тому, где и какой инструмент находится.

Пластик

Этот материал имеет свою «сферу деятельности». Данные подставки предназначаются для изделий из керамики, поскольку их не рекомендуют хранить вместе с металлическими ножами и другими столовыми приборами из стали. В роли разделителей в конструкциях выступает идеальный материал для лезвий из керамики — силикон.

Подставка для ножей своими руками

Некоторые модели дают шанс избавить себя от кропотливой работы, другие, наоборот, потребуют от автора внимательности и точность. Рассмотреть лучше самые популярные варианты.

Приспособления с наполнителем

В этом случае ассортимент ничем не ограничивается, потому что изготовление таких приспособлений дает фантазии «разгуляться», пустить в дело самые неожиданные предметы и продукты.

Варианты подставки

Такая подставка для ножей своими руками может быть изготовлена из плотного картона или тонкой фанеры. Автору нужно вырезать из материала четыре боковины и дно, а затем соединить детали. Для такой легкой конструкции крепежные элементы обычно не используют, так как задачу успешно выполнит клеевой состав. Готовое изделие можно задекорировать, применив популярную технику декупаж. Более простые варианты — покраска, морение, лакирование, украшение тканью.

Самый необычный вариант — использование в роли подставки книг. В этом случае несколько печатных изданий связывают декоративным шнуром. Такое приспособление можно поставить на какое-либо основание, чтобы избежать «травм» рабочей поверхности. Если экземпляры большие, то эта предосторожность ни к чему. Единственное обязательное условие — сухие режущие инструменты, поэтому перед помещением в книгу их нужно протирать полотенцем. Однако это требование одинаковое для всех подставок под ножи.

Что сможет быть наполнителем?

Самая простая подставка для ножей не требует особых расходов, так как в качестве наполнителя используют всевозможные доступные материалы и продукты.

Бамбуковые палочки. Этот вариант дает возможность не создавать емкость, а использовать уже имеющуюся — круглую, квадратную или прямоугольную. Такой наполнитель легко заменить. Кроме того, бамбук обладает бактерицидными свойствами, поэтому будет убивать бактерии, которые могут остаться на лезвии. Бобовые, крупы. В этом случае подставку чаще делают стеклянной, поскольку такое решение выглядит более привлекательно. Для наполнения подходит гречневая крупа, пшено, рис, из бобовых будет хорошо смотреться красная фасоль, горох, нут, чечевица. Самое простое решение — использование одного вида продуктов. Если крупы и бобовые будут насыпаны слоями, то такое изделие будет выглядеть оригинальнее.

Еще одна претендентка — пластиковая щетина, «отнятая» у щетки-метлы. Ее аккуратно отделяют, затем вставляют в подходящую емкость. Подставкой способна стать готовая посуда, либо предмет, изготовленный самостоятельно. Щетину вставляют так, чтобы зазор был минимальный. Чтобы ножи вытаскивались без проблем, волокна приклеивают к дну емкости с помощью пистолета и термоклея. Начинать фиксацию рекомендуют с краев, а заканчивать центром подставки.

Самый лучший вариант для самостоятельного изготовления — использование щетины из пластика. Худшие кандидаты — продукты, насыпанные в стеклянные емкости. В этом случае недостатков много. Такая посуда быстро пачкается, поскольку она стоит «в горячей точке», где брызги жира, бульона и воды — дело привычно-обычное. Наполнитель отсыревает, поэтому в нем быстро «заводится» плесень. Понятно, что от такого украшения хозяевам придется избавляться. Последствие — дополнительные расходы на крупы и бобовые.

Деревянная подставка для ножей

Оптимальным вариантом будут досочки, изготовленные из древесины твердых сортов — из бука, кедра. Их обрезают по размерам: 4 для боковин и одна — для дна. Перед началом работы заготовки рекомендуют отшлифовать. Для работы потребуется клей (саморезы) и струбцины.

Если используют клей, то на места фиксации наносят клеевой состав, затем изделие зажимают в струбцинах. Сначала соединяют две боковые стороны, потом к ним приклеивают дно. После этого добавляют две оставшиеся детали. Излишки клеевого состава сразу же удаляют влажной тканью.

Когда в роли крепежных элементов используют саморезы, работа слегка усложняется. Сначала заготовки соединяют, в местах крепления ставят отметки. В этих точках просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у крепежа. Затем детали соединяют, шляпки саморезов слегка утапливают в материал, затем отверстия маскируют с помощью самодельной густой шпаклевки из ПВА и опилок.

В роли наполнителя чаще используют не продукты, а бамбуковые палочки или элементы пластиковых щеток. Другие кандидаты-профи — графито-каучуковый или полипропиленовый наполнитель. Они экологичны, долговечны, надежны, идеальны для любых лезвий. Кроме того, полимерные наполнители выпускают различных цветов и оттенков. Графито-каучуковый материал выпускается только черного цвета. Его преимущество перед полипропиленом — долгий срок эксплуатации, минус — высокая цена.

Чтобы не столкнуться с нехваткой материала, его приобретают с запасом. Продукцию обязательно проверяют: чтобы предотвратить порчу лезвий, нужно обеспечить одно условие — ровный срез кончиков всех волокон.

Конструкция из ПВХ трубы

Это еще один способ создать необычный предмет, который вполне может стать надежным помощником в кухне. Для изготовления такой подставки нужно найти или приобрести:

отрезок трубы, диаметр — 80 мм;

щетку с полимерной щетиной;

заглушку для ПВХ-труб;

нитрокраску-аэрозоль;

ножовку по металлу;

наждачную бумагу;

силиконовый клей.

Такая работа сложностей не обещает.

От заглушки отрезают крышку. Место среза зачищают наждачной бумагой. Получившееся кольцо разрезают, вставляют в трубу. Отмечают место перехлеста, затем избавляются от него. Кольцо склеивают, потом соединяют его с основанием так, чтобы подставка входила в конструкцию без труда. Из щетки аккуратно (лучше вместе с фиксатором) вытаскивают щетину. Ее отрезают вровень с краями готового стакана.

Последние этапы — приклеивание наполнителя ко дну емкости силиконом (максимально плотно) и покраска изделия.

Емкость из винной бутылки

Подставка для ножей своими руками может быть изготовлена даже из этого сосуда. Чтобы получить нужную емкость, его нужно обрезать. Для работы необходимо подготовить:

наждачную бумагу;

емкость для воды;

горелку;

пряжу;

спирт.

Эта операция не так сложна, как кажется:

В емкость (тазик, ванночку) наливают холодную воду. Для максимально низкой температуры можно использовать кубики льда. Сначала на бутылку на уровне будущего разреза в несколько рядов наматывают нитку, потом ее кончики завязывают узлом. Полученное кольцо снимают и замачивают в спирте. Затем его надевают обратно, выравнивают по горизонтали и поджигают. Чтобы гарантировать равномерное горение, сосуд постоянно вращают вокруг оси. Бутылку с горящими нитками резко опускают в емкость с водой.

Там она разломится на две части, поэтому мастеру останется лишь обработать ее край наждачной бумагой, смоченной водой. В роли наполнителя этой «чаши для вина» выступает «натур продукт» — спагетти.

Деревянные подставки с отверстиями

Существует несколько вариантов изготовления таких приспособлений. Одни конструкции почти элементарны, для создания других требуется оборудование.

Необычная, но простая модель

Этот вариант «покорится» тем, кто не имеет столярного оборудование, но знает, как работать с деревом. Для изготовления простого приспособления потребуется найти:

широкую доску для подставки;

рейки — средней толщины и тонкие;

линейку, карандаш;

струбцины;

клей.

Первым делом выпиливают доску такой длины, чтобы на ней можно было без проблем разместить все ножи. Ее ширины должно хватать для инструмента с самым длинным лезвием. Еще необходимо оставить запас в пару сантиметров, чтобы не повредить поверхность столешницы.

Доску шлифуют, затем по бокам к ней приклеивают две тонкие рейки. Их толщина немного больше, чем у самого крупного ножа набора. На заготовке размещают все режущие инструменты так, как они будут находиться в вертикальном положении. Между ножами отмечают границы, проводят линии. Затем, ориентируясь на них, приклеивают узкие рейки. Снизу, посередине и сверху фиксируют отрезки реек средних размеров. Полуфабрикат на время сушки зажимают струбцинами.

Вместо клея можно использовать саморезы, однако необходимости в таких крепежных элементах нет, поскольку нагрузка на изделие минимальна. Минус у такой подставки один — ее неустойчивость. Чтобы устранить этот недостаток, спереди по бокам можно приклеить небольшие опорные элементы. Второй вариант — прямоугольное основание, но в этом случае подставка займет чуть больше места.

Другой принцип используется в похожей модели: рейки в данном случае заменяет оргстекло, а главными элементами являются магниты, расположенные внутри. Если зафиксировать их с обеих сторон подставки, то количество ножей, которое можно держать в приспособлении, удваивается.

Классическая вертикальная конструкция

В этом случае для работы потребуется деревянная доска, клей, изолента и оборудование для вырезания пазов. Изготовление включает несколько этапов.

Сначала из досок выпиливают 8 одинаковых деталей. Это количество необходимо для набора из 7 ножей. Затем вырезают две боковины, которые будут служить опорными элементами. Их делают изогнутыми — плавно расширяющимися книзу. На каждом из небольших (восьми) элементов делают один паз. Его ширина должна быть на 3-4 мм больше, чем у лезвия самого крупного ножа. Выемки всех деталей обязаны совпадать до миллиметра. Пазы полностью заклеивают изолентой. Края всех заготовок промазывают клеевым составом. Затем изоленту удаляют, элементы (плюс боковины) соединяют и помещают в струбцины.

После высыхания изделия подставку шлифуют. Если необходимо, то добавляют держатель для ножниц. Готовую самоделку покрывают лаком, либо используют иной способ декорирования (краску, декупаж и т. д.).

Приспособление с магнитами

Это простейшее изобретение позволяет разгрузить столешницу, потому что на такую планку можно повесить большое количество разнообразных режущих инструментов. Другие его преимущества — гигиеничность, универсальность, удобство эксплуатации и простота ухода. Серьезный минус один: это невозможность хранения предметов из керамики.

Изготовление магнитного держателя не займет много времени. В ход идет традиционное дерево.

Вырезают планку, склеивают плашки или берут узкую доску, которую тщательно шлифуют. На обратной стороне вырезают (выбирают стамеской) паз, предназначенный для магнитов. Затем отверстие смазывают горячим клеем и приступают к установке элементов. Шаг между ними — 20-30 мм.

После высыхания конструкции изделие красят, либо покрывают лаком. На стене его фиксируют при помощи петель, пластиковых дюбелей и саморезов.

Подставка «Воин»

Это приспособление подойдет для тех, кто умеет работать с электролобзиком, потому что потребуется вырезать фигурные детали, с которыми новичок вряд ли справится. Для сборки такой конструкции надо подготовить:

несколько небольших кусков фанеры толщиной 16 мм;

фрезы — торцевую и для сглаживания углов;

шканты (9 штук, длина — 6 мм);

шлифовальный станок;

термоклей, пистолет;

наждачную бумагу;

лак.

Сначала вырезают три человеческие фигурки, затем две заготовки для щита, который превратится в держатель «оружия». В последних деталях делают прорези для ножей. На этом же этапе сверлят отверстия для маленьких чопиков.

Заготовки скрепляют клеем и шкантами. В верхней части основания вырезают пазы для шипов-«ног». Все элементы тщательно отшлифовывают. Заготовки соединяют между собой и с основой, используя клей.

Готовое, высохшее изделие покрывают лаком. Щит можно выделить другим декором.

Прорези в рабочей поверхности

Этот вариант решения проблемы хранения ножей необычен и непривычен, однако и он имеет право на существование. Если у хозяев есть возможность и желание сделать прорези в столешнице, то почему бы ею не воспользоваться?

Данное решение имеет как плюсы, так и минусы. К первым относится максимальная надежность. Любые вертикальные подставки, незафиксированные на поверхности, очень легко падают, иногда они летят прямо на пол. Ножам, спрятанным в прорезях, такое «приключение» не грозит. Минус — необходимость портить столешницу.

Другой недостаток варианта — невозможность хранения инструментов с длинными лезвиями, потому что в этом случае возрастает риск травм, если хозяевам понадобится какая-то вещь, находящаяся в столе под ними. Как и деревянные подставки, такой способ хранения предусматривает тщательное мытье и протирание изделий перед помещением их прорези.

Самый опасный кухонный инструмент требует осторожного обращения, поэтому подставка для ножей своими руками — самый лучший вариант, поскольку расходы в этом случае минимальны. Каким будет приспособление для хранения, решать хозяевам кухни. Чтобы познакомиться с изготовлением одной из потенциальных конструкций, можно посмотреть интересное видео: